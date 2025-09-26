Modificări la graficul liniei 15 de autobuz
Bihoreanul, 26 septembrie 2025 12:50
Oradea Transport Local S.A. vine ȋn sprijinul călătorilor care utilizează linia 15 suplimentând numărul de curse astfel: plecări din Piaţa Cetăţii (ANAF) la orele 10:30 şi 11:30; plecări din Podgoria, la orele 10:55 şi 11:55. De asemenea s-au ȋnfiinţat două staţii.
Acum o oră
13:00
Ministerul Educației vrea să premieze elevii cu media 10 la examenele naționale: 2.000 sau 5.000 lei pentru fiecare # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale din vara acestui an. Conform documentului, absolvenții de gimnaziu care au obținut media 10 la Evaluarea națională 2025 vor primi câte 2.000 de lei, iar absolvenții de liceu care au promovat cu media 10 bacalaureatul câte 5.000 de lei.
12:50
Acum 2 ore
12:30
Fotbaliştii de la FC Bihor vor juca în acest sfârşit de săptămână la Bistriţa, acolo unde vor încerca să-şi continue seria rezultatelor pozitive şi să se menţină pe primele locuri ale clasamentului. Antrenorul Erik Lincar, care îşi va ispăşi cu acest prilej ultima etapă de suspendare, consideră că meciul de sâmbătă de la ora 11 se anunţă foarte dificil, iar echipa din Bistriţa este foarte bine organizată. Lincar îşi doreşte „un arbitraj echitabil”. Jocul nu va fi televizat, dar clubul orădean încearcă să asigure suporterilor vizualizarea meciului pe pagina de Facebook.
11:40
Termoficare Oradea primeşte o mega-subvenție de 10 milioane lei pentru plata certificatelor de poluare # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea a rectificat în şedinţa de joi bugetul local pentru anul în curs cu suma de 11,5 milioane lei, ca urmare a creşterii veniturilor oraşului. Cea mai mare parte, adică 10 milioane lei, vor fi alocaţi către Termoficare Oradea, pentru plata certificatelor de poluare pe care trebuie să le depună până la 30 septembrie.
Acum 4 ore
10:50
Război clasat: DNA Oradea a închis dosarul privind licitația pentru reabilitarea Corso-ului # Bihoreanul
Scandalul recent între firmele Flodor Transcom, patronată de liberalul Gheorghe Neag, și Construcții Bihor, a unui alt liberal, Gavrilă Ghilea, care s-au bătut pentru reabilitarea străzii pietonale Republicii, a fost tranșat de procurorii DNA Oradea.
10:00
În sfârșit! Parcarea supraetajată de lângă Spitalul Județean din Oradea va fi inaugurată marți. Cum arată și cât a costat? (FOTO) # Bihoreanul
Parcarea supraetajată, cu 561 de locuri, de lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor va fi inaugurată săptămâna viitoare, cel mai probabil marți. Primarul Florin Birta a anunțat joi, în plenul Consiliului Local Oradea, că parkingul va fi dat în folosință până la sfârșitul lunii septembrie. Costul lucrărilor a fost suplimentat cu 4,5 milioane lei.
Acum 6 ore
09:30
Fă mișcare, nu „ping-pong” cu scuzele! Încă mai poți vota proiectul care aduce tenisul de masă în jurul blocurilor din Oradea # Bihoreanul
Au mai rămas câteva zile în care orădenii și persoanele care lucrează în Oradea pot vota proiectele favorite în programul de bugetare participativă derulat de Primărie. Una dintre inițiativele care poate fi susținută propune amplasarea în jurul blocurilor din oraș a unor mese rezistente pentru practicarea ping-pong-ului, un sport facil de practicat, care nu necesită pregătire riguroasă și nici echipamente speciale, dar antrenează deopotrivă corpul și creierul.
