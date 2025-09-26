FBI susţine că suspectul care a deschis focul asupra centrului pentru imigranţi din Dallas a vrut and #8222;să terorizeze and #8221; agenţii ICE
26 septembrie 2025
Suspectul care miercuri a deschis focul asupra unui birou local al Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE) din Dallas căutase în august aplicaţii ce permit localizarea agenţilor ICE şi descărcase o listă cu birourile locale ale Departamentului Securităţii Interne, a declarat joi directorul FBI, Kash Patel. El a mai spus că înainte de atacul din Texas, suspectul, identificat ca Joshua Jahn, în vârstă de 29 de ani, a căutat un videoclip foarte mediatizat cu asasinarea activistului conservator Charlie Kirk
Amazon plăteşte 2,5 miliarde de dolari pentru a închide un proces privind inducerea în eroare a abonaţilor Prime # Bursa
Amazon.com a fost de acord să achite 2,5 miliarde de dolari, reprezentând amenzi şi despăgubiri, pentru a soluţiona un caz intentat de Comisia Federală pentru Comerţ (FTC) din SUA, care a acuzat compania că a înscris utilizatori în serviciul Prime fără consimţământul lor şi că a făcut dificilă anularea abonamentului
Starbucks închide cafenele şi concediază angajaţi în America de Nord, într-un plan de restructurare de 1 miliard de dolari # Bursa
Starbucks a anunţat joi un plan de restructurare în valoare de 1 miliard de dolari, care prevede închiderea unor cafenele din America de Nord şi concedierea angajaţilor, în cadrul strategiei and #8221;Back to Starbucks and #8221;, derulată de CEO-ul Brian Niccol
Suspectul care miercuri a deschis focul asupra unui birou local al Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE) din Dallas căutase în august aplicaţii ce permit localizarea agenţilor ICE şi descărcase o listă cu birourile locale ale Departamentului Securităţii Interne, a declarat joi directorul FBI, Kash Patel. El a mai spus că înainte de atacul din Texas, suspectul, identificat ca Joshua Jahn, în vârstă de 29 de ani, a căutat un videoclip foarte mediatizat cu asasinarea activistului conservator Charlie Kirk
Premierul Slovaciei, Robert Fico, caută un and #8222;teren comun and #8221; cu SUA în privinţa aprovizionării cu energie din Rusia # Bursa
Slovacia se aşteaptă să găsească un and #8222;teren comun and #8221; cu Statele Unite după presiunile exercitate pentru a pune capăt achiziţiilor de energie din Rusia, a declarat joi premierul slovac Robert Fico, apărând aprovizionarea ţării sale din surse ruseşti,
Compania farmaceutică elveţiană Roche îşi propune să devină unul dintre primii trei jucători globali în domeniul tratamentelor pentru obezitate, intrând în competiţie directă cu giganţii Novo Nordisk şi Eli Lilly, după ce unul dintre medicamentele sale experimentale pentru slăbit a intrat în faza III de testare clinică
OpenAI a anunţat ChatGPT Pulse, o facilitate a popularului chatbot care va crea, în fiecare zi, un buletin informativ personalizat pe baza datelor personale şi a preferinţelor manifestate de utilizatori.
Preşedintele Nicuşor Dan a apreciat, joi, că în România preţurile pentru energie sunt prea mari, dar s-a arătat încrezător că problemele vor fi corectate într-un orizont de timp relativ scurt.
Xiaomi pregăteşte showroomuri în Europa pentru lansarea maşinilor electrice în 2027 şi ia în calcul producţia locală # Bursa
Gigantul chinez Xiaomi a început pregătirile pentru deschiderea de showroom-uri în Europa, în perspectiva lansării automobilelor sale electrice pe piaţa europeană în 2027, a declarat pentru CNBC Xu Fei, vicepreşedinte al companiei.
