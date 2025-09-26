Finanțare libiană: Nicolas Sarkozy condamnat la cinci ani de închisoare, va fi în curând închis
Nicolas Sarkozy a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare de instanța care a dispus încarcerarea sa în legătură cu finanțarea libiană a campaniei sale din 2007. Fostul președinte va fi citat în termen de o lună pentru a afla data încarcerării.
Turcia a trimis avioane de recunoaștere în Lituania după ce Rusia a încălcat spațiile aeriene # Euractiv.ro
Agenția americană Bloomberg a scris că Turcia a trimis în Lituania un avion de recunoaștere AWACS (Airborne Warning And Control System), după ce Rusia a încălcat spațiile aeriene ale mai multor țări, informează „Milliyet” (Turcia).
De la Lituania la Norvegia, incursiunile rusești pun la încercare NATO pe cerul european # Euractiv.ro
Îngrijorătoare prin frecvența și amploarea lor, multiplele provocări rusești din ultimele săptămâni reprezintă un test al capacității de rezistență a Alianței Atlantice și al voinței sale de a răspunde mai ferm Moscovei, scrie „Libération” (Franța).
Kievul, solicitat să ajute Bruxelles să construiască un ”zid al dronelor” pe Flancul estic # Euractiv.ro
Ministrul ucrainean al Apărării îl va informa pe cel mai înalt oficial al UE în domeniul apărării și pe reprezentanții mai multor guverne despre implementarea unui sistem de respingere a valurilor de atacuri cu drone din partea Rusiei.
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Digi24, că în perioada alegerilor au fost efectuate 80.000 de atacuri cibernetice asupra României.
Context.ro: Operațiunea Matrioșka - Falsuri video cu Charlie Kirk vs. Maia Sandu și Oana Țoiu # Euractiv.ro
Turismul sexual cu minori din Moldova a crescut de 10 ori, e citatul atribuit Oanei Țoiu, într-un clip postat pe TikTok și care e un fals. Un grup de experți a analizat pentru Context.ro și *FACT datele și a e explicat cum funcționează operațiunea.
Lidera Partidului „Moldova Mare”, Irina Vlah, interzisă în Polonia, Estonia și Letonia # Euractiv.ro
Ministerul de Externe polonez susține că politiciana ar „ajuta Federația Rusă să se amestece în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Moldova".
Decizia privind doborârea dronelor și a aeronavelor militare va aparține comandantului misiunii, iar în cazul aeronavelor civile ministrului, a precizat joi după ședinta CSAT ministrul Apărării Ionuț Moșteanu.
Autoritățile britanice au organizat un zbor de tip charter pentru returnarea unor cetățeni români # Euractiv.ro
Ministerul de Externe spune că zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor, semnat în 2003, și nu reprezintă un mecanism nou.
În urma observărilor unor drone deasupra mai multor aeroporturi, Guvernul danez vorbește de o operațiune sistematică. Nu e clar deocamdată cine s-ar putea afla în spate.
Câini și pisici din adăposturi își caută familii în weekendul 4-5 octombrie la Park Lake. Toate animalele sunt vaccinate, sterilizate sau vor fi sterilizate gratuit, iar adopția este complet gratuită.
Guvernul a decis joi prelungirea plafonării la mai multe alimente, deși inițial premierul Ilie Bolojan se pronunțase împotrivă. PSD s-a opus însă renunțării la plafonare.
Un nou raport OECD arată că elevii români din ciclul primar au printre cele mai puține ore obligatorii din Europa, dar acordă prioritate materiilor fundamentale. Subiectul va fi discutat la ParentED Fest 2025, pe 4-5 octombrie, la București.
BERD a revizuit în scădere la 0,9% estimările privind creșterea economiei românești în acest an # Euractiv.ro
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 0,9% prognoza de creștere a economiei românești pentru 2025, față de 1,6% cât a estimat în luna mai, potrivit raportului 'Regional Economic Prospects.
Noaptea Albă a Galeriilor 2025: trei nopți de artă contemporană în 17 orașe din România # Euractiv.ro
Între 3 și 5 octombrie, NAG 2025 transformă Bucureștiul și alte 16 orașe în spații dedicate artei contemporane, cu peste 200 de proiecte în galerii, hub-uri și ateliere. Intrarea este liberă.
