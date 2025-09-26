AUR se retrage din alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Nu vrem să fragmentăm votul”
MainNews.ro, 26 septembrie 2025 12:50
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat retragerea sa din competiția electorală din Republica Moldova, programată pentru 28 septembrie, invocând dorința de a nu fragmenta votul și de a evita dezorientarea publicului. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a confirmat vineri, 26 septembrie, ieșirea sa din competiția electorală din Republica Moldova, cu doar două
Acum 5 minute
13:30
Diana Buzoianu aprobat acordul de mediu pentru hidrocentrala Pașcani. AUR a acuzat-o că blochează finalizarea șantierului
Ministra mediului, Diana Buzoianu, a anunțat aprobarea acordului de mediu pentru hidrocentrala Pașcani. În cadrul moțiunii simple depusă de AUR împotriva sa, ea a fost acuzată că a blocat finalizarea șantierelor pentru această hidrocentrală și altele începute înainte de 1989 și aflate într-un stadiu avansat. „Pe 16 Septembrie (acum 10 zile) a venit analiza Apele
Acum o oră
12:50
AUR se retrage din alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Nu vrem să fragmentăm votul"
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat retragerea sa din competiția electorală din Republica Moldova, programată pentru 28 septembrie, invocând dorința de a nu fragmenta votul și de a evita dezorientarea publicului. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a confirmat vineri, 26 septembrie, ieșirea sa din competiția electorală din Republica Moldova, cu doar două
12:40
O investigație recentă a Reuters detaliază presupusa implicare a preoților și clericilor din Republica Moldova în promovarea unor mesaje anti-UE, înaintea alegerilor parlamentare cruciale pentru parcursul european al țării. Republica Moldova se pregătește pentru alegeri parlamentare decisive duminică, 28 septembrie, scrutin care va contura viitorul său european. În acest context, o investigație Reuters a scos
Acum 2 ore
12:30
Anchetă DSP la Spitalul „Sfânta Maria" din Iași: Cinci copii ar fi murit în urma unei infecții bacteriene
Direcția de Sănătate Publică Iași a demarat o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria" din Iași, în urma suspiciunilor privind un focar de infecții. Investigația vine după ce o publicație locală a semnalat decesul a cinci copii și infectarea altora cu bacteria Serratia Marcescens, ducând la închiderea secției de Terapie Intensivă. Direcția de
12:00
Iranul susține că acordul cu AIEA depinde de lipsa unor acțiuni ostile, inclusiv reintroducerea sancțiunilor
Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, a declarat vineri că țara sa va renunța la acordul care permite Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) să inspecteze amplasamentele sale nucleare dacă puterile occidentale vor reinstaura sancțiunile Organizației Națiunilor Unite (ONU), relatează Reuters. Măsurile restrictive ale ONU împotriva Iranului urmează să fie reimpuse sâmbătă la ora
11:50
Diana Șoșoacă anunță că se va prezenta la Parchet: Mă duc oriunde sunt chemată, dar când pot eu, nu când vor ei,
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a reacționat vehement după ce Parchetul General a solicitat ridicarea imunității sale, fiind suspectată în 11 dosare penale, inclusiv pentru propagandă legionară și promovarea cultului criminalilor de război. Europarlamentarul Diana Șoșoacă a răspuns solicitării Parchetului General de ridicare a imunității sale parlamentare, exprimându-și nemulțumirea față de acuzațiile aduse și ironizând posibilitatea de
Acum 4 ore
11:20
INS: Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a crescut în primele şapte luni ale anului
Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata din România a înregistrat o creștere de 1,1% în primele șapte luni ale anului 2025, conform seriei brute, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, în timp ce seria ajustată a indicat o ușoară scădere de 0,1%. Luna iulie 2025 a marcat o creștere semnificativă față de luna precedentă
11:00
Președintele american Donald Trump a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată. Au existat temeri că liderul de la Casa Albă va recunoaște controlul Israelului asupra regiunii drept represalii la recunoașterea Palestinei de către Franța, Marea Britanie, Canada, Australia și alte state, relatează The Guardian. Liderul SUA a respins în acest fel
10:40
Netanyahu, declarat persona non grata în Slovenia, pe fondul anchetei pentru crime de război
Slovenia l-a declarat joi persona non grata pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, invocând proceduri în curs la Curtea Internațională de Justiție pentru crime de război și împotriva umanității. Guvernul sloven a decis joi, în unanimitate, să-i interzică intrarea pe teritoriul său premierului israelian Benjamin Netanyahu, declarându-l persona non grata. Măsura vine în contextul unor proceduri
10:40
The Guardian: De ce sunt atât de importante alegerile parlamentare din Moldova de duminică?
