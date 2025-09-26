Iurie Roșca, fost lider al mișcării unioniste din R.Moldova, condamnat definitiv
Curtea de Apel Centru a menținut, pe 25 septembrie, verdictul de vinovăție pronunțat anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul de trafic de influență al fostului vicepreședinte al Parlamentului și lider al PPCD, Iurie Roșca, potrivit stiripesurse.ro. Totodată, instanța a redus pedeapsa aplicată de prima instanță, de la șase la patru ani de închisoare.
Nicușor Dan are în plan înlocuirea șefilor Parchetului General și DNA: Sunt zone de corupţie neacoperite
Şefii Parchetului General şi DNA ar putea fi schimbaţi, a declarat Nicuşor Dan. Preşedintele a mai precizat că oamenii care conduc aceste instituţii au mandat până la primăvară, dar că se va face o evaluare. Întrebat, joi seară, la Digi 24, dacă există probleme manageriale la Parchetul General şi la DNA, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns
VIDEO În 2027, vom lansa primul centru antidrog dintr-un sector al Capitalei – Rareș Hopincă
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor un proiect în premieră pentru administrația locală din București: construirea unui centru de recuperare destinat tinerilor dependenți de droguri. Investiția, în valoare de aproximativ 27 de milioane de lei, va fi finanțată în mare parte din fonduri europene. „Este un proiect la
Un mare juriu federal din Virginia l-a pus sub acuzare pe fostul director al FBI, James Comey, pentru două capete de acuzare legate de mărturia sa în fața Congresului, scrie BBC. Un mare juriu este un grup de cetățeni constituit de un procuror pentru a determina dacă există suficiente dovezi pentru a fi formulate acuzații.
Român executat în Italia. Trupul neînsuflețit al unui cetățean român, în vârstă de 45 de ani, a fost descoperit sâmbătă, 5 iulie, într-un casă părăsită din Aversa, oraș situat în provincia Caserta, sudul Italiei. Victima, Catalin Ionita, a fost ucisă cu trei focuri de armă trase de la mică distanță, în față și în abdomen.
VIDEO Parcul Herăstrău va fi refăcut complet! Trotinetele electrice vor fi interzise, anunță Bujduveanu
Parcul Herăstrău, considerat „inima Bucureștiului", va fi refăcut complet până primăvara anului viitor, a declarat joi, în emisiunea Puterea Știrilor, primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Potrivit acestuia, lucrările fac parte dintr-un proiect amplu de modernizare a parcurilor din București, care include și parcurile Cișmigiu, Tineretului și Carol. „Herăstrău a fost ani de zile
Ambasadorul Italiei, la final de mandat: Parteneriatul Strategic cu România, consolidat politic, militar și industrial
Italia și România își consolidează Parteneriatul Strategic prin „o coordonare concretă — politică, militară și industrială", a declarat ambasadorul Alfredo Durante Mangoni într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, subliniind importanța rolului României pe Flancul Estic al NATO și la Marea Neagră, dar și legătura acestuia cu stabilitatea Mediteranei și a Balcanilor de Vest. În interviul acordat la final
Noi alerte cu drone în Danemarca: încă un aeroport a fost închis. Copenhaga invocă un „atac hibrid"
Încă un aeroport danez a trebuit să fie închis în noaptea de joi spre vineri în urma unei a doua alerte cu drone în decurs de două nopţi, Copenhaga afirmând că este vizată de la începutul săptămânii de un „atac hibrid" de origine necunoscută. Spaţiul aerian deasupra aeroportului din Aalborg, în nordul Danemarcei, a trebuit
Din cuprins: Lucrările au început: prima piatră de temelie pentru un proiect major Investiție de 1,875 miliarde lei și design medical de ultimă generație Durata și sursele de finanțare ale proiectului Randamente economice și sociale: locuri de muncă, echitate și acces la sănătate Impact urbanistic și responsabilitate de mediu Un test pentru România: absorbția fondurilor
Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan trebuie să demisioneze în cazul în care CCR respinge reformele: „Deloc"
Președintele Nicușor Dan a spus că premierul Ilie Bolojan nu trebuie să demisioneze dacă CCR respinge vreun pachet de reforme, subliniind că dreptul nu e o știință exactă, ci ține de interpretarea textelor. Nicuşor Dan a afirmat, joi seară, că şi el a contestat diverse legi la CCR şi că au fost situaţii în care
