Traficul va fi restricționat, în weekend, pentru mai multe evenimente
Buletin de București, 26 septembrie 2025 05:20
Traficul va fi restricționat, pe mai multe segmente, în acest weekend, în București. Măsura este impusă pentru desfășurarea mai multor evenimente. În perioada 26-28 septembrie, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și Fundația Cărturești vor organiza evenimentul „Street Delivery”, ce va consta în expoziții, mini spectacole, ateliere de creații și teatru pe Str. Pictor […] The post Traficul va fi restricționat, în weekend, pentru mai multe evenimente appeared first on Buletin de București.
Acum o oră
05:20
05:00
De vineri, 26 septembrie, până duminică, 28 septembrie, între orele 10:00 și 18:00, la Muzeul Țăranului Român are loc Piața țărănească de toamnă. Artizani, colecționari și producători din toate zonele țării iși aduc produsele și vor găti, la fața locului. Negustorii vor aduce costume populare din diverse zone etnografice, ii și vâlnice, catrințe și marame, ștergare și […] The post Piața țărănească de toamnă la Muzeul Țăranului Român appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
01:10
Reconfigurarea Aleii cu Ceas de la Obor este în continuare blocată. Șantierul ajunsese la 40%. Când va fi reluat și de ce s-a renunțat la pietonal # Buletin de București
Reconfigurarea Aleii cu Ceas de la Obor este în continuare blocată, după ce noua administrație a Primăriei Sectorului 2 a decis în urmă cu șase luni să modifice proiectul inițial, pentru a crea mai multe locuri de parcare. Proiectul „Noul Obor”, inițiat de fosta administrație condusă de primarul Radu Mihaiu, presupunea transformarea Aleii cu Ceas în […] The post Reconfigurarea Aleii cu Ceas de la Obor este în continuare blocată. Șantierul ajunsese la 40%. Când va fi reluat și de ce s-a renunțat la pietonal appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
20:00
Primăria Sectorului 2 sesizează Colegiul Medicilor după ce a primit, într-o lună, cereri pentru 1.142 de zile de concediu medical de la angajați. Costurile s-ar ridica la aproape 250.000 de lei # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 sesizează Colegiul Medicilor pentru creșterea cu 50% a concediilor medicale din ultima perioadă. Situația a apărut după reorganizarea instituției, care a presupus reducerea cheltuielilor, se arată într-un comunicat remis redacției Buletin de București. Autoritatea locală precizează că decizia de a sesiza Colegiul Medicilor a venit după o analiza internă. Aceasta a scos […] The post Primăria Sectorului 2 sesizează Colegiul Medicilor după ce a primit, într-o lună, cereri pentru 1.142 de zile de concediu medical de la angajați. Costurile s-ar ridica la aproape 250.000 de lei appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
14:20
20 de ani de Street Delivery. Evenimentul începe vineri, pe strada Arthur Verona # Buletin de București
Street Delivery are loc în weekendul 26 – 28 septembrie, pe strada Arthur Verona, care devine pietonală. Tema de anul acesta se numește „Sub semnul întrebării”. Evenimentul împlinește 20 de ani și ridică mai multe întrebări în spațiul public: La Street Delivery, vor fi programate dezbateri cu invitații: cineastul Andrei Cohn, arhitectul Tudor Ganea, activista […] The post 20 de ani de Street Delivery. Evenimentul începe vineri, pe strada Arthur Verona appeared first on Buletin de București.
14:20
Votul din Republica Moldova, supravegheat de Funky Citizens în Capitală și alte patru țări europene. Care sunt adreselor secţiilor din Bucureşti # Buletin de București
Asociația Funky Citizens trimite 88 de observatori pentru a monitoriza alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru duminică, 28 septembrie. Din total, 48 de observatori vor fi prezenți pe teritoriul Republicii Moldova, iar 40 vor acționa în Diaspora, inclusiv în România, Italia, Marea Britanie, Ungaria și Germania. În București, Funky Citizens a acreditat 15 observatori […] The post Votul din Republica Moldova, supravegheat de Funky Citizens în Capitală și alte patru țări europene. Care sunt adreselor secţiilor din Bucureşti appeared first on Buletin de București.
