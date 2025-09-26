O mașină s-a lovit de parapeți pe A1, în zona Margina: un copil de 4 ani, transportat la spital

15:20

KINOdiseea - Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tânăr revine între 2 și 5 octombrie la Cinema Victoria din Timișoara. Timp de patru zile, publicul va avea ocazia să descopere o selecție specială de filme pentru întreaga familie, alături de ateliere și activități interactive. Pe lângă proiecțiile de film, programul include sesiuni speciale de Q&A cu regizorii invitați, care le vor oferi spectatorilor ocazia de a descoperi poveștile și inspirația din spatele filmelor. Totodată, copiii și adolescenții se vor putea bucura de ateliere de actorie susținute de Christine Cizmaș, unde vor explora arta jocului scenic și expresivitatea.