Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”
Gândul, 26 septembrie 2025 09:50
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă din 25 septembrie 2025, face o critică satirică și ironică foarte dură asupra dosarului lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Publicistul Ion Cristoiu face o critică ironică asupra dosarului lui Călin Georgescu, considerându-l unul dintre cele mai absurde dosare post-Revoluție comparabil cu „Soldatul Svejk” prin […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
10:20
Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat un fragment extras din rechizitoriul întocmit împotriva lui Călin Georgescu, susținând că acuzațiile aduse acestuia, dar și lui Hotărâiu Potra, privind tentativa de lovitură de stat, ar fi neîntemeiate din cauza lipsei dovezilor concludente. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion […]
10:20
TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții de miliarde de dolari „în avans”, în pofida avertismentelor Seulului că ar suferi o criză financiară dacă ar îndeplini cerințele americane fără garanții. Coreea de Sud s-a angajat să facă investiții de 350 de miliarde de dolari în proiectele americane, dar […]
10:20
Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar # Gândul
Doi congresmeni republicani din SUA au inițiat un proiect de lege controversat prin care chipul activistului MAGA, Charlie Kirk, asasinat recent, să fie imprimat pe monedele de argint de un dolar. Dacă va fi aprobat, acesta ar deveni cea mai tânără apariție din istoria Statelor Unite imortalizată pe moneda oficială. Un proiect legislativ propus în […]
10:20
Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor” # Gândul
FCSB a debutat cu dreptul în noul sezon al grupei din Europa League, victoria cu 1-0 din Olanda, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, venind la fix pentru campioana României. Într-un moment în care rezultatele din Liga 1 sunt mai degrabă dezamăgitoare, succesul înregistrat, joi seară, în „Țara lalelelor” le dă speranțe „roș-albaștrilor” […]
Acum 30 minute
10:10
Benjamin Netanyahu a fost declarat persona non grata în Slovenia de către Guvern. Instituția a evocat faptul că există proceduri la Curtea Internațională de Justiție (CIJ) împotriva acestuia, cu privire la crime de război și crime împotriva umanității. ”Prin acest demers, Slovenia îşi confirmă angajamentul faţă de dreptul internaţional, valorile universale ale drepturilor omului şi […]
Acum o oră
09:50
MACRON își exprimă solidaritatea cu Danemarca/ Frederiksen avertizează asupra „multiplicării atacurilor hibride” # Gândul
Președontele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că statul său este pregătit să „contribuie la securitatea spațiului aerian danez”, în urma intruziunilor unor drone în spațiul său aerian. „Tocmai am vorbit cu premierul danez, Mette Frederiksen. Am exprimat solidaritatea deplină a Franței cu Danemarca în urma intruziunilor repetate ale unor drone neidentificate care au afectat funcționare […]
09:50
Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk” # Gândul
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă din 25 septembrie 2025, face o critică satirică și ironică foarte dură asupra dosarului lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Publicistul Ion Cristoiu face o critică ironică asupra dosarului lui Călin Georgescu, considerându-l unul dintre cele mai absurde dosare post-Revoluție comparabil cu „Soldatul Svejk” prin […]
09:50
A venit și ziua de vineri, ultima de muncă pe această săptămână, așa că dimineața poate începe cu un banc amuzant, care să facă timpul să treacă mai repede. Ce răspunde tatăl când fiul vrea să afle cum și-a dat seama că mama este „aleasa”. – Tată, când ți-ai dat seama că mama este aleasa? […]
09:40
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan # Gândul
