Aplicația de „mesagerie virtuală ortodoxă” Zosima creează consternare în Rusia, din cauza nivelului excesiv de colectare a datelor personale ale utilizatorilor
Aktual24, 26 septembrie 2025 08:20
În Rusia a fost lansată recent aplicația de mesagerie „Zosima”, promovată ca un instrument modern de comunicare al Bisericii Ortodoxe Ruse. Cu toate acestea, aplicația a stârnit un val de critici și îngrijorări la nivel internațional din cauza nivelului excesiv de colectare a datelor personale ale utilizatorilor. Potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării (CCD), utilizatorii care […]
Acum 5 minute
08:50
O navă nord-coreeană a fost respinsă cu focuri de avertisment după ce a traversat frontiera maritimă cu Coreea de Sud # Aktual24
O navă comercială nord-coreeană a traversat ”Linia Limitei de Nord” (NLL), care reprezintă o frontieră de facto între cele două state, la nord-vest de insula Baengnyeong, vineri în jurul orei 5:00 (joi, 20:00 GMT), a precizat Statul Major interarme al Coreei de Sud. ”Forțele noastre au emis avertizări sonore și au tras focuri de avertisment, […]
Acum 15 minute
08:40
Idei de afaceri: 18 angajați ai Casei de Asigurări de Sănătate Bacău au delapidat 1 milion de lei din banii contribuabililor și i-au investit în imobiliare # Aktual24
Un nou scandal lovește sistemul public de sănătate din România: 18 angajați ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Bacău sunt acuzați că, timp de trei ani, au deturnat fonduri publice în valoare de peste 1 milion de lei, printr-un mecanism de plată ilegală a avansurilor pentru concedii, bani care ar fi fost ulterior […]
Acum o oră
08:20
08:10
Statistică alarmantă: numărul cazurilor de cancer diagnosticate înainte de vârsta de 50 de ani a crescut cu 79% în ultimele trei decenii # Aktual24
O analiză recentă publicată în prestigiosul jurnal The Lancet Public Health scoate la iveală o realitate îngrijorătoare: numărul cazurilor de cancer cu debut precoce (early-onset cancer) – adică diagnosticat înainte de vârsta de 50 de ani – a crescut cu 79% la nivel global între anii 1990 și 2019. În aceeași perioadă, mortalitatea asociată acestor […]
Acum 2 ore
07:50
Adolescentul care a trimis o mie de e-mailuri cu amenințări teroriste către școli și spitale din România a fost reținut. El avea drept complice o elevă de 14 ani # Aktual24
Un elev de 17 ani din Capitală a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat de amenințare în scop terorist, după ce a trimis aproximativ 1.000 de e-mailuri cu conținut amenințător către școli, spitale, secții de poliție și alte instituții din toată țara. Mesajele vizau posibile atacuri armate și aveau ca scop crearea unui climat […]
07:40
James Comey, fost director FBI, pus sub acuzare pentru „obstrucționarea justiției” la doar câteva zile după ce Trump a cerut urmărirea penală a „dușmanilor” săi # Aktual24
Fostul director FBI James Comey, unul dintre inamicii lui Donald Trump, a fost pus sub acuzare pentru obstrucționarea justiției și fals în declarații, a anunțat joi Departamentul de Justiție, la câteva zile după ce președintele american a cerut urmărirea penală a adversarilor săi politici. ”Dreptate în America!”, și-a exprimat el rapid satisfacția pe rețeaua sa […]
07:20
Casa Albă aprobă vânzarea de armament american Germaniei, care promite să devină principala putere militară a Europei, în fața amenințării rusești # Aktual24
Autoritățile americane au anunțat joi că și-au dat acordul pentru vânzarea de rachete aer-aer avansate și echipamente conexe, cu o valoare totală de 1,23 miliarde de dolari, către Germania, un aliat angajat într-o ”cursă a înarmărilor”. Berlinul a făcut cunoscut joi că lansează un program de apărare spațială de 35 de miliarde de euro și […]
07:10
SUA vor impune, de la 1 octombrie, sancțiuni companiei sârbe de petrol și gaze NIS, controlată parțial de gigantul rus Gazprom # Aktual24