Romania a co-sponsorizat dezbaterea privind consolidarea cooperării pentru un domeniu maritim sigur # Euractiv.ro
În cadrul UNGA80, România a co-sponsorizat miercuri dezbaterea la nivel de miniștri de externe "Consolidarea Cooperării pentru un Domeniu Maritim Sigur și Stabil”.
România este campioană la orașe blocate de trafic în Europa Centrală și de Est. Timișoara și București ocupă primele două locuri în Friendly City Index, studiu ce stă la baza unei dezbateri organizate de Street Delivery.
Fostul politician Vladimir Plahotniuc, care se afla în detenție în Grecia în baza unui mandat de arestare legat de cazul furtului unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, a ajuns joi dimineață pe aeroportul din Chișinău.
Bucureștiul devine scena tehnologică a Europei pe 1-2 octombrie la conferința How to Web # Euractiv.ro
Peste 150 de speakeri lideri în industrie, zeci de companii de tehnologie și evenimente satelit completează experiența pentru participanți.
Reuniunea de vineri privind construirea zidului anti-drone „nu este o o chestiune de aparență”, ci e „o nevoie reală a noastră”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, informează agenția ANSA (Italia).
Nicușor Dan a convocat CSAT. Pe agendă, procedurile pentru doborârea dronelor care intră în România # Euractiv.ro
Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost convocată joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni.
Președintele Letoniei: „Încetarea legăturilor energetice cu Rusia este o alegere politică” # Euractiv.ro
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a declarat într-un interviu acordat „Euronews” că independența energetică față de Rusia este o chestiune de „voință politică”, scrie „Euronews” (Italia).
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului solicită o „anchetă independentă, imparțială și amănunțită asupra atacurilor” împotriva flotilei Global Sumud, pe care le numește incredibile, scrie „La Repubblica” (Italia).
Comisia Europeană va propune taxe vamale majorate pe petrolul rusesc pe care două țări ale UE, Ungaria și Slovacia, continuă să-l importe, în urma apelurilor în acest sens ale lui Donald Trump, a anunțat miercuri unul din purtătorii săi de cuvânt.
Uniunea Europeană condamnă episodul: „Utilizarea forței este inacceptabilă”. Agenția ANSA (Italia) informează că au fost lovite ambarcațiunile Italiei, Marii Britanii și Poloniei.
În discursul său de marți de la tribuna ONU, președintele Macron a apărat „multilateralismul eficient”. Referindu-se la războaiele din Ucraina și Gaza, el a insistat că Franța respinge „standardele duble” în privivința păcii, scrie „France24”.
Săptămâna aceasta, prim-ministrul Giorgia Meloni a declarat că majoritatea de centru-dreapta va prezenta o moțiune care solicită recunoașterea Palestinei, condiționată însă de eliberarea ostaticilor și excluderea Hamas din Gaza, notează „Euronews”.
Cele șapte războaie „terminate” de Trump: care sunt și de ce lucrurile nu stau chiar așa? # Euractiv.ro
Donald Trump flutură la ONU „șapte războaie încheiate” și visează la Nobelul pentru Pace, dar bilanțul real al armistițiilor pe care și le atribuie rămâne fragil și adesea contestat, explică publicația italiană „Avvenire”.
ONU: Donald Trump își schimbă radical poziția în privința Ucrainei și le ține o lecție europenilor # Euractiv.ro
Președintele american a arătat marți o schimbare radicală de poziție privind conflictul ucrainean, scrie „Le Monde” (Franța), care arată că, la ONU, Trump a criticat politicile migratorii și energetice ale țărilor din Vechiul Continent.
Kremlinul a dat asigurări miercuri că Rusia este „stabilă”, după comentariile președintelui american, Donald Trump, din ziua precedentă, care a comparat țara cu un „tigru de hârtie”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
SUA confirmă taxe vamale de 15% la mașinile și componentele auto din UE, începând cu 1 august # Euractiv.ro
Administrația Trump a anunțat miercuri implementarea acordului comercial SUA-UE, confirmând reducerea taxelor vamale la mașinile și componentele auto din UE de la 27% la 15%, începând cu 1 august, transmite Reuters.
Pacea și securitatea în Indo-Pacific și Europa sunt din ce în ce mai strâns legate-declarație comună # Euractiv.ro
Miniștrii de externe și reprezentanțili la nivel înalt ai Australiei, Germaniei, Franței, Japoniei, Republicii Coreea, Noii Zeelande, Poloniei și Regatului Unit au semnat la ONU o declarație comună.