13:10
Opt linii STB circulă pe trasee modificate, în centrul Capitalei. Sâmbătă are loc evenimentul sportiv „Be Healthy Fitness Festival” # Buletin de București
Evenimentului sportiv „Be Healthy Fitness Festival”, restricționează traficul sâmbătă, 27 septembrie, între orele 07:00 – 23:00, pe traseul de alergare: parcarea Bibliotecii Naționale, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Piața Alba Iulia, Bd. Burebista (cu întoarcere la intersecția cu Str. Popa Stoica Faracaș) Piața Alba Iulia, Bd. Decebal (cu întoarcere înainte de intersecția cu Piața Hurmuzachi), Bd. […] The post Opt linii STB circulă pe trasee modificate, în centrul Capitalei. Sâmbătă are loc evenimentul sportiv „Be Healthy Fitness Festival” appeared first on Buletin de București.
12:40
Ce puteți vedea la West Side Hallo Fest 2025: 20.000 de dovleci, „invazie” de zombi, un autobuz bântuit, un cimitir haios # Buletin de București
A început numărătoarea inversă! Mai puțin de o lună ne desparte de West Side Hallo Fest, ediția a treia, iar pregătirile sunt în toi. Baza digului Lacul Morii se va transforma într-un tărâm al groazei, al misterului, al spectacolului și distracției pentru toate vârstele. Autobuzul bântuit, Globul morții, Spitalul abandonat, Cripta și Cimitirul uitării, proiecții pe apă în fiecare seară, acestea sunt doar […] The post Ce puteți vedea la West Side Hallo Fest 2025: 20.000 de dovleci, „invazie” de zombi, un autobuz bântuit, un cimitir haios appeared first on Buletin de București.
12:30
„Cupa Toamnei” restricționează traficul rutier, sâmbătă, pe Șoseaua Kiseleff. Trei linii STB vor avea trasee modificate # Buletin de București
Traficul rutier va fi restricționat, sâmbătă, 27 septembrie, pe Șos. Kiseleff, între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Arcul de Triumf. Măsuraeste luată pentru desfășurarea evenimentului “Cupa Toamnei”. În acest context, liniile 100, 203 și 205 vor circula, la dispoziţia Brigăzii Rutiere, pe trasee modificate, astfel: Linia 100 va funcţiona pe traseul de bază între […] The post „Cupa Toamnei” restricționează traficul rutier, sâmbătă, pe Șoseaua Kiseleff. Trei linii STB vor avea trasee modificate appeared first on Buletin de București.
12:20
Uniforme noi pentru controlorii STB. Stelian Bujduveanu explică de ce a fost luată această decizie # Buletin de București
Controlorii STB vor primi uniforme noi, a anunțat primarul interimar al Capitalei. Edilul a explicat de ce a fost luată măsura. Schimbarea vine după ce a fost reînnoită și flota mijloacelor de transport în comun. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a edilului. Stelian Bujduveanu a explicat că această decizie a fost luată […] The post Uniforme noi pentru controlorii STB. Stelian Bujduveanu explică de ce a fost luată această decizie appeared first on Buletin de București.
12:10
Locuitorii afectați de șantierul pentru metroul M6 cer deschiderea urgentă a traficului rutier. Un nou apel de la cei cărora li se prăbușesc casele # Buletin de București
Peste 1200 de oameni au semnat deja o petiție prin care cer deschiderea urgentă a traficului în zona 1 Mai – Pod Constanta – Calea Grivitei – Bd. Ion Mihalache, închis de un an, de când au început lucrările la șantierul pentru metroul M6. Circulația de pe cele trei bulevarde a fost deviată pe străduțele […] The post Locuitorii afectați de șantierul pentru metroul M6 cer deschiderea urgentă a traficului rutier. Un nou apel de la cei cărora li se prăbușesc casele appeared first on Buletin de București.
11:30
METEO | Cod galben de vânt, în Capitală. Vremea se răcește iar temperatura maximă nu mai trece de 21 de grade # Buletin de București
Meteorologii anunță cod galben de vânt, în Capitală. Avertizarea este valabilă în intervalul orar 25 septembrie, ora 10:00 – 26 septembrie, ora 21:00. Pe parcursul zilei de joi, 25 septembrie, în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral, vântul va bate cu 50…65 km/h. Joi, 25 septembrie, vremea răcește […] The post METEO | Cod galben de vânt, în Capitală. Vremea se răcește iar temperatura maximă nu mai trece de 21 de grade appeared first on Buletin de București.
