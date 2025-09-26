Întâlnirea Trump – Erdogan: președintele SUA promite ridicarea rapidă a sancțiunilor pentru Turcia dacă nu mai cumpără petrol rusesc
ActiveNews.ro, 26 septembrie 2025 09:50
Președintele american Donald Trump a declarat joi că este pregătit să ridice sancțiunile impuse de SUA împotriva sectorului de apărare al Turciei ”aproape imediat”, înaintea unei întâlniri la Casa Albă cu omologul său turc Recep...
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 10 minute
10:20
Se repetă Pfizergate: Von der Leyen anchetată după ce a șters mesajul lui Macron despre acordul Mercosur: ”Mesajele se șterg automat, doar din motive de spațiu” # ActiveNews.ro
Un mesaj text trimis de Emmanuel Macron către Ursula von der Leyen se află în centrul unei anchete a Avocatului Poporului European, potrivit Euronews.
Acum 30 minute
10:10
Două decese subite în sportul internațional: Shewarge Alene și Billy Vigar au murit la 30, respectiv 21 de ani # ActiveNews.ro
Lumea sportului este în doliu după ce două pierderi dureroase au zguduit comunitățile atletice din întreaga lume: maratonista etiopiană Shewarge Alene, în vârstă de 30 de ani, și fostul jucător al academiei Arsenal, Billy Vigar.
Acum o oră
09:50
Întâlnirea Trump – Erdogan: președintele SUA promite ridicarea rapidă a sancțiunilor pentru Turcia dacă nu mai cumpără petrol rusesc # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi că este pregătit să ridice sancțiunile impuse de SUA împotriva sectorului de apărare al Turciei ”aproape imediat”, înaintea unei întâlniri la Casa Albă cu omologul său turc Recep...
09:40
Anchetator DOJ Dezvăluie: Epstein a Fost Agent CIA, Violuri au avut loc în timp ce Bill Clinton era în avion. Trump NU a fost implicat, dar i-a protejat pe alții # ActiveNews.ro
Un anchetator senior al Departamentului de Justiție (DOJ) pe cazul Epstein dezvăluie: „Epstein era CIA” — Confirmă că „violuri au avut loc în timp ce Bill Clinton era în avion” — Despre președintele Trump spune: „El protejează multe...
Acum 2 ore
09:00
Fundația Open Society a lui Soros a direcționat 80 de milioane de dolari către grupuri cu legături teroriste # ActiveNews.ro
Din 2016, Fundațiile pentru o Societate Deschisă (Open Society Foundations – OSF) ale lui George Soros, conduse acum împreună cu fiul său Alexander, au direcționat peste 80 de milioane de dolari către grupuri asociate cu terorismul sau violența extremistă.
Acum 8 ore
03:10
BREAKING: Fostul director al SRI-ului din SUA, FBI, James Comey, pus sub acuzare pentru operațiunea anti-Trump Russia Hoax. Urmează și fostul director CIA. Pam Bondi: NIMENI NU ESTE MAI PRESUS DE LEGE! Kash Patel: Corupții au folosit FBI ca pe o armă # ActiveNews.ro
Fostul director al SRI-ului SUA, FBI, James Comey, a fost pus sub acuzare de un mare juriu pentru două capete de acuzare, presupuse declarații false în jurisdicția puterii legislative și obstrucționarea procedurilor parlamentare
02:40
Sala Dalles vă așteaptă cu un nou concert de excepție: WHEN VIOLIN MEETS GUITAR din nou la București - 7 octombrie 2025, Orele 19 - 21 # ActiveNews.ro
Cu Natalia Pancec la vioară și Emilian Florentin Gheorghe la chitară, veți trăi o experiență muzicală de neuitat, plină de virtuozitate și pasiune. Rock, balade și Anotimpurile lui Vivaldi se întâlnesc într-un spectacol inedit, care vă va captiva trupul, sufletul și mintea!
Acum 12 ore
02:10
La SRI ”să prevenim excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului”: influența în viața politică, în decizii, în zona economică, avute mai puțin din partea SIE decât a SRI # ActiveNews.ro
Noi trebuie să facem două lucruri: partea operativă să nu fie zdruncinată pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase de care servicul acesta se ocupă, pe de altă parte să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențe care nu trebuiau să fie să dispară și un director civil ar trebui să fie garanția pentru lucrul acesta
00:40
La SRI ”să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului”: influența în viața politică, în decizii, în zona economică, avute mai puțin din partea SIE decât a SRI # ActiveNews.ro
Noi trebuie să facem două lucruri: partea operativă să nu fie zdruncinată pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase de care servicul acesta se ocupă, pe de altă parte să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențe care nu trebuiau să fie să dispară și un director civil ar trebui să fie garanția pentru lucrul acesta
00:00
Ministrul de Război al SUA a chemat la Pentagon toți comandanții americani din întreaga lume, inclusiv din România # ActiveNews.ro
Pentagonul va convoca săptămâna viitoare o reuniune fără precedent a celor mai înalți lideri militari americani din întreaga lume.
