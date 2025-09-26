CJUE, sesizată pentru aplicarea retroactivă a noii legi a cetățeniei pentru cetățenii din R. Moldova
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a fost sesizată în legătură cu aplicarea retroactivă a noii legi a cetățeniei române, care a extins termenele de soluționare a cererilor de la cinci luni la doi ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă șase luni.
James Comey este acum primul înalt oficial guvernamental care este confruntat cu acuzații federale.
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair confirmă că va introduce abonamente de îmbarcare digitale 100%, începând cu 12 noiembrie.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0772 lei, de la 5,0754 lei, înregistrat joi.
Compania Amazon va plăti 2,5 miliarde de dolari pentru a închide un proces privind inducerea în eroare a abonaților Prime.
FOTO Hotel celebru din Brașov va fi deschis sub un brand internațional. Lucrări lansate de modernizare # Profit.ro
Compania Aro Palace, deținută de Transilvania Investments, ca acționar majoritar cu 85% din acțiuni, a semnat contractele de modernizare a hotelului Capitol din Brașov, care urmează să fie operat sub brandul Mercure.
Alerta de securitate în România, pe masa Concurenței. Vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria a intrat în analiză # Profit.ro
Tranzacția prin care grupul maghiar Bonafarm intenționează să preia FrieslandCampina Romania având în portofoliul și brandul Napolact, a intrat spre analiză pe masa Consiliului Concurenței.
Datoria mondială a crescut în trimestrul doi din 2025, pe fondul atenuării condițiilor financiare globale și a deprecierii dolarului.
Roche își propune să devină unul dintre primii trei jucători globali în domeniul tratamentelor pentru obezitate.
Acord de mediu pentru finalizarea hidrocentralei Pașcani de pe Siret, începută acum 40 de ani # Profit.ro
Proiectul Hidroelectrica de finalizare a lucrărilor la amenajarea hidroenergetică Pașcani de pe râul Siret a primit acord de mediu, a anunțat ministra de resort, Diana Buzoianu.
Ștefan Călin Dumitrașcu, fost arhitect șef al Capitalei, a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu în legătură cu aprobarea unui PUZ în anul 2019, care permitea ridicarea unui imobil de birouri pe spațiu verde în cartierul Primăverii.
Comisia Europeană a declanșat o anchetă antitrust împotriva companiei germane SAP.
Cel mai mare investitor imobiliar din România lansează primul său parc fotovoltaic, parte a unui plan de 110 milioane euro # Profit.ro
NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din România, după valoarea activelor administrate, pregătește inaugurarea primului său parc fotovoltaic în localitatea Chișineu-Criș, din Arad, parte a unui plan de 110 milioane euro, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
În primele 8 luni ale anului, românii au returnat mai multe ambalaje cu garanție decât în tot anul 2024, ceea ce arată că returnarea acestor ambalaje a devenit o practică uzuală printre români.
Compania de inteligență artificială a lui Elon Musk a dat în judecată producătorul ChatGPT pentru furt de secrete comerciale, după ce mai mulți angajați xAI au ales să plece la OpenAI.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a crescut, în primele șapte luni față de perioada similară din 2024, ca serie brută cu 1,1%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate a scăzut cu 0,1%, anunță Institutul Național de Statistică (INS).
Răzvan Brasla, CEO-ul Cloud9, vine duminică, 28 septembrie, la emisiunea Legile Afacerilor, difuzată la Prima News
DOCUMENT Cursă contracronometru pentru banii din PNRR: Hidroelectrica cumpără direct servicii de recrutare a 2 directori noi. Cu ce head-hunteri discută # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a lansat o procedură de achiziție directă de servicii de recrutare, pentru întocmirea unei liste scurte de câte maximum 5 candidați pe post (cel mult 10 în total), din care Consiliul de Supraveghere să selecteze 2 noi ocupanți ai pozițiilor de director general și director financiar, după plecarea din funcțiile respective a lui Karoly Borbely și Marian Fetița, pentru ca România să nu piardă bani din PNRR.
Președintele american a anunțat noi taxe vamale pentru medicamente, camioane și mobilă produse în afara Statelor Unite, notează AFP.
Tot mai mult, în ultima vreme, oamenii își doresc case personalizate.
SUA au anunțat că și-au dat acordul pentru vânzarea de rachete aer-aer avansate și echipamente conexe, cu o valoare totală de 1,23 miliarde de dolari, către Germania.
Sancțiunile americane împotriva companiei sârbe de petrol și gaze NIS, controlată parțial de gigantul rus Gazprom, vor intra în vigoare pe 1 octombrie
Copenhaga afirmă că este vizată de la începutul săptămânii de un 'atac hibrid' de origine necunoscută.
Pe măsură ce înaintăm în vârstă, nevoile noastre se schimbă.
Toamna aduce culori calde, dar și schimbări care pot influența starea de bine
Cartea de identitate digitală va fi obligatorie pentru toți cetățenii și rezidenții britanici, ca măsură pentru descurajarea imigrației ilegale.
