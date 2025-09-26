Nu se va putea pe banii europenilor și cu oamenii rușilor Interviu video
SportMedia, 26 septembrie 2025 04:00
Acei oameni politici care au trecut la dreapta oligarhilor, la dreapta președinților pro-ruși, dacă vă spun că sunt pro-europeni, nu-i credeți, nu sunt pro-europeni, vor face din Republica Moldova o nouă Georgia. Federația Rusă știe că acum este ultima șansă de a opri integrarea europeană a Republicii Moldova. Mai mult, cu o Moldova pro-rusă, Rusia ar …
Acum 2 ore
04:00
Acum 4 ore
02:00
Nicușor Dan: Anularea alegerilor din 2024 – o decizie curajoasă. Călin Georgescu a avut în spate o rețea de oameni cu bani din România # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a calificat drept „extrem de neobișnuită" și „foarte curajoasă" decizia Curții Constituționale și a CSAT de a anula alegerile prezidențiale din decembrie 2024. Șeful statului a recunoscut că „toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis", însă a subliniat că hotărârea luată atunci a reprezentat un act de responsabilitate într-un moment critic pentru …
02:00
Sateliți ruși monitorizează comunicațiile militare ale Germaniei, anunță ministrul Apărării # SportMedia
Rusia urmărește în prezent doi sateliți Intelsat folosiți de armata germană, a declarat joi ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Oficialul a dezvăluit aceste operațiuni în timp ce anunța o investiție de 35 de miliarde de euro (41 de miliarde de dolari) în programele spațiale ale Germaniei pentru următorii cinci ani, potrivit Associated Press. Pistorius …
02:00
Trump presează Turcia și Ungaria să renunțe la petrolul rusesc. Ce ofertă le-a făcut în schimb # SportMedia
Preşedintele american Donald Trump a declarat, joi, că este pregătit să ridice „aproape imediat" sancţiunile impuse sectorului de apărare al Turciei, dacă Ankara renunţă la importurile de petrol din Rusia. Afirmaţia a fost făcută înaintea întrevederii de la Casa Albă cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan. „Aş dori să înceteze cumpărarea de petrol din …
02:00
Planeta, tot mai fragilă: șapte din nouă praguri vitale au fost depășite. Oceanele sunt în stare gravă # SportMedia
Nivelul acidității oceanelor a depășit pragul compatibil cu ecosisteme stabile și durabile, avertizează Institutul de Cercetare a Climei de la Potsdam (PIK). Astfel, șapte dintre cele nouă „limite planetare" definite de oamenii de știință au fost încălcate, relatează AFP. Singurele praguri rămase sub nivelul critic sunt poluarea aerului (aerosolii atmosferici) și stratul de ozon. Conceptul …
Acum 6 ore
00:00
Neluțu Varga dezvăluie cele două echipe care sunt aproape de Louis Munteanu. Prețul este uriaș # SportMedia
Louis Munteanu poate în sfârșit pleca de la CFR Cluj, desi toată vara s-a discutat și disecat un posibil transfer, și nu orice transfer al său, ci unul la mari echipe din Franța, precum Lille sau Rennes. Neluțu Varga, patronul clujenilor, afirmă, mai ales în contextul în care joi, gruparea feroviară tocmai a primit din …
00:00
Dragoș Pîslaru: România are mai puțin de un an să cheltuiască 13 miliarde de euro din PNRR # SportMedia
România mai are mai puțin de un an pentru a utiliza aproximativ 13 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a declarat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Termenul limită este 31 august 2026, însă fondurile trebuie cheltuite efectiv până atunci. Potrivit ministrului, PNRR se ridică acum la 21,5 …
00:00
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară că Rusia nu este capabilă să atace NATO, însă va continua provocările hibride pentru a destabiliza Occidentul. Șeful statului a subliniat că riscul extinderii războiului dincolo de Ucraina este „extrem de mic". În schimb, România trebuie să rămână vigilentă în fața atacurilor cibernetice și a campaniilor de dezinformare, …
Acum 8 ore
22:00
Român arestat pentru fraude cu criptomonede de peste 100 de milioane de euro, în mai multe state # SportMedia
Un cetățean român a fost arestat preventiv la București, în baza unui mandat european emis de autoritățile din Spania. Acesta este acuzat că a făcut parte dintr-o rețea internațională de fraudă cu criptomonede, cu un prejudiciu estimat la 103 milioane de euro. DIICOT a anunțat joi că, în urmă cu o săptămână, a efectuat o …
