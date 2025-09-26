Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO România, vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a
Profit.ro, 26 septembrie 2025 08:20
Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO România, vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a, programat să fie organizat pe 30 septembrie.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
08:50
Luca Niculescu, Secretar de Stat Ministerul Afacerilor Externe, Președinte OCDE, vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Luca Niculescu, Secretar de Stat Ministerul Afacerilor Externe, Președinte OCDE, vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
08:50
Președintele a spus că în România prețurile pentru energie sunt prea mari.
Acum 30 minute
08:30
Nicușor Dan anunță că ”foarte probabil” șefii de la Parchetul General și de la DNA vor fi schimbați # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan vrea schimbări la conducerea DNA și Parchetului General.
08:30
Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, programat să fie organizat pe 6 octombrie.
Acum o oră
08:20
Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO România, vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a # Profit.ro
08:10
Kaufland retrage de pe raft un lot de salată cu icre de crap din cauză că există riscul de infectare cu Listeria monocytogenes.
08:00
România și Coreea vor permite reciproc tinerilor să stea câte un an pe teritoriul celuilalt stat, în scop turistic sau de muncă # Profit.ro
România și Coreea vor acorda drept de ședere de până la un an persoanelor între 18 și 34 de ani, cetățeni ai celor două state, care doresc să rămână pe teritoriul celuilalt stat în scop turistic, și, în același timp, să desfășoare activități lucrative ocazionale, spre a-și suplimenta mijloacele financiare.
08:00
Peugeot a prezentat un prim video care dezvăluie numele unui nou concept-car. Nu este vorba doar despre un exercițiu de imagine, ci despre prototipul viitoarelor generații de modele din segmentul B.
Acum 2 ore
07:50
Tunelul Brenner, cea mai lungă legătură feroviară subterană din lume, a ajuns la prima conexiune fizică între Italia și Austria.
07:40
SMR-urile nucleare SUA dorite la Doicești: NuScale restituie Guvernului american subvenții de stat pentru prototipul eșuat din Idaho, pentru a-și recupera echipamentele # Profit.ro
Compania americană NuScale, dezvoltatorul și proprietarul tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care România ar putea construi o centrală nucleară de 462 MW la Doicești, va restitui Guvernului Statelor Unite subvenții de stat de zeci de milioane de dolari acordate pentru proiectul similar inițiat ″pe teren propriu″, în statul american Idaho, care a eșuat în 2023 din cauza escaladării costurilor, în comparație cu cele estimate inițial.
07:30
Transilvania Investments – angajament pentru Brașov. Este o decizie care vine pe contrasens față de fostele SIF Banat Crișana și SIF Oltenia, care s-au mutat la București # Profit.ro
Acționarii Transilvania Investments Alliance sunt convocați la o AGA în care un punct pe ordinea de zi prevede desființarea reprezentanței din București.
07:30
Mercedes-Benz dă startul producției pentru gama sa de mașini electrice din segmentul comercial, mașini dezvoltate pe noua platformă VAN.EA. Sistemele de propulsie pentru aceste modele sunt fabricate în România, la uzina din Sebeș.
07:20
O serie de modificări legislative au devenit aplicabile de la 1 septembrie în ceea ce privește mașinile hibride și electrice echipate cu baterii de înaltă tensiune, comercializate în UE.
07:10
Constructorul auto german BMW Group deschide oficial astăzi uzina din Ungaria.
07:00
Criză masivă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
07:00
Guvernul va avea nevoie de împrumuturi record pentru a acoperi deficitul bugetar de 8,4%, pregătit pentru rectificare # Profit.ro
Guvernul va avea în acest an un necesar de finanțare care se va situa la 257-258 de miliarde de lei pentru a acoperi noul nivel al deficitului bugetar, pregătit să fie majorat la 8,4% la rectificarea bugetară. Suma de care are nevoie statul pentru a acoperi deficitul și datoria veche ce ajunge la plată în 2025 este peste nivelul de 252 miliarde de lei al împrumuturilor de anul trecut, când deficitul a fost 8,65% (152,7 miliarde de lei).