Nicuşor Dan afirmat joi seara, la Digi24, că în România preţurile pentru energie sunt prea mari, dar s-a arătat încrezător că problemele vor fi corectate într-un orizont de timp relativ scurt. Potrivit președintelui, încă o problemă o reprezintă faptul că nu există o corelare a companiilor de stat care produc energie. Potrivit şefului statului, Autoritatea
Șoșoacă, așteptată la Parchetul General. "Mă duc oriunde sunt chemată, dar când pot eu, nu când vor ei
Diana Șoșoacă, europarlamentar și lider al partidului SOS România, este așteptată astăzi la Parchetul General. Inițial, Șoșoacă fusese citată marți, însă a solicitat amânarea audierii, invocând că se află la Bruxelles, iar avocata sa este plecată din țară. Aseară, la revenirea în România, aceasta a declarat că nu se va prezenta nici astăzi în fața
VIDEO Primăria București lucrează la un regulament strict pentru trotinetele electrice – ce se va schimba
Primăria Capitalei lucrează la elaborarea unui regulament strict privind utilizarea trotinetelor electrice în București, după ce mai multe accidente grave au fost înregistrate în oraș, soldate inclusiv cu victime. Declarația a fost făcută joi, în emisiunea Puterea Știrilor, de Stelian Bujduveanu, primar interimar al Capitalei. „Sunt două componente în reglementarea trotinetelor. Am propus la un
Grindeanu transmite că va condiționa pachetul trei de măsuri fiscale de propunerile de "relansare economică" ale PSD
Sorin Grindeanu a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că va condiționa pachetul trei de măsuri fiscale de un propunerile de "relansare economică" ale PSD. "Am fost și eu în această poziție, 6 luni de premier, e cea mai grea funcție pe care o ai, e mai greu decât orice altceva, eu înțeleg presiunea la
Sondaj: Partidul PAS al Maiei Sandu e în preferințele electoratului, dar numărul mare de indeciși produce îngrijorare
Două partide și un bloc electoral au șanse reale să intre în legislativul Republicii Moldova, potrivit ultimului și celui mai important sondaj al Barometrului Opiniei Publice (BOP), publicat joi, potrivit zdg.md. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar fi votat de 28,6% dintre moldoveni, dacă mâine ar avea loc alegerile parlamentare, urmat de Blocul Electoral al Socialiștilor,
Alegeri R. Moldova. MAE acuză o campanie de manipulare, după ce un deepfake cu Oana Țoiu s-a viralizat pe internet
Ministerul Afacerilor Externe avertizează că circulă pe rețelele de socializare un material cu declarații legate de Republica Moldova atribuite fals ministrei Oana Țoiu. „În contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acțiuni hibride desfășurate în spațiul informațional cu scopul de a crea tensiuni ideologice
VIDEO Anunț important pentru locuitorii Sectorului 2! Hopincă: Extindem sprijinul pentru plata facturilor la energie
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat la Puterea Știrilor extinderea programului de sprijin pentru plata facturilor la energie electrică. Ajutorul se adresează acum persoanelor cu venituri de până la 3.000 de lei, pentru a reduce impactul facturilor majorate. Program local de solidaritate Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, a explicat că
Nouă linii de transport din Capitală, modificate sâmbătă, pentru desfășurarea unui eveniment sportiv
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București (TPBI) anunță că traseul a nouă linii de transport în comun din sectoarele 3 și 4 va fi modificat, pentru desfășurarea evenimentului sportiv „Be Healthy Fitness Festival". Este vorba despre traseele Traseele liniilor 70, 73, 97, 104, 116, 117, 123, 312 și 323. Acestea vor fi modificate temporar sâmbătă,
Caramitru, atac la fanii lui Georgescu și Simion: "Nu îi mai numiți suveraniști. Ci putiniști. Asta e numele corect"
Analistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru tonul său agresiv, a lansat joi un nou atac dur la adresa celor care se autointitulează „suveraniști", dar pe care el îi acuza că promovează, de fapt, interese externe. Postarea sa de pe Facebook a stârnit reacții reacții contradictorii, aș
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, a transmis un mesaj de condoleanţe la moartea Cardinalului Lucian Mureş, despre care spune că a fost un „evlavios cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist”. „Am primit cu întristare vestea trecerii din această viaţă, la venerabila vârstă de 94 de ani, a Eminenţei Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop […] Articolul Patriarhul Daniel transmite condoleanţe la moartea Cardinalului Lucian Mureşan apare prima dată în PS News.