Moldova va vota duminică în cadrul alegerilor parlamentare pe care preşedintele său le-a descris drept cele mai importante din istoria acestei mici ţări. Rezultatele vor confirma dacă Moldova, o fostă republică sovietică care şi-a câştigat independenţa în 1991, va continua pe calea integrării occidentale sau se va întoarce în orbita Rusiei, scrie The Guardian. Viitorul
10:00
Președintele Nicușor Dan a exclus în acest moment formarea unei alianțe între PSD și AUR. Șeful statului a pus procentul de 40% din sondaje pentru formațiunea condusă de către George Simion pe seama neîncrederii cetățenilor față de partidele care au guvernat sau care guvernează România. Într-o emisiune la Digi24 președintele a transmis că nu se
Acum 6 ore
09:00
Nicușor Dan și-a justificat absența de la Adunarea Generală a ONU. Ce motiv a oferit președintele
Președintele Nicușor Dan și-a justificat absența de la reuniunea la nivel înalt din cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Șeful statului a transmis că a fost mai important să rămână în țară, prezentând evenimentele la care a luat parte în această săptămână. În cadrul unei emisiuni la Digi24, Nicușor Dan a
Acum 12 ore
05:20
Nicuşor Dan, întrebat de ce nu s-a dus la Adunarea Generală a ONU: România a fost prezentă, a avut o delegaţie condusă de doamna ministru de Externe. Am considerat că e mai util să fiu prezent aici în perioada asta
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referindu-se la absenţa sa de la Adunarea Generală a ONU la care au participat lideri mondiali importanţi, că a considerat mai util să rămână în ţară. El a spus că România a fost reprezentată de ministrul de Externe, Oana Ţoiu, şi că s-a consultat cu aceasta înainte să plece la
Acum 24 ore
23:20
Adolescentul acuzat că a trimis mailuri de ameninţare cu atacuri armate, reţinut pentru terorism / Ar fi acţionat alături de o fată de 14 ani pentru a răspândi panică
Un adolescent de 17 ani a fost reținut de polițiști și procurori DIICOT, fiind suspectat că ar fi trimis e-mailuri cu amenințări de atacuri armate la școli, spitale și alte instituții din România. Tânărul ar fi colaborat cu o fată de 14 ani, iar scopul acestora a fost "de a crea panică şi a intimida
23:10
Nicuşor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune. A avut în spate o reţea din care au făcut parte nişte români cu bani
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că ştie "nişte lucruri" despre reţeaua concepută pentru a-l susţine pe Călin Georgescu în alegerile prezidenţiale din toamna trecută, el precizând că Georgescu a fost ajutat de oameni potenţi financiar din România. Întrebat, joi seară, la Digi 24, dacă aceşti oameni au fost legaţi de un proiect care a avut aceeaşi
23:10
Nicuşor Dan, întrebat de ce nu s-a dus la Adunarea Generală a ONU: România a fost prezentă, a avut o delegaţie condusă de doamna ministru de Externe. Am considerat că e mai util să fiu prezent aici în perioada asta # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referindu-se la absenţa sa de la Adunarea Generală a ONU la care au participat lideri mondiali importanţi, că a considerat mai util să rămână în ţară. El a spus că România a fost reprezentată de ministrul de Externe, Oana Ţoiu, şi că s-a consultat cu aceasta înainte să plece la
18:50
Pistol (CNAIR): Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domneşti Târg – Răcăciuni al Autostrăzii Focşani – Bacău a depăşit 80%, afirmă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit acestuia, constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focşani – Bacău (95,9 km) cu aproximativ 4.000 de
16:30
Român arestat în urma unor fraude internaţionale cu criptomonede: prejudiciu de 103 milioane de euro și percheziţii în Capitală