Acum 8 ore
01:30
Operatorul român de telecomunicații Digi provoacă în Spania cel mai mare val de oferte și reduceri din istorie, obligând concurenții Movistar, Vodafone și MásOrange să vină cu pachete promoționale pentru a nu pierde și mai mult din piață.
01:30
EXCLUSIV Kaufland pregătește o extindere puternică în România. Valer Hancaș: În pandemie am accelerat # Profit.ro
Retailerul german Kaufland a ajuns la o rețea de 193 de magazine în România, după două decenii de prezență pe piață, și anunță investiții continue în expansiune, digitalizare și infrastructură verde.
01:30
FOTO Retailer german premium a intrat în România. Plan de a deveni “superbrandul în design” CONFIRMARE # Profit.ro
Retailerul german de decorațiuni și mobilier premium Westwing, lider european în segmentul “Beautiful Living e commerce”, a intrat în România, confirmând informațiile prezentate anterior de Profit.ro.
01:30
One United a semnat cu familia Cristi Borcea pentru un teren valoros de blocuri cu 14 etaje, pe malul lacului Tei CONFIRMARE # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a semnat cu familia lui Cristian Borcea, fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo, un antecontract care vizează achiziția unui teren valoros, pe malul lacului Tei din București, pe care pot fi construite peste 600 de apartamente premium, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Acum 12 ore
22:00
Companiile deținute integral de femei sunt mai profitabile decât media românească – studiu # Profit.ro
Firmele deținute integral de femei au o rată a profitului mai mare decât cele deținute de bărbați sau cu acționariat mixt, arată un studiu ING Bank. Femeile sunt acționare în mai bine de 4 din 10 firme.
21:30
Afacerile BENTO cad la jumătate. „Ne confruntăm cu întârzieri semnificative în semnarea contractelor de către clienți. Perioadă dificilă pentru întreaga industrie IT!” # Profit.ro
Compania 2B Intelligent Soft raportează un semestru cu declin drastic al veniturilor și profitului net. Ofertă de răscumpărare pentru prima jumătate a lunii viitoare.
21:20
Ritmul de creștere a economiei SUA a fost mai rapid decât s-a crezut anterior, în trimestrul doi din 2025.
21:20
Indicele BET a câștigat aproape un procent și jumătate într-o sesiune dominată de acțiunile Băncii Transilvania și Digi.
21:10
Furia fanilor Oasis pentru bilete la concerte - Ticketmaster schimbă politica de tarifare # Profit.ro
Compania Ticketmaster s-a angajat să adopte o politică de tarifare mai transparentă.
21:00
Promovată la un preț cu mai mult de 50% peste cotația din piața reglementată, operațiunea de buy-back de la Fondul Proprietatea are un interes deosebit.
21:00
Uniunea Europeană a avizat medicamentul Kisunla al companiei farmaceutice Eli Lilly, parte dintr-o nouă generație de tratamente împotriva maladiei Alzheimer.
20:50
Pentru prima oară de la izbucnirea „scratchgate”, scandalul legat de zgârierea modelelor Pro ale seriei iPhone 17, Apple a oferit un răspuns oficial.
20:50
Banca Transilvania va veni cu noi dividende pentru acționari.
20:40
Gigant IT declanșează concedieri și amenință angajații rămași că urmează la rând dacă nu se recalifică pentru AI # Profit.ro
Compania americană IT Accenture, acum cu sediul la Dublin (Irlanda), și-a redus forța de muncă globală cu peste 11.000 de angajați în ultimele trei luni și a avertizat personalul că mai mulți vor fi rugați să plece dacă nu pot fi recalificați pentru era inteligenței artificiale.
20:30
Noul BYD Dolphin Surf, rival cu Dacia Spring, a fost supus de spaniolii de la km77 la testul elanului.
