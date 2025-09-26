Teroare prin e-mail: Lucas, elevul care a trimis 1.000 de amenințări false, arestat
IasiTV Life, 26 septembrie 2025 06:50
Lucas, adolescentul de 17 ani din București care a trimis circa 1.000 de mailuri prin care amenința cu atacuri armate în școli, spitale și instituții publice din România, a fost reținut de DIICOT sub acuzația de amenințare în scop terorist. Conform procurorilor, scopul tânărului, care a acționat împreună cu o complice de 14 ani din [...] The post Teroare prin e-mail: Lucas, elevul care a trimis 1.000 de amenințări false, arestat first appeared on IasiTV Life.
• • •
Alte ştiri de IasiTV Life
Acum o oră
06:50
Lucas, adolescentul de 17 ani din București care a trimis circa 1.000 de mailuri prin care amenința cu atacuri armate în școli, spitale și instituții publice din România, a fost reținut de DIICOT sub acuzația de amenințare în scop terorist. Conform procurorilor, scopul tânărului, care a acționat împreună cu o complice de 14 ani din [...] The post Teroare prin e-mail: Lucas, elevul care a trimis 1.000 de amenințări false, arestat first appeared on IasiTV Life.
06:40
Un lot de salată cu icre de crap a fost retras de pe rafturile supermarketurilor Kaufland, în urma unei alerte sanitare. Motivul: există un risc serios de contaminare cu Listeria monocytogenes, o bacterie periculoasă pentru sănătate. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a publicat informațiile conform cărora producătorul, SC Doripesco Prod SRL, a [...] The post Lot de salată cu icre contaminat, oprit de la comercializare în România first appeared on IasiTV Life.
06:30
Tânărul din Iași căutat de poliție, prins în Italia. Rareș Andrei Berihoi condamnat la 5 ani de închisoare pentru ucidere din culpă # IasiTV Life
Autoritățile italiene au confirmat punerea în aplicare a mandatului european de arestare emis pe numele unui tânăr din Iași, urmărit la nivel național și internațional. Este vorba despre un bărbat de 23 de ani, din comuna Ciurea, care era căutat după ce Tribunalul Iași a emis pe numele său o sentință definitivă de 5 ani [...] The post Tânărul din Iași căutat de poliție, prins în Italia. Rareș Andrei Berihoi condamnat la 5 ani de închisoare pentru ucidere din culpă first appeared on IasiTV Life.
06:30
Accident incredibil: Un biciclist, împușcat accidental de un glonț tras dintr-un poligon # IasiTV Life
Un incident șocant a avut loc miercuri pe DN 29C, în județul Botoșani, când un biciclist a fost rănit de un glonț provenit, cel mai probabil, de la un poligon privat de tragere aflat în apropiere. Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, se deplasa pe drumul național când a fost lovit de proiectil. Deși [...] The post Accident incredibil: Un biciclist, împușcat accidental de un glonț tras dintr-un poligon first appeared on IasiTV Life.
Acum 2 ore
06:20
Copil lovit pe trecerea de pietoni în zona Selgros: Starea victimei, sub supravegherea medicilor # IasiTV Life
Un accident rutier grav a avut loc joi seară, în cartierul Nicolina, zona Selgros. Un minor a fost accidentat de un autoturism chiar în timp ce traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni. Din primele informații, se pare că impactul a fost unul serios, necesitând intervenția rapidă a autorităților. Un echipaj al Serviciului de Ambulanță [...] The post Copil lovit pe trecerea de pietoni în zona Selgros: Starea victimei, sub supravegherea medicilor first appeared on IasiTV Life.
Acum 12 ore
19:30
INVITAT / MARIAN NISTOR – Șef Serviciu Administrare Parcări The post DEZBATEREA ZILEI / MAI MULTE LOCURI DE PARCARE CU PLATĂ first appeared on IasiTV Life.
19:30
INVITAT / LUMINIȚA MUNTEANU – Director general DAS Iași The post DEZBATEREA ZILEI / MARATONUL ”TOAMNEI” first appeared on IasiTV Life.
Acum 24 ore
15:00
Curg avertismentele despre pericolele prezentate de Paracetamol, după ce președintele SUA, Donald Trump, a dezvăluit că acesta poate cauza autism. Trump se referea la un medicament numit Tylenol, care li se administrează copiilor mici sau mamelor gravide, și care conține Paracetamol. Vedeți și Românii, mari amatori de animale de companie După Trump și unii medici [...] The post Trump și Ciuhodaru avertizează asupra Paracetamolului! first appeared on IasiTV Life.