Procurorii DIICOT au efectuat percheziţii în locuinţa unui român din Bucureşti, suspectat de implicare într-o reţea internaţională de fraude informatice, care ar fi cauzat pierderi totale de aproximativ 103 milioane de euro unor cetăţeni europeni, prin înşelăciuni cu criptomonede pe platforme online. Ancheta arată că o parte semnificativă a fondurilor investite a fost transferată în
16:10
Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orbán pentru a discuta despre importurile de gaz din Rusia
Președintele american Donald Trump l-a sunat pe premierul maghiar Viktor Orbán pentru a discuta despre importurile de gaz ale Ungariei din Rusia. Liderul guvernului de la Budapesta i-a subliniat importanța menținerii importurilor pentru a împiedica majorarea prețurilor, relatează Euronews. Informația cu privire la convorbirea purtată de către cei doi lideri a fost confirmată de către
15:40
Daniel Băluță: Încep lucrările de extindere a parcului Tudor Arghezi cu patru hectare, majoritatea dedicate spațiilor verzi – FOTO
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat joi începerea lucrărilor de extindere a parcului Tudor Arghezi cu patru hectare. Conform edilului, aproximativ trei sferturi din suprafața suplimentară vor fi amenajate exclusiv cu spații verzi, incluzând iarbă, flori, arbuști și peste o mie de pomi, iar restul va fi dedicat a trei locuri de joacă moderne
15:20
Noi reglementări privind doborârea dronelor care violează spațiul aerian al României. Ce a decis CSAT
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat joi, după şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), că a fost completat cadrul legal privind apărarea obiectivelor împotriva dronelor, prin aprobarea unor metodologii care stabilesc lista acestora. Documentul are caracter flexibil şi se actualizează în funcţie de realităţi, putând include şi obiective temporare, precum locaţii unde se
15:20
Republica Moldova va construi prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chiș
Autoritățile din Republica Moldova pregătesc realizarea unei căi ferate electrificate cu ecartament european între Ungheni și Chișinău. Realizarea proiectului ar duce la stimularea comerțului și a conectivității transfrontaliere, prin facilitarea transportului de mărfuri către Uniunea Europeană, relatează Radio Chișinău. „Este vorba de călătorii mai rapide și mai sigure pentru pasageri, în condiții moderne de confort; … Articolul Republica Moldova va construi prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni apare prima dată în Main News.
15:10
Avertisment DNSC: Hackerii se dau drept OLX România și epantofi.ro pentru a vă fura datele – VIDEO # MainNews.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis, joi, un avertisment privind intensificarea atacurilor cibernetice prin care infractorii se dau drept platforme cunoscute, precum OLX România sau ePantofi, și folosesc imagini cu persoane publice pentru a promova așa-numite „oportunități de câștiguri”. Conform specialiștilor, atacatorii creează site-uri false, trimit mesaje sau link-uri care par autentice și … Articolul Avertisment DNSC: Hackerii se dau drept OLX România și epantofi.ro pentru a vă fura datele – VIDEO apare prima dată în Main News.
15:10
Zelenski, pregătit să renunțe la funcție după război: Obiectivul meu este să termin războiul și nu să continui să candidez la alt mandat # MainNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat recent că este pregătit să renunțe la funcție după încheierea războiului cu Rusia, prioritizând pacea în detrimentul continuării mandatului său. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „The Axios Show”, într-o înregistrare video publicată joi, în contextul participării sale la Adunarea Generală a ONU de la New York. „Obiectivul … Articolul Zelenski, pregătit să renunțe la funcție după război: Obiectivul meu este să termin războiul și nu să continui să candidez la alt mandat apare prima dată în Main News.
