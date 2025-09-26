Ce spune Nicușor Dan despre „manevrele” Rusiei în România şi „rețeaua obscură” a milionarilor ce au fost în spatele lui Călin Georgescu
Economica.net, 26 septembrie 2025 08:20
Candidatul la prezidenţialele anulate de anul trecut, Călin Georgescu, n-a fost un "călăreţ singuratic", ci "a avut în spate o reţea din care au făcut parte nişte români cu bani", a afirmat, joi, Nicuşor Dan. De asemenea, preşedintele a spus că direcţia de acţiune a partidelor suveraniste este "aliniată cu Moscova.
Acum 30 minute
08:40
Autorităţile americane americani au anunţat joi că şi-au dat acordul pentru vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente conexe, cu o valoare totală de 1,23 miliarde de dolari, către Germania, un aliat angajat într-o "cursă a înarmărilor", notează AFP.
Acum o oră
08:20
Acum 2 ore
07:10
Ce a spus Nicușor Dan când a fost întrebat dacă premierul Bolojan trebuie să demisioneze dacă pachetele de reformă vor fi declarate integral sau parţial neconstituţionale # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi că nu consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze dacă pachetele de reformă vor fi declarate integral sau parţial neconstituţionale.
Acum 4 ore
06:40
Preşedintele Nicuşor Dan a apreciat, joi, că în România preţurile pentru energie sunt prea mari, dar s-a arătat încrezător că problemele vor fi corectate într-un orizont de timp relativ scurt.
06:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi noi taxe vamale pentru medicamente, camioane şi mobilă produse în afara Statelor Unite, notează AFP.
Acum 12 ore
22:30
Restructurarea ASF și ANRE: Undă verde de la Curtea Constituțională, rezerve în documente UE și OCDE. Legătura cu Bitcoin și piețele cripto și comparația cu BNR # Economica.net
Curtea Constituțională a respins săptămâna aceasta excepțiile ridicate de opoziția parlamentară în ceea ce privește legea privind eficientizarea activității autorităților independente: ASF, ANRE și ANCOM. Prevederile actului normativ, care arată că cele trei instituții trebuie să reducă cu 10% posturile de specialitate și cu 30% posturile de suport administrativ, au fost contestate anterior de reprezentanții autorităților inclusiv cu argumente extrase din directivele europene și impunerile OCDE, organizație la care România vrea să adere acesta fiind un obiectiv strategic. În funcție de cum se va aplica restructurarea, există încă semne de întrebare în legătură cu viitorul unor proiecte importante, unele impuse de la nivel european, reiese din discuțiile purtate în mai multe medii.
22:20
Avertisment transmis de MAE cu privire apariția pe rețelele sociale a unui videoclip fals în care ministrul Țoiu face declarații legate de Republica Moldova # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) denunţă apariţia în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declaraţii ale ministrului Afacerilor Externe, şi anunţă că a raportat incidentul instituţiei UE care gestionează situaţia, relatează Agerpres.
22:20
Ministrul Economiei, Radu Miruță, va cere Comisiei Europene să ia în considerare impunerea unei limite pentru cimentul importat din afara Uniunii # Economica.net
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, va solicita oficial Direcţiei Generale Comerţ a Comisiei Europene să analizeze impunerea unei limite privind cantităţile de ciment importate din ţările non-UE. transmite Agerpres.
22:20
Bani pentru autostrăzi: Ce proiecte va mai putea continua România cu fondurile de la rectificarea bugetară # Economica.net
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) ar urma să beneficieze de o alocare de 2,1 miliarde de lei la rectificarea bugetară anunțată pentru această toamnă, conform informațiilor apărute în mai multe publicații. Alocarea nu acoperă însă nici jumătate din necesarul pentru autostrăzi, spun sursele ECONOMICA.NET. Și asta fără să mai luăm în calcul metroul și căile ferate.
