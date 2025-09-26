AUR se retrage de la alegerile din Moldova, cu două zile înainte de vot: „Nu vrem să fim ACUZAȚI că ne-am implicat în afacerile unui alt stat”
Gândul, 26 septembrie 2025 12:50
Partidul condus de Georoge Simion a anunțat vineri, într-o conferință de presă, că se retrage din competiția electorală din Republica Moldova, programată pentru duminică, 28 septembrie. „Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă”, se […]
• • •
Acum 5 minute
13:30
De această dată, invitatul este Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor, cunoscut pentru abordările sale unice asupra vieții spirituale și pentru modul în care reușește să explice concepte aparent abstracte, făcându-le accesibile publicului larg. Într-un dialog deschis și intens, Adrian Artene și Ovidiu Dragoș Argeșanu explorează teme care ne preocupă pe toți, dar pe […]
13:30
Casa Albă a susținut joi că un nou sondaj arăta că președintele SUA Donald Trump s-ar bucura de o rată de aprobare de 57% în rândul americanilor. Într-o postare pe platforma X, Casa Albă s-a lăudat că peste jumătate din electoratul american susține munca președintelui Donald Trump. „Un sondaj nou. 57,11% dintre americani îl APROBĂ […]
13:30
Trei ZODII care, pe final de septembrie 2025, vor intra într-o etapă de iubire profundă. Cine își poate întâlni sufletul pereche # Gândul
Ultima săptămână a lunii septembrie 2025 aduce vești bune pentru câteva semne zodiacale. Astrele arată că unele zodii sunt gata să trăiască o iubire autentică, mai matură și mai stabilă decât tot ce au cunoscut până acum. Pentru acești nativi, ultimele zile din septembrie aduc o încărcătură emoțională puternică, în care se pot naște relații […]
13:30
Consiliul Concurenței analizează preluarea NAPOLACT de către Bonafarm, după ce s-au ridicat mai multe semne de întrebare privind securitatea națională # Gândul
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care grupul maghiar Bonafarm Zrt. intenționează să preia FrieslandCampina Romania Holding B.V. și, indirect, FrieslandCampina Romania S.A., care deține brandul românesc Napolact. „FrieslandCampina România Holding B.V. este o societate de tip holding care nu desfășoară activități comerciale. FrieslandCampina Romania S.A. produce și comercializează o gamă largă de produse lactate (băuturi […]
Acum 15 minute
13:20
Un focar de infecție din spitalul „Sf. Maria” din Iași a răpus șase copii internați acolo. Conducerea a încercat mușamalizarea cazului # Gândul
Șase copii care erau internați în secția ATI a Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași și-au pierdut viața după ce s–au infectat cu bacteria Serratia Marcescens. Conducerea a amânat închiderea secției, iar DSP Iași a confirmat că este vorba despre un focar și au deschis o anchetă epidemiologică. Ce șase copii internați la secția […]
13:20
În campanie spunea că nu se mai uită la TV de 8 ani. Acum, Nicușor Dan spune că se uită “în trecere” și “fără sonor.” Și nu-i prea place ce vede # Gândul
Joi seara, în interviul acordat Digi 24, am aflat lucruri noi despre președintele Nicușor Dan. După ce, în campania electorală, dezvăluia că nu se mai uită la televizor de opt ani, iată a trebuit să ajungă în cea mai înaltă funcție din stat pentru a avea acces la televizor și a se reconecta cu realitățile […]
Acum 30 minute
13:10
Shehbaz Sharif l-a îndemnat pe TRUMP să facă investiții în Pakistan/ Statele arabe își consolidează cooperarea cu Islamabadul # Gândul
