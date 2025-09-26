Fostul director al FBI James Comey, dușman al lui Trump, inculpat

Cotidianul de Hunedoara, 26 septembrie 2025 06:40

Fostul director FBI James Comey, unul dintre inamicii lui Donald Trump, [...]

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 15 minute
07:10
Azomureș, prins în bătălia Bruxelles–Moscova pentru ureea rusească   Cotidianul de Hunedoara
Comisia Europeană a decis deschiderea unei investigații pentru a stabili d [...]
Acum 30 minute
07:00
Nicușor Dan nu crede că premierul ar trebui să demisioneze Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a afirmat joi că nu consideră [...]
Acum o oră
06:50
Septembrie negru românesc (partea a III-a) Cotidianul de Hunedoara
Dar Trăznea și Ip ?...În localitatea românească Trăznea, horthyştii au pătruns în 10 septembrie 1940. [...]
06:40
Fostul director al FBI James Comey, dușman al lui Trump, inculpat Cotidianul de Hunedoara
Fostul director FBI James Comey, unul dintre inamicii lui Donald Trump, [...]
Acum 2 ore
06:10
Nicușor Dan: Prețul energiei este prea mare. ANRE nu-și face treaba Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a apreciat, joi, că în România [...]
Acum 12 ore
23:00
UE a aprobat un nou medicament pentru Alzheimer Cotidianul de Hunedoara
Uniunea Europeană a aprobat joi, sub rezerva unor condiții importante, medicamentul Kisunla, dezvoltat de compania farmaceutică americană Eli Lilly [...]
22:40
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: N-a fost un „călăreţ singuratic” Cotidianul de Hunedoara
Candidatul la prezidenţialele anulate de anul trecut, Călin Georgescu, n-a fost [...]
22:40
Anularea alegerilor prezidenţiale: „O decizie foarte, foarte curajoasă” Cotidianul de Hunedoara
Decizia de anulare a alegerilor prezidenţiale, anul trecut, a fost una [...]
22:20
Români arestați pentru acțiuni criminale comise în Cehia Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Apel Târgu Mureş a dispus arestarea a patru persoane din judeţele Mureş şi Harghita, care aveau emise mandate europene de arestare de către [...]
22:00
FCSB debutează cu victorie în Europa League Cotidianul de Hunedoara
FCSB a început cu dreptul parcursul său european, reușind o victorie importantă în deplasare, scor 1-0, împotriva formației olandeze Go Ahead Eagles [...]
21:10
Polițist prin în flagrant cu o mită de 15.000 de euro Cotidianul de Hunedoara
Cei doi s-au întâlnit joi pe terasa unui restaurant din Târgu Neamț, iar denunțătorul-colaborator i-a remis polițistului sumele de [...]
20:40
Subiectul pensiilor militare, pe masa ministrului Apărării Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit joi, la sediul MApN, cu reprezentanți ai conducerii unor structuri asociative ale personalului militar [...]
20:30
Banul peșin Cotidianul de Hunedoara
Banca Centrală Europeană a emis recent un raport în care indică europenilor să aibă în permanență la ei un stoc de bani suficienți pentru a supraviețui timp de 72 de ore. [...]
19:50
Imaginea Oanei Țoiu, folosită într-o campanie de dezinformare Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) denunţă apariţia în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face [...]
19:20
Grupul Clever a preluat Cotidianul Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul, una dintre cele mai vechi publicații din România postdecembristă, intră într-o nouă etapă de dezvoltare. [...]
19:20
Amenințarea Rusiei, dacă NATO îi doboară avioane Cotidianul de Hunedoara
Referitor la incursiunile dronelor și avioanelor străine pe cerul european în ultimele săptămâni, răspunsul ambasadorului rus a fost [...]
19:10
Europenii trăiesc în lumea de ieri   Cotidianul de Hunedoara
În discursurile publice, folosim deseori limba războiului în vreme ce ne bucurăm de pace, parcă neputând să distingem între una și alta [...]
19:00
Bilețelul meu către moldoveni Cotidianul de Hunedoara
Am urmărit în direct extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, la știri sau în direct pe televiziunile din România, aproape aceleași care au păpat la greu bani de la „Plaha" (...) [...]
18:30
Cum se poate înarma Ucraina pe banii Rusiei Cotidianul de Hunedoara
UE concepe o schemă circulară în care Rusia plătește prima și pierde la final, însă pe o bază pentru care Rusia are instrumentele legale pentru o anula [...]
Acum 24 ore
17:50
Decizia judecătorilor pentru fiul lui Ilie Dumitrescu Cotidianul de Hunedoara
"Prin ordonanța din data de 17.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă... [...]
17:50
Români returnați din Marea Britanie. Reacția MAE Cotidianul de Hunedoara
Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul [...]
17:20
Dorin Recean: „Infractorii nu mai controlează Moldova” Cotidianul de Hunedoara
Șeful Executivului de la Chișinău susține că Plahotniuc este 'un infractor ce a subjugat instituțiile [...]
17:10
Țeapă cu criptomonede. Paguba este uriaşă Cotidianul de Hunedoara
La data de 17 septembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism... [...]