22:20
Modificări la lista finală a proiectelor fotovoltaice calificate la a doua licitație CfD: austriecii de la Enery au renunțat la trei proiecte, s-a calificat unul al danezilor de la Eurowind # Economica.net
Lista finală cu proiectele fotovoltaice care s-au calificat la a doua licitație CfD a fost modificată, iar capacitatea care va beneficia de schema de sprijin a fost ușor majorată
22:20
Comisia Europeană a declanșat o investigație pe piața ureei, produs fabricat și în România, de Azomureș. Rusia este acuzată de dumping # Economica.net
Comisia Europeană va deschide o investigație pentru a stabili dacă ureea produsă de Rusia, fertilizant pentru agricultură fabricat și de combinatul Azomureș din România, face obiectul unui dumping. În cazul în care concluziile sunt afirmative, investigația va examina și dacă ar fi în interesul Uniunii să se instituie unele măsuri.
21:40
Germania intenționează să investească 35 de miliarde de euro în apărarea spațială în următorii cinci ani, pentru a contracara expansiunea Rusiei și a Chinei # Economica.net
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat joi cu privire la extinderea accelerată a capacităţilor de război spaţial ale Chinei şi Rusiei şi a cerut consolidarea apărării Germaniei, Europei şi a NATO de asemenea în acest domeniu, pentru care Berlinul intenţionează să investească circa 35 de miliarde de euro până în anul 2030, relatează agenţiile AFP şi EFE, transmite Agerpres.
21:40
ASSMB alocă 22 de milioane de lei pentru dotarea cu echipamente de ultimă generație a Spitalul de Copii ”Victor Gomoiu” # Economica.net
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a semnat contracte în valoare de 22 de milioane de lei, adică 4,3 milioane de euro, pentru dotarea noii secţii de Chirurgie cardiovasculară de la Spitalul de Copii ''Gomoiu'' cu echipamente de ultimă generaţie, relatează Agerpres.
21:40
Slovenia a impus joi o interdicţie de călătorie prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, o măsură care survine în urma unei interdicţii impuse în iulie pentru doi miniştri israelieni de extrema dreaptă, potrivit unui comunicat guvernamental, relatează Reuters, transmite Agerpres.
21:40
BERD și-a revizuit în sus estimările privind evoluția economiei bulgare în 2025 până la 3,2% # Economica.net
Economia bulgară ar urma să crească cu 3,2% în 2025, potrivit noului raport "Regional Economic Prospects", publicat joi de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pe site-ul BERD, transmite BTA, citată de Agerpres.
21:40
Trump i-a transmis lui Erdogan că va ridica sancțiunile americane impuse Turciei, dacă va renunța să mai cumpere petrol din Rusia # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că este pregătit să ridice sancţiunile impuse de SUA împotriva sectorului de apărare al Turciei "aproape imediat", înaintea unei întâlniri la Casa Albă cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, căruia însă i-a cerut să nu mai cumpere petrol din Rusia, ţară pe care Trump crede că ar putea să o forţeze astfel să-şi retragă armata din Ucraina, relatează AFP, transmite Agerpres.
Acum 24 ore
19:50
Guvernul caută soluții pentru companiile Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galaţi, aflate în insolvență. O primă întâlnire de lucru a fost organizată astăzi # Economica.net
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A. şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi S.A. a avut joi, la Palatul Victoria, prima întâlnire de lucru, sub coordonarea vicepremierului Marian Neacşu, transmite Agerpres.
19:50
Bursa de Valori Bucureşti a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de joi iar valoarea tranzacţiilor a fost de 67,16 milioane de lei (13,23 de milioane euro), transmite Agerpres.
19:50
Investitorii români caută echilibrul între siguranța oferită de titlurile de stat și oportunități oferite de acțiuni și ETF-uri – studiu Investimental # Economica.net
Comportamentul investitorilor români a suferit transformări în 2025, potrivit celui de-al patrulea studiu "Percepții despre investiții", comandat de Investimental, primul broker de piață de capital autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în ultimii 16 ani. Deși acțiunile rămân instrumentul preferat pentru 67% dintre utilizatori, volatilitatea ridicată ce le caracterizează a determinat o schimbare fundamentală în percepțiile despre risc, în timp ce titlurile de stat înregistrează o creștere constantă a popularității.Cea mai importantă schimbare din 2025 este creșterea preocupării față de volatilitatea acțiunilor: 46% dintre investitori consideră acum volatilitatea ca principala barieră pentru investițiile în acțiuni, comparativ cu doar 30% în 2024.