Majoritatea persoanelor au fost zgâriate măcar o dată de o pisică, fie de propriul animal de companie, fie de o pisică străină.
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, anunță achiziția unui nou teren cu o suprafață de 14.295 de metri pătrați în apropierea Lacului Tei.
Speli șosetele greșit, potrivit unui microbiolog!
Președintele Trump a semnat un ordin executiv prin care 80% din compania TikTok din SUA trece către proprietari americani.
Vinul zilei: un roșu intens și îndrăzneț, obținut din Fetească Neagră culeasă târziu. Plin de fructe bine coapte, prune și tonuri gemoase. Savuros alături de vânat, brânzeturi maturate sau deserturi cu ciocolată neagră și fructe de pădure # Profit.ro
Vinul zilei vine din cea mai veche podgorie a Dobrogei.
PartnerVet, furnizor român de servicii veterinare - sprijinit de D Craig Holding, divizia de investiții a fondatorului SuperBet, familia Dragic, și de Vetimex Capital, firma de investiții controlată de familia Korponay din Baia Mare, fondatorii companiei Maravet, anunță înființarea unui Board Medical și a unui Consiliu Medical Consultativ, format din cei mai titrați medici veterinari din cadrul rețelei, precum și din experți la nivel internațional pe diverse arii de specialitate.
Modelele cu eSIM îți dau libertatea de a lăsa telefonul acasă și totuși să rămâi conectat.
Luca Niculescu, Secretar de Stat Ministerul Afacerilor Externe, Președinte OCDE, vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Luca Niculescu, Secretar de Stat Ministerul Afacerilor Externe, Președinte OCDE, vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
Președintele a spus că în România prețurile pentru energie sunt prea mari.
Nicușor Dan anunță că ”foarte probabil” șefii de la Parchetul General și de la DNA vor fi schimbați # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan vrea schimbări la conducerea DNA și Parchetului General.
Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, programat să fie organizat pe 6 octombrie.
Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO România, vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a # Profit.ro
Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO România, vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a, programat să fie organizat pe 30 septembrie.
Kaufland retrage de pe raft un lot de salată cu icre de crap din cauză că există riscul de infectare cu Listeria monocytogenes.
România și Coreea vor permite reciproc tinerilor să stea câte un an pe teritoriul celuilalt stat, în scop turistic sau de muncă # Profit.ro
România și Coreea vor acorda drept de ședere de până la un an persoanelor între 18 și 34 de ani, cetățeni ai celor două state, care doresc să rămână pe teritoriul celuilalt stat în scop turistic, și, în același timp, să desfășoare activități lucrative ocazionale, spre a-și suplimenta mijloacele financiare.
Peugeot a prezentat un prim video care dezvăluie numele unui nou concept-car. Nu este vorba doar despre un exercițiu de imagine, ci despre prototipul viitoarelor generații de modele din segmentul B.
Tunelul Brenner, cea mai lungă legătură feroviară subterană din lume, a ajuns la prima conexiune fizică între Italia și Austria.
SMR-urile nucleare SUA dorite la Doicești: NuScale restituie Guvernului american subvenții de stat pentru prototipul eșuat din Idaho, pentru a-și recupera echipamentele # Profit.ro
Compania americană NuScale, dezvoltatorul și proprietarul tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care România ar putea construi o centrală nucleară de 462 MW la Doicești, va restitui Guvernului Statelor Unite subvenții de stat de zeci de milioane de dolari acordate pentru proiectul similar inițiat ″pe teren propriu″, în statul american Idaho, care a eșuat în 2023 din cauza escaladării costurilor, în comparație cu cele estimate inițial.
Transilvania Investments – angajament pentru Brașov. Este o decizie care vine pe contrasens față de fostele SIF Banat Crișana și SIF Oltenia, care s-au mutat la București # Profit.ro
Acționarii Transilvania Investments Alliance sunt convocați la o AGA în care un punct pe ordinea de zi prevede desființarea reprezentanței din București.
Mercedes-Benz dă startul producției pentru gama sa de mașini electrice din segmentul comercial, mașini dezvoltate pe noua platformă VAN.EA. Sistemele de propulsie pentru aceste modele sunt fabricate în România, la uzina din Sebeș.
O serie de modificări legislative au devenit aplicabile de la 1 septembrie în ceea ce privește mașinile hibride și electrice echipate cu baterii de înaltă tensiune, comercializate în UE.
Constructorul auto german BMW Group deschide oficial astăzi uzina din Ungaria.
Criză masivă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Guvernul va avea nevoie de împrumuturi record pentru a acoperi deficitul bugetar de 8,4%, pregătit pentru rectificare # Profit.ro
Guvernul va avea în acest an un necesar de finanțare care se va situa la 257-258 de miliarde de lei pentru a acoperi noul nivel al deficitului bugetar, pregătit să fie majorat la 8,4% la rectificarea bugetară. Suma de care are nevoie statul pentru a acoperi deficitul și datoria veche ce ajunge la plată în 2025 este peste nivelul de 252 miliarde de lei al împrumuturilor de anul trecut, când deficitul a fost 8,65% (152,7 miliarde de lei).