09:00
Ministrul Transporturilor anunță: de luni se poate lucra pe întreg lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania (FOTO) # Bihoreanul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat joi, pe Facebook, că de luni, 29 septembrie, constructorii vor putea lucra pe întreaga lungime a lotului Chiribiș-Biharia, de 28,5 kilometri, parte a Autostrăzii Transilvania.
08:50
Handbal: CSM Oradea a câştigat şi primul joc de acasă din noua ediţie a campionatului Diviziei A şi a urcat pe primul loc # Bihoreanul
Echipa de handbal masculin CSM Oradea a debutat cu victorie şi pe teren propriu în noua ediţie de campionat. Joi seară, la Arena Antonio Alexe, formaţia bihoreană s-a impus cu scorul de 37-32 în faţa celor de la AHC Potaissa Turda II şi a urcat pe primul loc în serie. La final, antrenorul Cosmin Liberţ s-a arătat însă nemulţumit de evoluţia individuală a elevilor săi, spunând că jocul lor poate fi mult mai bun.
08:00
Pândă la coș: Poliția Locală, alertată pentru că tot mai mulți orădeni aruncă mizerii în jurul coșurilor stradale # Bihoreanul
Lăcomia sau lenea unor orădeni transformă străzile din Oradea în tomberoane. Pentru că tot mai mulți oameni aruncă gunoaie menajere în coșurile stradale sau în jurul lor, în loc să le pună în propriile pubele, Poliția Locală va face mai multe controale pe arterele orașului. Cei prinși vor fi amendați cu sume mult mai mari decât ar plăti pentru factura de salubritate.
Acum 12 ore
00:50
Bolojan nu trebuie să demisioneze dacă pachetele de reformă sunt respinse de CCR, crede președintele Nicușor Dan # Bihoreanul
Președintele Nicușor Dan a respins, joi seara, ipoteza că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze dacă vreunul din pachete de reformă pentru reducerea deficitului bugetar va fi respins la Curtea Constituțională. Șeful statului consideră că a existat bună credință în a formula texte de lege constituționale, dar „se întâmplă în viață, în știința juridică, ceea ce tu crezi că e legal și constituțional să nu fie”.
Acum 24 ore
00:20
Nicușor Dan: Călin Georgescu a fost omul rușilor la alegerile din 2024. Nu a fost un „călăreț singuratic”, ci a avut o rețea finanțată de Moscova # Bihoreanul
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Digi24, în cadrul unui interviu, că are certitudinea despre Călin Georgescu că a fost omul rușilor la alegerile prezidențiale, că „în momentul acesta suntem undeva la 30% din a descrie ce s-a întâmplat în noiembrie 2024” și că el mai are „niște elemente care încă n-au fost făcute publice”.
25 septembrie 2025
20:10
Barajul Leșu va avea un sistem de monitorizare cu fibră optică, care va detecta rapid orice infiltrație (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Lucrările de reabilitare a Barajului Leșu, cel mai important obiectiv hidrotehnic din Munții Apuseni bihoreni, avansează mai rapid decât era planificat. Administrația Bazinală de Apă Crișuri anunță că șantierul a depășit un stadiu fizic de 40%, peste graficul contractat, iar zilele acestea a început montarea unei geomembrane de impermeabilizare de ultimă generație, produsă în Italia, care va proteja corpul barajului de infiltrații.
19:10
La vremuri noi, tot noi: Consiliul Local Oradea a aprobat noile Consilii de Administrație ale ADP, ADLO și CAO. Consilier UDMR: „De ce nu știm CV-urile?” # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea a aprobat joi, la propunerea primarului Florin Birta, noile Consilii de Administrație ale mai multor societăți subordonate municipalității: Administrația Domeniului Public, Agenția de Dezvoltare Locală și Compania de Apă. Structurile de conducere ale celor trei societăți sunt formate în proporție de circa 80% din membrii care au făcut parte și CA-urile provizorii ale acelorași societăți municipale.