25 septembrie 2025
23:30
105 de ani de la nașterea marelui eminescolog Dimitrie Vatamaniuc. Crezul său: „Eminescu a avut o concepție profund creștină în toată opera sa” (25 septembrie 1920 - 4 iulie 2018) # ActiveNews.ro
Reputatul eminescolog și fervent apărător și promotor al culturii și civilizației românești, academicianul Dimitrie Vatamaniuc, a fost rudă cu Gavril Vatamaniuc, unul dintre cei mai cunoscuți eroi ai rezistenței armate anticomuniste.
23:30
"Nicicând, în decursul istoriei, elementul român de lângă Dunăre n-a fost într-o stare mai rea și mai periculoasă" - Mihai Eminescu pe 25 septembrie 1882 în ziarul TIMPUL # ActiveNews.ro
Nu există vecin, mic sau mare, care să nu aibă sub stăpânire-i câte un fragment al acestui popor, pe care caută a-l absorbi; nu există unul deci ale cărui interese să nu ne fie opuse pân-la un grad oarecare.
22:50
Mărturisitorul Nicolae Purcărea despre cel mai frumos moment din timpul reeducării de la Aiud și DE CE URLĂ HAITA. 10 ani de la trecerea la Domnul (25 septembrie). Fotografii și mărturii INEDITE # ActiveNews.ro
Mărturii inedite ale fostului deținut politic Nicolae Purcărea despre închisorile în care a fost aruncat 20 de ani de Haita care urlă necontenit împotriva lui Dumnezeu și a neamurilor creștine. 25 septembrie – 10 ani de la nașterea în Ceruri a mărturisitorului din Șcheii Brașovului
22:00
Uciderea lui CHARLIE KIRK prin împușcarea în gât a fost previzionată într-un film din 1998 cu Nicolas Cage în care este ucis similar ministrul Apărării CHARLES KIRKLAND, tot pe 10 septembrie! (VIDEO) # ActiveNews.ro
Sincronicități: într-un film cu Nicolas Cage personajul „Charles Kirkland” moare împușcat în gât tocmai pe 10 septembrie
Acum 24 ore
21:10
Păruială în jurul viitorului avion european de luptă: programul SCAF e în aer. F35 câștigă din babilonia politicilor UE de apărare # ActiveNews.ro
SCAF, cel mai mare proiect de apărare din Europa, menit să consolideze autonomia strategică a continentului și care ar trebui să intre în 2026 într-o fază concretă de demonstrare, se împotmolește.
21:10
Cantitatea uriașă de uraniu îmbogățit deținută de Coreea de Nord. Kim Jong-un ar putea avea aproape 50 de bombe atomice # ActiveNews.ro
Coreea de Nord deține până la două tone de uraniu puternic îmbogățit.
20:20
Roboți spioni de forma insectelor ar putea fi folosiți de CIA. Gângăniile cyborg, dezvoltate de agenția DARPA a Pentagonului # ActiveNews.ro
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) organizația independentă din cadrul Departamentului Apărării al SUA, responsabilă cu dezvoltarea de tehnologii noi și transformatoare pentru securitatea națională, își axează cercetările pe roboți spioni de dimensiunea insectelor.
20:20
19:50
Victoria Stoiciu este analfabetă funcțională. Bogdan Stanciu: Aria calomniei feministe e îndreptată contra disidenței față de gândirea pro-avort, nu doar contra propunerii legislative privind vătămarea fătului în timpul sarcinii # ActiveNews.ro
În cazul stoicienelor, nu suspectăm neapărat prostie sau neatenție, ci o reacție fiziologică de groază la posibilitatea ca amărâtului de copil aflat încă în burta mamei și victimă a unei agresiuni să i se atașeze, fie și într-un limbaj corect politic și foarte diluat
18:50
BTI: Anchetă zguduitoare a cenzurii din România: un semnal de alarmă pentru toată Europa. ActiveNews, între cazurile vizate # ActiveNews.ro
O anchetă realizată de Stéphane Luçon de la ”Le Monde Diplomatique – ediția română” și ziaristul Patrick de Hillerin publicată azi și intitulată ”Sistemul de Injustiție al Europei – DSA în România” vizează implementarea Legii Serviciilor Digitale (DSA) a UE în România
18:30
În ziua de 25 septembrie, Biserica îi pomenește pe: Sfânta Cuvioasă Eufrosina; Cuviosul Serghie de Radonej; Sfântul Mucenic Pafnutie Pustnicul; Sfântul Ierarh Teofil Mărturisitorul, mitropolit al Efesului.
