Melania și Donald Trump, filmați într-o conversație aprinsă. Gesturile care arată clar un dezacord între ei
DigiFM.ro, 26 septembrie 2025 09:50
Președintele Donald Trump și soția sa, Melania, au fost filmați în timp ce purtau o discuție intensă la bordul Marine One, în drum spre Washington, D.C., după vizita la Adunarea Generală a ONU de la New York.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
10:00
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu fiul lui. Internauții: „Un model de urmat!” # DigiFM.ro
David Popovici, campionul care a scris istorie pentru România prin performanțele sale la înot, a demonstrat din nou că modestia și bunul-simț merg mână în mână cu succesul.
Acum o oră
09:50
Melania și Donald Trump, filmați într-o conversație aprinsă. Gesturile care arată clar un dezacord între ei # DigiFM.ro
Președintele Donald Trump și soția sa, Melania, au fost filmați în timp ce purtau o discuție intensă la bordul Marine One, în drum spre Washington, D.C., după vizita la Adunarea Generală a ONU de la New York.
09:40
Răsturnare de situație în cazul lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost plasat în arest la domiciliu # DigiFM.ro
Tribunalul București a decis joi eliberarea din arestul preventiv a actorului Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, și plasarea acestuia în arest la domiciliu, în dosarul în care este acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.
09:30
O româncă de 24 de ani a fost pusă sub acuzare pentru uciderea unui bărbat de 81 de ani din Franța # DigiFM.ro
O tânără cu cetăţenie română a fost pusă sub acuzare în cadrul unei anchete legate de uciderea, cu mai multe lovituri de cuţit, a unui bărbat de 81 de ani în Tournus, în departamentul Saône-et-Loire din centrul Franţei, a anunţat joi Parchetul, relatează AFP.
09:30
Trump s-a întâlnit cu Erdogan şi i-a sugerat să nu mai cumpere petrol rusesc, dacă vrea să primească avioane F-35 # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump l-a primit joi la Casa Albă pe preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi i-a sugerat că SUA ar putea ridica sancţiunile împotriva Turciei şi i-ar putea permite să cumpere avioane F-35 americane, dar a spus că doreşte ca Ankara să înceteze achiziţiile de petrol rusesc, relatează Reuters.
Acum 2 ore
09:20
Nicuşor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic. A avut în spate o reţea din care au făcut parte nişte români cu bani” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că ştie ”nişte lucruri” despre reţeaua concepută pentru a-l susţine pe Călin Georgescu în alegerile prezidenţiale din toamna trecută, el precizând că Georgescu a fost ajutat de oameni potenţi financiar din România.
Acum 24 ore
17:30
Jon Bon Jovi, dezvăluiri despre fața mai puțin cunoscută a mamei sale: Am văzut poze cu ea și cu Sinatra # DigiFM.ro
Jon Bon Jovi este mândru de trecutul mamei sale. Într-o discuție în cadrul podcastului „Dumb Blonde”, el și-a amintit de o perioadă „cool” din viața acesteia.
16:10
Germania afirmă că Europa se află într-o „cursă a înarmării” privind dronele, menționând amenințarea rusă # DigiFM.ro
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat joi că Berlinul şi Europa se află într-o "cursa a înarmării" privind dronele, trăgând încă o dată un semnal de alarmă cu privire la ameninţarea tot mai mare reprezentată de Rusia, relatează AFP.
16:00
Rusia consideră că Trump, în pofida schimbării de ton, îşi menţine angajamentul faţă de soluţionarea războiului în Ucraina # DigiFM.ro
Kremlinul a transmis joi că pleacă de la premisa că preşedintele american Donald Trump îşi menţine angajamentul faţă de soluţionarea negociată a conflictului din Ucraina, în pofida repoziţionării sale în favoarea acestei ţări într-o declaraţie dată săptămâna aceasta după o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
15:50
Moşteanu: „Doborârea aeronavelor care încalcă spaţiul aerian naţional, o decizie luată în ultimă instanţă” # DigiFM.ro
Folosirea armamentului pentru doborârea unor aeronave care intră fără permisiune în spaţiul aerian naţional este o decizie care trebuie luată "în ultimă instanţă", a afirmat, joi, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, după şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).
15:20
John Lennon, după destrămarea The Beatles. Fiul celebrului artist face dezvăluiri despre tatăl său. „Voia să meargă mai departe. În mintea lui relaţia lui cu mama mea era catalizatorul” # DigiFM.ro
Muzicianului britanic John Lennon "îi displăcea că încă trebuia să fie un Beatle" după destrămarea The Beatles a declarat joi fiul său, Sean Ono Lennon, la postul BBC Radio 6, transmite agenţia EFE.