20:00
Mari foste platforme de fabrici devin loc de apartamente. Antrefrig, Rocar, Helitube pe LISTĂ # Profit.ro
Capitala generează cele mai multe tranzacții cu terenuri din interiorul orașului provenite din reconversia spațiilor industriale.
Acum 24 ore
19:40
Umbrărescu lucrează în forță, vom circula pe autostradă de la București la Pașcani VIDEO # Profit.ro
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domnești Târg - Răcăciuni, al Autostrăzii Focșani - Bacău, a depășit 80%.
19:20
Aceste lumini inteligente sunt create pentru a da semnale vizuale pietonilor pentru traversarea străzilor.
19:10
Agroserv Măriuța, companie românească de agricultură și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, pregătește lansarea unei emisiuni de obligațiuni corporative necondiționate, garantate sau negarantate, nesubordonate și neconvertibile, de 3 milioane euro.
19:00
Grupul german Bosch va elimina încă aproximativ 13.000 de locuri de muncă până în 2030, pe lângă tăierile de personal anunțate în prima parte a anului, în cadrul măsurilor de restructurare a diviziei sale Mobility, în contextul scăderii cererii pentru mașini și al concurenței ridicate.
18:40
Au început lucrările de extindere cu patru hectare a parcului Tudor Arghezi.
18:30
Din 2026, locuitorii, dar și turiștii care vin în Bolzano vor trebui să plătească o taxă, dacă au câini.
18:00
Activitatea consultanților fiscali a fost modificată de Guvern.
17:50
Android for PC va începe să fie disponibil de anul viitor.
17:30
Campania amplă de concedieri inițiată de constructorul suedez Volvo Cars, în procesul de restructurare a companiei, a ajuns în faza în care un număr foarte mare de angajați din unitățile centrale au rămas fără job-uri. Hakan Samuelsson, CEO al Volvo Cars a transmis un mesaj controversat, mai puțin obișnuit în astfel de situații.
17:20
EXCLUSIV SURPRIZĂ Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului român Dumitru Prunariu, nu mai vine ca administrator special la Romaero # Profit.ro
Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului român Dumitru Prunariu, desemnat de Ministerul Economiei, în calitate de acționar majoritar, ca administrator special al companiei Romaero, după demisia lui Bogdan Costaș, nu va mai ocupa această funcție, care urma să fie aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) la finalul lunii septembrie, potrivit surselor Profit.ro.
17:10
NTT DATA Romania lansează Cybersecurity Now: ”atacurile cibernetice au crescut exponențial în cantitate și complexitate” # Profit.ro
NTT DATA Romania, parte a grupului global NTT DATA, anunță lansarea oficială a portofoliului de servicii integrate Cybersecurity Now, adresat organizațiilor publice sau private din România, ca răspuns la dubla presiune pe care acestea o resimt din partea atacurilor cibernetice, concomitent cu obligația de conformitate la normele NIS2.
17:10
Lanțul american de cafenele Starbucks va elimina 900 de locuri de muncă și va închide unele restaurante neperformante.
17:00
16:50
Early Game Ventures anunță o nouă investiție de tip seed în startup-ul YOX, prezentat ca promițând să revoluționeze piața locurilor de muncă pentru joburile de tip blue-collar, cu ajutorul AI.
16:40
Președintele ucrainean a amenințat că va ataca Kremlinul dacă Rusia continuă războiul împotriva țării sale.
16:40
Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul privind finanțările libiene # Profit.ro
Chiar dacă va face apel, cel de-al șaselea președinte al celei de-a Cincea Republici Franceze (2007-2012), acum în vârstă de 70 de ani, va fi citat în decurs de o lună de către parchet, care îl va informa cu privire la data încarcerării sale.
16:40
Procurorii DIICOT au percheziționat locuința din București a unui român suspectat că ar face parte dintr-o rețea internațională specializată în infracțiuni informatice
16:20
Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, arată Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