18:50
Carne crudă servită unor elevi din Oradea. Mai mulți părinți și-au retras copiii de la cantină, directoarea spune că a fost un incident izolat # Bihoreanul
Situație neplăcută la Liceul Greco-Catolic din Oradea, unde o clasă de elevi a primit, la masa de prânz, carne insuficient gătită, spre nemulțumirea părinților. În timp ce unii dintre părinți au decis să nu-și mai lase copiii să mănânce hrana primită la școală, directoarea Antonia Nica spune că incidentul a fost unul izolat, provocat de faptul că respectiva clasă a anunțat târziu prezența la masa de prânz.
18:20
După ce a câştigat SuperCupa României şi Cupa României, echipa de polo CSM Oradea îşi începe în acest weekend şi parcursul în noua ediţie a campionatului Superligii Naţionale. Debutul va avea loc vineri seară, de la ora 19, cu derby-ul local, împotriva celor de la CSU Oradea. Jocul este programat la Bazinul Ioan Alexandrescu, iar intrarea spectatorilor va fi liberă.
18:00
Guvernul a aprobat un credit de 300 milioane euro, pentru cofinanțarea proiectului de 1,9 miliarde euro al căii ferate Cluj – Episcopia Bihor # Bihoreanul
Eterna și fascinanta României... Guvernul a anunțat în cea mai recentă reuniune, joi, adoptarea unui proiect de lege pentru aprobarea unui credit semnat încă de anul trecut și necesar cofinanțării proiectului de modernizare și electrificare a liniei ferate Cluj Napoca – Episcopia Bihor. Proiectul a fost început cu doi ani în urmă și trebuia finalizat anul viitor în august, iar faptul că abia acum a fost promovat proiectul legislativ spune totul despre ritmul de lucru al CFR, titularul proiectului.
17:40
Liderul Bisericii Greco-Catolice din România, Cardinalul Lucian Mureșan, a încetat din viață joi, la vârsta de 94 de ani. „Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco–Catolice din România, a trecut la Domnul”, a anunțat Biserica Română Unită cu Roma. Și Administrația prezidențială a trimis un mesaj de condoleanțe din partea președintelui Nicușor Dan.
17:20
Oradea alocă 1,1 milioane de lei pentru „Orașul faptelor bune” cu Radio ZU. Consilier PSD: „Nu este cea mai inspirată decizie. Am ajuns subiect de prime-time” (VIDEO) # Bihoreanul
După ce fondurile alocate de Oradea pentru organizarea unei noi ediții a FestiFall au devenit un subiect dezbătut în media națională, joi Consiliul Local a aprobat redistribuiri de sume în bugetul APTOR, astfel încât să fie introdus un nou eveniment în agenda locală, o nouă ediție a campaniei „Orașul faptelor bune”, care se va organiza din nou în centrul orașului, cu o contribuție substanțială din banii orădenilor: 1,12 milioane de lei.
17:00
Scene cutremurătoare în comuna bihoreană Tinca. O femeie de 44 de ani a fost închisă cu zilele în casa concubinului și bătută în repetate rânduri, inclusiv pe stradă și în incinta unui magazin. După ce a fost reținut de polițiști, agresorul, un bărbat de 36 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
16:50
Prețul alimentelor de bază, plafonat până în luna martie. Bolojan: „Soluția reală este să producem mai mult și mai bine” # Bihoreanul
Guvernul a decis joi prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă 6 luni, adică până în 31 martie 2026. Măsura, menită să protejeze puterea de cumpărare a populației, în special a persoanelor cu venituri reduse, a fost luată după discuții aprinse în Coaliție. „Știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung. Soluția reală este să producem mai mult și mai bine în România”, afirmă prim-ministrul Ilie Bolojan.
16:20
Orădenii şi bihorenii sunt invitați în acest weekend să alerge pentru sănătatea lor. Astfel, sunt aşteptaţi duminică, de la ora 10, pe pista de alergare din incinta Bazei Sportive Antonio Alexe din cartierul orădean Ioșia, unde se va desfăşura o nouă ediţie a Crosului Inimă de Leu. Evenimentul îşi propune să sublinieze importanța pe care o are mișcarea pentru sănătate.