Sancțiunile americane împotriva companiei sârbe de petrol și gaze NIS, controlată parțial de gigantul rus Gazprom, vor intra în vigoare pe 1 octombrie, a anunțat președintele sârb, Aleksandar Vucic, joi seară la New York. Jucător principal pe piața petrolului și gazelor din Serbia, NIS operează singura rafinărie din țară, la Pancevo, lângă Belgrad, care aprovizionează […]
Acum 12 ore
23:00
Descoperirea a trei balene cu cioc de gâscă (Ziphius cavirostris) moarte în sudul insulei Creta, în decurs de 24 de ore, a stârnit îngrijorări în rândul oamenilor de știință și al autorităților locale. Prima balenă, cu o lungime de aproximativ 3 metri, a fost găsită în zona Monobouka. La scurt timp după aceea, o a […]
22:50
Secretarul american al Apărării a convocat brusc înalți responsabili militari la o întâlnire în Virginia # Aktual24
Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a convocat sute de generali și amirali aflați în poziții de comandă la o bază militară din nordul Virginiei la o întâlnire neașteptată săptămâna viitoare, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația. Informarea nu a oferit un motiv pentru reuniunea de marți de la baza Corpului Pușcașilor Marini din Quantico. Persoanele, […]
22:40
Președintele Nicușor Dan a confirmat, joi seară, că extremistul Călin Georgescu este ”omul rușilor”. Întrebat într-un interviu la Digi24 dacă are informații că Georgesu a fost omul rușilor,președintele României a răspuns: ”Da”. ”Ce a prezentat procurorul general, de unde invitația către ziarișit și publicul larg să cerceteze. Multe lucruri prezentate de procurorul general au fost […]
22:30
Un cetățean americano-israelian arestat în Israel sub suspiciunea de spionaj în favoarea Iranului # Aktual24
Autoritățile israeliene au arestat un cetățean cu dublă cetățenie americano-israeliană, suspectat de spionaj în favoarea Iranului, acuzându-l că a distribuit informații despre persoane publice și a trimis videoclipuri și imagini cu locații din întreaga țară persoanelor care îl gestionează. Yaakov Perl, în vârstă de 49 de ani, a fost arestat la începutul acestei luni, după […]
22:30
Președintele Dan i-a cerut, joi seară, premierului Bolojan să nu demisioneze în cazul în care CCR va decide că legea privind pensiile magistraților este neconstituțională. Întrebat în acest sens, într-un interviu la Digi24, Dan a răspuns: ”Deloc. Deloc. Eu am făcut vreo patru sau cinci obiecții de neconstituționalitate, una mi-a fost admisă, una mi-a fost […]
22:10
„Un milion de apeluri pe oră”. Israelul s-a bazat pe cloudul Microsoft pentru supravegherea extinsă a palestinienilor. Microsoft le-a restricționat accesul # Aktual24
Microsoft a rerstricționat accesul armatei israeliene la tehnologia pe care o folosea pentru a opera un sistem de supraveghere care colecta zilnic milioane de apeluri telefonice civile palestiniene efectuate în Gaza și Cisiordania, dezvăluie The Guardian. Microsoft le-a transmis oficialilor israelieni la sfârșitul săptămânii trecute că Unitatea 8200, agenția de spionaj de elită a armatei, […]
22:10
Noile avioane Airbus din flota Qantas au mai mult spațiu pentru bagaje și pentru pasageri și mai puține… toalete # Aktual24
Primele trei aeronave din noua flotă Qantas vor sosi cu un raport pasageri-toalete la clasa economică mai slab decât cel al avioanelor utilizate de companiile aeriene low-cost Scoot, Ryanair și Jetstar. După ce a comandat aeronava Airbus 321XLR în 2022 pentru a înlocui Boeing-urile sale vechi, Qantas a folosit joi noile avioane pentru prima dată […]
22:00
Președintele acuză în cazul Georgescu: ”Avem în sfârșit dovezi privind implicarea Rusiei/ Potra avea 70 de oameni, a făcut aceleași lucruri în țări africane” # Aktual24
Președintele Dan a făcut noi declarații, joi seară, despre anularea alegerilor de anul trecut, el subliniind că a fost ”o decizie foarte curajoasă pe care trebuie să o salutăm acum”. El a arătat că și Iohannis estre vinovat că nimeni nu a sesizat cum era susținut Georgescu de forțe externe. ”Evident că toate lumea a […]