Ce alimente vor beneficia de plafonarea adaosului comercial până la 31 martie 2026. Lista completă! # PSNews.ro
Guvernul a decis, în ședința de joi, să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până în data de 31 martie 2026. Deși PNL și USR au dorit încetarea plafonării de la 1 octombrie 2025, PSD și UDMR s-au opus, subliniind faptul că populația vulnerabilă va fi grav afectată pe timpul iernii, după ce au avut deja […] Articolul Ce alimente vor beneficia de plafonarea adaosului comercial până la 31 martie 2026. Lista completă! apare prima dată în PS News.
Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera de vest # PSNews.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a avizat, joi, Proiectul Tehnic de Execuţie pentru ultimii 20 de kilometri din tronsonul Chiribiş-Biharia al Autostrăzii Transilvania, iar după emiterea ordinului de începere, antreprenorul poate demara lucrările pe întreaga lungime a acestui lot. ”De luni, 29 septembrie, constructorii români care lucrează pe subsecţiunea Chiribiş-Biharia a Autostrăzii […] Articolul Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera de vest apare prima dată în PS News.
Exercițiu de amploare, cu peste 500 de militari români și străini. Apelul autorităților: „Nu intrați în panică!” # PSNews.ro
Un exercițiu de amploare se desfășoară în Dâmbovița: peste 500 de militari români și străini participă la simulări tactice și scenarii cu situații de criză. Autoritățile fac apel la populație să nu intre în panică, pentru că totul face parte dintr-un exercițiu de pregătire. Simulările au loc la Centrul de Perfecționare a Jandarmilor din județul […] Articolul Exercițiu de amploare, cu peste 500 de militari români și străini. Apelul autorităților: „Nu intrați în panică!” apare prima dată în PS News.
Vasile Dîncu: România are nevoie de un CSAT puternic și modernizat; nu doar un for cu valențe formale # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat joi că România are nevoie de un Consiliu Suprem de Apărare a Țării puternic și modernizat, iar această instituție trebuie să aibă un Secretariat Permanent care să producă analize proprii. ‘Astăzi, când avem un război la graniță, când cad drone pe teritoriul României, iar atacurile cibernetice și campaniile de […] Articolul Vasile Dîncu: România are nevoie de un CSAT puternic și modernizat; nu doar un for cu valențe formale apare prima dată în PS News.
Ministerul Apărării din R. Moldova avertizează: „Citații” false pe Telegram răspândesc panică înainte de alegeri # PSNews.ro
Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează că pe canalele de Telegram circulă din nou aşa-numite „citaţii” de chemare în armată adresate cetăţenilor, nişte falsuri care au drept scop răspândirea de zvonuri despre o presupusă pregătire de război, un narativ provenind din medii proruse care e vehiculat în preajma alegerilor legislative de duminică. Autorităţile subliniază că […] Articolul Ministerul Apărării din R. Moldova avertizează: „Citații” false pe Telegram răspândesc panică înainte de alegeri apare prima dată în PS News.
VIDEO Rareș Hopincă: „Am economisit 20 de milioane de lei din reorganizare”. Unde se vor duce banii # PSNews.ro
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a explicat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că reorganizarea administrației locale a dus la economii de aproximativ 20 de milioane de lei. Din acești bani, vor fi finanțate programe sociale și noi proiecte pentru comunitate. Edilul subliniază că „reforma statului nu trebuie făcută din ură pentru funcționarii publici, ci […] Articolul VIDEO Rareș Hopincă: „Am economisit 20 de milioane de lei din reorganizare”. Unde se vor duce banii apare prima dată în PS News.
Sectorul 4 al Capitalei continuă investiţiile în modernizarea spaţiului urban şi extinde Parcul Tudor Arghezi cu încă patru hectare de teren neutilizat, acoperit acum de vegetaţie sălbatică. Proiectul vine ca răspuns la solicitările familiilor stabilite în ultimii ani în zona de sud a Capitalei. „Azi, aici, la parcul Tudor Arghezi, unul dintre cele mai mari […] Articolul Parcul din București care se extinde cu încă 4 hectare. Vor fi plantați 1.000 de arbori apare prima dată în PS News.