15:50
Universitatea din Oradea, între primele 10 din țară în clasamentul QS World University Rankings # Bihoreanul
Universitatea din Oradea și-a consolidat poziția în topul celor mai bune instituții de învățământ superior din România, potrivit celui mai recent clasament QS World University Rankings 2026, dat publicității zilele trecute. În ierarhia națională, universitatea orădeană ocupă locul al zecelea.
15:20
O.T.L. invită orădenii la plimbări de agrement cu Autobuzul turistic. Se vor efectua curse vineri, 26, sâmbătă, 27 şi duminică, 28 septembrie 2025, ȋncepând cu ora 12:00, la interval de o oră, până la ora 20:00 (ultima cursă).
15:10
Analiză Storia: Cele mai ieftine garsoniere se găsesc în orașele din sud-vestul țării. Vezi cum stă Oradea la acest capitol! # Bihoreanul
Care sunt cele mai ieftine chirii din București și din marile orașe din țară. Garsoniere: de la 130 € în Arad și 138 € în Craiova; în București de la 187 €,Două camere: de la 250 € în Arad și 270 € în Oradea; în București de la 350 €, Trei camere: de la 280 € în Arad și 285 € în Craiova; în București de la 480 €.
14:50
Operație rară la Spitalul Județean din Oradea, pentru tratarea a două anevrisme cerebrale ale unei paciente, printr-o singură intervenție (FOTO) # Bihoreanul
Specialiștii Compartimentului de Radiologie Intervențională și Neuroradiologie Intervențională a Spitalului Județean Bihor au efectuat, în premieră pentru Oradea și regiune, o intervenție pentru tratarea concomitentă a două anevrisme cerebrale, folosind un dispozitiv special care redirecționează fluxul sanguin și în același timp determină închiderea anevrismelor. Totodată, locul puncției a fost și el închis cu un alt dispozitiv special, un „dop” de colagen care se resoarbe în trei luni. Pacienta a putut fi externată chiar a doua zi după operație.
14:00
Alegeri cruciale în Moldova. Ce temeri are diaspora basarabeană din Oradea, de ce și cum vrea Rusia să supună, din nou, mica țară abia urnită spre Europa # Bihoreanul
Când pune ochii pe o țară, Moscova nu trimite doar tancuri, ci și minciuni împachetate ca „știri”, iar reluarea controlului asupra Republicii Moldova ar fi pentru ruși nu doar un premiu, ci și o armă împotriva Ucrainei, a României și a Europei întregi. Dacă anul trecut au eșuat deoarece președinta Maia Sandu a câștigat un nou mandat, pentru duminica aceasta, când au loc alegeri parlamentare, au investit și mai mult în dezinformări și planuri de violențe. Succesul pro-rușilor ar fi îngrozitor, spun basarabeni din Oradea cu care BIHOREANUL a discutat despre miza scrutinului.
13:40
Caragiale cu mititei gătiți pe scena teatrului din Oradea. A doua premieră a stagiunii, "D-ale carnavalului", l-a celebrat pe actorul Eugen Ţugulea, care a jucat chiar în prima piesă a trupei românești (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Trupa Iosif Vulcan a Teatrului Regina Maria şi-a prezentat a doua premieră a stagiunii, "D-ale carnavalului" de I.L. Caragiale, în regia lui Vlad Trifaş, marcând totodată 70 de ani de la înfiinţarea trupei românești de teatru din Oradea. Aniversarea a fost legată de actorul Eugen Ţugulea, care a debutat pe aceeaşi scenă în 1955, la primul spectacol al trupei, tot cu un text de Caragiale.
