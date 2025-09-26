Românii din Marea Britanie, din nou în vizorul lui Nigel Farage: „Mănâncă lebedele din parcurile regale”
Digi24.ro, 26 septembrie 2025 11:20
Premierul Ilie Bolojan, discuții cu ministrul Finanțelor. Guvernul urmează să publice rectificarea bugetară (surse) # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a mers la Ministerul Finanțelor pentru a discuta cu Alexandru Nazare ultimele date referitoare la rectificarea bugetară. Instituțiile au cerut aproximativ 80 de miliarde de lei în plus, însă Executivul nu le poate asigura nici jumătate din acești bani. Potrivit unor surse politice, este luată în calcul o a doua rectificare până la finalul anului.
Alertă cu bombă la judecătoria unde urmează să fie examinat dosarul lui Vladimir Plahotniuc # Digi24.ro
Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău, unde urmează să aibă loc o ședință în care este anchetat Vladimir Plahotniuc, a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova.
Destinațiile exotice, oportunitate de afaceri pentru români: tot mai mulți cumpără locuințe în Dubai și Zanzibar # Digi24.ro
Românii își cumpără apartamente în destinații exotice. Numai anul trecut, cererea a crescut cu 30%, iar Zanzibar și Dubai se numără printre preferințe.
Statul din UE care l-a declarat pe Benjamin Netanyahu persona non grata: „Sunt proceduri împotriva lui pentru crime de război” # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost declarat persona non grata de guvernul unui stat din UE. Decizia vine în contextul în care, anul trecut, țara a recunoscut oficial Palestina, iar în luna iulie a acestui an a interzis intrarea pe teritoriul său a doi miniștri israelieni.
Val de concedieri în prima jumătate a lui 2025. Câți români au rămas în fiecare lună fără un loc de muncă # Digi24.ro
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în prima jumătate a anului 2025. Peste șapte mii de salariați - aproximativ câte o mie pe lună - au rămas fără serviciu, arată datele oficiale prezentate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Descinderi în două județe: suspecți de tâlhărie și omor, fapte comise în Cehia, au fost săltați de mascați # Digi24.ro
Donald Trump spune că e pregătit să „mute” meciurile de la Cupa Mondială 2026, din motive de securitate. Motivul ar putea fi altul # Digi24.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat că este pregătit să multe în alte locaţii, dacă va fi necesar, meciurile de la Cupa Mondială de fotbal din 2026. Președintele crede că unele locații nu sunt suficient de sigure, însă motivul ar putea fi altul
Diana Șoșoacă, după ce procurorii au cerut ridicarea imunității de europarlamentar: „Cu ce să mă ia, cu tancul?” # Digi24.ro
Diana Șoșoacă spune că va veni la Parchetul General, după ce marți nu a ajuns în fața procurorilor pentru că era la Bruxelles. Președinta SOS România a adăugat că nu s-a sustras vreodată de la o anchetă și că nu o va face nici acum. Parchetul General a cerut ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, fiind citată în calitate de suspect într-un dosar deschis pentru 11 infracțiuni.
O femeie a ajuns la Urgenţe după ce a fost muşcată de mână de un arici pe care îl confundase cu o pisică # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 26 septembrie 2025, un cod galben de intensificări ale vântului. Meteorologii au anunțat și cum va fi vremea până la final de octombrie.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 26 septembrie
UE acuză Rusia de „amestec profund” în alegerile din R. Moldova, în contextul unei „campanii de dezinformare fără precedent” # Digi24.ro
Republica Moldova este supusă unei „campanii de dezinformare fără precedent” desfăşurată de către Rusia, odată cu apropierea alegerilor legislative, acuză Uniunea Europeană (UE), relatează AFP. „Aceasta nu este prima oară când Rusia recurge la tactici clasice de manipulare şi de dezinformare, însă ea merge acum mai departe”, a denunţat joi o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene (CE), Anitta Hipper.
Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul. „În circumstanțe neprevăzute, evacuarea s-ar putea dovedi imposibilă” # Digi24.ro
Ambasada Poloniei la Minsk a îndemnat cetățenii polonezi să „părăsească imediat” Belarusul, pe fondul tensiunilor crescânde generate de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești # Digi24.ro
Diplomații europeni au avertizat Kremlinul, săptămâna aceasta, că NATO este pregătită să răspundă cu toată forța la noi încălcări ale spațiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești, potrivit unor oficiali familiarizați cu schimbul de replici, citați de Bloomberg.
Căderea spectaculoasă a lui Sarkozy marchează un punct de cotitură în lupta Franței împotriva corupției # Digi24.ro
Experții consultați de The Guardian spun că moștenirea politică a fostului președinte francez, condamnat pentru conspirație criminală, pare acum imposibil de reconstruit. Condamnarea de joi a lui Nicolas Sarkozy la cinci ani de închisoare a fost un moment istoric pentru Franța, o cădere spectaculoasă unei figuri politice majore și un punct de cotitură în lupta Franței împotriva corupției, scrie jurnalista The Guardian Angelique Chrisafis.
Liev Schreiber și Sharon Osbourne, printre cele 1.200 de personalităţi care denunţă boicotul instituţiilor cinematografice israeliene # Digi24.ro
Actorii Liv Schreiber, Jennifer Jason Leigh şi Jerry O'Connell se numără printre cei 1.200 de semnatari ai unei scrisori deschise care denunţă apelul la boicotarea instituţiilor cinematografice israeliene din cauza războiului din Gaza, semnată de 1.500 de actori, regizori şi profesionişti internaţionali din domeniul cinematografiei la 8 septembrie.
Trump susține că „Ucraina are șansa de a-și recupera teritoriile pierdute”. Anunț despre Putin: „Bombardează totul și nu câștigă nimic” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump este de părere că Ucraina are șanse să-și recupereze teritoriile cucerite de Rusia, în contextul în care aceasta din urmă are mari probleme. Vladimir Putin a riscat totul, iar economia rusă se duce de râpă, a spus liderul de la Casa Albă.
Televiziunile publice din Europa vor vota în legătura cu excluderea Israelului din concursul muzical Eurovision 2026 # Digi24.ro
Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a confirmat că va organiza în noiembrie un vot online care ar putea duce la excluderea televiziunii israeliene Kan din concursul Eurovision de anul viitor, anunță The Guardian.
Noi alerte cu drone în Danemarca: încă un aeroport a fost închis. Copenhaga invocă un „atac hibrid" # Digi24.ro
Încă un aeroport danez a trebuit să fie închis în noaptea de joi spre vineri în urma unei a doua alerte cu drone în decurs de două nopţi, Copenhaga afirmând că este vizată de la începutul săptămânii de un „atac hibrid" de origine necunoscută.
„Doborâți avioanele rusești” Un diplomat american veteran explică de ce perioada de toleranță a trecut și îndeamnă NATO la acțiune # Digi24.ro
Daniel Fried, un diplomat american veteran, care a jucat un rol esențial în conturarea politicii americane în Europa după prăbușirea Uniunii Sovietice, a lansat un apel ferm către NATO să adopte o poziție mai agresivă împotriva incursiunilor militare ruse persistente în spațiul aerian al alianței.
Prognoza meteo până la final de octombrie. Meteorologii anunță vreme mai rece decât de obicei și ploi în aproape toată țara # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 29 septembrie - 27 octombrie. Potrivit meteorologilor, începutul lunii octombrie va aduce vreme mai rece decât de obicei și ploi abundente în mai multe zone ale țării, însă treptat temperaturile și precipitațiile se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă.
Provocare majoră: navă nord-coreeană, respinsă cu focuri de avertisment. Ce interdicție importantă a încălcat # Digi24.ro
O navă nord-coreeană, care a intrat în apele Coreii de Sud, a provocat indignare, fiind respinsă cu semnale sonore și focuri de avertisment. În urma acestor măsuri, în final, vasul s-a retras, a anunţat vineri Seulul, notează Reuters. Nava comercială nord-coreeană a traversat „Linia Limitei de Nord" (NLL), care reprezintă o frontieră de facto între cele două state, la nord-vest de insula Baengnyeong, a precizat Statul Major al Coreei de Sud.