18:50
Lenovo a prezentat noul Lenovo Chromebook Plus (14”, 10), primul Chromebook din lume echipat cu procesorul MediaTek Kompanio Ultra și cu funcții exclusive Google AI, care oferă funcționalități AI hibride.
18:50
Primăria Brașov a obținut o finanțare de 28,6 milioane de lei de la Guvernul Elveției. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea sediului companiei de transport public RATBV # Economica.net
Municipiul Braşov a obţinut o nouă finanţare nerambursabilă, de 28,6 milioane de lei, respectiv peste 5 milioane de franci elveţieni, prin cel de-al doilea program de finanţare al Guvernului Confederaţiei elveţiene, bani ce vor fi utilizaţi pentru eficientizarea energetică şi modernizarea sediului administrativ al operatorului de transport public local RATBV, relatează Agerpres.
18:50
Creșterea economiei SUA în trimestrul II din 2025, mai accentuată decât se estimase inițial # Economica.net
Ritmul de creştere a economiei SUA a fost mai rapid decât s-a crezut anterior, în trimestrul doi din 2025, pe fondul redresării cheltuielilor de consum, dar de atunci impulsul pare să fi încetinit, transmit Reuters şi AP, relatează Agerpres.
18:50
Bento raportează venituri din exploatare în scădere cu 45% pentru primul semestru din 2025. Compania anunță că bugetul aprobat pentru anul 2025 nu va putea fi atins # Economica.net
2B Intelligent Soft S.A. (Bento, BVB: BENTO), companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software și furnizarea de servicii de infrastructură IT și Cloud, a înregistrat în primul semestru al anului 2025 venituri din exploatare de 24,7 milioane de lei, în scădere cu 45% față de aceeași perioadă a anului trecut, într-un context operațional total diferit comparativ cu primul semestru din 2024.
18:50
EVERGENT Investments le propune acționarilor răscumpărarea a 4,86% din capitalul societății # Economica.net
Consiliul de administrație al EVERGENT Investments S.A. a decis convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor pentru datele de 29 și 30 octombrie 2025, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
17:20
Nicolas Sarkozy, cinci ani de închisoare pentru acceptarea de fonduri ilegale din Libia pentru campania electorală # Economica.net
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la cinci ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional pentru acceptarea de fonduri ilegale pentru campania electorală de la fostul lider libian Muammar Gaddafi în schimbul unor favoruri diplomatice, anunță BBC.
17:20
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 1,199 de miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
17:20
Piaţa auto din România a crescut cu 51,7% în august. Plus de 4,7% pentru înmatriculările din Europa # Economica.net
Înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie şi ţările EFTA) au crescut în ritm anual cu 4,7% în august, în timp ce tranziţia către vehicule electrice şi hibride câştigă teren, arată datele publicate joi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).
17:20
Creşterea creditării bancare a companiilor din zona euro a continuat să accelereze în august, atingând cel mai ridicat nivel de la mijlocul lui 2023, ratele mai scăzute ale dobânzilor sprijinind fluxul de împrumuturi, arată datele unui studiu publicat joi de Banca Centrală Europeană (BCE), transmite Reuters.
17:20
AMOFM: 242 de locuri de muncă în străinătate sunt disponibile pentru români, prin rețeaua Eures # Economica.net
Angajatorii europeni oferă, prin intermediul Eures România, 242 de locuri de muncă, cele mai multe în Germania, Finlanda şi Norvegia, informează Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AMOFM) Bucureşti, într-un comunicat de presă, relatează Agerpres.
17:20
Finlanda confirmă implicarea hackerilor ruși în atacul cibernetic asupra Ministerului Apărării # Economica.net
Atacul cibernetic care a afectat timp de mai multe ore site-ul web al Ministerului Apărării din Finlanda marţi seara a fost opera grupului de hackeri ruşi "NoName057(16)", a confirmat joi Agenţia finlandeză pentru transporturi şi comunicaţii (Traficom) la televiziunea naţională YLE, potrivit EFE.