Mark Rutte: Ţările Alianţei pot doborî avioanele ruse care intră în spaţiul NATO, „dacă este necesar” # PSNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi declaraţiile făcute săptămâna aceasta de preşedintele american Donald Trump, potrivit căruia ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti. Dacă acestea intră în spaţiul lor aerian, dacă o astfel de măsură este necesară, relatează Reuters. „Dacă este necesar. Deci, sunt total […] Articolul Mark Rutte: Ţările Alianţei pot doborî avioanele ruse care intră în spaţiul NATO, „dacă este necesar” apare prima dată în PS News.
VIDEO Victor Chirilă, ambasador: „Suntem atât de aproape de Uniunea Europeană, ar fi păcat să ratăm această șansă” # PSNews.ro
Suntem atât de aproape de Uniunea Europeană, ar fi păcat să ratăm această șansă, a afirmat ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, la Puterea Știrilor. Acesta a vorbit despre realizările mandatului său și despre viitorul european al Moldovei, printre proiectele menționate numărându-se podurile transfrontaliere, liniile electrice de interconectare și festivalurile culturale organizate împreună […] Articolul VIDEO Victor Chirilă, ambasador: „Suntem atât de aproape de Uniunea Europeană, ar fi păcat să ratăm această șansă” apare prima dată în PS News.
VIDEO Primarul Stelian Bujduveanu, anunț în exclusivitate la Puterea Știrilor. Ce spune despre candidatura la PMB # PSNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat joi, la Puterea Știrilor, că Bucureștiul are șansa unui moment de „zero politic”, în care partidele lasă deoparte disputele electorale pentru a se concentra pe problemele urgente ale orașului. El a subliniat că viitorul primar trebuie să fie un om cu experiență în administrație, nu doar […] Articolul VIDEO Primarul Stelian Bujduveanu, anunț în exclusivitate la Puterea Știrilor. Ce spune despre candidatura la PMB apare prima dată în PS News.
A murit Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco–Catolice din România # PSNews.ro
Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a murit joi la vârsta de 94 de ani. „Cu regret și durere în suflet, dar întăriți de speranță în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunțăm că astăzi, 25 […] Articolul A murit Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco–Catolice din România apare prima dată în PS News.
CNAIR: Când se va putea circula pe lotul 2 al Autostrăzii Moldovei. Lucrările au depășit 80% # PSNews.ro
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani- Bacău (A7) a depășit 80%, fiind mobilizați 1.500 de muncitori și 422 de utilaje, anunțat, joi, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. ‘Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al […] Articolul CNAIR: Când se va putea circula pe lotul 2 al Autostrăzii Moldovei. Lucrările au depășit 80% apare prima dată în PS News.
Noi fraude online în numele unor platforme cunoscute. La ce trebuie să fii atent pentru a nu deveni victima escrocilor # PSNews.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, joi, că atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi. De asemenea, este utilizată imaginea unor persoane publice pentru a promova ”oportunităţi de câştiguri”. Potrivit DNSC, atacatorii cibernetici creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par […] Articolul Noi fraude online în numele unor platforme cunoscute. La ce trebuie să fii atent pentru a nu deveni victima escrocilor apare prima dată în PS News.
În ciuda austerității, Guvernul a decis să dea între 2.000 și 5.000 lei elevilor cu media 10 la examene # PSNews.ro
Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect prin care elevii cu media 10 la examenele naționale din această vară vor primi stimulente financiare. Absolvenții de gimnaziu cu media 10 la evaluarea națională vor primi 2.000 de lei, iar cei de liceu cu media 10 la bacalaureat vor încasa 5.000 de lei. Sumele sunt […] Articolul În ciuda austerității, Guvernul a decis să dea între 2.000 și 5.000 lei elevilor cu media 10 la examene apare prima dată în PS News.
„Nu vrem politică în biserică!” Protest la Arhiepiscopia Arad, după numirea fără concurs a unui preot, membru PNL # PSNews.ro
Zeci de enoriași au protestat joi în fața Arhiepiscopiei Aradului, nemulțumiți de numirea fără concurs a unui preot nou la parohia din cartierul Sânicolaul Mic, iar reprezentanții instituției au refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Oamenii au aflat de câteva săptămâni că urma să aibă loc numirea şi au adunat aproximativ 1.000 de semnături de protest. […] Articolul „Nu vrem politică în biserică!” Protest la Arhiepiscopia Arad, după numirea fără concurs a unui preot, membru PNL apare prima dată în PS News.