O cursă aeriană a companiei Qantas de la Sydney a aterizat în siguranţă în Noua Zeelandă, după ce a emis un apel de urgenţă # Bursa
O cursă aeriană a companiei Qantas de la Sydney, Australia, a aterizat în siguranţă, vineri, în Noua Zeelandă, după ce piloţii au emis un apel de urgenţă pentru a raporta un posibil incendiu în cală, relatează AP.
Autorităţile americane americani au anunţat joi că şi-au dat acordul pentru vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente conexe, cu o valoare totală de 1,23 miliarde de dolari, către Germania, un aliat angajat într-o 'cursă a înarmărilor', notează AFP.
Fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare de un juriu federal, o escaladare extraordinară în încercările preşedintelui american Donald Trump de a-şi ancheta duşmanii politic, scrie CNN.
Comisia Europeană a anunţat joi lansarea unei anchete antitrust împotriva companiei germane SAP, vizând practicile acesteia în domeniul serviciilor de suport software, transmite CNBC.
Banca Naţională a Elveţiei: Tarifele SUA sunt and #8221;o provocare majoră and #8221; pentru exportatori # Bursa
Banca Naţională a Elveţiei (BNS) a avertizat joi că tarifele impuse de Statele Unite reprezintă o and #8221;provocare majoră and #8221; pentru companiile exportatoare, cu impact asupra activităţii economice, relatează CNBC.
Nicuşor Dan anunţă că and #8221;foarte probabil and #8221; şefii de la Parchetul General şi de la DNA vor fi schimbaţi # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că and #8221;foarte probabil and #8221; şefii Parchetului General şi DNA vor fi schimbaţi, el precizând că oamenii care conduc aceste instituţii au mandat până la primăvară, dar că se va face o evaluare.
Donald Trump declară că and #8222;nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că and #8222;nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania and #8221; ocupată, o măsură cerută de miniştrii israelieni de extremă dreapta ca represalii pentru recunoaşterea statului palestinian de către mai multe ţări, relatează AFP.
Bulgaria va suspenda în 2026 tranzitul de gaze ruseşti pentru contractele pe termen scurt, ca parte a planurilor Uniunii Europene de a întrerupe complet importurile de gaze ruseşti, a declarat premierul Rosen Jeliazkov pentru agenţia de ştiri bulgară BTA, preluată de Reuters.
Administraţia Trump va depune eforturi pentru a împiedica FIFA să excludă Israelul din fotbalul internaţional înaintea Cupei Mondiale din 2026, relatează Sky News.
Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa. Golul a fost marcat de Miculescu, în minutul 13.
Echipa CSO Voluntari a învins joi, în deplasare, campioana Norvegiei, Fyllingen Lions, scor 104-64 (57-34), în primul meci din grupa 1 a ENBL, competiţie pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
Ceea ce părea până ieri o discuţie tehnică între cercetători a intrat astăzi în centrul dezbaterii globale: acidificarea oceanelor a depăşit pragul de siguranţă pentru ecosisteme stabile.
Timp de aproape două luni, între 27 ianuarie şi începutul lunii martie 2025, mii de cutremure au zguduit zona insulei Santorini şi a vecinelor Amorgos, Ios şi Anafi, în Marea Egee.
Guvernul României a adoptat în această toamnă o serie de măsuri fiscal-bugetare menite să reducă deficitul.
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi mai rece decât în mod obişnuit la această dată, exceptând vestul ţării unde valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,76%.
Euro a scăzut, ieri, cu 0,30 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0754 lei/euro.
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Liviu Gavrilă, RWEA: and #8221;Un proiect eolian are nevoie de cinci ani să producă, timp în care apar diferite schimbări macro and #8221; # Bursa
* and #8221;Provocarea numărul unu este cum faci ca aceste proiecte să fie menţinute, din punctul de vedere al fundamentului investiţional, peste un anumit nivel care să fie de interes pentru un investitor and #8221;* and #8221;Orice formă de reglementare în sens opus a ceea ce se întâmplă în piaţa europeană, la care suntem cuplaţi, va avea un cost pe care tot noi îl vom plăti and #8221;
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Laurenţiu Urluescu, AFER: 'Revine competiţia în piaţa electricităţii, după eliminarea plafonării preţurilor and #8221; # Bursa
După eliminarea plafonării preţurilor din energie, ofertele s-au imbunătăţit, din punct de vedere al competiţiei, susţine Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFER). 'Este un lucru bun că revine competiţia în piaţă.
