Trump anunţă noi taxe vamale la medicamente, camioane grele şi mobilă

Curtea Constituțională a respins săptămâna aceasta excepțiile ridicate de opoziția parlamentară în ceea ce privește legea privind eficientizarea activității autorităților independente: ASF, ANRE și ANCOM. Prevederile actului normativ, care arată că cele trei instituții trebuie să reducă cu 10% posturile de specialitate și cu 30% posturile de suport administrativ, au fost contestate anterior de reprezentanții autorităților inclusiv cu argumente extrase din directivele europene și impunerile OCDE, organizație la care România vrea să adere acesta fiind un obiectiv strategic. În funcție de cum se va aplica restructurarea, există încă semne de întrebare în legătură cu viitorul unor proiecte importante, unele impuse de la nivel european, reiese din discuțiile purtate în mai multe medii.