Ieri
13:30
Polițiștii antifraudă, în acțiune. 320.000 de lei amenzi și 5 firme suspendate în Bihor # Bihoreanul
Operaţiune de amploare a poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, care, într-o singură săptămână, au verificat 262 de firme și au aplicat amenzi record de 320.000 de lei. Cinci afaceri au fost închise, aproape 20.000 de lei au fost confiscați, iar mii de țigarete nemarcate au fost scoase din circuitul ilegal.
13:10
Caragiale cu mititei gătiți pe scena teatrului din Oradea. Stagiunea a fost deschisă cu "D-ale carnavalului" și cu celebrarea actorului Eugen Ţugulea (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Trupa Iosif Vulcan a Teatrului Regina Maria şi-a deschis stagiunea cu premiera comediei "D-ale carnavalului" de I.L. Caragiale, în regia lui Vlad Trifaş, marcând totodată 70 de ani de la înfiinţarea trupei române de teatru din Oradea. Aniversarea a fost legată de actorul Eugen Ţugulea, care a debutat pe aceeaşi scenă în 1955, la primul spectacol al trupei, tot cu un text de Caragiale, şi care a fost omagiat acum.
12:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, implicat în faimosul furt al unui miliard de dolari, a fost extrădat în Republica Moldova cu 3 zile înaintea alegerilor parlamentare (FOTO) # Bihoreanul
Cu trei zile înaintea alegerilor legislative programate în Republica Moldova pe 28 septembrie, oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fost și șef de partid și vicepreședinte al Parlamentului, a fost extrădat din Grecia și predat autorităților de la Chișinău, unde a fost plasat într-un penitenciar. Plahotniuc, care a inspirat și un serial - Plaha - despre corupția din Moldova, era fugar din vara lui 2019, fiind principalul suspect în cel mai mare scandal financiar din această țară, soldat cu furtul unui miliard de dolari din trei bănci de la Chișinău, suma reprezentând 12% din PIB-ul țării.
12:40
Cea de-a opta ediție a TIFF Oradea debutează mâine, vineri, 26 septembrie, iar din program nu vor lipsi filmele românești și întâlnirile cu echipele acestora, regizori, actori și producători. Timp de trei zile, publicul va avea ocazia să descopere povești cinematografice emoționante, care abordează teme precum iubirea și fragilitatea umană, protecția mediului, mitul lui Dracula sau evenimente din istoria noastră.
12:20
Adolescentul care a trimis mesaje de ameninţare către şcoli din Oradea inclusiv a fost internat la Psihiatrie. Şi-a recunoscut fapta şi susține că nu a acţionat singur # Bihoreanul
Adolescentul de 17 ani suspectat că a expediat mesaje de ameninţare către sute de şcoli şi spitale din România, între care şi două unități de învățământ din Oradea, a fost internat în secţia de minori a Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" din Bucureşti, după ce a recunoscut că el este autorul e-mailurilor alarmante, notează Digi24.ro.
12:00
Pe aici nu se trece! Primăria Oradea a amenajat un trotuar de nici 1 metru, cu încălcarea tuturor normativelor, lângă parcarea Serviciului Rutier # Bihoreanul
Pietonii care traversează zona din vecinătatea sediului Serviciului Rutier Bihor din Piaţa Cetăţii nr. 51 sunt nevoiţi să se aventureze printre maşini. Riveranii sunt revoltaţi că municipalitatea orădeană a amenajat pe marginea parcării un trotuar îngust de numai 78 centimetri, contrar reglementărilor legale în vigoare.
11:50
TERMOFICARE ORADEA SA angajează Instalator încălzire centrală PT pentru Secția Rețele Primare, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
11:20
„Au săpat şi au plecat”. Locuitorii din Episcopia Bihor reclamă drumurile sparte pentru lucrări de apă şi canalizare, abandonate de aproape o lună (FOTO) # Bihoreanul
Locuitorii străzilor Cedrilor şi Plantelor din cartierul Episcopia Bihor reclamă drumurile acoperite doar cu piatră, care au fost sparte de către constructori şi abandonate, cu gropi tot la câţiva metri, de circa o lună. Executantul este Nord Conforest, una dintre „firmele de casă” ale PNL Cluj, care a câştigat lucrările de introducere a reţelelor de apă şi canalizare comandate de Compania de Apă Oradea pentru mai multe străzi din cartierele Rogerius și Episcopia.
