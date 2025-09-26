Modificări la graficul liniei 15 de autobuz

21:00

Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri, într-o conferință de presă, despre măsurile care ar putea fi implementate în perioada următoare în România, atât pentru reducerea cheltuielilor, cât și pentru „o economie mai robustă”. Printre altele, prim-ministrul a spus că trebuie redusă perioada în care se acordă ajutorul de șomaj de la un an la șase luni. Pe de altă parte, a spus că în zilele următoare va fi prezentat un proiect de rectificare bugetară, care ar putea cuprinde și reducerea subvențiilor acordate partidelor: „Toată lumea trebuie să fie parte la acest efort național”.