12:50
Peste jumătate dintre români, 57,1%, dețin animale de companie, arată ultimul sondaj BAROMETRU Informat.ro – INSCOP Research, „Animale de companie. Câini vs. Pisici”. Vedeți și Vlad Plahotniuc, adus sub escortă în Republica Moldova! Conform datelor sondajului, câinii se află în topul preferințelor pentru români, urmați de pisici.Datele arată că peste jumătate dintre români au cel [...] The post Românii, mari amatori de animale de companie first appeared on IasiTV Life.
11:50
OFA susține curajul și creativitatea femeilor din business. Caravana She’s Next pornește de la Iași # IasiTV Life
Organizația Femeilor Antreprenor (OFA) continuă să fie o voce puternică pentru femeile din business, susținând curajul, creativitatea și curiozitatea în orice domeniu. Prin inițiative, proiecte și programe dedicate dezvoltării, OFA creează oportunități concrete pentru femeile care își doresc să crească, să se conecteze și să aibă impact în comunitățile lor. Vedeți și OFA este partener [...] The post OFA susține curajul și creativitatea femeilor din business. Caravana She’s Next pornește de la Iași first appeared on IasiTV Life.
11:40
She’s Next revine în 2025 cu o nouă ediție, adusă de ING Bank România și Visa, în colaborare cu Impact Hub Bucharest – un program dedicat femeilor antreprenoare care vor să ducă businessul lor la nivelul următor. Mentorat personalizat, coaching de grup, granturi de 60.000 de euro, webinare gratuite și acces la o comunitate puternică [...] The post OFA este partener în cadrul programului She’s Next, powered by ING first appeared on IasiTV Life.
09:30
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, este adus joi în Repuvlica Moldova, sub paza mascaților. Aeronava pe cursa Atena-Chișinău, la bordul căreia se află oligarhul fugar, a decolat deja din Grecia. Reporterii Deschide.MD au obținut imagini în exclusivitate cu Plahotniuc, care este însoțit de forțe speciale. Așteptarea este ca avionul să aterizeze în scurt timp pe [...] The post FOTO. Vlad Plahotniuc, adus sub escortă în Republica Moldova! first appeared on IasiTV Life.
09:20
CSAT decide astăzi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care pătrund în spațiul aerian al României.Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru astăzi, 25 septembrie, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ședința va avea loc la Palatul Cotroceni, iar pe agendă se află, printre altele, și discuții despre cine cine poate [...] The post Doborârea dronelor, subiect de ședință CSAT first appeared on IasiTV Life.
07:50
Amenințările de la școli și spitale, anchetate de DIICOT. Un minor de 17 ani este suspect # IasiTV Life
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat miercuri deschiderea unui dosar penal în urma valului de mesaje de amenințare trimise pe e-mail-urile oficiale ale mai multor școli și spitale din țară. Activitățile de urmărire penală sunt desfășurate în colaborare cu Direcția de Combatere a Criminalității Organizate. În cursul zilei [...] The post Amenințările de la școli și spitale, anchetate de DIICOT. Un minor de 17 ani este suspect first appeared on IasiTV Life.
Ieri
07:10
Horațiu Potra, liderul de mercenari căutat internațional de la finalul lunii februarie și trimis în judecată pentru tentativă la comiterea de acțiuni contra ordinii constituționale, a fost capturat în Dubai. Potrivit surselor din Ministerele Justiției și Afacerilor Externe, operațiunea a fost una extrem de bine coordonată, implicând autoritățile din Emirate și agenții internaționale. Alături de [...] The post Potra, localizat și prins în Dubai. Se pregătește extrădarea complicele lui Georgescu first appeared on IasiTV Life.
07:10
„Mi-ați dat 100 de lei în plus”. Apelul public al unei vânzătoare din Roman pentru a găsi o clientă # IasiTV Life
O vânzătoare din orașul Roman a lansat un apel neobișnuit pe rețelele sociale: încearcă să localizeze o clientă pentru a-i înapoia o sumă de bani plătită în exces la o tranzacție. Femeia a observat că a primit 100 de lei în plus față de prețul produsului și a decis să apeleze la ajutorul internetului. ”Bună [...] The post „Mi-ați dat 100 de lei în plus”. Apelul public al unei vânzătoare din Roman pentru a găsi o clientă first appeared on IasiTV Life.