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi noi taxe vamale pentru medicamente, camioane şi mobilă produse în afara Statelor Unite, notează AFP.
Germania pariază pe inteligența artificială în domeniul apărării. Cum arată și ce poate face noua dronă „Europa” a companiei Helsing # Digi24.ro
Startup-ul german din domeniul apărării Helsing a dezvăluit, joi, o nouă dronă autonomă de atac, alăturându-se unei curse de construire a unor sisteme pilotate de la distanță care pot intra în luptă alături de alți roboți sau pot face echipă cu avioane de vânătoare cu echipaj pentru a ajuta la remodelarea viitorului războiului, scrie Reuters.
Un profesor de la o școală gimnazială din Dâmbovița a fost reținut după ce ar fi agresat sexual o elevă, în timpul orelor # Digi24.ro
Un bărbat de 59 de ani, cadru didactic la o şcoală gimnazială din comuna Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa, a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi agresat sexual, în timpul unei ore de curs, o elevă de 13 ani.
Autorităţile americane au anunţat joi că şi-au dat acordul pentru vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente conexe, cu o valoare totală de 1,23 miliarde de dolari, către Germania, un aliat angajat într-o „cursă a înarmărilor”, notează AFP, scrie Agerpres.
James Comey, fost șef al FBI, pus sub acuzare. Donald Trump: „Una dintre cele mai rele fiinţe umane” # Digi24.ro
Fostul director FBI James Comey, unul dintre inamicii lui Donald Trump, a fost pus sub acuzare pentru obstrucţionarea justiţiei şi fals în declaraţii, a anunţat joi Departamentul de Justiţie, la câteva zile după ce preşedintele american a cerut urmărirea penală a adversarilor săi politici, notează AFP.
O tânără cu cetăţenie română a fost pusă sub acuzare în cadrul unei anchete legate de uciderea, cu mai multe lovituri de cuţit, a unui bărbat de 81 de ani în Tournus, în departamentul Saône-et-Loire din centrul Franţei, a anunţat joi Parchetul, relatează AFP.
O navă de desant marin rusească a fost zărită la sud de Danemarca, cu transponderul oprit, în timpul incidentelor cu drone # Digi24.ro
Mass-media daneze dezvăluie că o navă de desant marin (din clasa denumită de NATO Ropucha) a Marinei Ruse, Aleksandr Șabalin, a fost zărită de un elicopter la aproximativ 12 km sud de Langeland/Lolland, în Danemarca, cu transponderul AIS oprit. Aceasta a staționat în zonă timp de câteva zile, în timpul incidentelor cu drone din Danemarca, scrie ekstrabladet.dk.
„Viziune de tunel”. Cum se folosește Israelul de arheologie ca să obțină sprijinul SUA pentru obiectivele sale # Digi24.ro
Când secretarul american de Stat, Marco Rubio, a vizitat Ierusalimul luna aceasta, itinerariul stabilit de gazdele sale israeliene a implicat mai mult arheologie decât orice altceva.
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone # Digi24.ro
Drone, roboți și inteligență artificială. Asa arată viitorul războiului. Un viitor pentru care NATO s-a pregătit intens în ultimele săptămâni. În Portugalia a avut loc cel mai mare exercițiu cu drone și prototipuri din lume. Peste 2.000 de militari au testat sisteme aeriene, de suprafață sau subacvatice. România nu are drone de ultimă generație sau nave noi, așa că la acest exercițiu a trimis doar 3 ofițeri. Colegii noștri, Valentin Stan și Claudiu Ristea, au participat la exercițiul NATO.