09:40
Lucrările la viaductul de la Cernica, una dintre cele mai dificile structuri de pe traseul Autostrăzii A0, au intrat pe ultima sută de metri. Conform datelor oficiale ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), stadiul fizic al lucrărilor a depășit pragul de 80%. În plus, o serie de imagini aeriene realizate recent arată […] The post Autostrada București | Lucrările la viaductul de la Cernica au ajuns la 80% appeared first on Buletin de București.
08:40
Prețul apei plate ar putea fi plafonat în gările și aeroporturile Capitalei, dar și la metrou # Buletin de București
Un proiect legislativ vizează plafonarea prețului unei sticle de apă de 500 ml la maximum 3 lei în puncte de tranzit precum aeroporturi, gări și stații de metrou. Propunerea vine ca răspuns la prețurile considerate disproporționat de mari, practicate în prezent în astfel de locuri, scrie profit.ro Inițiatorii proiectului susțin că prețurile actuale, uneori de […] The post Prețul apei plate ar putea fi plafonat în gările și aeroporturile Capitalei, dar și la metrou appeared first on Buletin de București.
Ieri
05:50
Piața Primăriei Otopeni, lucrări de peisagistică de 200.000 de euro. Banii merg către o firmă specializată în dulgherie, abonată la bugetul local # Buletin de București
„Licitația” primarului Gheorghe: Contracte acordate direct unei firme care se ocupă cu prelucrarea lemnului În iunie 2024, liberalul Silviu Gheorghe a publicat, pe pagina de Facebook a orașului, un mesaj video și un „tur virtual” a felului în care urma să arate „Piața Primăriei”. El anunța atunci că a fost plătită o firmă pentru studiul […] The post Piața Primăriei Otopeni, lucrări de peisagistică de 200.000 de euro. Banii merg către o firmă specializată în dulgherie, abonată la bugetul local appeared first on Buletin de București.
24 septembrie 2025
20:10
STB scapă de tramvaiele rusești. Ar fi trebuit să plătească circa 70 de milioane de euro pentru doar 40 de bucăți # Buletin de București
Societatea de Transport București a anulat procedura achiziție a 40 de tramvaie construite în Rusia, pentru care ar fi trebuit să plătească peste 70 de milioane de euro. Deși a fost obligată în instanță să le cumpere, STB se folosește de o eroare a firmei controlate de Gruia Stoica și scapă de povara financiară care […] The post STB scapă de tramvaiele rusești. Ar fi trebuit să plătească circa 70 de milioane de euro pentru doar 40 de bucăți appeared first on Buletin de București.
16:10
Muzeul București acuză Art Safari că ocupă abuziv Palatul Dacia după ce a fost reclamat de o asociație „fantomă”. Răspunsul directoarei Art Safari: Contractul e semnat chiar de ei # Buletin de București
Unul dintre directorii Muzeului Municipiului București (MMB) a acuzat Art Safari că ocupă abuziv Palatul Dacia, în timp ce instituția pe care o conduce plătește chirii lunare de 175.000 lei către PMB. Declarațiile directorului adjunct Dan Pîrvulescu au venit după ce asociația LudiArtis, pe care el îi numește „mercenarii Art Safari” a transmis recent o […] The post Muzeul București acuză Art Safari că ocupă abuziv Palatul Dacia după ce a fost reclamat de o asociație „fantomă”. Răspunsul directoarei Art Safari: Contractul e semnat chiar de ei appeared first on Buletin de București.
16:10
Sector 6 | „Cea mai mare” plăcintă de dovleac la West Side Hallo Fest 2025. Festivalul se mută de pe Lacul Morii # Buletin de București
Organizatorii West Side Hallo Fest 2025 au anunțat „cea mai mare” plăcintă de dovleac la festivalul așteptat de mulți bucureșteni. Evenimentul va avea loc în a doua parte a lunii octombrie. Plăcintă de dovleac uriașă la West Side Hallo Fest 2025 Festivalul cu ocazia Halloween-ului va avea loc în perioada 24 – 26 octombrie, la […] The post Sector 6 | „Cea mai mare” plăcintă de dovleac la West Side Hallo Fest 2025. Festivalul se mută de pe Lacul Morii appeared first on Buletin de București.