14:50
CTP: „Rușii bombardează Republica Moldova cu sute de milioane de dolari pentru a ocupa țara după alegeri” # MainNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu avertizează, într-o postare publicată joi pe Facebook, că Rusia ar desfășura o amplă operațiune subversivă în Republica Moldova, cu scopul de a prelua controlul după alegerile de duminică și de a transforma țara într-o bază militară împotriva Ucrainei și României. Sub titlul „Operație pe cord deschis”, CTP scrie că … Articolul CTP: „Rușii bombardează Republica Moldova cu sute de milioane de dolari pentru a ocupa țara după alegeri” apare prima dată în Main News.
14:50
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a efectuat joi, 25 septembrie 2025, recepția preliminară a celei de a șase rame electrice interregionale (RE-IR) Coradia Stream, la Depoul Alstom din incinta Atelierele CFR Grivița. Trenul, construit în fabrica Alstom din Bautzen, Germania, a sosit la București la începutul acestei săptămâni. Cu această ocazie a fost finalizat și … Articolul A șasea ramă interregională Alstom, recepționată preliminar de ARF apare prima dată în Main News.
13:50
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală în dosarul finanțării ilegale a campaniei electorale # MainNews.ro
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost găsit vinovat în dosarul în care a fost acuzat de acceptarea unei finanțări ilegale pentru campania sa electorală din 2007 din partea fostului lider al Libiei, Muammar Gaddafi, relatează Euronews. Fostul șef de stat a fost achitat pentru acuzațiile de deturnare de fonduri publice libiene și corupție … Articolul Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală în dosarul finanțării ilegale a campaniei electorale apare prima dată în Main News.
Ieri
13:20
O nouă companie aeriană va opera în premieră zboruri directe spre Copenhaga de pe Aeroportul din Cluj # MainNews.ro
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunță în premieră absolută noua oportunitate de călătorie prin intermediul companiei aeriene Norwegian, care va opera zboruri spre Copenhaga, începând din sezonul de vară al anului 2026. Începând din 28 iunie 2026, compania aeriană Norwegian va conecta pentru prima dată orașul Cluj-Napoca cu capitala Danemarcei, Copenhaga. Zborurile vor fi operate cu două frecvenţe săptămânale, în … Articolul O nouă companie aeriană va opera în premieră zboruri directe spre Copenhaga de pe Aeroportul din Cluj apare prima dată în Main News.
13:10
Ilie Bolojan: Am decis să prelungim plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026 # MainNews.ro
Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă suplimentară de șase luni, până la data de 31 martie 2026. Această decizie a fost precedată de discuții intense în cadrul coaliției de guvernare. Premierul Ilie Bolojan a confirmat măsura după ședința de Guvern, subliniind beneficiile … Articolul Ilie Bolojan: Am decis să prelungim plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026 apare prima dată în Main News.
13:00
Ministerul Fondurilor Europene simplifică accesul la finanțări cu ajutorul inteligenței artificiale, printr-un proiect finanțat din PNRR # MainNews.ro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) derulează un proiect de inteligență artificială, finanțat prin PNRR, menit să simplifice accesarea fondurilor europene și interacțiunea cu beneficiarii, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condus de ministrul Dragoș Pîslaru, a inițiat un proiect de implementare a inteligenței artificiale. Obiectivul principal este de a sprijini … Articolul Ministerul Fondurilor Europene simplifică accesul la finanțări cu ajutorul inteligenței artificiale, printr-un proiect finanțat din PNRR apare prima dată în Main News.