22:00
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian (42 WTA) a fost eliminată joi, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după ce a cedat neașteptat de ușor, în două seturi, 6-4, 6-0, în fața jucătoarei din Spania, Jessica Bouzas (48 WTA). Bouzas s-a impus …
22:00
Veste excelentă pentru șoferi: De la anul se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de 390 de kilometri # SportMedia
Lucrările la Autostrada Moldovei avansează rapid, iar dacă ritmul actual se menține, din 2026 se va putea circula pe autostradă de la București până la Pașcani, pe 390 de kilometri, susține directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domneşti Târg – Răcăciuni al …
22:00
MAE demască o manipulare: Videoclip fals cu afirmații inventate despre Republica Moldova # SportMedia
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat joi că pe rețelele sociale circulă un material fals, prezentat ca aparținând Euronews, care conține pretinse declarații ale ministrului român de Externe referitoare la Republica Moldova. „MAE respinge categoric acest conținut care atribuie fals ministrului român al afacerilor externe afirmații legate de Republica Moldova. Materialul a fost publicat sub …
22:00
Rutte susține poziția lui Trump: Țările NATO pot doborî avioane rusești „dacă este necesar” # SportMedia
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că statele membre ale Alianței au dreptul să doboare drone și avioane rusești care le încalcă spațiul aerian, atunci când situația o impune. „Dacă este necesar. Deci, sunt total de acord cu președintele Trump: dacă este necesar", a spus Rutte într-un interviu pentru Fox & Friends …
22:00
Urmăriți în direct pe site-ul SpotMedia.ro prima înfruntare a celor de la FCSB, campioana României, în grupa principală de Europa League, în Olanda, în deplasare la cei de la Go Ahead Eagles, de la ora 19.45. *Apăsați Refresh pentru a se reîncărca pagina! Go Ahead Eagles – FCSB 0-1 (Miculescu 13) Desfășurarea întâlnirii: Min.25: FCSB …
22:00
Horoscop zilnic pentru 26 septembrie 2025.
22:00
Cele mai ieftine chirii din ultima perioadă pornesc de la 130 de euro pentru o garsonieră în cartierul Romanilor din Arad și 138 de euro în cartierul Rovine din Craiova. La polul opus, în Cluj-Napoca, chiar și cele mai ieftine zone, precum Strada Gherase Dendrino, au chirii de la 310 euro, iar în București prețurile …
22:00
Alarmă la Pentagon: toți comandanții americani de rang înalt, chemați de urgență la Washington. Nimeni nu știe motivul # SportMedia
Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a ordonat ca sute de generali și amirali ai armatei americane să se adune de urgență – fără ca motivul să fie anunțat – la o bază a Marinei din Virginia, săptămâna viitoare. Nici măcar generalii de rang înalt și echipele lor nu știu motivul acestei reuniuni. Decizia, extrem …
Acum 12 ore
20:00
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX și ePantofi pentru a fura datele utilizatorilor # SportMedia
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, joi, că atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi. De asemenea, este utilizată imaginea unor persoane publice pentru a promova „oportunităţi de câştiguri". Potrivit DNSC, atacatorii cibernetici creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par …
20:00
Un polițist aflat în timpul liber a prins un individ care a încercat să răpească o minoră de 12 ani # SportMedia
Un bărbat de 52 de ani din localitatea Unguriu a fost reţinut de poliţişti, după ce ar fi încercat să răpească o minoră de 12 ani care intra la ore în cea mai mare şcoală gimnazială din municipiul Buzău. Potrivit martorilor, bărbatul ar fi tras-o de mână pe minoră, iar aceasta s-a speriat. Acest lucru …
20:00
Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a încetat din viață joi, 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani, a anunțat Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș. „Cu regret şi durere în suflet, dar întăriţi de speranţă în mila şi …
20:00
Zelenski amenință că va ataca Kremlinul: Trebuie să știe unde le sunt adăposturile antiaeriene # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a amenințat joi într-un interviu că va ataca Kremlinul dacă Rusia continuă războiul împotriva țării sale. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev i-a replicat cu o amenințare similară, relatează agenția DPA. „Ei trebuie mai întâi să știe unde le sunt adăposturile antiaeriene. Dacă nu opresc războiul, vor avea nevoie de ele", a …
