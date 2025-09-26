Darius Olaru, declarația serii după victoria lui FCSB din Europa League: „Trei puncte!”

23:30

FCSB ia startul perfect în grupa de Europa League, 1-0 cu Go Ahead Eagles în Olanda, după un meci în care a știut să sufere și în care întreg grupul, de la jucători, la staff tehnic și patronul-antrenor s-a ridicat la înălțimea unui meci european care poate răsturna un sezon început complicat.