12:20
Deputatul AUR Andrei Gușă încearcă să obțină semnăturile necesare pentru depunerea unui proiect de lege privind limitarea dreptului de vot al celor cu dublă cetățenie. Aceștia ar urma să participe la scrutine într-un singur stat, relatează Radio Europa Liberă România. Andrei Gușă este fiul fostului consultant politic Cosmin Gușă. El a fost ales deputat pe … Articolul Deputatul AUR Andrei Gușă vrea limitarea dreptului de vot al celor cu dublă cetățenie apare prima dată în Main News.
12:00
PAS spre UE sau înapoi în siajul Moscovei? Analistul Ion Tăbârță explică strategiile Kremlinului în alegerile moldovenești – INTERVIU # MainNews.ro
Republica Moldova se va afla duminică, poate mai mult ca niciodată, la răscruce de drumuri. Peste 3 milioane de basarabeni sunt așteptați să voteze la alegerile parlamentare, un scrutin de o importanță capitală pentru destinele teritoriului dintre Prut și Nistru. După patru ani de guvernare cu rezultate modeste pe plan intern și remarcabile pe plan … Articolul PAS spre UE sau înapoi în siajul Moscovei? Analistul Ion Tăbârță explică strategiile Kremlinului în alegerile moldovenești – INTERVIU apare prima dată în Main News.
10:50
SUA și Iranul semnalizează o posibilă relaxare a tensiunilor generate de programul nuclear # MainNews.ro
SUA și Iranul semnalizează o posibilă relaxare a tensiunilor generate de programul nuclear. Oficialii de la Teheran au reiterat că nu intenționează să construiască o armă nucleară, iar cei de la Washington și-au arătat disponibilitatea de a relua negocierile pentru rezolvarea disputei, relatează Reuters. Ce au declarat Masoud Pezeshkian și Steve Witkoff? În cadrul discursului … Articolul SUA și Iranul semnalizează o posibilă relaxare a tensiunilor generate de programul nuclear apare prima dată în Main News.
10:30
INS: Câștigul salarial mediu net a ajuns la 4.959 lei în 2024, în creștere cu 12,4% față de 2023 # MainNews.ro
Câștigul salarial mediu net lunar în România a atins 4.959 lei în anul 2024, marcând o creștere de 12,4% (echivalentul a 547 lei) față de anul precedent, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Similar, câștigul salarial mediu brut lunar a crescut cu 14,5%, ajungând la 8.061 lei. Aceste creșteri vin într-un context … Articolul INS: Câștigul salarial mediu net a ajuns la 4.959 lei în 2024, în creștere cu 12,4% față de 2023 apare prima dată în Main News.
10:30
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat, joi, din Grecia în Republica Moldova pentru a răspunde acuzațiilor legate de implicarea sa în „furtul secolului” – dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc în 2014. Avionul pe cursa Atena–Chișinău, la bordul căruia se afla Plahotniuc, a aterizat în capitala Republicii Moldova în jurul prânzului. Potrivit … Articolul Oligarhul Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chişinău, fiind coborât în cătuşe din avion apare prima dată în Main News.
09:10
Sorin Grindeanu se arată optimist că guvernul Bolojan își va încheia mandatul la termen # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a respins ideea realizării unei coaliții cu AUR, subliniind că actualul guvern, condus de către Ilie Bolojan, își va încheia mandatul în martie 2027, așa cum este prevăzut în acordul de guvernare. Într-o emisiune la Antena 3 CNN, liderul social-democrat a declarat că scorul formațiunii conduse de către George … Articolul Sorin Grindeanu se arată optimist că guvernul Bolojan își va încheia mandatul la termen apare prima dată în Main News.
09:10
Societatea de Transport București a anunțat miercuri anularea procedurii pentru achiziția a 40 de tramvaie de proveniență rusească, prin intermediul unor societăți ale afaceristului Gruia Stoica. Mainnews.ro dezvăluit în exclusivitate încă din anul 2021 dedesubturile acestei licitații și cum fost posibil ca o firmă cu zero experiență în producerea un astfel de vehicule să se … Articolul STB nu mai cumpără tramvaie de la Putin. Cum explică compania anularea achiziției apare prima dată în Main News.
