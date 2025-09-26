Exclusiv: Neo-nazistul rus din spatele unei campanii obscure a GRU de recrutare a „agenților de unică folosință”

20:00

Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian care intenționa să arunce în aer, la instigarea unei persoane din Rusia, obiective strategice din România, a fost condamnat definitiv, luni, Curtea Supremă la șase ani de închisoare pentru tentativă la acte de diversiune.Instanța supremă a respins apelul columbianului și a menținut sentința primită de columbian la instanța de fond, în urmă cu trei luni, transmite Agerpres.Columbianul în vârstă de 34 de ani a fost trimis în judecată de DIICOT,...