20:00
Cu multe probleme pe cap, cu o infirmerie plină, cu ratarea grupelor unei competiții europene, CFR Cluj a început și catastrofal campionatul, având doar 7 puncte până în prezent și fiind departe chiar și de calificarea în play-off. Acum, după ce miercuri UTA Arad a fost înștiințată de FIFA că are interzicere la transferuri până …
20:00
FCSB pierde un jucător titular chiar în ziua meciului cu Eagles: A fost operat de urgență în Olanda # SportMedia
Campioana României FCSB primește o dură lovitură din punct de vedere medical, chiar în condițiile unei infirmerii deja pline. În ziua partidei din deplasare cu Go Ahead Eagles din Olanda, din prima etapă a grupei principale de Europa League, un jucător care era anunțat titular de patronul Gigi Becali a trebuit să fie operat de …
20:00
Avioane americane au interceptat patru aeronave rusești lângă Alaska. Al nouălea incident din acest an # SportMedia
Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) a anunțat joi că a trimis avioane de luptă pentru a identifica și intercepta patru aeronave militare rusești detectate în apropierea Alaskăi. Incidentul a avut loc miercuri și a implicat două bombardiere strategice Tupolev Tu-95 și două avioane de vânătoare Suhoi Su-35. NORAD a mobilizat un avion de comandă …
18:00
Fundașul central român Radu Drăgușin, abia revenit după o lungă accidentare, pare a fi în pericol să fie îndepărtat de la Tottenham. Fostul jucător de la Genoa, adus în Anglia pe suma de 25 de milioane de euro, și-a reluat de-o lună antrenamentele cu Tottenham, după ruptura de ligamente încrucișate suferită la sfârșitul lui ianuarie, …
18:00
Iarnă cu caloriferele reci, într-o zonă foarte populată a Capitalei. S-a închis centrala provizorie inaugurată de Nicușor Dan # SportMedia
Urmează ierni grele pentru bucureștenii din estul Capitalei, din cartiere aglomerate precum Colentina și Doamna Ghica. Centrala provizorie de termoficare – inaugurată în timpul mandatului de primar general al lui Nicușor Dan – s-a închis. Iar Energofor – firma care o administra – a început să dezasambleze. În cazul în care această zonă din București …
18:00
Washington Post: Atacul lui Trump la adresa Rusiei e o „tactică de negociere”: S-a săturat de Putin # SportMedia
Escaladarea retoricii președintelui e un indicator al frustrării lui Trump față de Vladimir Putin. Dar și o strategie prin care liderul de la Casa Albă caută să-l preseze pe președintele rus. Retorica furioasă a președintelui american Donald Trump față de Rusia reprezintă „o tactică de negociere" menită să pună presiune pe Kremlin, a declarat miercuri, …
18:00
FCSB, în mare criză de atacanți valizi, care să marcheze goluri și să ofere siguranță echipei în ofensivă, și-a permis să îndepărteze din lot un vârf care face furori la echipa la care a ajuns. În vară, gruparea campioană l-a adus pe Denis Alibec și simțindu-se cumva acoperită, pentru că îl are și pe Daniel …
18:00
CSAT a stabilit cine dă ordinul pentru doborârea dronelor și avioanelor care încalcă spațiul aerian al României # SportMedia
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat, după ședința de joi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), completarea cadrului legal pentru protecția obiectivelor critice și intervenția împotriva dronelor neautorizate, precum și stabilirea liniei de comandă pentru interceptarea aeronavelor care intră ilegal în spațiul aerian al României. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a prezentat principalele decizii …
18:00
Răbdarea africanilor cu Laurențiu Reghecampf s-a terminat: anunțul făcut de presa din Sudan # SportMedia
Antrenorul român Laurențiu Reghecampf este încă în prezent pe banca celor de
Acum 24 ore
16:00
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost găsit vinovat de conspirație criminală, într-un proces de mare amploare în care a fost acuzat că ar fi încheiat un pact cu regimul dictatorului libian Muammar Gaddafi pentru a primi fonduri ilegale destinate campaniei sale prezidențiale din 2007. Totuși, instanța l-a achitat pe Sarkozy de celelalte trei … The post Sentință istorică: Nicolas Sarkozy, condamnat pentru conspirație cu regimul Gaddafi appeared first on spotmedia.ro.
