Exclusiv: Neo-nazistul rus din spatele unei campanii obscure a GRU de recrutare a „agenților de unică folosință”
Europa Liberă România, 26 septembrie 2025 08:20
Ce au în comun GRU-ul rusesc, un veteran neo-nazist al războiului din Ucraina și un fost suporter de fotbal de extremă dreapta? O campanie în curs de racolare a sabotorilor în Statele Unite și Europa. Systema, redacția rusă de investigații a RFE/RL, a documentat pentru prima oară aceste legături.Clipul video a început să circule la începutul lui august, în principal pe canale de Telegram cunoscute pentru mesajele naționaliste pro-ruse și atitudinea pro-război. O voce feminină povestește...
Acum o oră
08:20
Acum 12 ore
00:10
Polonia redeschide granița cu Belarus, în contextul în care China ia măsuri pentru a-și proteja rutele comerciale # Europa Liberă România
Polonia și-a redeschis granița cu Belarus după două săptămâni cât au durat exercițiile militare comune Zapad-2025 organizate de Rusia și Belarus, Beijingul jucând un rol discret, dar crucial, în această decizie.În primele minute ale zilei de 25 septembrie, vehiculele de pasageri au reluat traversarea pe linia Terespol–Brest, iar camioanele pe linia Kukuryki–Kazlovichy, în timp ce transportul feroviar de marfă a fost redeschis pe linia Kuznica Bialostocka–Hrodna, Siemianowka–Svislach și...
25 septembrie 2025
22:50
Pentagonul: Avioane de război rusești detectate în apropiere de Alaska pentru a noua oară în acest an # Europa Liberă România
Avioane de vânătoare americane s-au mobilizat pentru a identifica și intercepta patru avioane de război rusești care zburau în apropierea Alaskăi, a anunțat joi Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială.
21:30
Proiectul de rectificare bugetară va fi adoptat săptămâna viitoare. Ce bani au cerut ministerele # Europa Liberă România
Toate ministerele au cerut mai mulți bani la rectificarea bugetară, 70 de miliarde cu totul dintr-un disponibil de doar cel mult 25 de miliarde de lei, a declarat joi ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.
Acum 24 ore
19:20
Fostul vicepremier moldovean Iurie Roșca, condamnat în lipsă la 4 ani de închisoare pentru corupție # Europa Liberă România
Judecătorii Curții de Apel de la Chișinău au menținut pedeapsa de închisoare cu executare pentru fostul vicepremier comunist și fost lider al Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, dar au redus-o de la șase la patru ani, așa cum au cerut avocații lui.
18:50
Avioane de vânătoare NATO interceptează 5 avioane rusești în apropierea Letoniei # Europa Liberă România
Cinci avioane de vânătoare rusești au fost interceptate, joi, de avioane ale NATO, foarte aproape de spațiul aerian al Letoniei.
16:40
Convorbire Trump-Orbán. Cât sunt de justificate condiționările pe care Trump le impune UE ca să nu sancționeze Rusia? # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, l-a sunat pe premierul ungar Viktor Orbán, îndemnându-l să reconsidere dependența continuă a Ungariei de petrolul rusesc.
16:00
Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, despre importurile de petrol rusesc # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, l-a sunat pe premierul ungar Viktor Orbán, îndemnându-l să reconsidere dependența continuă a Ungariei de petrolul rusesc.
15:00
Autoritățile de la Seul susțin că Coreea de Nord ar putea deține până la două tone de uraniu îmbogățit # Europa Liberă România
Coreea de Nord ar putea deține până la 2.000 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, a declarat joi un reprezentant al guvernului sud-coreean, citând estimări ale experților.
14:00
Guvernul prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până în martie 2026 # Europa Liberă România
Guvernul României a decis, în ședința de joi, să extindă cu încă șase luni, până la 31 martie 2026, măsura de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază.