În aceste zile în care scumpirile sunt la tot pasul, de la energie la alimente, economisirea banilor în facturi a devenit o practică obișnuită în multe gospodării din România. Mulți au renunțat sau au diminuat frecvența folosirii anumitor aparate electrocasnice care sunt consumatori de energie, însă puțini știu că un aparat indispensabil în gospodării, poate […]
09:40
Retailerul german Kaufland retrage de pe raft un lot de salată de icre de crap. Acesta prezintă riscul de infectare cu Listeria monocytogenes. Clienții au fost sfătuiți să nu consume produsul, iar potrivit informațiilor transmise de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVS), producătorul SC Doripesco Prod SRL a retras de la vânzare produsul […]
09:30
VÂNZAREA TikTok, aprobată de Donald Trump. La cât este evaluată divizia americană a platformei de socializare # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a aprobat, prin ordin executiv, planul de vânzare a operațiunilor TikTok din Statele Unite către investitori americani și internaționali. Valoarea estimată a afacerii este de 14 miliarde de dolari, potrivit presei din State. Cine preia TikTok USA Oficial, tranzacția are drept scop îndeplinirea cerințelor de securitate națională, prevăzute de legea din […]
Acum 2 ore
09:10
Războiul nu aduce voturi. Alegerile regionale din Rusia și EXPERIMENTELE Kremlinului. „Repetiție generală pentru votul din Duma de Stat, din 2026” # Gândul
Pentru „managerii politici” ai Kremlinului, alegerile organizate la începutul lunii septembrie – pentru guvernatori și adunări legislative regionale – au fost o repetiție generală pentru votul din Duma de Stat din 2026. În timpul campaniei electorale, partidul de guvernământ Rusia Unită a folosit, în principal, sloganuri tradiționale care promiteau „dezvoltare” și „stabilitate”. Au existat câteva […]
09:10
Orbán, convorbire telefonică cu Trump. Șefii diplomației din Ungaria și Rusia au discutat despre consecințele dramatice ale războiului din Ucraina # Gândul
Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a avut o convorbire telefonică, miercuri, la New York cu omologul său rus, Serghei Lavrov. Cei doi au discutat teme privind războiul din Ucraina, dar și cooperarea bilaterală în domenii precum economie și energie. Péter Szijjártó a discutat telefonic cu Donald Trump Și premierul ungar Viktor Orbán a […]
09:00
Ministrul rus de Externe: NATO și Uniunea Europeană folosesc UCRAINA pentru a purta „un război adevărat” împotriva Rusiei # Gândul
Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a acuzat NATO și Uniunea Europeană că folosesc Ucraina pentru a purta „un război adevărat” împotriva țării sale. Lavrov a vorbit la o întâlnire a miniștrilor de Externe ai statelor G20 de la ONU joi, la două zile după ce președintele american Donald Trump a ironizat performanța militară a […]
08:50
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1311. Stații de distribuție a gazului din orașul Luhansk, ocupat de ruși, atacate cu dronele # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat vineri, 25 septembrie 2025, în a 1.311-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Forțele ucrainene au atacat în noaptea de joi trei stații de distribuție a gazului din regiunea Luhansk, aflată sub ocupație rusă, afectând alimentarea unei termocentrale și a industriei chimice locale, scrie Kyiv Independent. […]
08:50
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 721. Trump: „Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania” # Gândul
Donald Trump anunță că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată. Mai mulți miniștri israelieni de extremă dreaptă au cerut anexarea, ca represalii pentru recunoașterea unui stat palestinian de către țări din Occident, notează AFP. „Nu, nu voi permite!” „Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Nu, nu voi permite! Nu se va întâmpla”, […]
08:50
James Comey, un fost director al FBI și printre cei mai puternici critici ai președintelui Donald Trump, a fost inculpat de un mare juriu federal pentru două capete de acuzare, declarații false și obstrucționarea unei proceduri a Congresului. Decizia vine la doar câteva zile după ce liderul de la Casa Albă a cerut public urmărirea […]
