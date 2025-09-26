Melania și Donald Trump, filmați într-o conversație aprinsă. Gesturile care arată clar un dezacord între ei

10:50

Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, cu temperaturi care vor fi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente. Începând din noaptea de miercuri spre joi, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.