15:30
Primăria Capitalei a anunțat că reasfaltează bulevardele din centrul orașului, care se degradaseră în ultimii ani. „Am început refacerea carosabilului pe marile bulevarde ale orașului – Calea Victoriei, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu, Piața Victoriei. Sunt artere pe care circulăm zilnic și unde era nevoie urgent de intervenție. Pentru ca traficul să fie cât […] The post PMB | Primăria Capitalei reasfaltează bulevardele din centrul orașului appeared first on Buletin de București.
15:00
Bariera Petricani, unde s-au întâmplat multe accidente, va fi înlocuită cu un pod peste calea ferată # Buletin de București
Pasajul peste bariera Petricani, promis de Primăria Capitalei încă din 2010, va deveni, în sfârșit, realitate. Lucrările la podul suspendat peste calea ferată București-Constanța vor începe peste 12 luni, potrivit Observator News. Podul de pe şoseaua Petricani va avea aproape un kilometru lungime şi va trece pe deasupra celor două intersecţii supraaglomerate din zonă – […] The post Bariera Petricani, unde s-au întâmplat multe accidente, va fi înlocuită cu un pod peste calea ferată appeared first on Buletin de București.
14:50
Mașinile abandonate pe spațiul public, vândute cu ajutorul PMB și Ministerului Economiei # Buletin de București
Primăria Municipiului București se alătură campaniei naționale care urmărește eliminarea mașinilor abandonate, pe spațiul public și responsabilizarea proprietarilor de autoturisme. Campania este coordonată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. De asemenea, campania promovează atât reutilizarea acestor autovehicule, prin vânzarea către noi proprietari, cât și reciclarea lor prin programele de casare, atunci când nu mai […] The post Mașinile abandonate pe spațiul public, vândute cu ajutorul PMB și Ministerului Economiei appeared first on Buletin de București.
14:40
Salariile din București, cele mai mari din țară, la mică diferență față de Cluj. Pe ce loc se află județul Ilfov # Buletin de București
Potrivit ultimelor date ale Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), salariile din București sunt cele mai mari din țară în acest moment. Capitala are, de altfel, și cel mai mare număr de angajatori din România. Conform informațiilor publicate de CNPP, și consultate de Buletin de București, salariul mediu brut din București este peste cel din […] The post Salariile din București, cele mai mari din țară, la mică diferență față de Cluj. Pe ce loc se află județul Ilfov appeared first on Buletin de București.
14:30
Sticlele fără etichetă SGR nu se aruncă pe domeniul public. Primăria Sectorului 6 reamintește cetățenilor că, spre deosebire de cele care pot fi returmate, acestea pot fi duse la centrele de colectare. Mai mult, autoritatea locală avertizează că cioburile sunt un real pericol. Sticlele fără etichetă SGR pot fi duse la unul din cele 12 […] The post Sector 6 | Cum se colectează sticlele fără etichetă SGR appeared first on Buletin de București.
14:30
Protocol pentru specialiști la Termoenergetica, Apa Nova și supermarketuri, cu școlile din Sectorul 3 # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 a aprobat în ședința de miercuri, 24 septembrie, mai multe parteneriate de tip învățământ dual, încheiate între unități de învățământ, operatori economici și administrația locală. Aceste contracte vizează formarea profesională a elevilor din Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Liceul Tehnologic „Elie Radu” pentru anul școlar 2025-2026. Inițiativele includ colaborări cu Apa Nova […] The post Protocol pentru specialiști la Termoenergetica, Apa Nova și supermarketuri, cu școlile din Sectorul 3 appeared first on Buletin de București.
14:20
Până pe 30 septembrie, taxele și impozitele locale se plătesc fără majorări de întârziere. Contribuabilii, care datorează impozite și taxe către bugetul local al Sectorului 1, pot efectua plăti, fără penalități. Primăria reamintește faptul că, începând cu luna iulie 2025, toate casieriile Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 au fost închise. Pentru […] The post Fără majorări la taxele și impozitele locale, până pe 30 septembrie appeared first on Buletin de București.