06:40
EXCLUSIV. Mihai Chirica a anunțat artiștii de la Sărbătorile Iașului: Ștefan Bănică Jr., The URS și soprana Irina Baianț, printre vedete # IasiTV Life
Primarul Mihai Chirica a dezvăluit, în exclusivitate la emisiunea „În Audiență” de la Iași TV Life, lista capetelor de afiș pentru Sărbătorile Iașului. Publicul se va bucura de prezența unor nume mari, precum Ștefan Bănică Jr. și renumita soprană Irina Baianț. Programul include, de asemenea, trupa The URS, alături de 3 tenori ieșeni și o [...] The post EXCLUSIV. Mihai Chirica a anunțat artiștii de la Sărbătorile Iașului: Ștefan Bănică Jr., The URS și soprana Irina Baianț, printre vedete first appeared on IasiTV Life.
24 septembrie 2025
19:50
O veste istorică pentru Iași și întreaga Moldovă! Segmentul de autostradă A8 Ungheni – Iași – Pașcani va fi finanțat prin programul european SAFE, o premieră salutată de autoritățile locale. Finanțarea marchează un moment de cotitură pentru infrastructura regiunii, aducând la realitate un proiect de zeci de ani. Anunțul a fost făcut public de către [...] The post Un pas istoric pentru Moldova: Autostrada A8 primește finanțare europeană first appeared on IasiTV Life.
17:30
INVITAT / Conf.Univ. Dr. ing. MARCOIE NICOLAE – Decan al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi The post DEZBATEREA ZILEI / NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI first appeared on IasiTV Life.
17:30
INVITAT / GABRIEL MARDARASEVICI – Om de afaceri The post BUSINESS ROMÂNESC / Este AI Viitorul Afacerilor? first appeared on IasiTV Life.
17:30
INVITAȚI / Sensei PETRONEL LUCA – Președinte ACS Olympic IașiDRAGOȘ BĂLĂIASA – Multiplu campion mondial karate tradițional The post DEZBATEREA ZILEI / Medalii strălucitoare pentru karate-ul tradițional ieșean first appeared on IasiTV Life.
10:20
Putere off-road de excepție: noul BAIC BJ40 PRO, lider în clasamentul de calitate, a sosit în România cu garanție de 6 ani prin rețeaua SUVCARS! # IasiTV Life
NEW BAIC BJ40 PRO, cu performanța sa excepțională și calitatea sa solidă, și-a asigurat locul de top pe lista clasamentului de calitate a vehiculelor off-road 2025 în China. BJ40 putere și performanță fără compromis BAIC BJ40 PRO este disponibil cu motorizări turbo de 2.0 litri, dezvoltând până la 234 CP și un cuplu maxim de [...] The post Putere off-road de excepție: noul BAIC BJ40 PRO, lider în clasamentul de calitate, a sosit în România cu garanție de 6 ani prin rețeaua SUVCARS! first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:40
Donald Trump a lansat un avertisment dur către Rusia, sugerând ca țările membre NATO să recurgă la forță militară. Președintele american a declarat marți că Alianța ar trebui să doboare aparatele rusești care îi încalcă spațiul aerian.î „Credeţi că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian?”, a [...] The post Trump cere țărilor NATO să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian first appeared on IasiTV Life.
06:30
O femeie de 35 de ani, sechestrată și bătută de concubinul său, a fost salvată marți de polițiștii din Odobești. Intervenția a avut loc după ce o colegă a victimei a sunat la 112, alertată de faptul că femeia se afla în pericol. Polițiștii au mers la locuința din comuna Jariștea și au fost nevoiți [...] The post Femeie bătută și ținută cu forța în casă, salvată de poliție first appeared on IasiTV Life.
06:20
Captură importantă la Iași: Un mare traficant de droguri din Europa, prins de autorități # IasiTV Life
O acțiune spectaculoasă a procurorilor DIICOT Iași a dus la arestarea unuia dintre cei mai influenți și periculoși traficanți de droguri din Europa, un cetățean albanez de 44 de ani. Acesta a fost prins în flagrant, alături de doi complici români, chiar în apropierea Aeroportului Internațional Iași, la bordul unui autoturism. Anchetatorii sub acoperire au [...] The post Captură importantă la Iași: Un mare traficant de droguri din Europa, prins de autorități first appeared on IasiTV Life.