EUROSTAT: Transportul rutier de marfă din România a crescut cu 69% în 10 ani, de trei ori peste ritmul Uniunii Europene # PSNews.ro
Firmele de transport și logistică au raportat, în urmă cu doi ani, aproape 29 de miliarde de tone-kilometru transportate pe șosele, cu 69% mai mult decât în urmă cu zece ani, ceea ce reprezintă cel mai rapid ritm din UE și de peste trei ori peste media comunitară, potrivit datelor Eurostat citate de Colliers. ‘România […] Articolul EUROSTAT: Transportul rutier de marfă din România a crescut cu 69% în 10 ani, de trei ori peste ritmul Uniunii Europene apare prima dată în PS News.
Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc în cătușe: Până și infractorii ce păreau invincibili ajung în fața justiției # PSNews.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, şi-a manifestat, joi, satisfacţia faţă de extrădarea oligarhului fugar Vlad Plahotniuc. Maia Sandu a scris, într-un mesaj postat pe Facebook, că „până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, referindu-se la aducerea în fața justiției moldovene a lui Vladimir Plahotniuc. „Dacă nu renunți când e greu și continui să […] Articolul Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc în cătușe: Până și infractorii ce păreau invincibili ajung în fața justiției apare prima dată în PS News.
Detalii neștiute despre incendiul din Pantelimon. Ce personaj cunoscut deține hala, cât valorează asigurarea # PSNews.ro
Asigurătorul întregului complex de depozite Antrefrig Pantelimon, în baza mai multor polițe separate, este Omniasig VIG, care a ajuns în această poziție prin intermediul unui broker. Firma de asigurare ne-a transmis: „Putem confirma în acest moment că pentru anumite obiective la care v-ați referit sunt încheiate asigurări la Omniasig VIG. Deocamdată nu putem da mai […] Articolul Detalii neștiute despre incendiul din Pantelimon. Ce personaj cunoscut deține hala, cât valorează asigurarea apare prima dată în PS News.
CFR Călători: Nu se vor putea cumpăra bilete online pentru tren în primele ore ale zilei de vineri # PSNews.ro
Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online pentru tren, vineri, între orele 00:00 – 5:00, deoarece aplicaţia va fi oprită pentru lucrări de mentenanţă, informează CFR Călători. ‘Aplicaţia de cumpărare online a biletelor va fi oprită pentru lucrări de mentenanţă. Pasagerii care au achiziţionat bilete online pentru efectuarea călătoriei în data de 26 septembrie 2025 […] Articolul CFR Călători: Nu se vor putea cumpăra bilete online pentru tren în primele ore ale zilei de vineri apare prima dată în PS News.
Viktor Orbán a inaugurat tronsonul de cale ferată dintre Békéscsaba și Lőkösháza. El a adăugat că, pe lângă tronsonul de cale ferată de 30 de kilometri finalizat acum, se construiește următoarea linie ferată între Szeged și Kiskunfélegyháza. Sunt în construcție trei autostrăzi și trei căi ferate, incluzând linia ferată Budapesta-Belgrad – a rezumat prim-ministrul, menționând […] Articolul VIDEO Drum mai scurt cu 5 ore Budapesta – Brașov. Anunțul lui Viktor Orban apare prima dată în PS News.
CNAIR: Posibile întreruperi, vineri, în funcționarea serviciului de emitere a rovinietei și peajului prin SMS # PSNews.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că vineri sunt posibile întreruperi în funcționarea serviciului de emitere a rovinietei și peajului prin SMS. Potrivit companiei, vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul orar 8.00 – 16.00, din cauza lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă, emiterea rovinietelor și a […] Articolul CNAIR: Posibile întreruperi, vineri, în funcționarea serviciului de emitere a rovinietei și peajului prin SMS apare prima dată în PS News.
Ministerul Apărării nu mai are bani suficienți pentru a plăti pensiile și salariile până la finalul acestui an, au declarat surse politice pentru Digi24. Situația ar urma să fie rezolvată după rectificarea bugetară, când o parte din bani vor fi mutați de la investiții. S-a ajuns în situația în care Ministerul Apărării a rămas fără […] Articolul Ministerul Apărării a rămas fără bani de pensii și salarii – surse apare prima dată în PS News.