Bugetarii care protestează nu trebuie să fie plătiți în ziua respectivă, spune Bolojan # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan nu este de acord ca bugetarii să protesteze sau să meargă la cumpărături în timpul programului de lucru, iar în același timp să fie și plătiți.
Regatul Unit: Primarul Londrei, Sadiq Khan, îl acuză pe Trump că este rasist, sexist și islamofob # Euractiv.ro
Primarul Londrei, Sadiq Khan, l-a acuzat pe Donald Trump că este rasist, sexist și islamofob după ce liderul de la Casa Albă și-a reluat conflictul cu Khan în timpul unui discurs rostit marți la ONU de la New York, relatează miercuri dpa.
Mercenarul Horațiu Potra a fost reținut în Dubai, el fiind dat în urmărire internațională de autoritățile române după ce a fugit din țară, au declarat surse judiciare, pentru Agerpres.
Bolojan: Nu la demisie mă gândesc acum. Rămân în funcție atâta timp cât pot face ceva relevant # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a negat miercuri că intenționează să demisioneze, iar legat de decizia CCR pe patru din cele cinci legi asumate în Parlament, acesta a spus că așteaptă pronunțarea judecătorilor pe data de 8 octombrie.
Guvernul prelungește plafonarea adaosului comercial la anumite alimente. Bolojan: Nu sunt inflexibil # Euractiv.ro
Plafonarea adaosului comercial la alimente de bază, care a stârnit noi certuri între PSD și premierul Ilie Bolojan, va fi prelungită cu încă 6 luni, deși cel din urmă spune că nu este în regulă ca statul să intervină în zonă.
Bolojan, despre vizita la Bruxelles: Am convenit un deficit bugetar pe acest an de 8,4% din PIB # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut miercuri o conferință de presă în care a dat detalii despre întâlnirile pe care le-a avut în această săptămână la Bruxelles și ținta de deficit bugetar asumată de țara noastră în fața UE.
Un copil din zece la nivel global suferă de obezitate, iar alimentele ultraprocesate și reclamele agresive le influențează dieta, avertizează UNICEF.
Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că nu este de acord cu vocile, în special din partidul său, care spun că Ilie Bolojan trebuie să își dea demisia de la conducerea Guvernului.
Retailul a generat aproape 50.000 de joburi noi în primele nouă luni din 2025, astfel domină piața muncii din România. În total, angajatorii au scos la concurs aproape 200.000 de locuri de muncă, cu 8 milioane de aplicări.
Mișcarea mondială rezultă din izolarea diplomatică a Israelului, dar este puțin probabil să aibă un efect practic, se arată într-un editorial publicat în O Globo.
Președintele american, Donald Trump, încearcă să impună agenda și programul său politic europenilor, reiese dintr-un raport publicat marți, 23 septembrie, de către grupul de experți al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR).
Atacul hibrid de luni seară asupra Danemarcei, cu mai multe drone zburând în apropierea aeroportului și zeci de zboruri programate anulate, marchează un salt de calitate, potrivit Corriere della Sera.
World Vision și NEPI Rockcastle continuă să aducă mii de cărți în școlile din zonele rurale ale României. Pentru mulți copii acestea sunt primele volume pe care le descoperă.
Sesizările la CCR pe pachetul fiscal II: o respingere și 4 amânări, inclusiv pensiile magistraților # Euractiv.ro
Curtea Constituțională a României s-a reunit miercuri pentru a dezbate sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.
Trump: Țările NATO să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian. Mesajul lui Sikorski # Euractiv.ro
Donald Trump a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare aeronave rusești care le încalcă spațiul aerian. Șeful diplomației poloneze a avut un discurs puternic, acuzându-i pe ruși că sunt ”incapabili” să trăiască în pace cu vecinii lor.
CCR dezbate sesizările care vizează legile din doilea pachet fiscal, depuse de extremiști și ÎCCJ # Euractiv.ro
Curtea Constituțională a României se reunește miercuri pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.
Bucureștiul trebuie să întocmească un dosar detaliat pentru a convinge Comisia Europeană și statele membre că are argumente solide pentru a găzdui hub-ul de securitate maritimă, spune eurodeputatul Victor Negrescu.