13:20
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, condamnat pentru conspirație în procesul privind finanțarea campaniei electorale din 2007 # Europa Liberă România
Un tribunal din Paris l-a condamnat joi pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy pentru conspirație, dar l-a achitat de acuzațiile de corupție și acceptarea finanțării ilegale a campaniei sale prezidențiale din 2007. Sentința urmează să fie anunțată în cursul zilei de joi. Procurorii au cerut o pedeapsă de șapte ani de închisoare.Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, fost președinte al Franței între 2007 și 2012, a negat toate acuzațiile.Judecătoarea Nathalie Gavarino a declarat că...
12:30
La alegerile parlamentare din Republica Moldova nu se va realiza un exit-poll # Europa Liberă România
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 nu vor fi organizate exit-polluri, transmite Radio Moldova. Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat și a respins singura solicitare, depusă de compania „Date Inteligente” SRL (iData), privind autorizarea efectuării unui exit-poll în ziua scrutinului.Potrivit vicepreședintelui CEC, Pavel Postica, decizia a fost motivată de „lipsa de claritate și suspiciunile legate de finanțarea sondajului”, dar și de faptul că în activitatea companiei,...
09:50
Şedinţă CSAT. Se vor discuta procedurile de doborâre a aparatelor de zbor care intră fără permisiune în spațiul aerian al României # Europa Liberă România
Joi, 25 septembrie, are loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), convocată de președintele Nicușor Dan. Pe ordinea de zi se află decizii legate de reacția pe care România trebuie să le aibă față de intrarea fără permisiune a aparatelor de zbor în spațiul aerian național.
Ieri
08:50
Vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat, Marco Rubio, au acuzat Moscova că nu face suficient pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
08:20
Drone observate din nou deasupra a patru aeroporturi din Danemarca. Unul a fost închis temporar # Europa Liberă România
Poliția din Danemarca a anunțat că mai multe drone au fost observate deasupra a patru aeroporturi din Danemarca – Aalborg, Esbjerg, Sønderborg și baza aeriană Skrydstrup. Prezența dronelor a dus la închiderea temporară a aeroportului din Aalborg, unul dintre cele mai mari din țară.
08:20
Analiză | Ce înseamnă schimbarea bruscă a lui Trump pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei? # Europa Liberă România
Într-o schimbare bruscă de atitudine, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina își poate recâștiga tot teritoriul ocupat de Rusia cu ajutorul susținătorilor săi europeni.Remarcile sale făcute marți, pe 23 septembrie, într-o postare pe rețelele de socializare, după discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale a ONU de la New York, au făcut rapid valuri: în trecut, Trump și alți oficiali americani au sugerat cu tărie că Ucraina ar trebui să...
24 septembrie 2025
23:20
Premierul moldovean Dorin Recean acuză Rusia că-i ține țara sub asediu și că intervine în alegerile parlamentare din R.Moldova # Europa Liberă România
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat Rusia de imixtiune în alegerile parlamentare din 28 septembrie și a vorbit despre metodele folosite de ruși ca de „un asediu asupra ţării”.
22:30
Oficial NATO: Românii ar trebui să știe că Alianța este absolut angajată în ceea ce privește securitatea și apărarea lor # Europa Liberă România
România poate fi apărată foarte rapid de forțele aliate chiar dacă acestea se află desfășurate pe teritoriul altei țări. Capacitățile militare pot fi trimise oriunde pe teritoriul aliat, spune purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa.
21:10
Zelenski îndeamnă ONU să-l oprească pe Putin înainte ca războiul din Ucraina să se extindă peste granițe # Europa Liberă România
Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy accused Russian leader Vladimir Putin of seeking to expand the Kremlin's war beyond Ukraine and called on the international community to stop the conflict to avoid a destructive arms race.
21:00
Nigel Farage spune că românii mânâncă lebede din parcurile regale. Liderul Brexit vrea să desființeze dreptul de ședere permanentă în UK # Europa Liberă România
Reform UK (partidul Brexit) a anunțat că va desființa dreptul migranților de a se califica pentru stabilire permanentă în Regatul Unit după cinci ani, dacă partidul câștigă următoarele alegeri.
16:50
Protest al angajaților Damen Mangalia la Ministerul Economiei. Ministrul Miruță: „Când erați păcăliți de politic, eu îmi făceam un doctorat” # Europa Liberă România
Peste 250 de angajați ai Damen Mangalia au protestat miercuri la Ministerul Economiei, acționarul majoritar al companieii, față de situația incertă a șantierului naval, aflat în insolvență.