13:30
TERMOFICARE | Se fac lucrări de urgență, la rețeaua termică primară, în Sectorul 5. Sute de blocuri afectate de reparații, săptămâna aceasta # Buletin de București
Echipele Termoenergetica fac lucrări de urgență, la rețea termică primară, în Sectorul 5. Rețeaua vizată are o vechime de peste 40 de ani. Compania precizează că intervențiile sunt necesare pentru a asigura continuitatea și siguranța în furnizarea energiei termice către consumatori. Zonele în care se fac lucrări de urgență, la rețeaua primară și termenele estimate […] The post TERMOFICARE | Se fac lucrări de urgență, la rețeaua termică primară, în Sectorul 5. Sute de blocuri afectate de reparații, săptămâna aceasta appeared first on Buletin de București.
13:20
VIDEO | Lucrările pe lotul 3 Pietroasele-Buzău din A7 sunt în grafic. Ar putea fi deschis anul acesta # Buletin de București
Lotul 3 Pietroasele-Buzău, de pe autostrada A7 care leagă Bucureștiul de Moldova, ar putea fi deschis anul acesta, pentru că lucrările sunt în grafic, anunță Ministerul Transporturilor. Pe Lotul 3 Pietroasele – Buzău, parte a tronsonului Ploiești – Buzău al Autostrăzii Moldova #A7, a cărei construcție a început în primăvara anului 2024, lucrările avansează într-un […] The post VIDEO | Lucrările pe lotul 3 Pietroasele-Buzău din A7 sunt în grafic. Ar putea fi deschis anul acesta appeared first on Buletin de București.
12:40
Nocturna Bibliotecilor 2025, vineri, în filialele Bibliotecii Metropolitane București # Buletin de București
Nocturna Bibliotecilor 2025, un eveniment care va aduce literatura mai aproape de comunitate are loc, vineri, 26 septembrie, în filialele Bibliotecii Metropolitane București. Manifestarile sunt organizate de Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București și în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. Ediția din acest an se desfășoară sub tema […] The post Nocturna Bibliotecilor 2025, vineri, în filialele Bibliotecii Metropolitane București appeared first on Buletin de București.
09:50
Harta poluării nocturne, după incendiul din Pantelimon. Record toxic la valorile PM 2.5 care au urcat până la 414 µg/m³ # Buletin de București
Un incendiu puternic a izbucnit marți seară la un depozit din Șoseaua Pantelimon, Sectorul 2, care aparține companiei Antefrig. Degajările masive de fum au dus la emiterea a patru mesaje Ro-Alert pentru locuitorii din mai multe sectoare ale Capitalei. În paralel, potrivit datelor rețelei independente uRADMonitor, la ora 21:30, în zona Dudești – Traian, concentrațiile […] The post Harta poluării nocturne, după incendiul din Pantelimon. Record toxic la valorile PM 2.5 care au urcat până la 414 µg/m³ appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:30
AnimaWings introduce zboruri directe București – Londra Gatwick din martie 2026. Care sunt tarifele # Buletin de București
Compania AnimaWings introduce, începând de anul viitor, zboruri directe București – Londra Gatwick și retur, care vor fi disponibile șase zile pe săptămână. Zborurile vor fi introduse începând cu data de 22 martie 2026, de la aeroportul ”Henri Coandă” Otopeni spre aeroportul Gatwick din Londra. Compania AnimaWings anunță zboruri directe București – Londra Gatwick Ruta […] The post AnimaWings introduce zboruri directe București – Londra Gatwick din martie 2026. Care sunt tarifele appeared first on Buletin de București.
23 septembrie 2025
23:50
Sector 1 | 175 de elevi de la Școala Ion Heliade Rădulescu vor învăța în containere, până va fi gata un nou corp de clădire # Buletin de București
Elevii de la Școala Ion Heliade Rădulescu vor învăța în containere, pentru că Primăria Sectorului 1 va începe construcția unui corp de clădire. Contractul pentru clădirea nouă pentru Școala Heliade Rădulescu a fost semnat încă de la finalul anului 2022, așa cum a scris Buletin de București aici. Aceasta ar urma să aibă 27 de săli […] The post Sector 1 | 175 de elevi de la Școala Ion Heliade Rădulescu vor învăța în containere, până va fi gata un nou corp de clădire appeared first on Buletin de București.