Micron Technology Inc. a încheiat anul fiscal 2025 cu rezultate solide, depăşind aşteptările analiştilor atât pentru venituri, cât şi în cazul profitului net, pe fondul boom-ului inteligenţei artificiale (AI).
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Mihai Macarie, CRE: and #8221;Toate investiţiile trebuie privite în cheia securităţii energetice and #8221; # Bursa
* and #8221;Nu cred că strategia energetică are input despre cum va evolua economia, cum va evolua demografia, cum ne raportăm la surse externe de energie sau de investiţii and #8221;
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Septimiu Stoica, BRM: 'Am ajuns să ne dorim ca legiuitorul and #187;să nu pună beţe în roate and #187;' # Bursa
* and #8221;Pentru descoperirea preţului real, contractele trebuie să se bazeze pe disciplina bursieră and #8221;* and #8221;Pieţele trebuie să fie anonime; abia atunci vom avea o confruntare reală a cererii şi ofertei, ca pe pieţele mari de energie din Europa şi din întreaga lume and #8221;
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Florian Mateiţă, RomInsolv: and #8222;Instanţele româneşti judecă greu, anevoios şi impredictibil and #8221; # Bursa
Instanţele din ţara noastră au o problemă, ele judecă greu, anevoios şi impredictibil, în loc să tranşeze cazul cu foarte mare obiectivitate, este de părere Florian Mateiţă, Partener RomInsolv SPRL.
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Irene Mihai, RPIA: and #8221;Trebuie să accelerăm pedala tranziţiei energetice and #8221; # Bursa
Tranziţia energetică se întâmplă, şi se întâmpă acum, este de părere Irene Mihai, Policy Officer al Asociaţiei Industriei Fotovoltaice din România (RPIA), care explică: and #8221;Avem nevoie de energie în prezent, iar toate proiectele despre care se tot vorbeşte sunt pe termen lung şi de aceea trebuie să accelerăm pedala tranziţiei.
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Ovidiu Demetrescu, OCD Capital and Resource şi London Brokers: 'Va trebui să trecem la o digitalizare amplă a reţelelor de transport şi distribuţie and #8221; # Bursa
Digitalizarea reţelelor de transport şi distribuţie trebuie să reprezinte o prioritate în următoarea perioadă, a afirmat Ovidiu Demetrescu, Partener OCD Capital and Resource şi London Brokers.
Academia de Studii Economice din Bucureşti deschide astăzi, 29 septembrie 2025, noul an universitar printr-o festivitate instituţională organizată în Aula Magna din Palatul ASE.
Episodul recent, al dronelor care cutreieră zi şi noapte cerul Danemarcei, mai ales în zona aeroporturilor, a produs and #8221;emoţie and #8221; publică nu doar în ţara Regelui Hamlet, ci a ridicat în toată Europa serioase întrebări cu privire la securitatea zborurilor civile, la capacitatea şi voinţa de a apăra spaţiul aerian al continentului de orice intruziune sau acţiune ostilă. Indiferent a cui, indiferent cum ar fi ea motivată.
Consiliul Franco-German al Experţilor Economici a prezentat recent recomandările pentru redresarea economică a Europei, iar una dintre acestea acordă un rol deosebit de important relaţiilor bilaterale cu China.
