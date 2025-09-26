Căderea spectaculoasă a lui Sarkozy marchează un punct de cotitură în lupta Franței împotriva corupției

07:10

Andrej Babiš, miliardarul populist care a condus guvernul din Cehia în perioada 2017-2021, încearcă să se întoarcă în fruntea țării după alegerile parlamentare din 3-4 octombrie. Victoria partidului lui Babiš, ANO, care conduce în sondaje, ar schimba echilibrul de putere în UE prin revenirea în prim-plan a unui alt admirator al lui Donald Trump în Europa Centrală și de Est, după succesul lui Karol Nawrocki în alegerile prezidențiale din Polonia, ceea ce ar putea revitaliza grupul de la Vișegrad și lupta liderilor săi eurosceptici contra birocraților de la Bruxelles.