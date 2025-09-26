VIDEO Aglomerație pe Aeroportul Internațional Iași: Pelerinii hasidici se întorc din Ucraina pe 26 septembrie

17:00

Premierul Ilie Bolojan a prezentat concluziile vizitei de lucru la Bruxelles, unde a participat la... Articolul Ilie Bolojan despre sectoarele din A7 și A8 care traversează Iașul: „Sper ca aceste două proiecte să rămână în programul SAFE!” apare prima dată în TeleM Regional.