17:20
Autostrada Transilvania: Undă verde pentru construirea integrală a lotului Chiribiș – Biharia # Economica.net
De luni, 29 septembrie, constructorii români care lucrează pe subsecțiunea Chiribiș - Biharia din Autostrada A3-Transilvania intră în șantier pe toți cei 29 de kilometri din județul Bihor, informează joi Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
17:20
DNSC avertizează cu privire apariția unor noi campanii de fraudă online, care folosesc identitățle vizuale ale OLX și ePantofi # Economica.net
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează în legătură cu intensificarea campaniilor de fraudă online în numele unor platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi, şi recomandă utilizatorilor să nu ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăţi în afara canalelor oficiale, transmite Agerpres.
17:20
Record mondial în turism pentru țara preferată a românilor. Cele mai multe hoteluri sustenabile din lume sunt în Turcia # Economica.net
Turcia, una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români, a ajuns la peste 2.000 de unități de cazare care au obținut certificare internațională GSTC (Consiliul Global pentru Turism Sustenabil). Astfel, Turcia deține cel mai mare număr de unități de cazare certificate GSTC din lume pentru turism sustenabil, arată un comunicat de presă al Autorității pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA).
17:20
Comisia Europeană a trimis solicitări către 15 state membre, printre care și România, de a transpune complet Directiva privind înfiinţarea şi funcţionarea punctului unic de acces european # Economica.net
Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere către 15 state membre, printre care şi România, pentru că nu au transpus complet Directiva UE 2864 din 2023 privind înfiinţarea şi funcţionarea punctului unic de acces european (ESAP) în raport cu schimbările introduse în Directiva UE 109 din 2004 referitoare la Transparenţă, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, transmite Agerpres.
13:50
13:50
Modificare importantă în factura de energie electrică. Când va fi introdus abonamentul la curent # Economica.net
Tariful binom, care ar presupune plata unui abonament la rețeaua electrică în funcție de puterea aprobată a locului de consum, este cea mai corectă formă de facturare pentru clienți, dar autoritățile nu se grăbesc cu implementarea lui, spune industria. Introducerea lui este stipulată în programul de guvernare și nu va fi implementat mai devreme de vara anului viitor.
13:50
Alin Burcea, Paralela45: Vizăm o creștere de 60% a numărului zborurilor directe față de sezonul trecut după fuziunea cu Rainbow Tours # Economica.net
Paralela45 a fuzionat anul acesta cu Rainbow Tours Polonia, una dintre cele mai mari agenții de turism din Polonia și se așteaptă la o creștere de 60% a vacanțelor cu zborurilor directe pentru 2026.
13:50
Ce spune ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene despre demisiile de la Hidroelectrica # Economica.net
Demisiile de la Hidroelectrica nu au fost o întâmplare, a afirmat, joi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, menţionând că pe guvernanţă corporativă "acest Guvern nu se mai joacă".
13:50
Invazia mașinilor chinezeşti în Europa – BYD bate a doua oră consecutiv Tesla. Vânzările gigantului, în UE, au crescut de trei ori # Economica.net
BYD, cel mai mare producător chinez de vehicule electrice (EV), a vândut luna trecută de trei ori mai multe maşini noi în Uniunea Europeană, comparativ cu august 2024, depăşind rivalul Tesla pentru a doua lună consecutiv, arată datele publicate joi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.
13:10
VIDEO Cu trenul de la Budapesta la Brașov în doar 7 ore. Declarațiile controversate ale premierului maghiar Viktor Orban # Economica.net
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat la ceremonia de predare a tronsonului de cale ferată dintre Békéscsaba şi Lőkösháza, că, odată finalizate lucrările și din România, călătoria cu trenul de la Budapesta la Braşov se va scurta cu 5 ore, scrie presa locală care citează presa maghiară.
13:10
Criză Franţa – Record absolut. Datoria publică a continuat să crească până la 3.400 de miliarde de euro, 115,6% din PIB # Economica.net
Datoria publică a Franţei a continuat să crească în trimestrul al doilea din 2025, ajungând la 115,6% din produsul intern brut şi la un record absolut de peste 3400 de miliarde de euro, arată datele preluate joi de AFP de la Institutul Naţional de Statistică (INSEE).
