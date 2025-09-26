CJUE, sesizată pentru aplicarea retroactivă a noii legi a cetățeniei pentru cetățenii din R. Moldova

07:00

Guvernul va avea în acest an un necesar de finanțare care se va situa la 257-258 de miliarde de lei pentru a acoperi noul nivel al deficitului bugetar, pregătit să fie majorat la 8,4% la rectificarea bugetară. Suma de care are nevoie statul pentru a acoperi deficitul și datoria veche ce ajunge la plată în 2025 este peste nivelul de 252 miliarde de lei al împrumuturilor de anul trecut, când deficitul a fost 8,65% (152,7 miliarde de lei).