15:10
Tatăl căpitanului cursei Air India acuză că investigatorii vor să-l scoată răspunzător pe fiul său. Ce susține bărbatul de 91 de ani # DigiFM.ro
Tatăl căpitanului care a pilotat avionul Air India ce s-a prăbuşit în iunie a declarat că oficiali de la biroul de investigare a accidentelor din India l-au vizitat luna trecută şi au insinuat că fiul său a întrerupt alimentarea cu combustibil a motoarelor aeronavei după decolare, conform corespondenţei obţinute de Reuters.
15:00
Nicolas Sarkozy, condamnat la 5 ani de închisoare. Fostul preşedinte francez, găsit vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni # DigiFM.ro
Fostul preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy, a fost găsit vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni, joi, de Tribunalul Corecţional din Paris, în dosarul privind suspiciunile de finanţare a campaniei sale prezidenţiale din 2007 de către fostul lider libian, Muammar Gaddafi, transmite France Presse.
15:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă, în emisiunea ”The Axios Show”, într-o înregistrare video publicată joi, că este ”pregătit” să plece din funcţie după încheierea războiului cu Rusia.
14:40
Lista produselor alimentare cu adaosul comercial plafonat până la finalul lui martie 2026 # DigiFM.ro
Guvernul a decis, în şedinţa de joi,25 septembrie, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026. Măsura a iscat aprinse discuţii în coaliţia de guvernare. Deşi a acceptat punctul de vedere al PSD, care a insistat ca măsura să fie prelungită, premierul Ilie Bolojan a transmis că ”intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung”.
14:20
Andreea Bălan, urare superbă de ziua iubitului ei: "Omul care ne-a adus mie și fetițelor mele liniște, pace și iubire adevărată" # DigiFM.ro
Iubitul Andreei Bălan, tenismenul Victor Cornea, a împlinit 32 de ani, iar artista nu putea lăsa ocazia nesărbătorită. În afara urărilor frumoase pe care a ținut să i le transmită și public, Andreea a vrut să-i mulțumească pentru faptul că a intrat în viața ei și că este foarte grijuliu și cu cele două fiice ale ei.
14:00
O femeie a recunoscut că a ținut cadavrul fiicei sale în casă, în congelator, timp de 20 de ani # DigiFM.ro
O femeie din Japonia în vârstă de 75 de ani a fost arestată după ce a recunoscut că a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani, a anunţat poliţia.
13:40
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa fostei soții: „Abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu!” # DigiFM.ro
La mai bine de trei ani de la divorțul de Alina Sorescu, relația dintre cei doi nu s-a îmbunătățit, iar designerul Alexandru Ciucu a făcut recent declarații surprinzătoare despre mariajul lor.
11:20
Monologul care a marcat revenirea lui Jimmy Kimmel a adunat 16 milioane de vizualizări pe reţelele sociale # DigiFM.ro
Monologul rostit de Jimmy Kimmel cu ocazia revenirii emisiunii sale la televiziunea americană marţi seară, după ce grupul Walt Disney a anulat suspendarea acelui program TV, a fost vizionat de 16 milioane de ori pe platforma YouTube a grupului Google şi pe reţeaua de socializare Instagram a grupului Meta, informează Reuters.
11:10
Seismele care au zguduit Santorini mai bine de 30 de zile. Ce au descoperit cercetătorii după câteva luni # DigiFM.ro
Seismele care au zguduit timp de peste 30 de zile insula Santorini din Grecia la începutul anului 2025 ar putea fi asociate cu mişcările magmei sub doi vulcani din această regiune a Insulelor Ciclade, potrivit unui studiu publicat miercuri, informează AFP.
10:50
Trump anunţă că Serviciul Secret anchetează „sabotajul” scării rulante de la ONU. A cerut arestarea oricui ar fi răspunzător # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că Serviciul Secret, care îi asigură protecţia, anchetează ceea ce a numit un "sabotaj" la sediul ONU din New York, transmite Reuters.
10:30
Vladimir Plahotniuc, adus în cătușe la Chișinău. E acuzat de furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova # DigiFM.ro
Fostul politician moldovean Vladimir Plahotniuc, care se afla în detenţie în Grecia în baza unui mandat de arestare legat de cazul furtului unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, a ajuns joi dimineaţă pe aeroportul din Chişinău, au relatat media locale, citate de Reuters.