06:10
Alertă de poluare după incendiul din Pantelimon: Nivelul toxic de șapte ori mai mare decât limita # IasiTV Life
Incendiul de proporții care a izbucnit marți seară la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei a generat o poluare extrem de periculoasă, alertând autoritățile și locuitorii din zonă. Peste 20 de autospeciale de stingere au intervenit pentru a controla focul, iar patru mesaje RO-Alert au fost trimise pentru a avertiza populația din cartierul Pantelimon [...] The post Alertă de poluare după incendiul din Pantelimon: Nivelul toxic de șapte ori mai mare decât limita first appeared on IasiTV Life.
06:00
La 9 ani de la prezentarea în cadrul Salonului Auto de la Shanghai, BAIC BJ40 este disponibil pentru comandă prin SUVCARS România # IasiTV Life
NEW BAIC BJ40 PRO, cu performanța sa excepțională și calitatea sa solidă, și-a asigurat locul de top pe lista clasamentului de calitate a vehiculelor off-road 2025 în China. BJ40 putere și performanță fără compromis BAIC BJ40 PRO este disponibil cu motorizări turbo de 2.0 litri, dezvoltând până la 234 CP și un cuplu maxim de [...] The post La 9 ani de la prezentarea în cadrul Salonului Auto de la Shanghai, BAIC BJ40 este disponibil pentru comandă prin SUVCARS România first appeared on IasiTV Life.
23 septembrie 2025
16:50
INVITAT / CRISTIAN STOICA – Director general CTP Iași The post DEZBATEREA ZILEI / VIITORUL BATE LA POARTA CTP first appeared on IasiTV Life.
16:50
INVITAȚI / Marius Chelcu – Președinte Asociația Rediu lui TătarOvidiu Gavrilovici – Fondator „Viața în mișcare la UAIC” The post DAREA DE SEAMĂ / Prinde startul la Mârzești! first appeared on IasiTV Life.
12:10
Pe măsură ce zilele devin mai scurte și temperaturile mai scăzute, organismul nostru are nevoie de un sprijin suplimentar pentru a face față schimbărilor aduse de sezonul rece. Nu este vorba doar despre evitarea răcelilor sau a oboselii persistente, ci despre a construi un echilibru interior care să ne ofere energie, vitalitate și rezistență. Așa [...] The post Imunitatea, forța interioară în sezonul rece first appeared on IasiTV Life.
10:00
Ministerul Finanțelor le oferă românilor o nouă oportunitate de a economisi: titlurile de stat Tezaur, care pot fi cumpărate până pe 3 octombrie. Acestea au dobânzi atractive, de 6,9% pentru maturitatea de un an, 7,5% pentru trei ani și 7,85% pentru cinci ani. Procesul de achiziție este simplificat, putând fi realizat online, prin platforma Ghișeul.ro [...] The post Investește în titluri de stat Tezaur: mai ai timp până pe 3 octombrie first appeared on IasiTV Life.
09:50
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași:,,Autostrăzile A7 și A8, cele două fețe ale PNL. Zâmbitori în pozele de șantier, încleștați în comunicatele de presă. Ipocrizie maximă!” # IasiTV Life
„Fabrica de zvonuri și minciuni a PNL Iași și-a activat din nou. Liderul local al liberalilor clamează, într-un comunicat de presă, grija netărmurită pentru autostrăzile Moldovei. În acest context, fac doar câteva precizări pentru a-i împrospăta memoria: În concluzie, nu facem niciun fel de compromis și nu negociem nimic: toți parlamentarii PSD din Iași, dar [...] The post Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași:,,Autostrăzile A7 și A8, cele două fețe ale PNL. Zâmbitori în pozele de șantier, încleștați în comunicatele de presă. Ipocrizie maximă!” first appeared on IasiTV Life.
09:50
Operațiune de salvare pe lacul Stânca-Costești: Pescari dispăruți, găsiți în viață după un incident cu barca # IasiTV Life
O misiune contracronometru a salvatorilor din Botoșani s-a încheiat cu succes în noaptea de luni spre marți, când doi bărbați, dați dispăruți pe lacul de acumulare Stânca-Costești, au fost găsiți în viață. Cei doi pescari au trăit clipe de groază după ce barca lor s-a răsturnat. Alerta a venit de la un prieten al victimelor, [...] The post Operațiune de salvare pe lacul Stânca-Costești: Pescari dispăruți, găsiți în viață după un incident cu barca first appeared on IasiTV Life.