10:50
Incendiu în Săcueni: Focul pornit de la sobă a distrus o anexă şi a pus în pericol două case # Bihoreanul
O anexă a unei gospodării din Săcueni a fost cuprinsă de flăcări miercuri după-amiază, după ce soba a fost folosită necorespunzător, iar incendiul risca să se extindă la două locuințe aflate în apropiere.
10:30
Evaluările de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, schimbate: accent pe competențe utile în viața de zi cu zi # Bihoreanul
Ministerul Educației a aprobat metodologia pentru evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, care se vor desfășura în anul școlar 2025-2026. Testările programate în luna mai vor fi menite să dezvolte competențe practice și să ajute elevii să aplice ceea ce învață la școală în viața de zi cu zi.
10:00
Tratament greoi: În ciuda programului restrictiv, spitalele din Bihor au strâns anul acesta aproape o tonă de medicamente expirate # Bihoreanul
Aruncate la întâmplare, medicamentele ajung să polueze solul și apele, punând în pericol ecosistemele și chiar sănătatea oamenilor. Responsabile de colectarea lor sunt spitalele, publice sau private, care de anul trecut trebuie să aibă puncte speciale în care cetățenii să predea aceste medicamente. Majoritatea sunt deschise, însă, taman când cei mai mulți oameni nu au cum să le treacă pragul.
09:00
Inginerie matrimonială: Concurs cu dedicație la Starea Civilă pentru absolvenți de... studii inginerești # Bihoreanul
În plină perioadă de restructurări, Primăria Nojorid face notă discordantă; a scos la concurs un post de consilier în compartimentul Stare Civilă. Potrivit anunțului postat pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, dosarele se pot depune până pe 29 septembrie, candidații vor susține proba scrisă pe 14 octombrie, iar, ulterior, pe cea de interviu.
08:30
Comunicat PNRR, Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării Leșu- jud. BIHOR # Bihoreanul
Administrația Bazinală de Apă Crișuri anunță că șantierul de reabilitare a barajului Leșu, județul Bihor, continuă să înregistreze progrese semnificative. După finalizarea lucrărilor de pregătire și asigurare a taluzului din beton, a început etapa de aplicare a membranei de impermeabilizare, una dintre cele mai apreciate tehnici din lume pentru protecția barajelor.
08:20
Lotus Băile Felix a obţinut o nouă victorie în Liga a III-a, în timp ce Crişul Sântandrei şi Bihorul Beiuş au pierdut din nou # Bihoreanul
Fotbaliştii de la Lotus Băile Felix au legat victoriile şi s-au impus şi marţi în jocul pe care l-au susţinut pe teren propriu în compania celor de la Sănătatea Cluj. Elevii antrenorului Cosmin Bodea au câştigat jocul cu 1-0 şi au urcat pe locul 7. În schimb, Crişul Sântandrei şi Bihorul Beiuş şi-au pierdut din nou jocurile, de această dată în deplasare.
08:10
Contra cronometru: După o anchetă tergiversată 7 ani, alte amânări în cazul copilului din Oradea care a murit cu zile în spital # Bihoreanul
Judecătoria Oradea a dat undă verde procesului în revoltătorul caz al celor doi medici acuzaţi de moartea unui copil de 2 ani și 6 luni, dar dezbaterile mai au de aşteptat. Dosarul trebuie să treacă şi pe la Tribunalul Bihor, iar după 7 ani de tergiversări ale procurorilor, care au soluţionat cazul abia după ce au fost forţaţi de instanţă, în primăvara viitoare faptele se prescriu, iar vinovații riscă să scape nepedepsiţi.