Ieri
10:00
Echipajul de dublu rame feminin, format din Simona Radiş şi Magdalena Rusu, a câştigat titlul mondial, joi dimineaţă, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
09:40
Benjamin Netanyahu afirmă că recunoaşterea statului Palestina de către anumite ţări „nu obligă în niciun fel” Israelul # DigiFM.ro
Recunoaşterea recentă a statului Palestina de către mai multe ţări europene, printre care Franţa şi Belgia, „nu obligă în niciun fel Israelul”, a declarat, miercuri seara, premierul israelian Benjamin Netanyahu, repetând leitmotivul său potrivit căruia „nu va exista un stat palestinian”.
09:40
Obama a spus că asocierea paracetamolului cu autismul de către Trump este „o violenţă împotriva adevărului” # DigiFM.ro
Barack Obama a declarat că afirmaţiile lui Donald Trump care leagă paracetamolul de autismul la sugari sunt „o violenţă împotriva adevărului” care ar putea dăuna femeilor însărcinate dacă acestea ar fi prea speriate să ia analgezice, relatează The Guardian.
08:10
Anul 2026 va aduce o serie de scumpiri începând cu 1 ianuarie 2026, în urma măsurilor fiscale și a majorărilor de taxe și impozite adoptate de Guvern. Românii vor resimți creșteri de prețuri la transport, carburanți, alcool și țigări, dar și taxe mai mari pentru locuințe și autovehicule.
24 septembrie 2025
17:00
Ilie Bolojan: "Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial al produsele alimentare pentru încă șase luni" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 24 septembrie, că a luat decizia să continue plafonarea adaosului comercial al produsele alimentare. În şedinţa de guvern de mâine, acest proiect va fi pe ordinea de zi şi se va prelungi cu șase luni.
16:50
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar ninsori pe creste # DigiFM.ro
România intră într-un proces de răcire a vremii, cu minime negative, de minus două - minus trei grade în depresiuni, și maxime de până la 25-26 de grade în sudul țării, a declarat, miercuri, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu.
16:40
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar ninsori, în unele zone din țară # DigiFM.ro
România intră într-un proces de răcire a vremii, cu minime negative, de minus două - minus trei grade în depresiuni, și maxime de până la 25-26 de grade în sudul țării, a declarat, miercuri, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu.
16:30
Schema „Graceland”. O femeie, condamnată la închisoare pentru că a încercat să îşi însuşească locuinţa lui Elvis Presley # DigiFM.ro
O femeie găsită vinovată de o escrocherie prin care încerca să pună mâna pe proprietatea lui Elvis Presley, Graceland, şi să o vândă la licitaţie a fost condamnată marţi la aproape cinci ani de închisoare de un tribunal american, informează AFP.
16:00
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Mercenarul, fiul său și un alt membru al familiei fugiseră din țară la începutul anului # DigiFM.ro
Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, el fiind dat în urmărire internaţională de autorităţile române după ce a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
15:20
Cine este tânărul suspectat de amenințări către școli și spitale. A fost cercetat anterior și în Statele Unite # DigiFM.ro
Tânărul de 17 ani audiat astăzi de polițiști, suspectat că a trimis amenințări către școli, spitale și secții de poliție din România, este același adolescent cercetat în Statele Unite pentru fapte similare, unde s-a confruntat cu acuzații grave legate de sute de amenințări și de implicarea în acte de exploatare și manipulare a minorilor, scrie Euronews.ro.
15:00
Trei băieți, doi dintre ei minori, au fost arestați la Oslo după ce au aruncat grenade în centrul orașului. Atacul ar fi fost ordonat de bande criminale # DigiFM.ro
Poliţia norvegiană anunţă miercuri că a arestat trei minori - inclusiv doi băieţi în vârstă de 13 ani - după ce au aruncat cu grenade, fără să provoace victime, marţi, în centrul Oslo.
14:50
Evaluările la finalul claselor II, IV și VI se schimbă. Testele vor urmări aplicații practice și gândirea critică a elevilor # DigiFM.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, modificări în Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a care să vizeze mai accentuat aspecte concrete.
14:50
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor. Proiectul USR a fost adoptat de Parlament şi merge la promulgare # DigiFM.ro
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor din saloanele obişnuite, astfel încât să nu se mai poată repeta cazuri precum cel al Alexandrei, tânăra gravidă care a murit în august 2023 în Maternitatea Botoşani.
14:40
Preţ maxim impus la apa vândută în aeroport, metrou sau gară. Amenzi serioase pentru comercianții care nu respectă prevederea # DigiFM.ro
Preţul maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml şi vândută în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi va fi de 3 lei, preţ final de vânzare către consumator, afişat la raft, cu toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform unui proiect analizat de Profit.ro.
13:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că nu este de acord cu opiniile potrivit cărora Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier, iar în locul său să vină altă persoană de la PNL.