23:20
VIDEO | Incendiu la un depozit de pe Șoseaua Pantelimon, din Sectorul 2. Patru mesaje RoAlert pentru „degajări mari de fum” # Buletin de București
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unui depozit de pe Șoseaua Pantelimon, în Sectorul 2. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin sistemul RoAlert. „Sub influenţa rafalelor de vânt, există riscul ca fumul să pătrundă în locuinţele din apropiere, sens în […] The post VIDEO | Incendiu la un depozit de pe Șoseaua Pantelimon, din Sectorul 2. Patru mesaje RoAlert pentru „degajări mari de fum” appeared first on Buletin de București.
21:20
Pompierii intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unui spațiu de depozitare în Sectorul 2. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin sistemul RoAlert. UPDATE 21:15: Ca urmare a degajării intense de fum, a fost emis un nou mesaj RoAlert, pe o rază […] The post Incendiu la un depozit din Sectorul 2. Au fost emise două mesaje RoAlert appeared first on Buletin de București.
18:20
Autostrada Moldovei | Reparații de mântuială la podul care ar trebui să lege Capitala de Buzău. Constructorul bulgar riscă o penalizare de până la 15% din valoarea contractului # Buletin de București
Autostrada Moldovei (A7), unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, continuă să fie subiect de scandaluri și întârzieri. Deși Lotul 2, Mizil–Pietroasele, este raportat ca fiind finalizat în proporție de 99,8% din punct de vedere fizic, problemele tehnice grave descoperite și greșelile repetate ale constructorului bulgar, la un pod de peste […] The post Autostrada Moldovei | Reparații de mântuială la podul care ar trebui să lege Capitala de Buzău. Constructorul bulgar riscă o penalizare de până la 15% din valoarea contractului appeared first on Buletin de București.
17:10
Sector 5 | Două parcuri din Panduri vor fi reamenajate. Ce lucrări vor fi efectuate # Buletin de București
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat că două parcuri din Panduri urmează să fie reamenajate. Lucrările presupun reabilitarea spațiilor verzi, dar și echipamente înlocuite, printre altele. Piedone Jr. a precizat despre ce lucrări este vorba. Sunt vizate parcurile Ioniță Cegan și Ion Urdăreanu, pentru început. În viitor, și alte parcuri vor fi modernizate. […] The post Sector 5 | Două parcuri din Panduri vor fi reamenajate. Ce lucrări vor fi efectuate appeared first on Buletin de București.
16:40
Liniile N113, N117 și linia navetă 686 circulă deviat. Au început lucrările pe Strada Clăbucet, între Bulevardul Ion Mihalache și Strada Aviator Popișteanu # Buletin de București
Începând cu data de 23.09.2025, trei linii STB au alte trasee. Liniile N113, N117 și linia navetă 686 vor circula pe un traseu deviat. Măsura este luată având în vedere începerea lucrărilor pe Str. Clăbucet, între Bd. Ion Mihalache și Str. Aviator Popișteanu. Liniile N113, N117 și linia navetă 686 vor avea următoarele rute: Linia N113: […] The post Liniile N113, N117 și linia navetă 686 circulă deviat. Au început lucrările pe Strada Clăbucet, între Bulevardul Ion Mihalache și Strada Aviator Popișteanu appeared first on Buletin de București.
15:30
Două noi benzi unice pentru transportul public sunt gata și deja folosite de bucureșteni. Primăria Capitalei precizează că, prin acest proiect, autobuzele și troleibuzele câștigă timp, iar oamenii ajung mai repede la destinații. Cele două benzi unice, date în folosință, sunt în următoarele zone. Autoritatea locală dă asigurări că vor fi date în folosință și […] The post Benzi unice pentru autobuz pe încă două artere din Capitală appeared first on Buletin de București.
14:30
Rareș Hopincă refuză testul antidrog, propus de Marian Ceaușescu: „distracție mediatică” și „bășcălie de Tiktok” # Buletin de București
Rareș Hopincă refuză testul rapid antidrog pe care i l-a propus Marian Ceaușescu. Primarul Sectorului 2 al Capitalei consideră propunerea neserioasă, doar o „distracție mediatică”. Săptămâna trecută, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a acceptat să facă rapud testul, tot în urma provocării lansate de activistul Marian Ceaușecu. Inițial, rezultatul a ieșit pozitiv la marijuana. Ulterior, […] The post Rareș Hopincă refuză testul antidrog, propus de Marian Ceaușescu: „distracție mediatică” și „bășcălie de Tiktok” appeared first on Buletin de București.