08:50
Miză istorică la ALEGERILE parlamentare din Moldova. Basarabenii au de ales: integrarea în UE sau revenirea sub influența Rusiei # Gândul
Moldova votează duminică într-un scrutin decisiv pentru viitorul său european. Alegerile parlamentare, descrise de președinta Maia Sandu drept cele mai importante din istoria țării, vor arăta dacă Chișinăul își continuă parcursul spre Uniunea Europeană sau riscă să reintre sub influența Rusiei, se arată într-o analiză The Guardian. Alegerile parlamentare din Moldova, programate pentru duminică, sunt […]
08:40
Zeljko Kopic, anunț înainte de Universitatea Craiova – Dinamo despre varianta de a deveni SELECȚIONERUL României # Gândul
Dinamo va întâlni vineri, de la ora 21:00, pe Universitatea Craiova , într-un meci din etapa 11 a Superligii. La meciul cu Craiova, roș-albii nu îi au la dispoziție pe Eddy Gnahore, suspendat, Cristi Mihai și Jordan Ikoko, ambii accidentați. Zeljko Kopic a analizat meciul din Bănie, a anunțat ce absenți are și a explicat […]
08:40
(P)Proiect de promovare turistică în regiunea București-Ilfov, derulat prin consiliul județean # Gândul
În Ilfov a fost demarat un proiect care va include o serie de activități și un itinerariu prestabilit cu scopul de a promova turismul în București și Ilfov la nivel internațional: ,,Infotrip în regiunea București – Ilfov”. Evenimentul, organizat de către Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, în […]
08:30
Nicușor Dan a primit din nou întrebarea legată de nuntă. „Când se va întâmpla va fi un spațiu de zile care va fi foarte, foarte personal” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat din nou dacă are planuri de nuntă. Șeful statului a precizat că acest lucru este mai degrabă unul personal, iar atunci când se va întâmpla va fi un eveniment privat, despre care se va afla ulterior. Nicușor Dan, noi declarații despre nunta cu Mirabela Grădinaru Prezent joi seară la […]
Acum 4 ore
08:20
Elias Charalambous, după ce FCSB a câștigat de ziua sa cu Go Ahead Eagles. „Împart această victorie cu el” # Gândul
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a împlinit 45 de ani, iar elevii săi i-au făcut cadou victoria cu Go Ahead Eagles. FCSB a debutat cu victorie în grupa Europa League și va juca următorul meci cu Young Boys (2 octombrie, la București). Apoi urmează partidele cu Bologna (23 octombrie, București), FC Basel (6 […]
08:20
Caz șocant la o școală din Dâmbovița. Un profesor de 59 de ani, acuzat de agresiune SEXUALĂ asupra unei eleve de 13 ani # Gândul
Incident grav în prima lună de școală, în Dâmbovița. Un profesor de 59 de ani este acuzat de agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani. Poliția a demarat o anchetă. Scenele s-ar fi petrecut la o școală din mediul rural, din Dâmbovița. Mai exact, fata îi este eleva bărbatului la o școală din Dragomirești. […]
08:10
Secretele din dosarul presupusului spion Alexandru Bălan. Cine sunt ofițerii de legătură KGB-Belarus/Rutele și întâlnirile conspirative/Contribuția SRI # Gândul
GÂNDUL prezintă, azi, în exclusivitate, informații legate de arestarea preventivă a presupusului spion româno-moldovean Alexandru Bălan, în baza deciziei Curții de Apel București din 10 septembrie și căruia magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie i-au respins contestaţia la măsura arestării. Bălan este suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofiţeri din cadrul Comitetului […]
08:10
Nenorocirea unei țări, bucuria unui premier. De ce îi convine lui Bolojan creșterea inflației # Gândul
Creșterea inflației se traduce simplist în creșterea încasărilor de TVA la buget. Inflația, altfel numită și creșterea prețurilor, este o taxă ascunsă, de fapt. Practic, orice creștere de prețuri determină, în mod automat, o creștere a nivelului de TVA din preț. Guvernul, care este cu buzunarele zdrențuite în acest moment, este primul beneficiar al creșterilor […]
