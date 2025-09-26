Iurie Roșca, fost lider al mișcării unioniste din R.Moldova, condamnat definitiv

15:50

Un număr de 900 de copii din București ar urma să beneficieze de un sprijin de până la 500 de lei pentru achiziționarea ochelarilor, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în ședința de marți a Consiliului General al Capitalei. Proiectul 'Focus VDR' se va derula în perioada septembrie 2025 – decembrie 2026 și […]