21:30
Președintele Dan, interviu la Digi24 despre Rusia și forțele pro-ruse din România: ”Acesta este un lucru foarte grav și poate să ducă la consecințe juridice” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, că riscul ca Rusia să escaladeze situația în conflict militar direct este ”extrem de mic”. Întrebat într-un interviu la Digi24 despre amenințările Rusiei, președintele a răspuns: ”Acestea sunt chestiuni care s-au întâmplat în ultimele 3-4 săptămâni dar ei de fapt au pornit demult un război împotriva lumii occidentale […]
21:30
O echipă de ciclism a fost îndemnată să elimine „Israel” din denumirea sa din cauza protestelor pro-palestiniene # Aktual24
Echipa de ciclism Israel Premier Tech a fost îndemnată să elimine „Israel” din numele său în contextul protestelor pro-palestiniene. Sponsorul principal al echipei Israel Premier Tech, care concurează în curse din întreaga lume, inclusiv Turul Franței, a declarat joi că se așteaptă ca echipa să fie redenumită. „Situația actuală privind numele echipei nu mai este […]
21:20
Republicanii și democrații americani nu ajung la un consens privind bugetul. Casa Albă le cere agențiilor să elaboreze planuri de concedieri în masă în perspectiva unei posibile închideri guvernamentale # Aktual24
Casa Albă le-a transmis agențiilor să pregătească concedieri la scară largă ale angajaților federali dacă guvernul se va închide săptămâna viitoare. Într-un memoriu publicat miercuri seară, Biroul de Management și Buget a declarat că agențiile ar trebui să ia în considerare o reducere a numărului angajaților pentru programele federale a căror finanțare ar expira săptămâna […]
21:20
21:10
„Schimbările climatice sunt cea mai mare escrocherie din istorie. Ideea de amprentă de carbon este o invenție absurdă, creată de oameni cu intenții rele. Îi duc pe toți pe un drum al distrugerii totale”, a declarat președintele american Donald Trump în discursul său de la tribuna Organizației Națiunilor Unite. Imediat după, administrația sa a anulat […]
20:50
Un sfert dintre elevii de gimnaziu stau pe internet tot atât de mult cât stau și la școală. Și și-ar dori să poată petrece și mai mult timp online decât petrec în prezent # Aktual24
Aproximativ un sfert dintre elevii de gimnaziu din România petrec peste 5 ore zilnic pe Internet, adică aproape tot atât cât petrec și la școală, se arată într-o analiză privind starea de bine și a sănătății mintale a copiilor din învățământul gimnazial, realizat de Ministerul Educației în colaborare cu UNICEF România și Comisia Europeană. La […]
20:40
20:40
Prima stație spațială comercială din lume se apropie de lansare pentru a înlocui temporar Stația Spațială Internațională # Aktual24
Stația Spațială Internațională (ISS) este una dintre cele mai mari realizări ale omenirii, oferind un habitat pe orbită care a fost ocupat continuu timp de aproape 25 de ani. Vizitată până în prezent de aproape 300 de persoane din 26 de țări, este un exemplu strălucit de colaborare internațională și o minune tehnologică unică. Dar […]
20:30
20:20
Presshub: 30 ani închisoare pentru un recidivist care a încercat să-și omoare soția. „Victima nu a beneficiat din partea statului de protecţie reală” # Aktual24
Curtea de Apel Craiova l-a condamnat pe Ștefan Băbăț la 30 de ani închisoare după ce, în toamna anului trecut, a tăiat gâtul soției sale pe motiv că „nu-i acorda suficient respect”. La fond, agresorul a fost condamnat de Tribunalul Mehedinți la 12 ani închisoare. Cazurile tot mai dese de femicid reclamă pedepse severe. Potrivit […]
20:10
Premieră: Guvernul britanic vrea să sprijine financiar companii afectate de un grav atac cibernetic # Aktual24
