Liga Europa: FCSB, victorie în Ţările de Jos

00:00

* and #8221;Provocarea numărul unu este cum faci ca aceste proiecte să fie menţinute, din punctul de vedere al fundamentului investiţional, peste un anumit nivel care să fie de interes pentru un investitor and #8221;* and #8221;Orice formă de reglementare în sens opus a ceea ce se întâmplă în piaţa europeană, la care suntem cuplaţi, va avea un cost pe care tot noi îl vom plăti and #8221;