16:30
Horațiu Potra și fiul său, reținuți în Dubai. Un judecător va decide dacă ei vor ajunge în custodia autorităților române # Europa Liberă România
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său, Dorian, au fost reținuți de autoritățile din Dubai, scriu Agerpres și TVR citând surse judiciare.Cei doi, împreună cu o altă rudă, Alexandru Potra, sunt dați în urmărire internațională și au mandate de arestare în lipsă din 28 februarie 2025.Horaţiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operaţiuni cu...
16:30
Premierul Ilie Bolojan: Am convenit în discuțiile de la Bruxelles ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB # Europa Liberă România
„Am convenit un deficit cu care România să închidă anul, de 8,4% din PIB, adică aproximativ 159 miliarde lei”, echivalentul a 32 de miliarde de euro, a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan după întâlnirile avute la Bruxelles cu comisarul european pentru economie.El a estimat o țintă de deficit pentru anul viitor, „dacă respectăm ținta de deficit” asumată pe anul în curs, de 6% din PIB”. Bolojan s-a mai întâlnit cu comisarul european pentru apărare, cu europarlamentari români ai...
15:50
Atacurile rusești au lovit blocuri de apartamente în Kramatorsk și Zaporojie # Europa Liberă România
În noaptea de 23 spre 24 septembrie, atacurile aeriene rusești au distrus apartamente și au lovit clădiri civile în trei regiuni ucrainene. Pompierii au încercat să stingă incendiile dintr-o clădire înaltă din Kramatorsk și serviciile de urgență au intervenit în alte locuri.
15:30
Fostul adjunct al serviciului secret din R. Moldova, acuzat de DIICOT că a spionat România pentru Belarus, rămâne în arest # Europa Liberă România
Alexandru Bălan, fost adjunct al șefului serviciului secret din R.Moldova, suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofiţeri ai KGB-ului belarus, rămâne în arest.
14:10
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respinsă de Camera Deputaților # Europa Liberă România
Miercuri, 24 septembrie 2025, Camera Deputaților a respins o moțiune simplă depusă împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
13:40
Secția de Interne a Spitalului Floreasca din București a fost închisă după ce au fost confirmate trei cazuri de infectare cu Candida Auris, o ciupercă extrem de periculoasă și contagioasă. Pacienții deja internați în secția de interne rămân în spital, dar noile internări vor fi redirecționate către alte unități sanitare pentru a preveni răspândirea infecției, transmit reprezentanții spitalului. „La secția Interne de la Floreasca sunt trei pacienți colonizați cu Candida auris, acum izolați....
12:50
Kremlinul respinge afirmațiile lui Trump privind războiul din Ucraina și situația economică dificilă a Rusiei # Europa Liberă România
Reprezentanții Kremlinului au respins miercuri afirmațiile președintelui american Donald Trump legate despre starea războiului din Ucraina și despre starea precară a economiei Rusiei. Trump a declarat că Ucraina își poate recâștiga toate teritoriile controlate în prezent de Rusia. Mai mult, Kievul ar trebui să acționeze acum, spune Trump, în condițiile în care Moscova se confruntă cu probleme economice „mari”.„Putin și Rusia au probleme economice mari și acesta este momentul ca Ucraina să...
12:00
Atacuri ucrainene asupra complexului petrochimic Salavat din Rusia. Atac rusesc de amploare cu drone asupra Ucrainei # Europa Liberă România
Complexul petrochimic Salavat, unul dintre cele mai mari din Rusia, situat în regiunea Bașkortostan, a fost ținta unui nou atac cu drone ucrainene, a anunțat miercuri guvernatorul local Radiy Kabirov pe rețeaua Telegram.
11:20
Noi amenințări primite de școli și spitale din 24 de județe din România. Este verificat un posibil suspect # Europa Liberă România
Mai multe instituții de învățământ și unități medicale din 24 de județe ale țării au primit mesaje de amenințare prin e-mail, transmite de Poliția Română.