14:10
S-a încheiat Festivalul Enescu 2025, după după 29 de zile de efervescență artistică, în București, în peste 20 orașe din țară și la Chișinău. Cei care nu au putut fi în sală, au urmărit concertele transmise în direct online pe www.festivalenescu.ro, la TVR 1, TVR Cultural sau la Radio România Muzical și Radio România Cultural, […] The post S-a încheiat Festivalul Enescu 2025. Care au fost vârfurile acestei ediții appeared first on Buletin de București.
14:00
Musicalul Rebecca la Teatrul de Operetă, ultimele trei reprezentații din acest an # Buletin de București
Teatrul de Operetă oferă la finalul acestei săptămâni, pe 25, 27 și 28 septembrie, trei reprezentații ale musicalul „Rebecca”, de Michael Kunze (libret) și Sylvester Levay (muzica). Este ultima ocazie de a vedea spectacolul în acest an. „Rebecca” are toate ingredientele unui film noir clasic de la Hollywood, în timp ce muzica și punerea în […] The post Musicalul Rebecca la Teatrul de Operetă, ultimele trei reprezentații din acest an appeared first on Buletin de București.
12:50
Sector 6 | Poliția Locală le cere cetățenilor să nu mai cumpere brânză și legume „la colț de stradă”. Au fost aplicate sancțiuni ca în perioada lui Piedone # Buletin de București
Poliția Locală a Sectorului 6 avertizează cetățenii să nu mai cumpere brânză și legume, precum și alte produse perisabile, de la comercianții care vând „la colț de stradă”. Autoritățile au aplicat sancțiuni pentru astfel de practici ilegale. Îndemnul lansat de Poliția Locală, pe pagina de Facebook, vine după ce, în ultima perioadă, au fost confiscate […] The post Sector 6 | Poliția Locală le cere cetățenilor să nu mai cumpere brânză și legume „la colț de stradă”. Au fost aplicate sancțiuni ca în perioada lui Piedone appeared first on Buletin de București.
09:40
Rareș Hopincă, despre contractul cu Romsilva: „Faptul că Primăria Sectorului 2 a ales un operator economic de stat este un lucru pozitiv, care poate fi extins la nivelul mai multor autorități publice” # Buletin de București
Într-un drept la replică la articolul „Romsilva, «chelner de ocazie» pentru Primăria Sectorului 2. Instituția care se ocupă cu administrarea pădurilor a făcut catering pentru primăria lui Hopincă” primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a transmis un drept la replică în care subliniază că aceste afirmații reprezintă „o interpretare tendențioasă a unor relații economice între o […] The post Rareș Hopincă, despre contractul cu Romsilva: „Faptul că Primăria Sectorului 2 a ales un operator economic de stat este un lucru pozitiv, care poate fi extins la nivelul mai multor autorități publice” appeared first on Buletin de București.
08:30
George Ivașcu va conduce, din nou, Teatrul Metropolis. Actorul și-a dat demisia în 2022, după ce a susținut-o pe Gabriela Firea # Buletin de București
George Ivașcu, actor și profesor universitar va conduce, din nou, Teatrul Metropolis. El revine în funcția de manager al instituției pe care a fondat-o și a condus-o timp de 15 ani, de miercuri 24 septembrie. În 2018, George Ivașcu a fost numit pe „filiera Gabriela Firea”, ministru al Culturii și Identității Naționale, funcție pe care a […] The post George Ivașcu va conduce, din nou, Teatrul Metropolis. Actorul și-a dat demisia în 2022, după ce a susținut-o pe Gabriela Firea appeared first on Buletin de București.