09:40
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași:,,Autostrăzile A7 șiA8, cele douăfețeale PNL. Zâmbitoriînpozelede șantier,încleștațiîn comunicatele de presă.Ipocrizie maximă!” # IasiTV Life
„Fabrica de zvonuri și minciuni a PNL Iași și-a activat din nou. Liderul local al liberalilor clamează, într-un comunicat de presă, grija netărmurită pentru autostrăzile Moldovei. În acest context, fac doar câteva precizări pentru a-i împrospăta memoria: În concluzie, nu facem niciun fel de compromis și nu negociem nimic: toți parlamentarii PSD din Iași, dar [...] The post Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași:,,Autostrăzile A7 șiA8, cele douăfețeale PNL. Zâmbitoriînpozelede șantier,încleștațiîn comunicatele de presă.Ipocrizie maximă!” first appeared on IasiTV Life.
07:50
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit într-un grav accident rutier produs în noaptea de luni spre marți în localitatea Ostra, județul Suceava. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava, victima se afla într-un autoturism care a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate. Accidentul a avut loc pe raza [...] The post Tragedie pe șosea: Un tânăr de 35 de ani a decedat într-un accident la Ostra first appeared on IasiTV Life.
06:30
A tocat aproape 900.000 de lei la păcănele în doar 5 zile! Un botoșănean acuză aparatele „măsluite” # IasiTV Life
Un bărbat din Botoșani a pierdut o sumă colosală, 870.000 de lei (peste 171.500 de euro), la păcănele, în doar cinci zile. Banii fuseseră strânși în străinătate, unde bărbatul lucrase ca șofer pe cisternă și camion. După ce a pierdut aproape tot, acesta a făcut plângere la poliție și susține că a fost victima unei [...] The post A tocat aproape 900.000 de lei la păcănele în doar 5 zile! Un botoșănean acuză aparatele „măsluite” first appeared on IasiTV Life.
06:30
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru joi, 25 septembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială. Pe agenda discuțiilor se află un subiect important: doborârea dronelor care intră în spațiul aerian al țării. Liderii vor stabili obiectivele [...] The post CSAT, convocat de Nicușor Dan. Pe agendă: doborârea dronelor în spațiul aerian first appeared on IasiTV Life.
06:20
Pregătiri de pelerinaj: Sute de mii de pelerini, așteptați la moaștele Sfintei Parascheva # IasiTV Life
Peste 250.000 de pelerini sunt așteptați să ajungă în Iași, începând cu 8 octombrie, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pentru a-i ajuta pe credincioși, mai multe restaurante, parohii și mănăstiri s-au mobilizat și vor oferi peste 140.000 de porții de hrană, ceai și apă. Ajutor din partea comunității Peste 30 de [...] The post Pregătiri de pelerinaj: Sute de mii de pelerini, așteptați la moaștele Sfintei Parascheva first appeared on IasiTV Life.
06:20
Voucherele de 50 de lei pentru energie, valabile de marți pentru persoanele vulnerabile # IasiTV Life
Persoanele vulnerabile pot plăti facturile la energie electrică folosind voucherele de 50 de lei, a anunțat Ministerul Muncii. Până în prezent, au fost depuse 750.000 de cereri, iar autoritățile au emis deja 450.000 de tichete. Cine poate beneficia de aceste vouchere? Cum se obțin voucherele? Cererile pot fi depuse online, la oficiile poștale sau la [...] The post Voucherele de 50 de lei pentru energie, valabile de marți pentru persoanele vulnerabile first appeared on IasiTV Life.
06:10
O intervenție medicală de urgență a avut loc în Galați, după ce doi minori au fost găsiți pe stradă, cu convulsii. Primul apel la 112 a vizat un băiat de 12 ani, care suferea halucinații. La scurt timp, un alt adolescent, de 15 ani, a fost găsit căzut, cu simptome similare. Amândoi copiii au fost [...] The post Doi copii, găsiți inconștienți pe stradă, după ce ar fi consumat substanțe interzise first appeared on IasiTV Life.
06:00
Un accident rutier grav, în care au fost implicate două autoturisme, a avut loc ieri, în satul Cleja, pe E85. Coliziunea a fost atât de puternică încât două persoane au rămas încarcerate, iar o a treia a fost blocată în mașină. Intervenția de urgență Echipaje de pompieri și ambulanțe s-au deplasat rapid la fața locului. [...] The post Accident cu victime pe E85. Două persoane au rămas încarcerate first appeared on IasiTV Life.