18:30
Sfântul Serghie de Radonej s-a născut în satul Varnița, lângă Rostov pe 3 mai 1314, din părinți binecredincioși, Chiril și Maria (prăznuiți pe 28 septembrie), fiind ales de către Dumnezeu, încă din pântecele mamei sale pentru slujba Sa.
18:30
25 septembrie: Nașterea Mariei Tănase. Cele mai frumoase melodii ale Reginei cântecului românesc. VIDEO # ActiveNews.ro
Maria Tănase, una dintre cele mai valoroase cântărețe de muzică populară ale României s-a născut la data de 25 septembrie 1913 în mahalaua Cărămidarilor din București.
16:50
Semnalul Cititorului ActiveNews: În Statele Unite a început un fel de Război Civil Soroșist # ActiveNews.ro
În Statele Unite a început un ”război civil” cinetic. Stânga radicală a ieșit la atac. Oamenii ”de dreapta” ar face bine să se trezească și să fie gata.
16:10
Pentru prima dată, avionuloficial al lui Benjamin Netanyahu a evitat spațiul aerian european, ocolind pedeasupra Mării Mediterane.
15:50
În Statele Unite a început un ”război civil” cinetic. Stânga radicală a ieșit la atac. Oamenii ”de dreapta” ar face bine să se trezească și să fie gata.
15:30
ACTUALIZARE: S-a încheiat ședința CSAT. Cine va doborî obiectele care intră în spațiul aerian românesc # ActiveNews.ro
După reuniunea CSAT de joi, Moșteanu a explicat cine este responsabil cu decizia în cazul pătrunderii unei drone pe teritoriul României.
15:20
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală într-un proces în care el și colaboratorii săi au fost acuzați că au încheiat un pact de corupție cu regimul dictatorului libian Muammar Gaddafi.
15:00
Atac armat la sediul ICE din Dallas: un mort și doi răniți. Atacatorul, un extremist de stânga, a lăsat cartușe inscripționate ”ANTI-ICE” # ActiveNews.ro
Un atac armat a avut loc miercuri, 24 septembrie 2025, la un centru al Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE) din Dallas. Potrivit autorităților americane, atacatorul, identificat drept Joshua Jahn, a deschis focul de pe acoperiș asupra
14:30
În interviul acordat revistei Q Magazine din luna august 2025, Alina Mungiu-Pippidi vorbește despre culisele „anticorupției noastre” care „a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe, pentru că în România era o cultură a impunității foarte mare.
14:30
Cu psihiatrul la psihiatru, sau Gabriel la Diaconu. Luminița Arhire: ODĂ OMULUI CARE NU E ”DE RÂND” # ActiveNews.ro
Aia e... OMUL DE RÂND e îngust la minte. În schimb, OMUL CARE NU E DE RÂND , ci e Medical director la MindCare, plus Senior psychiatrist la MedLife și se numește Gabriel Diaconu.
14:10
Extrădare cu scandal: Plahotniuc, încarcerat la Chișinău într-un ”spectacol televizat”, chiar înainte de alegerile de duminică. Avocatul său acuză că i-au fost încălcate drepturile # ActiveNews.ro
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, a fost adus joi dimineața în Moldova și urmează să fie încarcerat la Penitenciarul nr. 13, unde va fi ținut într-o celulă separată, informează Mediafax. Evenimentul coincide cu alegerile..
13:30
INSTRUMENTELE CENZURII ÎN ROMÂNIA, DEZVĂLUITE - DSA: Sistemul Injust al Europei – Investigație de Stéphane Luçon și Patrick-André de Hillerin. Cazul cenzurării ActiveNews # ActiveNews.ro
DSA-ul UE promitea statul de drept digital. În România, însă, a oferit putere unui sistem opac de agenții guvernamentale, ONG-uri și actori străini să cenzureze vocile critice—fără verificări, transparență sau căi de atac.
13:10
„A căuta o inteligență extraterestră este ca a-lcăuta pe Dumnezeu.”BruceMurray, director al Jet Propulsion Laboratory, 1979
12:30
O statuie a lui Trump și Epstein ținându-se de mână, îndepărtată rapid în Washington DC. Pe soclu era scris: "Fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat" # ActiveNews.ro
O statuie a președintelui Donald Trump ținându-se de mână cu Jeffrey Epstein a apărut pentru scurt timp în National Mall din Washington D.C. săptămâna aceasta, pentru a fi îndepărtată după mai puțin de o zi.