08:10
Gigi Becali a criticat un jucător după Go Ahead Eagles – FCSB. Cine i-a plăcut. „Pe la el era bulevard” # Gândul
FCSB a învins Go Ahead Eagles, 1-0, în prima etapă a Europa League. Golul a fost marcat de David Miculescu (13). Gigi Becali a vorbit despre meci, l-a criticat pe Kiki, a explicat schimbările și a spus cine i-a plăcut cum a jucat. FCSB va juca următorul meci în Europa League cu Young Boys la […]
07:40
The Times: Trump doar vorbește, nu va trimite trupe în Ucraina /Pare să îl susțină pe Zelenski, de fapt, le transmite EUROPENILOR că este războiul lor # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, pare să își fi schimbat atitudinea și ar fi de partea omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar, de fapt, le transmite țărilor europene că vor trebui să susțină singure eforturile războiului cu Rusia, comentează publicația britanică The Times. ”Oare Volodimir Zelenski are cărțile necesare? Rusia, a cărei armată a fost lăudată […]
07:20
26 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Dana Rogoz împlinește 40 de ani\ Decedează Paul Newman și Ioan Gyuri Pascu # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 26 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Născută pe 26 septembrie 1985 la București, Dana Rogoz este o actriță, regizoare, prezentatoare și personalitate publică din România. La 3 ani a intrat în grupul Minisong, sub conducerea lui Ioan Luchian-Mihalea. […]
07:10
Detalii exclusive din spatele anchetei care a dus la capturarea lui Horațiu Potra. Cum trăia, la Dubai, șeful mercenarilor # Gândul
Anchetatorii români l-ar fi localizat pe Horațiu Potra imediat după ce a fost dat în urmărire internațională. Datele obținute de polițiști au dovedit, încă de la început, că mercenarul care plănuia să atace Bucureștiul a fost ajutat să părăsească țara la timp. Horațiu Potra a fugit din România la începutul anului 2025, în luna februarie, […]
07:10
Nicușor Dan se autodenunță și povestește cum făcea Alba-Neagra cu bugetul Primăriei București: Puneam banii la investiții, știam că nu se vor face și îi mutam la salarii # Gândul
Președintele Nicușor Dan a povestit, la Digi24, ce artificii făcea la Primăria Capitalei, astfel încât să iasă bugetul la final de an. Conform propriilor declarații, se bugetau investiții despre care știa că nu se vor face niciodată și lăsa plățile pentru salarii descoperite pe ultimele două luni din an. La rectificarea bugetară, povestește senin președintele, […]
Acum 12 ore
00:10
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță construcția Autostrăzii Moldovei cu FONDURI nerambursabile: „Am reuşit să convingem Comisia Europeană” # Gândul
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat, joi seară, că a fost convinsă Comisia Europeană ca Autostrada Moldovei să treacă integral pe grant, adică pe fonduri nerambursabile. El a explicat că nici la momentul concepţiei PNRR această autostradă nu fusese pe grant, ci pe împrumut. „La Ministerul Transporturilor am reuşit să convingem Comisia Europeană să trecem […]
25 septembrie 2025
23:50
Adolescentul de 17 ani, acuzat că a trimis sute de amenințări școlilor și spitalelor, a fost REȚINUT. Ce urmează pentru suspect # Gândul
Adolescentul de 17 ani, suspectat că a trimis în ultimele zile sute de amenințări școlilor, spitalelor, unităților de poliție și altor instituții, a fost reținut pentru 24 de ore. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus, joi, reținerea acestuia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în […]
23:40
Ion Cristoiu: „Amenințarea rusă din spatele e-mailurilor era de fapt un COPIL de 17 ani din România” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre incidentul cu mesajele alarmante trimise spre școli și spitale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Anatol Șalaru care este împreună cu Zuckerman, fabulistul de serviciu din România. Când ai nevoie ca cineva […]
