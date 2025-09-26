Liga Europa: FCSB, victorie în Ţările de Jos
Bursa, 26 septembrie 2025 06:50
Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa. Golul a fost marcat de Miculescu, în minutul 13.
Acum 5 minute
07:20
Nicuşor Dan anunţă că and #8221;foarte probabil and #8221; şefii de la Parchetul General şi de la DNA vor fi schimbaţi # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că and #8221;foarte probabil and #8221; şefii Parchetului General şi DNA vor fi schimbaţi, el precizând că oamenii care conduc aceste instituţii au mandat până la primăvară, dar că se va face o evaluare.
07:20
Donald Trump declară că and #8222;nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că and #8222;nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania and #8221; ocupată, o măsură cerută de miniştrii israelieni de extremă dreapta ca represalii pentru recunoaşterea statului palestinian de către mai multe ţări, relatează AFP.
07:20
Bulgaria va suspenda în 2026 tranzitul de gaze ruseşti pentru contractele pe termen scurt, ca parte a planurilor Uniunii Europene de a întrerupe complet importurile de gaze ruseşti, a declarat premierul Rosen Jeliazkov pentru agenţia de ştiri bulgară BTA, preluată de Reuters.
Acum 30 minute
07:00
Administraţia Trump va depune eforturi pentru a împiedica FIFA să excludă Israelul din fotbalul internaţional înaintea Cupei Mondiale din 2026, relatează Sky News.
Acum o oră
06:50
06:50
Echipa CSO Voluntari a învins joi, în deplasare, campioana Norvegiei, Fyllingen Lions, scor 104-64 (57-34), în primul meci din grupa 1 a ENBL, competiţie pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
Acum 8 ore
00:00
Ceea ce părea până ieri o discuţie tehnică între cercetători a intrat astăzi în centrul dezbaterii globale: acidificarea oceanelor a depăşit pragul de siguranţă pentru ecosisteme stabile.
00:00
Timp de aproape două luni, între 27 ianuarie şi începutul lunii martie 2025, mii de cutremure au zguduit zona insulei Santorini şi a vecinelor Amorgos, Ios şi Anafi, în Marea Egee.
00:00
Guvernul României a adoptat în această toamnă o serie de măsuri fiscal-bugetare menite să reducă deficitul.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi mai rece decât în mod obişnuit la această dată, exceptând vestul ţării unde valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,76%.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,30 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0754 lei/euro.
00:00
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Liviu Gavrilă, RWEA: and #8221;Un proiect eolian are nevoie de cinci ani să producă, timp în care apar diferite schimbări macro and #8221; # Bursa
* and #8221;Provocarea numărul unu este cum faci ca aceste proiecte să fie menţinute, din punctul de vedere al fundamentului investiţional, peste un anumit nivel care să fie de interes pentru un investitor and #8221;* and #8221;Orice formă de reglementare în sens opus a ceea ce se întâmplă în piaţa europeană, la care suntem cuplaţi, va avea un cost pe care tot noi îl vom plăti and #8221;
00:00
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Laurenţiu Urluescu, AFER: 'Revine competiţia în piaţa electricităţii, după eliminarea plafonării preţurilor and #8221; # Bursa
După eliminarea plafonării preţurilor din energie, ofertele s-au imbunătăţit, din punct de vedere al competiţiei, susţine Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFER). 'Este un lucru bun că revine competiţia în piaţă.
00:00
Micron Technology Inc. a încheiat anul fiscal 2025 cu rezultate solide, depăşind aşteptările analiştilor atât pentru venituri, cât şi în cazul profitului net, pe fondul boom-ului inteligenţei artificiale (AI).
00:00
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Mihai Macarie, CRE: and #8221;Toate investiţiile trebuie privite în cheia securităţii energetice and #8221; # Bursa
* and #8221;Nu cred că strategia energetică are input despre cum va evolua economia, cum va evolua demografia, cum ne raportăm la surse externe de energie sau de investiţii and #8221;
00:00
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Septimiu Stoica, BRM: 'Am ajuns să ne dorim ca legiuitorul and #187;să nu pună beţe în roate and #187;' # Bursa
* and #8221;Pentru descoperirea preţului real, contractele trebuie să se bazeze pe disciplina bursieră and #8221;* and #8221;Pieţele trebuie să fie anonime; abia atunci vom avea o confruntare reală a cererii şi ofertei, ca pe pieţele mari de energie din Europa şi din întreaga lume and #8221;
00:00
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Florian Mateiţă, RomInsolv: and #8222;Instanţele româneşti judecă greu, anevoios şi impredictibil and #8221; # Bursa
Instanţele din ţara noastră au o problemă, ele judecă greu, anevoios şi impredictibil, în loc să tranşeze cazul cu foarte mare obiectivitate, este de părere Florian Mateiţă, Partener RomInsolv SPRL.