Guvernul britanic ia în considerare să intervină pentru a sprijini furnizorii Jaguar Land Rover (JLR), după ce producătorul auto a fost forțat să suspende producția în urma unui atac cibernetic. Atacul de la sfârșitul lunii august a forțat JLR să își închidă rețelele IT. Fabricile sale rămân închise până cel mai devreme luna viitoare, relatează […]
20:00
Macron îl crede pe Trump: ”El văzut eroismul ucrainenilor, al armatei lor şi capacitatea lor de a rezista” # Aktual24
Preşedintele francez Emmanuel Macron a estimat că omologul său american Donald Trump este în prezent „mai aproape decât a fost vreodată” de Ucraina şi speră că acest lucru va ajuta la „creşterea presiunii” asupra Rusiei, relatează AFP, citată de Agerpres. „El a văzut seriozitatea europenilor şi angajamentul lor (…). A văzut, de asemenea, eroismul ucrainenilor, […]
Acum 24 ore
19:20
SUA au interceptat patru avioane ale Rusiei. Ambasadorul Rusiei în Franța anunță că ”va fi război” dacă NATO doboară vreun avion rusesc # Aktual24
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a trimis miercuri avioane de vânătoare pentru a identifica și intercepta patru avioane militare rusești în largul Alaskăi, a declarat joi organizația de apărare a SUA și Canadei într-un comunicat citat de Reuters. NORAD a detectat și urmărit două avioane rusești Tu-95 și două Su-35 care operau în zona de […]
18:50
Pro-rușii din Moldova își cheamă în stradă susținătorii: ”Să ne apărăm victoria. Este momentul pentru ultima bătălie” # Aktual24
Fostul preşedinte al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, în prezent unul dintre liderii Blocului Patriotic, alianță politică pro-rusă, şi-a îndemnat joi simpatizanţii adversari ai guvernului preşedintei Maia Sandu să iasă în stradă după alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru a-şi apăra „victoria”, relatează agenţia EFE. A sosit momentul pentru „ultima bătălie”, a clamat Dodon la […]
18:50
Neamț: Polițist prins în flagrant în timp ce lua 15.000 euro șpagă. Mituitorul avea dosar penal pentru că a taiat cauciucurile concubinei # Aktual24
Un agent de poliţie din judeţul Neamţ a fost reţinut joi de procurorii DNA, după ce a fost prins pe terasa unui restaurant din oraşul Târgu Neamţ în timp ce primea aproape 15.000 de euro mită de la un bărbat, în schimbul promisiunii că îl va „rezolva” cu un dosar penal, au declarat surse judiciare, […]
18:10
„Moscova luptă fără țintă timp de trei ani și jumătate, un război care ar fi trebuit să ia unei puteri militare reale mai puțin de o săptămână pentru a-l câștiga. Acest lucru nu diferențiază Rusia și o face să pară un tigru de hârtie”, a scris președintele american Donald Trump pe contul său de pe […]
16:40
Ucraina a primit 3,5 milioane de muniții de calibru mare în cadrul „inițiativei de artilerie” cehe – Președintele Republicii Cehe # Aktual24
Președintele ceh Petr Pavel a declarat că Ucraina a primit aproximativ 3,5 milioane de proiectile de calibru mare în cadrul „inițiativei de artilerie”. Numai în 2025, au fost livrate peste 1,1 milioane de proiectile, pe care Republica Cehă le achiziționează de la țări terțe. Ucraina a primit deja aproximativ 3,5 milioane de muniții de calibru […]
16:10
O firma germană de mașini conduse de la distanță speră să elimine deținerea de mașini private: „Nerăbdătoare de plecare” # Aktual24
Europa a fost lentă în a adopta robotaxi-urile, dar Germania va permite circulația mașinilor de închiriat conduse de la distanță începând din decembrie După ce a fost chemată de câteva clicuri într-o aplicație, mașina electrică încetinește până se oprește în fața fostei săli de marfă a aeroportului Tegel din Berlin, acum desființat. Nu este nimeni […]
15:50
Conflictul se extinde în spațiul cosmic. Germania acuză că sateliții Rusiei îi ”orbesc” pe cei germani # Aktual24
Ministrul Apărării din Germania a avertizat joi, 25 septenbrie, că sateliții țării sale sunt urmăriți de sateliții ruși. În cadrul unei conferințe organizate la Berlin, Boris Pistorius și-a exprimat îngrijorarea cu privire la doi sateliți ruși care urmăresc sateliții Intelsat utilizați de forțele armate germane și de alte țări. El a declarat, conform Sky News: […]