11:20
Comerț cu avioane și locomotive. Trump a aprobat tranzacții în valoare de 12 miliarde de dolari cu Uzbekistan și Kazahstan # Europa Liberă România
Kazahstanul a semnat un acord pentru achiziționarea de locomotive și echipamente feroviare americane în valoare de 4,2 miliarde de dolari, în contextul eforturilor președintelui Donald Trump de a aprofunda relațiile economice cu Asia Centrală.
09:10
Curtea Constituțională analizează nouă contestații la pachetul de legi privind reducerea deficitului bugetar # Europa Liberă România
Curtea Constituțională a României (CCR) examinează, miercuri, 24 septembrie 2025, nouă sesizări privind legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, adoptate prin asumarea răspunderii de către Guvernul Bolojan.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Donald Trump, la întâlnirea cu Zelenski: Țările NATO ar trebui să doboare orice drone și avioane rusești care intră în spațiul său # Europa Liberă România
Statele membre NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul lor aerian, a declarat Donald Trump ca răspuns la o întrebare adresată de un reporter în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, avute în marja reuniunii Adunării Generale a ONU, de la New York.Întrebat dacă ar susține o astfel de acțiune, Trump a răspuns: „Da, o fac”.Vineri, Estonia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO și consultarea celorlalți membri ai...
20:50
Coaliţia a decis prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază încă șase luni # Europa Liberă România
Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a decis marți menținerea plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază și prelungirea termenului, care urma să expire pe 1 octombrie, încă șase luni.
19:00
Donald Trump, la ONU: Europa finanțează războiul împotriva Ucrainei. Ar trebui să înceteze imediat să mai cumpere petrol și gaze rusești # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump spune că SUA „sunt pregătite” să sancționeze Rusia pentru că nu pune capăt războiului pe care-l duce în Ucraina, dar și-a certat aliații europeni, cărora le-a recomandat măsuri de aceeași natură, în special privind cumpărarea de petrol rusesc.
17:10
Secret Service a demontat o amenințare la adresa telecomunicațiilor din New York, care ar fi putut bloca comunicarea pe mobil # Europa Liberă România
În timp ce aproape 150 de lideri mondiali se pregăteau să sosească la Manhattan pentru Adunarea Generală a ONU, Serviciul Secret al SUA demonta o rețea masivă de telecomunicații, ascunsă în New York.
16:20
Drone pe aeroporturile din Copenhaga și Oslo. Premierul danez nu exclude implicarea Rusiei # Europa Liberă România
Incursiunea dronelor în urma căreia au fost oprite toate zborurile pe aeroportul din Copenhaga luni seară a fost „cel mai sever atac asupra infrastructurii daneze de până acum”, a declarat prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen.
15:00
NATO condamnă violarea spațiului aerian al Estoniei, de către Rusia: acțiuni iresponsabile, care trebuie să înceteze! # Europa Liberă România
Violarea spațiului aerian al Estoniei de către avioane rusești se înscrie într-o serie de astfel de incursiuni, care denotă un cumportament „tot mai iresponsabil al Rusiei”, transmite marți, 23 septembrie, NATO, într-un comunicat emis după întrunirea Consiliului său nord-atlantic.
14:30
Parchetul General cere ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, pe care o acuză de promovarea legionarismului # Europa Liberă România
Europarlamentara română Diana Șoșoacă a fost citată marți la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României pentru a fi audiată într-un dosar în care este acuzată de unsprezece infracțiuni.
13:20
Doi români, arestați pentru suspiciune de spionaj, în Grecia, după ce au pozat o bază navală # Europa Liberă România
Doi români au fost arestați, luni după-amiază, după ce au fotografiat o bază militară a Marinei grecești de pe insula Salamina, de lângă Atena, potrivit Pazei de Coastă elene.
12:50
Protest spontan al siderurgiștilor de la Liberty Galați. Muncitorii au fost anunțați că șomajul tehnic va fi prelungit # Europa Liberă România
Zeci de salariați au protestat marți dimineață la principala cale de acces în combinatul Liberty Galați. Neachitarea lichidării aferente lunii august, a bonurilor de masă și lipsa de dialog - acestea sunt principalele nemulțumiri ale siderurgiștilor.