12:30
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat-o pe Kamala Harris pentru că a numit alegerile din 2024 „cele mai strânse alegeri prezidențiale din secolul XXI”, susținând că această declarație este falsă.
12:30
Ședință CSAT la Palatul Cotroceni: România stabilește cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care intră în spațiul aerian al țării # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), joi, la ora 12, la Palatul Cotroceni. Principalul subiect al reuniunii CSAT este securitatea spațiului aerian național.
12:10
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat-o pe Kamala Harris pentru că a numit alegerile din 2024 „cele mai strânse alegeri prezidențiale din secolul XXI”, susținând că această declarație este falsă.
11:00
DSA: Sistemul Injust al Europei – Investigație de Stéphane Luçon și Patrick-André de Hillerin. Cazul cenzurării ActiveNews # ActiveNews.ro
DSA-ul UE promitea statul de drept digital. În România, însă, a oferit putere unui sistem opac de agenții guvernamentale, ONG-uri și actori străini să cenzureze vocile critice—fără verificări, transparență sau căi de atac.
Ieri
09:50
”Au știut, au pariat, au tăcut 24 de ani”: Tucker Carlson dezvăluie adevărul despre atacurile de la 11 septembrie # ActiveNews.ro
Tucker Carlson susține că persoane din interior ȘTIAU că atacurile de la 11 septembrie urmau să aibă loc și au făcut averi uriașe pariind pe prăbușirea burselor companiilor aeriene și a băncilor implicate.
09:30
Biden, redus la un aparat electronic de semnat în galeria prezidențială a Casei Albe # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a inaugurat miercuri, la Casa Albă, noul „Presidential Walk of Fame”, o expoziție cu fotografiile celor 45 de lideri ai Statelor Unite – însoțită însă de o ironie acidă la adresa fostului președinte Joe Biden.
09:20
Viorel Patrichi: Călin Georgescu și dictatura de catifea - Pușcărie pentru delict de opinie # ActiveNews.ro
Ilie Bolojan zice că vrea să taie pensiile speciale și a pus mira pe magistrați. Președintele Daniel Dan Nicușor chiar și-a exprimat dezacordul față de activitatea procurorului general Alex Florența, pe care ar vrea să-l dea pe două bețe...
09:10
Aia e... OMUL DE RÂND e îngust la minte. În schimb, OMUL CARE NU E DE RÂND , ci e Medical director la MindCare, plus Senior psychiatrist la MedLife și se numește Gabriel Diaconu.
09:00
Ion Cristoiu: Ca să pară mai credibil, procurorul general Florența rescrie rechizitoriul împotriva lui C.Georgescu # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 24 septembrie 2025: Ca să pară mai credibil, procurorul general Florența rescrie rechizitoriul împotriva lui C.Georgescu.
09:00
În interviul acordat revistei Q Magazine din luna august 2025, Alina Mungiu-Pippidi vorbește despre culisele „anticorupției noastre” care „a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe, pentru că în...
00:30
Soția președintelui american Donald Trump, Prima Doamnă a SUA, slovena-americană Melania Trump, i-a respins cererea soției fostului președinte al Ucrainei (mandatul i-a expirat și este prelungit ilegal), Olena Volodymyrivna Zelenska, de a se întâlni în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite, în ciuda solicitărilor repetate ale ucrainencei.
00:00
Irina Bazon: Charlie Kirk și Fenomenul dezumanizării – Cauze și manifestări în epoca actuală # ActiveNews.ro
Prin alunecarea, de bună voie și tot mai vertiginoasă, pe panta dezumanizării, omenirea va fi menținută mai ușor în robie și în controlul stăpânitorilor acestei lumi.
24 septembrie 2025
23:40
Daniela Damian Boariu: Educația - fundament psihosocial si garanție de securitate națională # ActiveNews.ro
Educația nu este doar o datorie morală față de copil și societate, ci și un act strategic de protecție națională. O națiune educată este o națiune imună la dezbinare, capabilă să transforme diversitatea în resursă, nu în vulnerabilitate.
23:20
VIDEO TRADUS - Ultimele clipe ale lui Charlie Kirk: marturia unui martor ocular despre viața si martiriul sau. Ultimul mesaj: ”Căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici.” # ActiveNews.ro
După o scurtă oprire pentru a discuta cu un grup de antreprenori locali, echipa a ajuns la locul evenimentului în aer liber, iar Kirk a început să facă poze cu susținătorii și să arunce șepci în mulțimea numeroasă și energică.
21:10
Horror: Pilotul automat al Tesla nu recunoaște trecerile la nivel cu calea ferată. Șoferii s-au salvat în ultima clipă # ActiveNews.ro
Modulul de pilotare automată al mașinilor Tesla are (încă) o problemă: nu recunoaște la trecerile la nivel cu calea ferată.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.