16:00
Adevăratul motiv pentru care Alexandru Mitriță a părăsit naționala României: „A făcut-o special!” # SportMedia
Este binecunoscută vestea retragerii lui Alexandru Mitriță, de 31 de ani, de la naționala României, o veste care a surprins pe toată lumea, venită luni după-amiaza, printr-o scrisoare deschisă adresată de fotbalistul oltean pe rețelele sociale. Mitriță deci nu va mai fi disponibil pentru acțiunea echipei naționale din luna octombrie, când vom înfrunta acasă Moldova … The post Adevăratul motiv pentru care Alexandru Mitriță a părăsit naționala României: „A făcut-o special!” appeared first on spotmedia.ro.
16:00
Danemarca acuză un „atac hibrid profesionist” cu drone: Incidentul de la aeroportul Aalborg, semnalat NATO # SportMedia
Ministrul Apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, a declarat joi că incidentul cu drone apărut în spațiul aerian al aeroportului Aalborg reprezintă „un atac hibrid” comis de un actor profesionist, într-o operațiune „sistematică”, ce a vizat simultan mai multe locuri. „Totul indică faptul că avem de-a face cu o acțiune profesionistă. Este un atac hibrid … The post Danemarca acuză un „atac hibrid profesionist” cu drone: Incidentul de la aeroportul Aalborg, semnalat NATO appeared first on spotmedia.ro.
16:00
FCSB a fost pedepsită de către Comisia de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal, care s-a întrunit miercuri, pentru a decide sancțiunile în cazurile aflate pe rol. Așadar, Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și jucătorul Florin Tănase (30 de ani) au fost sancționați pentru mesajele și … The post Pedepse pentru Mihai Stoica si Florin Tanase, din partea Comisiei de Disciplină appeared first on spotmedia.ro.
16:00
Oficial: Guvernul prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026 # SportMedia
După multe tensiuni în coaliţie, Guvernul a decis, în ședința de joi, prelungirea cu încă șase luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, până la 31 martie 2026. Măsura are scopul de a proteja consumatorii, în special pe cei cu venituri mici, și de a asigura accesul populației la produsele alimentare esențiale, potrivit … The post Oficial: Guvernul prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026 appeared first on spotmedia.ro.
16:00
Trupele ruse sunt blocate în Ucraina: Un senator spune că Moscova are pierderi colosale și pierde războiul dronelor # SportMedia
Dmitri Rogozin, senator care reprezintă partea ocupată de Rusia a regiunii Zaporojie, a declarat că forțele Moscovei înregistrează pierderi imense pe front, iar Ucraina deține supremația dronelor. Moscova pierde teren în luptele cu drone, iar războiul împotriva Kievului a ajuns într-un impas, a spus Rogozin, membru al partidului pro-Kremlin Rusia Unită. Potrivit acestuia, trupele ruse … The post Trupele ruse sunt blocate în Ucraina: Un senator spune că Moscova are pierderi colosale și pierde războiul dronelor appeared first on spotmedia.ro.