Pentru ca piaţa din energie să fie performantă în ţara noastră, este nevoie ca statul să o administreze ca un adevărat profesionist, fără imixtiuni legislative brutale, şi să lase companiile să facă investiţiile de care au nevoie pentru a rămâne competitive şi pentru a asigura necesarul de energie al României, au afirmat participanţii la cea de-a XIII-a ediţie a conferinţei 'Energia în priză and #8221;, organizată de grupul de presă BURSA.
Agenţiile de rating se străduiesc să ne dea un calificativ periodic, dar habar n-au că există şi un rating pe care ni-l dăm singuri, dar numai pe plan intern (rufe spălate în familie), anume prin nişte mesaje pe care televiziunile sunt obligate să le difuzeze.
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Silvia Vlăsceanu, HENRO: 'Statul este propriul lui duşman în dezvoltarea sectorului energetic and #8221; # Bursa
Intervenţiile guvernelor din ultimii 35 de ani în companiile de stat din energie au avut mai mult efecte negative decât pozitive, a declarat Silvia Vlăsceanu, director executiv al Asociaţiei Producătorilor de Energie Electrică - HENRO.
Atlantic Council Romania găzduieşte conferinţa internaţională RPEP pentru excelenţă organizaţională şi performanţă managerială # Bursa
Ţara noastră a găzduit, timp de patru zile, la sediul Atlantic Council Romania - Casa Ciru Iliescu, o conferinţă unică dedicată excelenţei organizaţionale, condusă de reputatul expert american Steven Hoisington, cu sprijinul a patru specialişti români în management şi al companiei globale de consultanţă Alvarez and Marsal, reprezentată de Mihai Bîrsescu, Managing Director pentru România.
Rusia este responsabilă pentru and #8222;încălcări grave and #8221; ale dreptului internaţional împotriva prizonierilor de război ucraineni, care pot constitui and #8222;crime de război sau, în anumite cazuri, crime împotriva umanităţii and #8221;.
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A. şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi - S.A. a avut joi, la Palatul Victoria, prima întâlnire de lucru sub coordonarea vicepremierului Marian Neacşu, potrivit unui comunicat al Guvernului.
EVERGENT Investments a anunţat convocarea Adunărilor generale extraordinară şi ordinară ale acţionarilor pentru 29/30 octombrie 2025, data de referinţă fiind 16 octombrie, potrivit unui comunicat transmis de companie.
21:00
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat în faţa Adunării Generale a ONU că atacurile din 7 octombrie and #8222;nu reprezintă poporul palestinian and #8221;, negând Hamasului orice rol în viitoarea guvernare palestiniană.
Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (FAPPR) atrage atenţia asupra riscurilor generate de propunerea Comisiei Europene de a integra într-un singur fond Politica Agricolă Comună, politica de coeziune, fondurile sociale şi pentru climă, sub umbrela and #8222;Planurilor de Parteneriat Regional şi Naţional and #8221;, se arată într-o informare de presă a FAPPR.
Oana Ţoiu: Noi, ţările de la graniţa războiului, vrem să facem tot ce ţine de noi să ajungem la pace # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, aflată în SUA pentru a conduce delegaţia României la Adunarea Generală a ONU de la New York.
Preşedintele american Donald Trump a declarat că and #8222;suntem aproape de a ajunge la un acord and #8221; privind conflictul din Gaza.
Comisia Europeană alocă 50 de milioane de euro pentru criza umanitară din Fâşia Gaza şi Cisiordania # Bursa
Comisia Europeană a alocat un ajutor umanitar suplimentar de 50 de milioane de euro pentru a răspunde situaţiei dramatice din Fâşia Gaza şi nevoilor umanitare tot mai mari din Cisiordania.
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că România trebuie să cheltuiască aproximativ 13 miliarde de euro din PNRR până la 31 august 2026, adică în mai puţin de un an.
Preşedintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său turc, Recep Tayyip Erdo and #287;an. În cadrul discuţiilor, Trump a declarat că îşi doreşte ca Turcia să înceteze achiziţiile de petrol din Rusia, atâta timp cât Moscova continuă războiul împotriva Ucrainei.