15:40
”Nu este un act de război contra Israelului”. Italia și Spania trimit nave militare pentru a apăra flotila umanitară care se îndreaptă spre Gaza # Aktual24
Italia și Spania au desfășurat nave militare pentru a ajuta flotila internațională care a fost atacată cu drone în timp ce încerca să livreze ajutoare în Gaza. Decizia ar putea amplifica tensiunile cu Israelul, care se opune ferm inițiativei. Flotila Global Sumud folosește aproximativ 50 de ambarcațiuni civile pentru a încerca să rupă blocada navală […]
15:00
DIICOT: Român acuzat că a dat tunuri de peste 100 milioane euro, înșelând cetățeni din mai multe state # Aktual24
DIICOT a anunțat joi, 25 septembrie, că șa data de 17 septembrie 2025, procurorii au desfășurat o percheziție domiciliară în București, într-un dosar penal instrumentat de autoritățile judiciare din Spania. Cazul vizează infracțiuni grave de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înșelăciune și spălare a banilor. Ancheta se derulează în cadrul […]
14:20
Diana Buzoianu a dat afară patru angajați Romsilva prinși la furat de lemne: ”Nu putem lăsa infractori condamnaţi pentru furt de păduri să joace rolul de protectori ai pădurii” # Aktual24
Patru pădurari condamnaţi definitiv pentru furt de lemne din Ocolul Silvic Cărbuneşti şi Ocolul Silvic Motru, unii chiar de două ori, au fost concediaţi din Romsilva, a anunţat joi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). Potrivit unui comunicat, cazul subliniază vulnerabilitatea sistemului silvic la corupţie şi la complicităţi interne şi importanţa aplicării consecvente a legii. […]
14:20
Lista cu alimentele al căror preț rămâne plafonat încă șase luni. Bolojan: ”Soluția reală este să producem mai mult și mai bine aici, acasă, să susținem producătorii români” # Aktual24
Guvernul a decis, în ședința de joi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni, până la 31 martie 2026. Măsura, aplicată inițial ca soluție temporară pentru a proteja consumatorii în fața scumpirilor, a generat dezbateri aprinse în coaliția de guvernare. Deși premierul Ilie Bolojan a acceptat punctul de vedere al […]
14:10
INTERVIU Vladimir Tismăneanu: „Se va contura o nouă doctrină strategică americană. În momentul de față partida rusă este foarte descumpănită – la nivel global vorbind, iar în România și Moldova în mod deosebit” # Aktual24
Politologul și profesorul universitar Vladimir Tismăneanu a vorbit într-un interviu pentru aktual24.ro despre contextul geopolitic tensionat creat de agresiunea rusă în Ucraina și estul Europei, dar și despre pericolul pe care ascensiunea AUR și prezența „cozilor de topor ale Moscovei”, infiltrate în spațiul public românesc, l-ar putea reprezenta pentru România. Domnule profesor, cum interpretați recentele […]
14:10
Ședință CSAT, pe ordinea de zi a fost modul în care România trebuie să acționeze în fața dronelor Rusiei # Aktual24
Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care a avut pe ordinea de zi securitatea spaţiului aerian naţional, s-a încheiat. Aceasta s-a desfăşurat de la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave […]
14:00
Moscova, nervoasă că observatorii ruși nu sunt acceptați de Chișinău. MAE al Moldovei nu se lasă intimidat # Aktual24
Republica Moldova va acredita observatori internaţionali pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie în conformitate cu legislaţia naţională şi angajamentele internaţionale ale ţării, a anunţat Ministerul de Externe de la Chişinău. Declaraţia a fost făcută în contextul în care ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat, miercuri, de şeful diplomaţiei ruse pentru a-i […]
13:40
Zelenski: Ucraina își deschide exporturile de arme pentru a le arăta partenerilor sistemele testate în condiții de război # Aktual24