O victorie în stil MAGA: Un fost aliat al lui Trump este aproape să revină la putere în Europa și ar putea reface Grupul de la Vișegrad # Digi24.ro
Andrej Babiš, miliardarul populist care a condus guvernul din Cehia în perioada 2017-2021, încearcă să se întoarcă în fruntea țării după alegerile parlamentare din 3-4 octombrie. Victoria partidului lui Babiš, ANO, care conduce în sondaje, ar schimba echilibrul de putere în UE prin revenirea în prim-plan a unui alt admirator al lui Donald Trump în Europa Centrală și de Est, după succesul lui Karol Nawrocki în alegerile prezidențiale din Polonia, ceea ce ar putea revitaliza grupul de la Vișegrad și lupta liderilor săi eurosceptici contra birocraților de la Bruxelles.
Trump: „Nu voi lăsa Israelul să anexeze Cisiordania, nu voi permite. Nu se va întâmpla. Este suficient” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania. El le-a declarat reporterilor la Casa Albă că „ajunge, e timpul să punem capăt acestei situații”, relatează cotidianul israelian Yediot Aharonoth.
Nicuşor Dan afirmat joi seara, la Digi24, că în România preţurile pentru energie sunt prea mari, dar s-a arătat încrezător că problemele vor fi corectate într-un orizont de timp relativ scurt. Potrivit președintelui, încă o problemă o reprezintă faptul că nu există o corelare a companiilor de stat care produc energie.
Ce este vortexul polar și cum influențează fenomenul vremea din România. Ce spun meteorologii despre temperaturile din octombrie # Digi24.ro
În prezent, în România se înregistrează temperaturi mai scăzute decât valorile normale pentru această perioadă, situație determinată de un context meteorologic ce readuce în atenție activitatea vortexului polar. Ce presupune acest fenomen și cum ar putea influența vremea din următoarele săptămâni.
Un deputat european a invitat din greșeală în Parlamentul European responsabili de genocid pentru a discuta despre pace # Digi24.ro
Lukas Sieper, un deputat european independent german, a invitat din greșeală doi presupuși membri ai unui grup paramilitar sudanez, Forțele de sprijin rapid (RSF), la Parlamentul European, pentru o conferință. Grupul paramilitar sudanez este acuzat de uciderea a mii de civili și violuri în masă și se confruntă cu sancțiuni internaționale. Cei doi au fost invitați la un eveniment marginal în cadrul conferinței anuale a Partidului Laburist din Marea Britanie, pentru a discuta posibilitățile „unei păci durabile”, a aflat POLITICO.
Boții rușilor au inundat Telegram cu zeci de mii de comentarii înaintea alegerilor din R. Moldova. Propaganda Kremlinului în cifre # Digi24.ro
Pe 28 septembrie, moldovenii se vor îndrepta către secțiile de votare pentru a alege noul parlament. Alegerile au loc într-un context extrem de polarizat, la mai puțin de un an după alegerile prezidențiale din 2024, când președinta pro-europeană în funcție, Maia Sandu, a câștigat al doilea tur cu 55% din voturi. OpenMinds a analizat scena Telegram din Moldova și a descoperit o rețea de boți pro-Kremlin care încearcă să influențeze comportamentul alegătorilor.
„Un război secret împotriva Europei.” Fost oficial NATO: „E timpul să acceptăm realitatea și să acționăm ca atare” # Digi24.ro
„Luptele din Ucraina sunt doar o parte a războiului mai amplu al Rusiei împotriva Europei. Este timpul să recunoaștem această realitate și să acționăm în consecință”, consideră Ivo Daalder, fost ambasador al SUA la NATO. Într-un articol pentru Politico, el susține că incursiunile cu drone rusești în Polonia și România și încălcarea spațiului aerian al Estoniei arată intenția mai largă a Moscovei: divizarea Europei și a SUA, slăbirea sprijinului public pentru acțiuni militare puternice și încetarea ajutorului pentru Ucraina.
Beneficii pentru donatorii de sânge: Analize medicale gratuite și facilități la transportul public. Ce valoare au tichetele în 2025 # Digi24.ro
Românii care îndeplinesc criteriile medicale pentru donarea de sânge pot beneficia de mai multe facilități: tichete valorice, un pachet complet de analize de biochimie fără costuri, posibilitatea de a achiziționa titluri de stat cu dobânzi preferențiale și avantaje la abonamentele pentru transportul public.
