Fostul director al FBI James Comey, dușman al lui Trump, inculpat
Cotidianul de Hunedoara, 26 septembrie 2025 06:40
Fostul director FBI James Comey, unul dintre inamicii lui Donald Trump,
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 15 minute
07:10
Comisia Europeană a decis deschiderea unei investigații pentru a stabili d
Acum 30 minute
07:00
Președintele Nicușor Dan a afirmat joi că nu consideră
Acum o oră
06:50
Dar Trăznea și Ip ?...În localitatea românească Trăznea, horthyştii au pătruns în 10 septembrie 1940.
06:40
Acum 2 ore
06:10
Președintele Nicușor Dan a apreciat, joi, că în România
Acum 12 ore
23:00
Uniunea Europeană a aprobat joi, sub rezerva unor condiții importante, medicamentul Kisunla, dezvoltat de compania farmaceutică americană Eli Lilly
22:40
Candidatul la prezidenţialele anulate de anul trecut, Călin Georgescu, n-a fost
22:40
Decizia de anulare a alegerilor prezidenţiale, anul trecut, a fost una
22:20
Curtea de Apel Târgu Mureş a dispus arestarea a patru persoane din judeţele Mureş şi Harghita, care aveau emise mandate europene de arestare de către
22:00
FCSB a început cu dreptul parcursul său european, reușind o victorie importantă în deplasare, scor 1-0, împotriva formației olandeze Go Ahead Eagles
21:10
Cei doi s-au întâlnit joi pe terasa unui restaurant din Târgu Neamț, iar denunțătorul-colaborator i-a remis polițistului sumele de
20:40
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit joi, la sediul MApN, cu reprezentanți ai conducerii unor structuri asociative ale personalului militar
20:30
Banca Centrală Europeană a emis recent un raport în care indică europenilor să aibă în permanență la ei un stoc de bani suficienți pentru a supraviețui timp de 72 de ore.
19:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) denunţă apariţia în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face
19:20
Cotidianul, una dintre cele mai vechi publicații din România postdecembristă, intră într-o nouă etapă de dezvoltare.
19:20
Referitor la incursiunile dronelor și avioanelor străine pe cerul european în ultimele săptămâni, răspunsul ambasadorului rus a fost
19:10
În discursurile publice, folosim deseori limba războiului în vreme ce ne bucurăm de pace, parcă neputând să distingem între una și alta
19:00
Am urmărit în direct extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, la știri sau în direct pe televiziunile din România, aproape aceleași care au păpat la greu bani de la „Plaha" (...)
18:30
UE concepe o schemă circulară în care Rusia plătește prima și pierde la final, însă pe o bază pentru care Rusia are instrumentele legale pentru o anula
Acum 24 ore
17:50
"Prin ordonanța din data de 17.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă...
17:50
Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul
17:20
Șeful Executivului de la Chișinău susține că Plahotniuc este 'un infractor ce a subjugat instituțiile
17:10
La data de 17 septembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism...
16:40
Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și...
16:30
"De ieri (miercuri, n.r.) sunt în greva foamei, în fața clădirii în care funcționează Ministerul Economiei,...
15:50
DNSC avertizează! Atacatorii folosesc numele OLX Romania și epantofi.ro pentru a vă fura datele
15:30
Rectificare de miliarde de lei și plan de eliminare a 13.000 de posturi în primării # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Finanțelor primește cea mai mare sumă din rectificare, aproximativ 18 miliarde de lei, din care (...)
15:20
România are, în sfârșit, legislația completă în ceea ce privește procedurile de intervenție în cazurile în care aeronave sau drone intră neautorizat
15:10
Edi Iordănescu nu are o toamnă prea bună. Nu a convins nici prin rezultate și nici vreun fost elev de la naționala României
14:40
Potrivit unui comunicat al Executivului, pentru acest an școlar, bugetul total al programului este de (...)
14:40
Aceste acorduri nu au adus doar pacea între Egipt, cea mai populată țară arabă și liderul militar al lumii arabe având...
14:20
"Pachetul legislativ vizează, atât exproprieri suplimentare, cât și actualizarea documentațiilor...
14:20
Mai multe oi ar putea fi ucise între Vama Albiția și Leușeni din cauză că Moldova nu acceptă intrarea
13:50
Partida de fursal România-Ungaria a fost întreruptă timp de 45 de minute din cauza suporterilor olteni care au năvălit pe teren
13:40
Amenzile variază între 1.000 și 100.000 lei, în funcție de gravitate.
13:40
FCSB începe seria celor opt partide programate în noul format al Europa League în micuța localitate Deventer (Țările de Jos).
13:20
Operațiune internațională. ”Femeia în roz”, identificată după 20 de ani de la moarte # Cotidianul de Hunedoara
Ea este a treia persoană identificată prin Operațiunea „Identifică-mă", lansată de...
13:20
Transportul internațional vine la pachet cu numeroase cheltuieli, iar combustibilul este printre cele mai semnificative.
13:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat
12:40
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat joi
12:30
Executivul prelungește plafonarea adaosului comercial la 17 alimente. Vezi care sunt acestea!
12:20
Sarkozy a devenit primul fost președinte francez găsit vinovat de acceptarea de fonduri străine ilegale pentru a câștiga o funcție publică.
12:10
În urma celor 64 de percheziții care au avut
12:00
Adolescentul care a amenințat prin mesaje școli și spitale
12:00
Transgaz vrea să diminueze cheltuielile cu energia electrică așa că va cumpăra șapte sisteme de panouri fotovoltaice cu stocare
11:50
Europarlamentarul român Claudiu Târziu (ECR) ia la întrebări un comisar european legat de modul în care o comisie utilizează bugetul UE
11:30
Sârbul Novak Djokovic i-a adus un omagiu fostului său
11:10
Canotajul românesc nu se dezminte! Sportivii români au obținut deja primele medalii la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai.
10:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
10:50
Pregătit pentru judecată. Oligarhul Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău # Cotidianul de Hunedoara
Fostul politician moldovean Vladimir Plahotniuc,