Filiera trădătoare: Cum obțin rușii cetățenia română „începând doar de la 2.000 de euro” # PSNews.ro
O platformă online propune rușilor interesați de obținerea cetățeniei române servicii care le garantează un buletin și un pașaport românesc, totul „începând doar de la două mii de euro” Așa își promovează serviciile o organizație care promite celor care vor să-și cumpere cetățenia română că va întreprinde toate demersurile necesare pentru ca rușii să ajungă în posesia […] Articolul Filiera trădătoare: Cum obțin rușii cetățenia română „începând doar de la 2.000 de euro” apare prima dată în PS News.
VIDEO Momentul în care valurile taifunului Ragasa sparg pereții unui hotel de lux din Hong Kong # PSNews.ro
Imagini spectaculoase surprind momentul în care taifunul Ragasa a lovit cu forță Hong Kong-ul: valurile uriașe au spart pere Video from 6am Wednesday at The Fullerton Ocean Park Hotel of storm surge entering the hotel. pic.twitter.com/EaYQvL4kDK — Aaron Busch (@tripperhead) September 24, 2025 ții de sticlă ai hotelului de lux Fullerton Ocean Park, aflat chiar […] Articolul VIDEO Momentul în care valurile taifunului Ragasa sparg pereții unui hotel de lux din Hong Kong apare prima dată în PS News.
Bani de la stat: 500 de lei destinat copiilor pentru achiziționarea de ochelari. Care sunt condițiile # PSNews.ro
Un număr de 900 de copii din București ar urma să beneficieze de un sprijin de până la 500 de lei pentru achiziționarea ochelarilor, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în ședința de marți a Consiliului General al Capitalei. Proiectul ‘Focus VDR’ se va derula în perioada septembrie 2025 – decembrie 2026 și […] Articolul Bani de la stat: 500 de lei destinat copiilor pentru achiziționarea de ochelari. Care sunt condițiile apare prima dată în PS News.
În timpul alegerilor parlamentare vor activa 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 vor fi deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Celelalte 301 vor funcționa în diaspora, potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău. La acest scrutin, numărul secțiilor de votare din străinătate este mai mare față de alegerile din 2024, când, în timpul […] Articolul Parlamentare R. Moldova 2025. Câte secții de votare vor activa în țară și în diasporă apare prima dată în PS News.
VIDEO Șoșoacă, show la televiziunea Kremlinului: ‘UE e dictatură, mă persecută pentru că iubesc Rusia’ # PSNews.ro
Diana Șoșoacă a oferit un interviu la Russia Today unde a declarat că este victimă a unui atac politic și juridic din partea autorităților și a acuzat Uniunea Europeană că o persecută și cenzurează pentru politica sa externă „independentă” și pentru că promovează relațiile cu Rusia, China și Palestina. În tot acest timp, fosţul soţ […] Articolul VIDEO Șoșoacă, show la televiziunea Kremlinului: ‘UE e dictatură, mă persecută pentru că iubesc Rusia’ apare prima dată în PS News.
De ce se răcește vremea brusc în România: explicații de ultimă oră de la Florinela Georgescu # PSNews.ro
Vremea s-a schimbat radical după o vară prelungită, iar temperaturile au început să scadă accentuat în mai multe regiuni ale țării. Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat în direct la Digi24 care sunt cauzele și cât va dura acest episod. „S-a terminat vara foarte prelungită de care ne-am bucurat […] Articolul De ce se răcește vremea brusc în România: explicații de ultimă oră de la Florinela Georgescu apare prima dată în PS News.
Precizările făcute de Ilie Bolojan odată cu prelungirea plafonării: „Nu rezolvă problema pe termen lung” # PSNews.ro
Guvernul a decis, în şedinţa de joi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026. Măsura a iscat aprinse discuţii în coaliţia de guvernare. Deşi a acceptat punctul de vedere al PSD, care a insistat ca măsura să fie prelungită, premierul Ilie Bolojan a transmis că […] Articolul Precizările făcute de Ilie Bolojan odată cu prelungirea plafonării: „Nu rezolvă problema pe termen lung” apare prima dată în PS News.
Consiliul Județean care premiază toți elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2025 # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a iniţiat un proiect de hotărâre privind premierea, cu 10.000 de lei, a celor patru elevi clujeni care au obţinut media maximă la examenul de Evaluare Naţională din acest an. Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Consiliul Judeţean Cluj, proiectul de hotărâre urmează să fie discutat şi […] Articolul Consiliul Județean care premiază toți elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2025 apare prima dată în PS News.