12:50
Nouă mari bănci europene își unesc forțele pentru a emite un instrument digital de plată denominat în euro, echivalentul bitcoin # Economica.net
ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank și Raiffeisen Bank International (RBI) și-au unit forțele pentru a lansa un stablecoin denominat în euro, conform reglementărilor MiCAR. Acest instrument digital de plată, bazat pe tehnologia blockchain, este creat cu obiectivul de a deveni un standard european de încredere pentru plăți în ecosistemul digital.
12:50
VIDEO Autostrada Moldovei A7: UMB lucrează cu 4.000 de muncitori pe cele trei loturi ale tronsonului Focșani – Bacău. Ce ar putea fi gata în 2025 # Economica.net
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 Domnești Târg - Răcăciuni al Autostrăzii Focșani - Bacău (A7) a depășit 80%, informează joi Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Un stadiu similar a prezentat și cu o zi înainte pe lotul 1 al acestui tronson din Autostrada Moldovei.
12:50
Turcii de la Memorial deschid o clinică în Bucureşti în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate # Economica.net
Grupul Memorial din Turcia a inaugurat Clinica Memorial City Gate, cea de-a doua unitate a sa pe piața locală, cu o investiție de peste 3 milioane de euro.
12:50
Programul „laptele și cornul” revine în școli cu un buget cu 4,7% mai mare decât anul trecut, urmare a creșterii TVA # Economica.net
Peste 1,8 milioane de preșcolari și elevi vor primi și în acest an școlar în mod gratuit fructe, legume, lapte și produse de panificație prin Programul pentru școli al Uniunii Europene. Guvernul a alocat 798,1 milioane lei (160,4 milioane euro), cu 4,75% mai mult decât anul precedent, din care 86,9 milioane lei (17,4 milioane euro) provin din fonduri europene.
12:00
O agenție imobiliară din București și-a specializat agenți pentru piața din Grecia și vinde locuințe cu TVA zero în Thasos, Asprovalta și Kavala # Economica.net
Imopedia.ro, unul dintre cele mai cunoscute portaluri imobiliare din România, va participa la ediția Târgului Național Imobiliar (TNI) ce se va desfășura între 26 și 28 septembrie 2025, la Palatul Parlamentului, unde va prezenta vizitatorilor o selecție de proprietăți din Grecia, Bulgaria dar și din București.
12:00
Rama Coradia Sream numărul 6 a ajuns miercuri în București, potrivit unor imagini postate de Mobilitate.eu. Amintim că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a încheiat un contract pentru achiziția a 37 de astfel de trenuri de la Alstom.
12:00
Transportul rutier de marfă din România a crescut cu 69% în 10 ani, de trei ori peste ritmul UE, dar rămâne de peste şase ori mai mic decât cel din Polonia – analiză Colliers # Economica.net
Firmele de transport şi logistică au raportat, în urmă cu doi ani, aproape 29 de miliarde de tone-kilometru transportate pe şosele, cu 69% mai mult decât în urmă cu zece ani, ceea ce reprezintă cel mai rapid ritm din UE şi de peste trei ori peste media comunitară, potrivit datelor Eurostat citate de Colliers.
11:20
Ungurii de la MOL, presați să renunțe la petrolul rusesc, spun că nu pot transporta țiței de la Adriatica prin Croația, după ce au făcut teste # Economica.net
Grupul ungar MOL și compania croată Janaf au efectuat săptămâna trecută mai multe teste comune asupra oleoductului Adria, dar cele mai recente rezultate încă nu confirmă că această conductă ar putea transporta pe termen lung volume suficiente de țiței din Marea Adriatică în Ungaria și Slovacia, potrivit unui comunicat de presă al MOL. În timpul testelor, conducta nu a putut funcționa la o capacitate satisfăcătoare mai mult de 1-2 ore.
11:20
SUA: Casa Albă a cerut agenţiilor federale să pregătească planuri de concedieri în masă în cursul unui posibil „shutdown” # Economica.net
Casa Albă a solicitat miercuri agenţiilor federale să pregătească planuri pentru concedieri în masă, în timpul unei posibile "închideri" a guvernului - shutdown - săptămâna viitoare, ceea ce ar marca un viraj brusc de la concedierile temporare care au avut loc anterior în astfel de situaţii, relatează Reuters.