14:00
S-a oprit scara, a picat prompterul, soția n-a auzit: Trump cere anchetă la ONU (Video) # SportMedia
Președintele american Donald Trump a acuzat un triplu sabotaj în timpul participării sale la Adunarea Generală a ONU, după ce o serie de incidente tehnice i-au perturbat vizibil apariția la summit-ul de la New York. „O RUȘINE REALĂ a avut loc la Națiunile Unite ieri”, a scris Trump, într-o postare de 357 de cuvinte pe … The post S-a oprit scara, a picat prompterul, soția n-a auzit: Trump cere anchetă la ONU (Video) appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Tenismena româncă Gabriela Ruse, 65 WTA, a revenit în circuitul profesionist cu o victorie scurtă, în cadrul turului I al turneului WTA de la Beijing, China. Ruse, 27 de ani, a trecut în forță de slovaca Rebeca Sramkova, cu 6-2, 6-2. Românca a făcut o pauză forțată după US Open, și chiar dacă a întâlnit … The post Gabriela Ruse a revenit în circuit cu o victorie la turneul WTA de la Beijing appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Ziua 1310 Ucraina a distrus avioane AN-26, stații radar, dar și un bombardier Su-34. De ce s-a răzgândit Trump legat de Rusia # SportMedia
În ziua 1310 de război forțele ucrainene au anunțat câteva lovituri importante. Serviciile de informații militare ale Ucrainei (GUR) au distrus două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar, într-un atac cu drone asupra Crimeii ocupate. De asemenea, forțele ucrainene au doborât un avion de vânătoare rusesc Su-34 în regiunea Zaporojie, în primele … The post Ziua 1310 Ucraina a distrus avioane AN-26, stații radar, dar și un bombardier Su-34. De ce s-a răzgândit Trump legat de Rusia appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Dubla măsură: Uniunea Europeană rămâne cel mai mare cumpărător de gaze rusești, în ciuda sancțiunilor # SportMedia
De la invazia Rusiei în Ucraina, la începutul anului 2022, și de la impunerea sancțiunilor asupra exporturilor energetice rusești, Uniunea Europeană a încurajat alte țări să-i urmeze exemplul, aplicând sancțiuni, chiar dacă Rusia oferă petrol și gaze la preț redus mai multor state din întreaga lume. În timp ce multe țări s-au conformat sancțiunilor, unele … The post Dubla măsură: Uniunea Europeană rămâne cel mai mare cumpărător de gaze rusești, în ciuda sancțiunilor appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Dinamo, la un pas să aducă un fotbalist care a petrecut trei ani la FCSB: „Au vrut să-l dăm gratis” # SportMedia
Dinamo București a fost la un pas să semneze cu un fotbalist cu ștate vechi pe la FCSB, marea rivală, în acest mercato de vară care tocmai s-a încheiat. Gruparea alb-roșie a fost în tatonări și negocieri avansate cu un fundaș central care a trecut pe la campioana FCSB, e vorba de Denis Haruț, jucător … The post Dinamo, la un pas să aducă un fotbalist care a petrecut trei ani la FCSB: „Au vrut să-l dăm gratis” appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Elevul de 17 ani suspectat că a trimis amenințări la școli și spitale a fost internat la Psihiatrie. A recunoscut că a avut un complice # SportMedia
Adolescentul de 17 ani din București suspectat că a expediat unor școli și spitale mesaje în care amenința că va comite masacre a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, în secția de minori. El a recunoscut că a trimis mailurile și le-a spus anchetatorilor că a avut un complice. Tânărul este elev la Liceul … The post Elevul de 17 ani suspectat că a trimis amenințări la școli și spitale a fost internat la Psihiatrie. A recunoscut că a avut un complice appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Biciclist lovit de glonț pe un drum național – proiectilul ar fi venit dintr-un poligon privat # SportMedia
Un bărbat care mergea cu bicicleta pe un drum național din județul Botoșani a fost rănit de un glonț tras dintr-un poligon privat, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean, Delia Nenișcu. Bărbatul a fost rănit ușor și a ajuns la Spitalul Județean de Urgență ‘Mavromati’ Botoșani. „Polițiștii din cadrul Poliției … The post Biciclist lovit de glonț pe un drum național – proiectilul ar fi venit dintr-un poligon privat appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Astra Film Junior, cel mai amplu program de educație prin film documentar din România, revine la Sibiu în perioada 20-24 octombrie, cu o ediție care transformă cinemaul într-un instrument de cunoaștere, empatie și gândire critică pentru elevi și profesori. Curatoriat pe grupe de vârstă (6+, 11+, 15+), programul aduce documentare, animații și ficțiuni scurte despre … The post S-au pus în vânzare biletele pentru Astra Film Junior 2025 appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Aeroportul din Aalborg, situat în nordul Danemarcei, a fost închis miercuri seara, după ce mai multe drone au fost observate în spațiul aerian din apropiere. Anunțul a fost făcut de poliția din Iutlanda de Nord, care a precizat că drona sau dronele au fost detectate începând cu ora locală 21:44 și au rămas în zonă … The post Criză de securitate în Danemarca: Un aeroport a fost închis din cauza dronelor appeared first on spotmedia.ro.