16:40
A murit Cardinalul Lucian Mureșan Cotidianul de Hunedoara
Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și... [...]
16:30
Lider sindical a intrat în greva foamei Cotidianul de Hunedoara
"De ieri (miercuri, n.r.) sunt în greva foamei, în fața clădirii în care funcționează Ministerul Economiei,... [...]
15:50
Avertisment important de la DNSC Cotidianul de Hunedoara
DNSC avertizează! Atacatorii folosesc numele OLX Romania și epantofi.ro pentru a vă fura datele [...]
15:30
Rectificare de miliarde de lei și plan de eliminare a 13.000 de posturi în primării Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Finanțelor primește cea mai mare sumă din rectificare, aproximativ 18 miliarde de lei, din care (...) [...]
15:20
CSAT a bătut în cuie chestii vitale pentru România Cotidianul de Hunedoara
România are, în sfârșit, legislația completă în ceea ce privește procedurile de intervenție în cazurile în care aeronave sau drone intră neautorizat [...]
15:10
Românii fug de Legia lui Edi Iordănescu Cotidianul de Hunedoara
Edi Iordănescu nu are o toamnă prea bună. Nu a convins nici prin rezultate și nici vreun fost elev de la naționala României [...]
14:40
Se dau bani pentru alimentele preșcolarilor și elevilor Cotidianul de Hunedoara
Potrivit unui comunicat al Executivului, pentru acest an școlar, bugetul total al programului este de (...) [...]
14:40
Egiptul pune capăt supremației americane în Orientul Mijlociu Cotidianul de Hunedoara
Aceste acorduri nu au adus doar pacea între Egipt, cea mai populată țară arabă și liderul militar al lumii arabe având... [...]
14:20
Guvernul a aprobat exproprieri suplimentare. Ce zone sunt vizate Cotidianul de Hunedoara
"Pachetul legislativ vizează, atât exproprieri suplimentare, cât și actualizarea documentațiilor... [...]
14:20
TIR cu ovine blocat în vamă Cotidianul de Hunedoara
Mai multe oi ar putea fi ucise între Vama Albiția și Leușeni din cauză că Moldova nu acceptă intrarea [...]
13:50
Scene de nedescris și meci întrerupt Cotidianul de Hunedoara
Partida de fursal România-Ungaria a fost întreruptă timp de 45 de minute din cauza suporterilor olteni care au năvălit pe teren [...]
13:40
Amenzi de până la 100.000 lei pentru afișe lipite ilegal Cotidianul de Hunedoara
Amenzile variază între 1.000 și 100.000 lei, în funcție de gravitate. [...]
13:40
FCSB vrea un nou start contra vulturilor din Deventer Cotidianul de Hunedoara
FCSB începe seria celor opt partide programate în noul format al Europa League în micuța localitate    Deventer (Țările de Jos). [...]
13:20
Operațiune internațională. ”Femeia în roz”, identificată după 20 de ani de la moarte Cotidianul de Hunedoara
Ea este a treia persoană identificată prin Operațiunea „Identifică-mă", lansată de... [...]
13:20
Recuperarea TVA pentru combustibil extern: de unde începe procedura? Cotidianul de Hunedoara
Transportul internațional vine la pachet cu numeroase cheltuieli, iar combustibilul este printre cele mai semnificative. [...]
13:00
Zelenski vorbește despre demisie Cotidianul de Hunedoara
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat [...]
12:40
Dîncu, despre CSAT. Să nu fie doar un ”for cu valențe formale„ Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat joi [...]
12:30
17 alimente de bază rămân cu preț plafonat Cotidianul de Hunedoara
 Executivul prelungește plafonarea adaosului comercial la 17 alimente. Vezi care sunt acestea! [...]
12:20
Nicolas Sarkozy a fost găsit VINOVAT Cotidianul de Hunedoara
Sarkozy a devenit primul fost președinte francez găsit vinovat de acceptarea de fonduri străine ilegale pentru a câștiga o funcție publică. [...]
12:10
Presupuși traficanți de droguri de la Arad, în arest  Cotidianul de Hunedoara
În urma celor 64 de percheziții care au avut [...]
12:00
Suspectul care a trimis amenințări școlilor, internat la Psihiatrie Cotidianul de Hunedoara
Adolescentul care a amenințat prin mesaje școli și spitale [...]
12:00
Transgaz își pune panouri fotovoltaice pe sedii Cotidianul de Hunedoara
Transgaz vrea să diminueze cheltuielile cu energia electrică așa că va cumpăra șapte sisteme de panouri fotovoltaice cu stocare [...]
11:50
Claudiu Târziu: o tendință tot mai clară spre control și cenzură Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul român Claudiu Târziu (ECR) ia la întrebări un comisar european legat de modul în care o comisie utilizează bugetul UE [...]
11:30
Djokovic, omagiu pentru fostul său mentor Cotidianul de Hunedoara
Sârbul Novak Djokovic i-a adus un omagiu fostului său [...]
11:10
Aur și argint pentru români la Shanghai Cotidianul de Hunedoara
Canotajul românesc nu se dezminte! Sportivii români au obținut deja primele medalii la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai.  [...]
10:50
Creștere economică. BERD a revizuit în scădere estimările Cotidianul de Hunedoara
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare [...]
10:50
Pregătit pentru judecată. Oligarhul Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău Cotidianul de Hunedoara
Fostul politician moldovean Vladimir Plahotniuc, [...]