00:00
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Irene Mihai, RPIA: and #8221;Trebuie să accelerăm pedala tranziţiei energetice and #8221; # Bursa
Tranziţia energetică se întâmplă, şi se întâmpă acum, este de părere Irene Mihai, Policy Officer al Asociaţiei Industriei Fotovoltaice din România (RPIA), care explică: and #8221;Avem nevoie de energie în prezent, iar toate proiectele despre care se tot vorbeşte sunt pe termen lung şi de aceea trebuie să accelerăm pedala tranziţiei.
00:00
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Ovidiu Demetrescu, OCD Capital and Resource şi London Brokers: 'Va trebui să trecem la o digitalizare amplă a reţelelor de transport şi distribuţie and #8221; # Bursa
Digitalizarea reţelelor de transport şi distribuţie trebuie să reprezinte o prioritate în următoarea perioadă, a afirmat Ovidiu Demetrescu, Partener OCD Capital and Resource şi London Brokers.
00:00
Academia de Studii Economice din Bucureşti deschide astăzi, 29 septembrie 2025, noul an universitar printr-o festivitate instituţională organizată în Aula Magna din Palatul ASE.
00:00
Episodul recent, al dronelor care cutreieră zi şi noapte cerul Danemarcei, mai ales în zona aeroporturilor, a produs and #8221;emoţie and #8221; publică nu doar în ţara Regelui Hamlet, ci a ridicat în toată Europa serioase întrebări cu privire la securitatea zborurilor civile, la capacitatea şi voinţa de a apăra spaţiul aerian al continentului de orice intruziune sau acţiune ostilă. Indiferent a cui, indiferent cum ar fi ea motivată.
00:00
Consiliul Franco-German al Experţilor Economici a prezentat recent recomandările pentru redresarea economică a Europei, iar una dintre acestea acordă un rol deosebit de important relaţiilor bilaterale cu China.
00:00
Pentru ca piaţa din energie să fie performantă în ţara noastră, este nevoie ca statul să o administreze ca un adevărat profesionist, fără imixtiuni legislative brutale, şi să lase companiile să facă investiţiile de care au nevoie pentru a rămâne competitive şi pentru a asigura necesarul de energie al României, au afirmat participanţii la cea de-a XIII-a ediţie a conferinţei 'Energia în priză and #8221;, organizată de grupul de presă BURSA.
00:00
Agenţiile de rating se străduiesc să ne dea un calificativ periodic, dar habar n-au că există şi un rating pe care ni-l dăm singuri, dar numai pe plan intern (rufe spălate în familie), anume prin nişte mesaje pe care televiziunile sunt obligate să le difuzeze.
00:00
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Silvia Vlăsceanu, HENRO: 'Statul este propriul lui duşman în dezvoltarea sectorului energetic and #8221; # Bursa
Intervenţiile guvernelor din ultimii 35 de ani în companiile de stat din energie au avut mai mult efecte negative decât pozitive, a declarat Silvia Vlăsceanu, director executiv al Asociaţiei Producătorilor de Energie Electrică - HENRO.
Acum 12 ore
21:50
Atlantic Council Romania găzduieşte conferinţa internaţională RPEP pentru excelenţă organizaţională şi performanţă managerială # Bursa
Ţara noastră a găzduit, timp de patru zile, la sediul Atlantic Council Romania - Casa Ciru Iliescu, o conferinţă unică dedicată excelenţei organizaţionale, condusă de reputatul expert american Steven Hoisington, cu sprijinul a patru specialişti români în management şi al companiei globale de consultanţă Alvarez and Marsal, reprezentată de Mihai Bîrsescu, Managing Director pentru România.
21:20
Rusia este responsabilă pentru and #8222;încălcări grave and #8221; ale dreptului internaţional împotriva prizonierilor de război ucraineni, care pot constitui and #8222;crime de război sau, în anumite cazuri, crime împotriva umanităţii and #8221;.
21:00
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A. şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi - S.A. a avut joi, la Palatul Victoria, prima întâlnire de lucru sub coordonarea vicepremierului Marian Neacşu, potrivit unui comunicat al Guvernului.
21:00
EVERGENT Investments a anunţat convocarea Adunărilor generale extraordinară şi ordinară ale acţionarilor pentru 29/30 octombrie 2025, data de referinţă fiind 16 octombrie, potrivit unui comunicat transmis de companie.
21:00
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat în faţa Adunării Generale a ONU că atacurile din 7 octombrie and #8222;nu reprezintă poporul palestinian and #8221;, negând Hamasului orice rol în viitoarea guvernare palestiniană.
20:40
Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (FAPPR) atrage atenţia asupra riscurilor generate de propunerea Comisiei Europene de a integra într-un singur fond Politica Agricolă Comună, politica de coeziune, fondurile sociale şi pentru climă, sub umbrela and #8222;Planurilor de Parteneriat Regional şi Naţional and #8221;, se arată într-o informare de presă a FAPPR.
20:40
Oana Ţoiu: Noi, ţările de la graniţa războiului, vrem să facem tot ce ţine de noi să ajungem la pace # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, aflată în SUA pentru a conduce delegaţia României la Adunarea Generală a ONU de la New York.
20:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat că and #8222;suntem aproape de a ajunge la un acord and #8221; privind conflictul din Gaza.