23:40
Un român de doar 21 de ani a devenit EROU în Italia, după ce a salvat o femeie dintr-un incendiu. De ce nu poate deveni pompier, deși își dorește # Gândul
Adrian Ștefan Popa, un tânăr român în vârstă de 21 de ani, care este rezident în provincia italiană Padova, a devenit erou după ce a salvat o femeie dintr-un incendiu. El chiar vrea să devină pompier, dar întâmpină obstacolul birocraţiei legate de cetăţenie, potrivit rotalianul.com. În cadrul unui interviu pentru ziarul Corriere del Veneto, românul […]
23:10
Ion Cristoiu: „Șalaru ne anunță că o moldoveancă a fost IMPLICATĂ în rețeaua lui Călin Georgescu” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre rețeaua lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Deci ei s-au infiltrat într-o organizație KGB-istă, condusă de Moscova. Ei, jurnaliștii, da, care sunt sub acoperire. O rețea KGB care acționa […]
23:00
„O nedreptate strigătoare la cer”. O elevă olimpică a rămas fără BURSĂ, cu media 9,85, după măsurile luate de Ministerul Educației # Gândul
Un diriginte de la un liceu din Galați a dezvăluit că o elevă olimpică internațional nu mai primește niciun fel de bursă, anul acesta, după măsurile luate de Ministerul Educației. „Vă scriu acest mesaj pentru că vreau să vă aduc la cunoștință o situație cel puțin aberantă (nedreaptă) generată de actuala metodologie de acordare a […]
22:50
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță noi investiții prin PNRR „pentru proiectele care schimbă spitalele din România” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi, printr-o postare pe Facebook, că în luna septembrie, instituția pe care o conduce plătește încă 600 de milioane de lei prin PNRR pentru „proiectele care schimbă spitalele din România”, pentru că „sănătatea oamenilor se construiește prin fapte, cu respect și încredere”. „Doar în ultimele trei luni (iulie–septembrie) am […]
22:40
Nicușor Dan dă dreptate caselor de sondare care cotează AUR cu 40%: „Da, cred că cifra e reală. Nu e o mare iubire față de AUR, ci o dezamăgire” # Gândul
Președintele Nicușor Dan confirmă sondajele în care AUR este cotat cu o intenție de vot de 40%, susținând că „cifra este reală”. „Cred că sondajul este real. Adică nu e doar un sondaj. Sunt mai multe care spun cam același lucru. Deci cred că cifra asta este reală. Nu este o mare iubire față de […]
22:40
UE a aprobat utilizarea unui tratament împotriva bolii Alzheimer. Medicamentul este unul relativ controversat # Gândul
Uniunea Europeană a aprobat joi, cu condiții stricte, utilizarea unui medicament controversat pentru boala Alzheimer, Kisunla, eficacitatea medicamentului fiind intens dezbătută de comunitatea medicală. Produs de multinaționala americană Eli Lilly, substanța activă a Kisunla este anticorpul donanemab. „Comisia Europeană a acordat autorizația de comercializare a UE pentru Kisunla, un medicament pentru tratarea deficiențelor cognitive ușoare, […]
22:30
Nicușor Dan, în continuare nemulțumit de Procurorul General, Alex Florența, chiar și după dosarul Georgescu: „Da, îmi păstrez opinia/ relația mea cu justiția, un șantier # Gândul
Președintele Nicușor Dan a reafirmat joi seara că își păstrează aceeași opinie privind modul în care funcționează Procurorul General și sistemul judiciar, chiar și după dosarul legat de tentativa de lovitură de stat. El a subliniat că relația sa cu justiția rămâne „un șantier”. „Îmi păstrez opinia care vine din experiența mea cu instituțiile astea […]
22:20
Președintele Nicușor Dan a vorbit despre securitatea cibernetică și dezinformare. El a amintit că, potrivit raportului Parchetului General, în perioada alegerilor au fost 80.000 de atacuri cibernetice asupra structurilor statului român. „Aici suntem bine. România e bine, colaborăm foarte bine cu partenerii noştri, europeni şi occidentali. Încercăm toţi să ajutăm Moldova, care de asemenea este […]
22:10
