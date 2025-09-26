Alertă cu bombă la judecătoria unde urmează să fie examinat dosarul lui Vladimir Plahotniuc

00:00

Nicușor Dan a vorbit joi seară, în exclusivitate la Digi24, despre sondajul care dă AUR la 35-40%, și spune că acesta este un real, dar vede aceste procente nu ca „o mare iubire pentru AUR”, ci ca o „neîncredere față de partidele care au guvernat sau guvernează România”. În plus, el subliniază faptul că nu există în acest moment un scenariu pentru o alianță PSD-AUR.