20:10
Comisia Europeană alocă 50 de milioane de euro pentru criza umanitară din Fâşia Gaza şi Cisiordania # Bursa
Comisia Europeană a alocat un ajutor umanitar suplimentar de 50 de milioane de euro pentru a răspunde situaţiei dramatice din Fâşia Gaza şi nevoilor umanitare tot mai mari din Cisiordania.
20:00
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că România trebuie să cheltuiască aproximativ 13 miliarde de euro din PNRR până la 31 august 2026, adică în mai puţin de un an.
19:40
Preşedintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său turc, Recep Tayyip Erdo and #287;an. În cadrul discuţiilor, Trump a declarat că îşi doreşte ca Turcia să înceteze achiziţiile de petrol din Rusia, atâta timp cât Moscova continuă războiul împotriva Ucrainei.
19:30
IMM: and #8222;Dialog Social transparent and #8221; - proiect pentru consolidarea parteneriatului între patronate, sindicate şi autorităţi # Bursa
La Palatul Parlamentului, a avut loc conferinţa de lansare a proiectului and #8222;Dialog Social transparent, deschis şi participativ and #8221;, astăzi, 25 septembrie 2025.
19:20
Drone de atac în Polonia, avioane MiG-39 care au încălcat spaţiul aerian al Estoniei şi drone de supraveghere detectate lângă aeroporturile din Copenhaga şi Oslo - astfel de incidente s-au înmulţit în ultimele două săptămâni pe teritoriul statelor NATO, ridicând întrebarea privind reacţia potrivită.
19:20
Eugen Tomac: O majoritate pro-rusă la Chişinău ar transforma Republica Moldova 'într-un poligon and #8221; pentru Putin # Bursa
Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a avertizat că un eventual rezultat al alegerilor de la Chişinău care ar aduce o majoritate pro-rusă ar transforma Republica Moldova and #8222;într-un poligon and #8221; pentru planurile militare ale lui Vladimir Putin.
19:00
Fico spune că Slovacia and #8222;nu are alte opţiuni and #8221; decât să cumpere petrol rusesc # Bursa
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat joi că ţara sa va continua să importe petrol şi gaze din Rusia, în pofida presiunilor venite din partea Statelor Unite, transmite Reuters.
19:00
Slovenia a impus joi o interdicţie de călătorie pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit unui comunicat al guvernului de la Ljubljana, citat de Reuters. Decizia vine după ce Slovenia a recunoscut oficial Palestina anul trecut şi, în iulie, a blocat accesul a doi miniştri israelieni de extremă dreapta.
19:00
Un studiu al Băncii Centrale Europene, intitulat and #8222;Keep calm and carry cash and #8221;, arată că populaţia ar trebui să păstreze bani lichizi acasă pentru a face faţă situaţiilor de criză, de la pene de curent şi căderi ale sistemelor de plăţi până la războaie sau pandemii, relatează CNN.
19:00
2B Intelligent Soft S.A. (Bento, BVB: BENTO) a înregistrat în primul semestru din 2025 venituri din exploatare de 24,7 milioane lei, în scădere cu 45% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei.
Acum 24 ore
17:50
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut declanşarea unei anchete după ce o serie de probleme tehnice înregistrate în timpul vizitei sale la Adunarea Generală a ONU au fost catalogate drept and #8222;un sabotaj triplu and #8221; menit să-i submineze imaginea, relatează CNN.
17:50
Cea de-a doua ediţie a Galei Excelenţei, organizată de Intesa Sanpaolo Bank România, sub patronajul Ambasadei Italiei în România şi în parteneriat cu Camera de Comerţ Italiană şi Confindustria România, a reunit lideri din întreprinderi mici şi mijlocii, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai asociaţiilor de business, pentru o seară de dialog, networking şi recunoaştere a succeselor.
17:40
Turcia stabileşte un record mondial în turismul sustenabil: peste 2.000 de hoteluri certificate GSTC # Bursa
Autoritatea pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA) a anunţat că peste 2.000 de unităţi de cazare din ţară au obţinut certificarea internaţională GSTC (Consiliul Global pentru Turism Sustenabil), ceea ce plasează Turcia pe primul loc la nivel mondial după numărul de hoteluri certificate.
17:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că este and #8222;total de acord and #8221; cu afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, potrivit cărora ţările Alianţei ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti dacă acestea încalcă spaţiul aerian al NATO, transmite Reuters.
17:40
Slovenia a anunţat o interdicţie de călătorie pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, măsură care urmează unei restricţii similare aplicate în iulie pentru doi miniştri israelieni de extremă dreaptă.
17:20
OPTIblu şi Federaţia Română de Canotaj: parteneriatul care susţine performanţa sportivă şi creează valoare pentru brand # Bursa
La a 53-a ediţie a Campionatului Mondial de Canotaj, desfăşurat în aceste zile la Shanghai, România intră pe apă cu 39 de sportivi şi cu ambiţia de a confirma statutul său de forţă în elita mondială.