08:30
ILFOV | Primul centru multifuncțional, destinat copiilor defavorizați, la Cernica # Buletin de București
Consiliul Județean Ilfov a semnat un contract de finanțare pentru proiectul „Centru Multifuncțional pentru Copii Cernica”. Construcția centrului va fi gata în 16 luni, iar valoarea totală a proiectului este de aproape 22 milioane lei, bani europeni. Scopul acestui centru multifuncțional, potrivit CJ Ilfov, este de sprijin și servicii dedicate copiilor încadrați în categoriile vulnerabile, […] The post ILFOV | Primul centru multifuncțional, destinat copiilor defavorizați, la Cernica appeared first on Buletin de București.
07:40
Restricții de trafic pe Autostrada A1 București-Pitești. Circulația este restricționată și pe DN1, spre Otopeni # Buletin de București
Restricții de trafic pe Autostrada A1 București-Pitești. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, în cursul zilei de astăzi, 23 septembrie 2025, pe autostrada A1 București – Pitești vor fi impuse restricții de circulație din cauza unor lucrări. Restricțiile de trafic vor fi instituite astfel: Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză […] The post Restricții de trafic pe Autostrada A1 București-Pitești. Circulația este restricționată și pe DN1, spre Otopeni appeared first on Buletin de București.
22 septembrie 2025
23:20
Primăria Sectorului 1 vrea să amenajeze un nou parc pe Bulevardul Laminorului, pe un teren de aproape 20.000 de metri, care în prezent este abandonat. Consiliul Local Sector 1 a aprobat în ședința de luni un proiect de hotărâre prin care solicită ca Primăria Municipiului București, ce deține în prezent terenul adiacent Bulevardului Laminorului, să […] The post Sector 1 | Primăria vrea să amenajeze un nou parc pe Bulevardul Laminorului appeared first on Buletin de București.
22:20
Metrorex și-a pierdut birourile din Palatul CFR, pe care le ocupa din anii 1970. De ce a fost evacuată | Club feroviar # Buletin de București
Conducerea Metrorex a pierdut birourile din Palatul CFR, pentru că a refuzat să renunțe la sporul de subteran, acordat și angajaților care lucrau la etajul 9, scrie Club feroviar. Decizia a fost luată de către ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, cel care a cerut public directorilor Metrorex să renunțe la acest spor. Compania avea birourile în […] The post Metrorex și-a pierdut birourile din Palatul CFR, pe care le ocupa din anii 1970. De ce a fost evacuată | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
18:40
STB modifică programul autobuzelor turistice. Până la ce oră vor circula și de unde pot fi achiziționate bilete # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB) a anunțat că modifică, din 22 septembrie, programul autobuzelor turistice de pe linua Bucharest City Tour. Schimbarea a fost anunțată inclusiv pe pagina de Facebook a Bucharest City Tour. Autobuzele nu vor ma circula până la ora 23:00. Programul autobuzelor turistice: 10 ore pe zi „Societatea de Transport București – […] The post STB modifică programul autobuzelor turistice. Până la ce oră vor circula și de unde pot fi achiziționate bilete appeared first on Buletin de București.
18:30
Romsilva, „chef de ocazie” pentru Primăria Sectorului 2. Instituția care se ocupă cu administrarea pădurilor a făcut catering pentru primăria lui Hopincă # Buletin de București
Regia Națională a Pădurilor (Romsilva) a câștigat în această primăvară două contracte prin achiziție directă pentru servicii de catering și organizare de evenimente de la Primăria Sectorului 2, cu o valoare totală de 45.543 lei (aproximativ 9.000 de euro). Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a denunțat public situația și l-a acuzat pe Rareș Hopincă, primarul Sectorului […] The post Romsilva, „chef de ocazie” pentru Primăria Sectorului 2. Instituția care se ocupă cu administrarea pădurilor a făcut catering pentru primăria lui Hopincă appeared first on Buletin de București.
17:00
Sector 1 | Primăria extinde programul de audiențe. Cetățenii se pot înregistra și online # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 extinde programul de audiențe, începând cu această săptămână. Membrii Consiliului Local vor avea un program modificat. Primăria Sectorului 1 extinde programul de audiențe • Luni, între orele 8:30 – 10:30;• Marți, între orele 9:00 – 11:00;• Miercuri, între orele 11:00 – 13:00;• Vineri, între orele 14:30 – 16:30. Audiențele sunt deschise pe […] The post Sector 1 | Primăria extinde programul de audiențe. Cetățenii se pot înregistra și online appeared first on Buletin de București.