08:40
Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Pe agendă, procedurile pentru doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional # MainNews.ro
Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a şedinţei se află stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba … Articolul Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Pe agendă, procedurile pentru doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional apare prima dată în Main News.
24 septembrie 2025
21:20
DIICOT a deschis dosar penal pentru terorism după amenințările trimise către zeci de școli și spitale din țară # MainNews.ro
DIICOT a anunțat miercuri seară că a deschis o anchetă penală după valul de amenințări transmise prin e-mail mai multor școli și spitale din București și din alte județe ale țării, cazul fiind încadrat ca infracțiune de amenințare cu caracter terorist. În prezent, procurorii efectuează cercetări in rem, adică asupra faptei, nu a unei persoane … Articolul DIICOT a deschis dosar penal pentru terorism după amenințările trimise către zeci de școli și spitale din țară apare prima dată în Main News.
19:00
Bolojan, întrebat pe cine va numi vicepremier în locul lui Anastasiu: Un astfel de om care să fie şi disponibil să intre într-o astfel de situaţie nu e uşor de găsit, dar în perioada următoare vom veni cu o propunere pentru a ocupa acest post # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu este uşor să se găsească un om care să vină din zona antreprenorială sau din cea de responsabilitate socială şi să fie dispus să intre în Guvern pentru a ocupa postul de vicepremier deţinut anterior de Dragoş Anastasiu, dar a precizat că în perioada următoare va veni cu … Articolul Bolojan, întrebat pe cine va numi vicepremier în locul lui Anastasiu: Un astfel de om care să fie şi disponibil să intre într-o astfel de situaţie nu e uşor de găsit, dar în perioada următoare vom veni cu o propunere pentru a ocupa acest post apare prima dată în Main News.
18:00
Ilie Bolojan explică principalele măsuri din pachetul trei: „Reducerea aparatului central, stoparea cumulului pensiei cu salariul și eliminarea pensionării anticipate” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri, principalele măsuri incluse în pachetul trei pentru reducerea deficitului, menționând că acestea vizează reducerea aparatului din instituțiile centrale și serviciile deconcentrate, interzicerea cumulului pensiei cu salariul, eliminarea pensionării anticipate și scurtarea perioadei de șomaj. În cadrul unei conferințe de presă, Bolojan a explicat că pachetul de măsuri privind administrația … Articolul Ilie Bolojan explică principalele măsuri din pachetul trei: „Reducerea aparatului central, stoparea cumulului pensiei cu salariul și eliminarea pensionării anticipate” apare prima dată în Main News.
17:00
Ilie Bolojan, după discuţiile de la Bruxelles: Am convenit un deficit cu care România să se închidă anul acesta de 8,4% din PIB / Dacă anul acesta respectăm această ţintă, anul viitor am putea să ne apropiem de o ţintă de puţin peste 6% din PIB # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, după discuţiile de la Bruxelles, că au convenit un deficit cu care România să se închidă anul acesta de 8,4% din PIB iar asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro. Potrivit premierului, dacă anul acesta respectăm … Articolul Ilie Bolojan, după discuţiile de la Bruxelles: Am convenit un deficit cu care România să se închidă anul acesta de 8,4% din PIB / Dacă anul acesta respectăm această ţintă, anul viitor am putea să ne apropiem de o ţintă de puţin peste 6% din PIB apare prima dată în Main News.
16:00
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță organizarea luni a unor proteste în mai multe centre universitare din țară. Manifestanții sunt nemulțumiți de modificările legislative adoptate în această vară care au dus la diminuarea fondurilor pentru asigurarea transportului, precum și a bugetului pentru burse. „Studenții din toată țara resimt efectele negative ale măsurilor … Articolul Studenții din marile centre universitare vor protesta luni. Ce îi nemulțumește apare prima dată în Main News.