12:00
CFR Cluj se confruntă cu probleme serioase la nivel de lot, pe lângă rezultatele foarte slabe din campionat, care o pun acum în pericol să rateze play-off-ul. Astfel, Simao Rocha (24 de ani), fundașul stânga al celor de la CFR Cluj, a suferit o intervenție chirurgicală marți seara, iar veștile venite din Gruia sunt proaste. … The post Diagnostic dur pentru un jucător de bază de la CFR Cluj. Va reveni abia în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Prima seară de Europa League, plină de goluri. Ce a făcut Răzvan Lucescu, rezultatele adversarelor celor de la FCSB # SportMedia
Europa League a debutat miercuri cu o seară plină de goluri în prima reprezentație din noul sezon a celei de a doua competiții europene ca valoare. Grupa unică a început ieri așadar cu primele sale 9 partide, iar Feyenoord, Dinamo Zagreb, Basel, Steaua Roșie și Fenerbahce, adversarele celor de la FCSB, au jucat primele meciuri. … The post Prima seară de Europa League, plină de goluri. Ce a făcut Răzvan Lucescu, rezultatele adversarelor celor de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Simona Radiș și Magdalena Rusu, medalie de aur superbă la Campionatele Mondiale de canotaj # SportMedia
Echipajul de dublu rame feminin, format din Simona Radiș și Magdalena Rusu a cucerit medalia de aur în finala A a probei pentru România, aceasta fiind prima medalie pentru tricolori în cadrul Campionatului Mondial de canotaj de la Shanghai. Rusu și Radiș au dominat încă de la primele 250 de metri ale cursei, deci primul … The post Simona Radiș și Magdalena Rusu, medalie de aur superbă la Campionatele Mondiale de canotaj appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Plătim datorii, nu drumuri: România dă 51 de miliarde pe dobânzi, dublu față de infrastructură # SportMedia
România cheltuiește mai mult pe dobânzi decât pe infrastructură și dezvoltare la un loc. Statul are de plătit, anul acesta, dobânzi în valoare totală de 51 de miliarde de lei, suma reprezentând, potrivit vicepremierului Tanczos Barna, ”un record istoric”. Vorbim de dublul investiţiilor făcute de Ministerul Dezvoltării sau Ministerul Transporturilor în acest an. Tanczos Barna … The post Plătim datorii, nu drumuri: România dă 51 de miliarde pe dobânzi, dublu față de infrastructură appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Plahotniuc a aterizat în R. Moldova, cu trei zile înainte de alegeri. A fost adus sub escortă și se duce la Penitenciarul 13 (Video) # SportMedia
Cu trei zile înainte de alegerile parlamentare, oligarhul Vladimir Plahotniuc a revenit în Republica Moldova joi dimineața, cu un zbor regulat al companiei Aegean Airlines, la două luni după ce fusese reținut în Grecia. Avionul lui a aterizat de dimineaţă pe Aeroportul Internațional Chișinău. Conform ministrului Justiției, Veronica Mihailov‑Moraru, el va fi plasat în Penitenciarul … The post Plahotniuc a aterizat în R. Moldova, cu trei zile înainte de alegeri. A fost adus sub escortă și se duce la Penitenciarul 13 (Video) appeared first on spotmedia.ro.