Ucraina a decis să deschidă exporturile de arme pentru a le arăta partenerilor sistemele testate în condiții reale de război, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Am decis să deschidem exporturile de arme. Acestea sunt sisteme puternice testate în război real. Și suntem, de asemenea, pregătiți să ne creștem producția de apărare împreună cu parteneri […]
13:10
Argentina dorește să recupereze Insulele Falkland controlate de Marea Britanie, anunță președintele Milei într-o discuție cu Trump # Aktual24
Argentina consideră că Insulele Falkland sunt ocupate de Marea Britanie și dorește negocieri pentru restituirea lor, a declarat președintele argentinian Javier Milei în timpul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump. Președintele argentinian a declarat că își propune să abordeze mai multe „chestiuni sensibile și extrem de importante”, relatează RBC Ukraine. „Doresc să reiterez revendicarea […]
13:10
Zelenski anunță că are permisiunea lui Trump, Ucraina ar putea bombarda Kremlinul: ”Liderii Rusiei să se asigure că știu unde se află cel mai apropiat adăpost antiaerian” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru „The Axios Show” că, dacă Rusia nu va pune capăt războiului, oficialii de la Kremlin „ar trebui să se asigure că știu unde se află cel mai apropiat adăpost antiaerian”. El a afirmat totodată că a primit din partea fostului președinte american Donald Trump sprijin explicit […]
12:40
Casa Albă a instruit agențiile federale subordonate să se pregătească pentru o posibilă pauză forțată a activității guvernamentale, așa-numita „închidere”, dacă Congresul nu va putea aproba finanțare suplimentară la timp și, în același timp, a cerut să se caute angajați „în exces” în personal pentru a fi disponibilizați. Publicația The Hill a obținut un memoriu […]
12:10
Kremlinul „a rezolvat” criza apei potabile din Donbasul ocupat: îi îndeamnă pe locuitori să aștepte ploile de toamnă # Aktual24
Autoritățile de ocupație ruse din regiunea Donețk se confruntă cu o criză severă a apei, însă „strategia” Kremlinului pentru a gestiona situația s-a limitat, potrivit experților, la a aștepta ploile de toamnă și iarnă. Informațiile au fost publicate de Centrul pentru Rezistență Națională (CNS), citat de agenția ucraineană de presă UNN. Conform CNS, în principalul […]
11:40
Fostul cancelar Angela Merkel afirmă că politica sa privind refugiații nu a fost singurul motiv al ascensiunii partidului extremist „Alternativa pentru Germania” # Aktual24
Fostul cancelar german Angela Merkel a afirmat că politica sa din 2015 privind refugiații a fost un element, dar nu singurul motiv, al ascensiunii partidului de extremă dreapta ‘Alternativa pentru Germania’ (AfD), informează DPA, citată de Reuters. În cadrul unui interviu acordat publicației Der Spiegel, Merkel a spus că, atunci când și-a încheiat perioada în […]
11:30
Ucraina a distrus încă o fabrică de drone în Rusia și a doborât un avion rusesc Su-34. Oficialii ruși confirmă – VIDEO # Aktual24
Pe 24 septembrie, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat lovirea cu succes a unei fabrici rusești de drone din localitatea Valuiki, regiunea Belgorod. Operațiunea face parte dintr-o strategie mai amplă menită să slăbească potențialul militar și economic al Moscovei prin atacuri asupra infrastructurii critice de pe teritoriul rus. „Unități ale Forțelor […]
11:10
Verdict final în cazul Sarkozy: fostul președinte al Franței ar putea primi 7 ani de închisoare, după ce a fost finanțat ilegal cu 5 milioane de euro de dictatorul Muammar Gaddafi # Aktual24
Joi, un tribunal din Paris urmează să pronunțe verdictul în dosarul care îl vizează pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, acuzat de finanțare ilegală a campaniei electorale din partea dictatorului libian Muammar Gaddafi. Dacă va fi găsit vinovat, Sarkozy riscă o pedeapsă de până la șapte ani de închisoare, alături de alți 11 inculpați, printre […]