Sute de comandanți militari din SUA, convocați pentru o reuniune URGENTĂ /Oficialii sunt preocupați de impasul bugetar și de tensiunile internaționale # Gândul
Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a convocat comandanți militari americani detașați în întreaga lume pentru o reuniune în Quantico, Virginia, care se va derula săptămâna viitoare, afirmă oficiali de la Washington, sub protecția anonimatului. Ordinul de prezentare la reuniunea convocată brusc a generat preocupări în rândul oficialilor militari americani, ținând cont de situația internațională […]
22:10
FCSB a învins la limită, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa. Singura reușită a partidei i-a revenit lui Miculescu, în minutul 13. În etapa a doua, FCSB va înfrunta pe Arena Naţională echipa Young Boys, la 2 octombrie. Go Ahead […]
22:10
Ion Cristoiu: „Peste tot în EUROPA se zice că rușii trimit drone și avioane de vânătoare. Ele nu există” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre panica europeană privind dronele și avioanele rusești. El a ironizat situațiile în care oficialii anunță atacuri, dar fără dovezi, și a spus că, de fapt, aceste amenințări nu există. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „De ce nu […]
22:10
Estimare „extraordinar de optimistă” a ministrului de Finanțe: „Pachetul 1 de reforme va aduce 11 MILIARDE de lei la buget” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a detaliat impactul estimat al pachetelor fiscale asupra bugetului pe anul viitor. Potrivit ministrului, pachetul 1 va aduce aproximativ 11 miliarde de lei, reprezentând 0,6% din PIB, o estimare „extraordinar de optimistă”. În ceea ce privește pachetul fiscal 2, mai dur, acesta este concentrat pe anul 2026 și va aduce în […]
22:10
De ce nu a mers Nicușor Dan la ONU: Am considerat că e mai important să fiu în țară/ M-am uitat pe niște legi/ Activitate de președinte # Gândul
Președintele Nicușor Dan își justifică lipsa prezenței de la reuniunea ONU prin faptul că a considerat mai important să fie în țară pentru ședințele coaliției, întrevederile cu investitorii străini și ședința CSAT. „Am considerat că e mai important să fiu în țară în perioada asta de 5-6 zile. Am făcut o ședință de coaliție. Am […]
22:00
Întrebat dacă este de acord cu interzicerea TikTok-ului, președintele Nicușor Dan a spus că nu, dar a menționat că accesul copiilor pe platformă ar trebui reglementat. „Mai degrabă nu, în momentul acesta. Este o discuție legată de vârstă. Aici vorbim despre copii până la o anumită vârstă și despre faptul că rețelele sociale pot fi […]
21:50
Nicușor Dan anunță că există dovezi pentru filiera moscovită în finanțarea campaniei lui Georgescu: Parchetul dovedește că au fost elemente / Vor veni și multe alte dovezi # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă joi seara că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost „o decizie extrem de neobișnuită”. „Evident că toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis, însă ceea ce eu vreau să apreciez este că la acel moment de 6 decembrie, când CCR a luat decizia și președintele și instituțiile care au […]
21:50
Donald Trump dă de înțeles că ar putea permite Turciei să cumpere aeronave F-35 dacă Ankara oprește importurile de petrol din Rusia # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a îndemnat Turcia să înceteze să cumpere petrol din Rusia, ca parte a eforturilor occidentale de a reduce din încasările Rusiei din vânzarea de energie, cu scopul de a împiedica Rusia să continue războiul din Ucraina. Într-o conferință de presă comună cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, Trump a […]
21:40
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre panica din Europa și despre felul în care liderii politici creează isterie în jurul unor subiecte precum atacurile cu drone. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „De ce este isteria în toată Europa?” Cristoiu a deschis discuția cu […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.