12:40
Înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, țara a fost transformată într-un teren de antrenament pentru dezinformarea rusească # DigiFM.ro
Înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova se răspândesc, prin intermediul internetului, videoclipuri trucate cu ajutorul inteligenţei artificiale şi acuzaţii nefondate la adresa preşedintei Maia Sandu, ceea ce, apreciază miercuri AFP, citând opiniile unor analişti, transformă ţara într-un teren de antrenament pentru dezinformarea rusească, în cadrul războiului informaţional al Moscovei împotriva Europei.
12:30
Moţiunea împotriva Dianei Buzoianu, respinsă de plenul Camerei Deputaților cu 200 de voturi contra și 87 pentru # DigiFM.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor.
12:30
Rusia este ”stabilă”, reacţionează Kremlinul după ce Trump o cataloghează drept un ”tigru de hârtie” # DigiFM.ro
Kremlinul dă asigurări miercuri că Rusia este ”satbilă” şi că nu are o ”alternativă” la continuarea Războiului din Ucraina, după ce preşedintele american Donald Trump a comparat marţi această ţară cu un ”tigru de hârtie”, reatează AFP.
11:40
Victor Dorobanțu, „Thing” din Wednesday, invitat la Digi FM: „Rolul care mi-a schimbat viața” # DigiFM.ro
Dimineața de la Digi FM a venit cu o surpriză pentru ascultători. Invitat în studioul matinalului prezentat de Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, a fost chiar Victor Dorobanțu, actorul român care dă viață celebrului personaj „Thing” din serialul Wednesday.
11:10
Casa selecționerului Portugaliei a fost spartă. Hoții au furat bunuri de circa 100.000 de euro # DigiFM.ro
Casa selecţionerului Portugaliei, spaniolul Roberto Martinez, a fost ţinta hoţilor sâmbăta trecută, care şi-au însuşit bunuri de circa 100.000 euro, precum bijuterii şi ceasuri, transmite EFE, citând presa locală.
10:50
Ministrul Daniel David, după ce un nou mesaj de amenințare a fost trimis la mai multe școli: "Prezența jandarmilor și a polițiștilor va fi crescută" # DigiFM.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat miercuri, 24 septembrie, că prezența Poliției și a Jandarmeriei va fi una crescută în zona școlilor care au primit mesaje de amenințare, după ce un al doilea astfel de mesaj a fost trimis în școli din București și șapte județe.
10:50
Un elev de 17 ani este audiat de polițiști în cazul mesajelor de ameninţare trimise la şcoli şi unităţi medicale # DigiFM.ro
Poliţiştii fac, miercuri, verificări în cazul mesajelor de ameninţare trimise la şcoli şi unităţi medicale, având în vedere o persoană.
10:50
Macron, despre premiul Nobel pentru Pace, dorit de Trump: Este posibil doar dacă opriţi conflictul din Gaza # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump ar putea câştiga premiul Nobel pentru Pace doar dacă ar opri conflictul dintre Israel şi palestinieni din Gaza, afirmă preşedintele francez Emmanuel Macron, potrivit The Times of Israel.
10:50
Răcire accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării, anunță ANM. Temperaturile scad și cu 15 grade Celsius # DigiFM.ro
Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, cu temperaturi care vor fi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente. Începând din noaptea de miercuri spre joi, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.
10:40
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că la data de 26 septembrie, începând cu ora 00:00, la nivel naţional, va fi organizată o grevă de 24 de ore a transportului aerian.
10:40
Nou mesaj de amenințare trimis la mai multe școli din București și din țară. Ce informații a transmis SRI # DigiFM.ro
Un nou mesaj de ameninţare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineaţa, 24 septembrie, prin mail, către mai multe şcoli din Bucureşti şi din ţară.
10:30
Actrița Diana Dumitrescu a renunțat la religia ortodoxă și s-a pocăit. Cum a decis să facă schimbarea, în ciuda supărării surorii sale: "Eu sunt o fiică a Domnului" # DigiFM.ro
Actrița Diana Dumitrescu, devenită cunoscută în special datorită primelor telenovele românești, a decis să vorbească deschis despre schimbarea religiei și transformările din viața ei. Vedeta, care împlinește 42 de ani în octombrie, a trecut de la religia ortodoxă la cea penticostală.
10:30
Prinţesa Kate și prinţul William au vizitat Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi părinţi uniţi în durere. Vom fi mereu aici să vă sprijinim” # DigiFM.ro
Prinţul William al Regatului Unit şi soţia lui, prinţesa Kate, au vizitat marţi oraşul Southport pentru a-şi exprima sprijinul faţă de comunitatea din această localitate din nordul Angliei, unde trei fete au fost ucise anul trecut la un eveniment de dans a cărui tematică se inspira din muzica artistei americane Taylor Swift, informează Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.