12:50
Două persoane au murit, în urma unor atacuri rusești. Drone ucrainene, doborâte lângă Moscova # Europa Liberă România
Două persoane au murit, în regiunile Zaporojie și Odesa, din Ucraina, în urma unor atacuri rusești din noaptea de luni spre marți, potrivit autorităților ucrainene. La rândul său, oficialii Rusiei spun că au doborât aproape 70 de drone ucrainene, din care 17 se îndreptau spre Moscova
11:50
Aliații europeni avertizează Rusia cu privire la încălcările spațiului aerian al țărilor NATO # Europa Liberă România
Oficialii mai multor state NATO, precum Marea Britanie, Polonia și Estonia, au atenționat Rusia, luni, în Consiliul de Securitate ONU, să nu mai comită încălcări ale spațiilor aeriene ale țărilor aliate; în caz contrar aeronavele care fac acest lucru ar urma să fie doborâte.
08:30
NATO analizează un răspuns la intruziunea avioanelor de război rusești. Va putea să le doboare? # Europa Liberă România
Oficialii NATO se reunesc pe 23 septembrie pentru o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic (NAC), convocată de Estonia ca răspuns la incursiunea avioanelor de vânătoare rusești în spațiul său aerian de săptămâna trecută.Acel incident și incursiunile anterioare ale dronelor rusești în alte țări NATO, în special în Polonia, pe 10 septembrie, au pus Alianța în dificultate pentru a găsi răspunsul potrivit.Președintele ceh Petr Pavel, soldat de carieră, care a fost înalt oficial NATO – șef al...
22 septembrie 2025
20:50
Joi, ședință CSAT. Pe ordinea de zi: doborârea dronelor care intră în spațiul aerian al României și cine dă ordin să fie doborâte? # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru joi ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
20:20
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze R. Moldova, toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat # Europa Liberă România
Președinta Maia Sandu a acuzat Rusia că ar arunca „cu sute de milioane de euro” pentru a cumpăra voturile moldovenilor la parlamentarele din 28 septembrie, dar și-a îndemnat concetățenii să „nu admită predarea țării intereselor străine”.
20:00
Un columbian care plănuia să arunce în aer obiective din România, condamnat la șase ani de închisoare # Europa Liberă România
Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian care intenționa să arunce în aer, la instigarea unei persoane din Rusia, obiective strategice din România, a fost condamnat definitiv, luni, Curtea Supremă la șase ani de închisoare pentru tentativă la acte de diversiune.Instanța supremă a respins apelul columbianului și a menținut sentința primită de columbian la instanța de fond, în urmă cu trei luni, transmite Agerpres.Columbianul în vârstă de 34 de ani a fost trimis în judecată de DIICOT,...
19:00
Peste 70 de persoane reținute în R.Moldova după ce ar fi fost instruite de ruși în Serbia să destabilizeze țara la alegerile de duminică # Europa Liberă România
Autoritățile moldovenești au făcut 250 de percheziții și au reținut zeci de persoane luni, ca parte a unei anchete privind un presupus plan susținut de Rusia de a incita la „revolte în masă" și de a destabiliza țara la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie.
18:00
Festivalul George Enescu | Cristian Măcelaru, director artistic: O investiție în cultură este o investiție în economie # Europa Liberă România
Mii de spectatori care au aplaudat minute în șir, concerte susținute în săli de concerte tradiționale dar și în locuri mai puțin convenționale și „un concert istoric” la Chișinău, așa ar putea fi caracterizată ediția 2025 a Festivalului George Enescu.
17:30
Expert ONU: Rusia reia tehnicile sovietice de reprimare a dizidenței și jurnalismului liber: tortura și internarea forțată la psihiatrie # Europa Liberă România
Rusia reia tehnicile de reprimare din epoca sovietică pentru reducerea la tăcere a dizidenților, jurnaliștilor și tuturor celor care se exprimă împotriva războiului dus de Rusia în Ucraina, cum ar fi tratamentul psihiatric forțat, a declarat luni un expert ONU.