22 septembrie 2025
16:20
INVITAȚI / Prof.univ.dr. Beatrice Abălașei – decan FEFS Iași Dragoș Bălăiasa – doctor în sport The post Contraatac / F.E.F.S. modelează , crează modele pentru sport first appeared on IasiTV Life.
13:00
INVITAT / Preot MIHAIL SIMINCIUC – Coordonator voluntari Departament Misiune pentru Tineret The post DEZBATEREA ZILEI / VOLUNTARIATUL, UN MOD DE VIAȚĂ first appeared on IasiTV Life.
11:20
Nu rata „Noaptea Cercetătorilor Europeni” 2025! Te așteptăm pe 26 septembrie, între 13:00 și 23:00, pe pietonalul „Ștefan cel Mare și Sfânt” din fața Primăriei Iași. Vino să descoperi universul științei! Și în acest an, Cluj-Napoca, alături de Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi, Pașcani și Hârlău, se numără printre cele peste 400 de [...] The post „Noaptea Cercetătorilor Europeni” 2025 revine în centrul Iașului, pe 26 septembrie first appeared on IasiTV Life.
10:50
Patru pacienți au primit o nouă șansă la viață: medicii ieșeni au realizat patru transplanturi de rinichi în doar două zile # IasiTV Life
Medicii Spitalului „Dr. C.I. Parhon” din Iași au încheiat cu succes un maraton chirurgical, realizând 4 transplanturi de rinichi în doar două zile. Această performanță a fost posibilă datorită generozității a doi donatori aflați în moarte cerebrală. Printre beneficiari se numără un bărbat de 49 de ani din Vaslui și o femeie de 39 de [...] The post Patru pacienți au primit o nouă șansă la viață: medicii ieșeni au realizat patru transplanturi de rinichi în doar două zile first appeared on IasiTV Life.
10:30
INVITAT / Dr. ANDREI LAZĂR – Medic primar Chirurgie Plastică Estetică și Reconstructivă The post EU SĂNĂTOS / REMODELARE CORPORALĂ – Între estetică și echilibru interior first appeared on IasiTV Life.
07:10
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va deschide luni, 22 septembrie 2025, noul an universitar 2025-2026. Evenimentul va avea loc de la ora 10.00, în Aula „George Emil Palade”. „Deschiderea anului universitar este un moment important pentru întreaga noastră comunitate. Este ziua în care îi întâmpinăm pe noii studenți și le [...] The post UMF Iași dă startul anului universitar cu o festivitate de deschidere first appeared on IasiTV Life.
07:00
Agenda culturală a Iașului: Ofertă bogată de spectacole și expoziții pentru săptămâna 22-28 septembrie # IasiTV Life
Premiera spectacolului „Bungalow 21” o readuce pe Maia Morgenstern pe scena ieșeană, eveniment principal al agendei culturale autohtone, la care se mai adaugă concertul de deschidere a stagiunii 2025 – 2026 la Filarmonica Moldova. Ateneul Național Iași • Luni, 22 septembrie 2025, ora 12:00 – spectacolul de revistă pentru copii „Bona visurilor mele”, regia Marcela [...] The post Agenda culturală a Iașului: Ofertă bogată de spectacole și expoziții pentru săptămâna 22-28 septembrie first appeared on IasiTV Life.
06:50
VIDEO. Bătaie la un fast-food din Suceava! Un tânăr a ajuns la spital după un scandal la un drive-in # IasiTV Life
Un conflict violent a izbucnit în zona de drive-in a unui restaurant fast-food din Suceava. Un tânăr de 23 de ani a ajuns la spital în urma unei altercații cu alți doi bărbați, de 21 și 37 de ani. Cearta a pornit de la o serie de jigniri reciproce între cele trei persoane. Potrivit poliției, [...] The post VIDEO. Bătaie la un fast-food din Suceava! Un tânăr a ajuns la spital după un scandal la un drive-in first appeared on IasiTV Life.
06:40
Un ieșean, închis pe nedrept în Italia: A fost arestat după ce un infractor i-a furat identitatea # IasiTV Life
Un bărbat din Iași a trăit un adevărat coșmar în Italia, după ce a fost închis pentru o lună din cauza unei grave erori de identitate. Potrivit declarațiilor sale, un infractor român i-a folosit datele personale, iar autoritățile italiene l-au arestat pe nedrept. Cum s-a produs eroarea: Citiți și Ieșenii încurajați să reununțe la mașină [...] The post Un ieșean, închis pe nedrept în Italia: A fost arestat după ce un infractor i-a furat identitatea first appeared on IasiTV Life.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.