24 septembrie 2025
21:30
Cum se împacă FestiFall cu austeritatea lui Bolojan? Primarul Birta spune că Oradea își permite festivalul de 2,5 milioane lei # Bihoreanul
Chiar dacă România trece printr-o perioadă de „strâns cureaua”, Oradea nu renunță la cel mai mare festival al său, iar asta ridică întrebări. Chemat să explice cum se împacă austeritatea impusă de premierul Ilie Bolojan cu ediția din 2025 a FestiFall, care are un buget de 2,5 milioane lei, primarul Florin Birta a spus că Oradea nu are de ce să renunțe la organizarea acestei sărbători, pentru că niciodată n-a cerut bani de la Guvernul României pentru plata de salarii sau pentru evenimente.
21:00
„Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj”. Ilie Bolojan, declarații despre șomaj, cumulul pensiei cu salariul, reduceri de personal și micșorarea subvențiilor pentru partide (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri, într-o conferință de presă, despre măsurile care ar putea fi implementate în perioada următoare în România, atât pentru reducerea cheltuielilor, cât și pentru „o economie mai robustă”. Printre altele, prim-ministrul a spus că trebuie redusă perioada în care se acordă ajutorul de șomaj de la un an la șase luni. Pe de altă parte, a spus că în zilele următoare va fi prezentat un proiect de rectificare bugetară, care ar putea cuprinde și reducerea subvențiilor acordate partidelor: „Toată lumea trebuie să fie parte la acest efort național”.
20:20
„Degețica”, în premieră la Oradea! Trupa Arcadia deschide stagiunea cu un spectacol pentru cei mici # Bihoreanul
Trupa Arcadia a Teatrului Regina Maria începe stagiunea 2025-2026 cu un spectacol aşteptat de toţi copiii: "Degeţica", după Hans Christian Andersen, în dramatizarea şi regia lui Toma Hogea. Premiera va avea loc sâmbătă, 27 septembrie, cu două reprezentaţii. Prima va fi de la ora 11:00, iar a doua de la ora 13:00, ambele la Sala Arcadia.
19:30
După Trump, hop și Flavia Groșan! Anchetată pentru un fake despre sex și Covid, zice acum că nu a prescris niciodată banalul paracetamol # Bihoreanul
Pneumoloaga orădeană Flavia Groșan, faimoasă pentru pretențiile că în pandemie ar fi tratat bolnavi de Covid prin mijloace „alternative” și investigată în prezent de Colegiul Medicilor fiindcă a susținut că persoanele vaccinate le-ar îmbolnăvi pe cele nevaccinate în timp ce fac sex, a comis-o din nou. La puțin timp după ce președintele SUA Donald Trump a pretins că acest medicament ar fi dăunător, fără nicio dovadă științifică, doctorița din Oradea a scris pe Facebook că n-a prescris niciodată Paracetamol, datorită „intuiției”.
19:00
Poliția Bihor a anunțat miercuri că a fost identificat agresorul copilului de 8 ani, atacat sâmbătă, 20 septembrie, în toaleta publică din incinta Orășelului Copiilor din Oradea. Cel bănuit că a comis agresiunea este un minor de 11 ani din Oradea.
18:30
Locuri de muncă vacante în Bihor: peste 800 de posturi disponibile, mai mult de jumătate în Oradea # Bihoreanul
Conform datelor centralizate în 24 septembrie de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, în județul Bihor sunt disponibile 812 locuri de muncă vacante în această perioadă, cele mai multe în Oradea.
17:50
„Vă voi anunța eu!”. Ilie Bolojan spune că nu se gândește la demisie și rămâne premier „atât timp cât voi putea face ceva relevant” (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri despre speculațiile pe seama unei posibile demisii din funcție, dacă CCR va bloca legea pensiilor speciale ale magistraților sau alte legi asumate de Guvernul pe care-l conduce. Bolojan a spus că proiectele au fost întocmite conform „rigorilor constituționale”, iar în ceea ce privește demisia a afirmat că dacă va lua o astfel de decizie o va anunța el însuși.