Ce spune ministrul Finanțelor despre o nouă creștere a TVA. Nazare: Rectificarea acoperă pensii, salarii și asistența socială # Digi24.ro
Alexandru Nazare a declarat că proiectul rectificării bugetare va fi pus vineri în transparență decizională și va acoperi toate nevoile esențiale până la finalul anului, respectiv cheltuielile cu pensiile, salariile și asistența socială. Ministrul Finanțelor adăugat că nu vrea să facă „excluderi definitive şi nici includeri definitive”, întrebat despre posibilitatea creșterii cotei TVA la 25% de la 1 ianuarie 2026.
Ce spune Nicușor Dan despre o alianță PSD-AUR și despre sondajul care dă partidul lui Simion la 40%: „Așa interpretez eu” # Digi24.ro
Nicușor Dan a vorbit joi seară, în exclusivitate la Digi24, despre sondajul care dă AUR la 35-40%, și spune că acesta este un real, dar vede aceste procente nu ca „o mare iubire pentru AUR”, ci ca o „neîncredere față de partidele care au guvernat sau guvernează România”. În plus, el subliniază faptul că nu există în acest moment un scenariu pentru o alianță PSD-AUR.
Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan trebuie să-și dea demisia în cazul în care reformele guvernului pică la CCR: „Deloc” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan respinge ipoteza că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze dacă vreunul din pachete de reformă pentru reducerea deficitului bugetar va fi respins la Curtea Constituțională. Șeful statului afirmă că guvernul a fost de bună credință în redactarea textelor de legi, dar „dreptul este o chestiune de a interpreta”.
Elias Charalambous, după victoria de ziua sa în confruntarea cu Go Ahead Eagles: Am amintit de echipa din anii trecuţi # Digi24.ro
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după victoria din meciul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, că acest succes reprrezintă un cadou frumos pentru el, la împlinirea vârstei de 45 de ani.
Când vom afla despre nunta președintelui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru. „Gândim absolut la fel” # Digi24.ro
Nicușor Dan a fost întrebat de Cosmin Prelipceanu, la Digi24, dacă a făcut planurile pentru nuntă, iar președintele a răspuns că este o chestiune personală. Din puținele afirmații făcute de președinte pe subiect, a reieșit faptul că despre eveniment se va afla după ce va avea loc.
Nicușor Dan: „Magistrații sunt mult mai uzați decât cei din alte meserii”. Ce spune despre reforma pensiilor speciale # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, despre reforma pensiilor magistraților, că în sfârșit există o lege care coboară pensia sub salariu. El a mai spus că „e bine că se mărește vârsta de pensionare, pentru că nu e normal să te pensionezi când ești în plină putere”.
Nicușor Dan a explicat de ce nu a mers la Adunarea General a ONU: A fost un calcul de oportunitate # Digi24.ro
Nicușor Dan a explicat joi seara, în exclusivitate la Digi24, motivele care l-au făcut să nu meargă la Adunarea Generală a ONU. Președintele a spus că era mai important să rămână în țară, pentru că a participat la o sedință a coaliției, a condus o alta a CSAT și a discutat cu mai mulți investitori.
Președintele Nicușor Dan a afirmat, la Digi24, întrebat dacă aplicația TikTok ar trebui interzisă în România, că discuțiile ar trebui purtate mai degrabă asupra vârstei la care copiii au acces la rețelele sociale.
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: „Toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis” # Digi24.ro
Nicușor Dan a declarat joi la Digi24, despre anularea alegerilor, că „toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis”. În același timp, șeful statului susține că apreciază curajul fostului președinte și instituțiile care au fost în CSAT pentru „o decizie extrem de neobișnuită”.
Președintele Nicușor Dan, despre complicitățile din cazul Călin Georgescu. „Români cu mulți bani” # Digi24.ro
Invitat în studioul Digi 24, președintele României, Nicușor Dan, întrebat dacă, din informațiile pe care le deține, bănuiește sau are dovedi despre o eventuală implicare a instituțiilor statului în rețeaua Călin Georgescu, a spus că acesta a avut în spate „o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”.