16:00
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că a început refacerea carosabilului pe principalele bulevarde: Calea Victoriei, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu și Piața Victoriei. Lucrările se efectuează noaptea, ca să afecteze cât mai puțin traficul. În același timp, se refac și marcajele rutiere, pentru mai multă siguranță. „Am început refacerea carosabilului pe … Articolul Marile bulevarde din București intră în reparații apare prima dată în Main News.
16:00
Bărbat reținut în Marea Britanie în urma atacului cibernetic care a paralizat zborurile la Bruxelles, Heathrow și alte aeroporturi europene # MainNews.ro
Un bărbat a fost reținut în Marea Britanie, fiind suspectat că ar fi implicat în atacul cibernetic care a perturbat zborurile de pe aeroportul Heathrow și alte aeroporturi europene, potrivit BBC și The Guardian. Autoritățile britanice au anunțat că suspectul, în jur de 40 de ani, a fost arestat în West Sussex de agenți ai … Articolul Bărbat reținut în Marea Britanie în urma atacului cibernetic care a paralizat zborurile la Bruxelles, Heathrow și alte aeroporturi europene apare prima dată în Main News.
15:10
ANALIZĂ Care sunt consecințele absenței lui Nicușor Dan de la Adunarea Generală a ONU? # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan, care și-a preluat mandatul la finalul lunii mai, nu ia parte la reuniunea la nivel înalt din cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. În lipsa sa, delegația României este condusă de către ministra de externe Oana Țoiu. Absența șefului statului de la reuniunea diplomatică privează România de oportunitatea … Articolul ANALIZĂ Care sunt consecințele absenței lui Nicușor Dan de la Adunarea Generală a ONU? apare prima dată în Main News.
15:10
Horațiu Potra, cunoscut ca fost mercenar și om de afaceri cu conexiuni controversate, este vizat de anchete ample în România pentru infracțiuni grave, de la evaziune fiscală și spălare de bani, până la deținere ilegală de arme și constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit surselor judiciare, acesta ar fi fugit din țară înainte de emiterea … Articolul BREAKING Horațiu Potra ar fi fost reținut în Dubai – surse apare prima dată în Main News.
14:50
Spitalele publice și private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienților. Totodată, managerii unităților vor fi obligați să instaleze sisteme de supraveghere video în secțiile ATI și UPU, după ce a primit votul final în Parlament proiectul inițiat de deputații USR Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener și Cristina Prună. Legea merge la … Articolul Butoane de panică și camere video în spitale. Legea a fost adoptată de Parlament apare prima dată în Main News.
14:00
Șoșoacă se declară victima răzbunării Ursulei von der Leyen, după ce Parchetul General a început urmărirea penală împotriva sa: „Mă urăște. Am fost prima care a contribuit la căderea ei” # MainNews.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă a acuzat marți, într-o intervenție la România TV, că este victima răzbunării președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce Parchetul General a început urmărirea penală împotriva ei. „Justiția, dacă ar justiție, nu am fi în situația asta, pentru că există dreptul la libertate de opinie, nu am avea legi care … Articolul Șoșoacă se declară victima răzbunării Ursulei von der Leyen, după ce Parchetul General a început urmărirea penală împotriva sa: „Mă urăște. Am fost prima care a contribuit la căderea ei” apare prima dată în Main News.
14:00
Adolescentul audiat pentru amenințările trimise școlilor și spitalelor a fost acuzat în SUA de terorism și pornografie # MainNews.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost audiat miercuri la sediul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) în legătură cu o serie de mesaje de amenințare trimise școlilor, grădinițelor, spitalelor și secțiilor de poliție din România. Aceste audieri survin după ce sute de instituții de stat din București și din țară au primit … Articolul Adolescentul audiat pentru amenințările trimise școlilor și spitalelor a fost acuzat în SUA de terorism și pornografie apare prima dată în Main News.