Prim-ministrul pakistanez, Shehbaz Sharif, a îndemnat companiile americane să investească în țara sa, în timpul unei întâlniri cu președintele SUA, Donald Trump. Sharif, alături de șeful armatei, mareșalul Asim Munir, s-a întâlnit, joi, cu Trump, cu scopul de a îmbunătăți relațiile dintre cel două state. Premierul pakistanez a propus sectoarele agriculturii, tehnologiei, mineritului și energiei […]
Acum o oră
13:00
Vine frigul peste toată România: temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână din octombrie/Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie anunță că, în prima săptămână din octombrie, temperaturile vor fi mai mici decât cele specifice perioadei. Vineri, ANM a dat publicității prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Vremea în săptămâna 29.09 – 06.10.2025 Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o […]
13:00
(P) Ce aduce nou Seria HUAWEI WATCH GT 6: inovații pentru pasionații de sport și o autonomie incredibilă de până la 21 de zile # Gândul
Când vrei să-ți testezi limitele fizice, sportul este cea mai bună metodă prin care poți face asta. Însă dacă sportul este susținut și de tehnologie, vei ajunge nu doar să-ți testezi limitele, ci și să le redefinești și să vrei să le depășești. Cu o baterie extrem de rezistentă, ceasurile din noua serie HUAWEI WATCH […]
13:00
Președintele DANU! NU a mers la reuniunea ONU, NU a vorbit cu sinistrații de la Broșteni, NU a fost la Ziua Marinei. A zis DA de 3 ori Moldovei, în 3 luni, DA drumețiilor, DA la nuntă. Prioritățile bizare ale președintelui Nicușor DANU # Gândul
După preluarea mandatului de președinte al României, vizitele efectuate de Nicușor Dan s-au aflat pe coordonate greu de înțeles. „Prioritățile” șefului statului au fost și rămân greu de descifrat, cu atât mai mult cu cât România traversează o perioadă complicată indusă de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. Totuși, Nicușor Dan și-a asigurat mai multe […]
12:50
AUR se retrage de la alegerile din Moldova, cu două zile înainte de vot: „Nu vrem să fim ACUZAȚI că ne-am implicat în afacerile unui alt stat” # Gândul
12:50
Viktor Orban urmează exemplul lui Trump: Guvernul ungar desemnează Antifa drept organizație TERORISTĂ # Gândul
Guvernul Ungariei a decis, în ședința de miercuri, să desemneze mișcarea Antifa drept o organizație teroristă, a anunțat premierul Viktor Orban. Executivul de la Budapesta va întocmi o listă națională a organizațiilor teroriste și va lua „cele mai stricte măsuri posibile” împotriva acestora, a precizat Orban, subliniind că statul trebuie să garanteze cî „acțiunile și […]
12:40
(P) Gătitul acasă versus cel din fast food: modul în care echipamentele de bucătărie fac diferența în funcție de preparate # Gândul
Gătitul poate fi o adevărată artă atunci când îți place să experimentezi în bucătărie, dar și un proces rapid și eficient când ești în criză de timp. Cu toate acestea, echipamentele pe care le folosești în ambele medii fac o diferență semnificativă în modul în care preparatele sunt realizate. Dacă în bucătăriile de acasă […]
12:40
Elucubrație este unul dintre acele cuvinte mai puțin utilizate în limba română și se referă la descrierea unei idei bizare, o teorie absurdă sau o vorbă lipsită de sens. Definiția din DEX Potrivit DEX 2009, elucubrație înseamnă: ELUCUBRÁȚIE, elucubrații, s. f. (Livresc) Expunere, idee, teorie lipsită de logică, născocire absurdă. Producție literară (sau științifică) lipsită […]
12:40
FOTO / Ce RELAȚIE are în prezent Alina Sorescu cu Alexandru Ciucu. Cum se înțelege cu fostul soț # Gândul
Alina Sorescu, în vârstă de 39 de ani, a spus ce relație are în prezent și cum se înțelege cu fostul său soț, Alexandru Ciucu, în vârstă de 49 de ani. Cântăreața Alina Sorescu a format o familie cu designerul Alexandru Ciucu. Cei doi au împreună două fetițe, Carolina și Raisa. Într-un mesaj transmis […]
12:40
AUR se retrage de la alegerile din Moldova, la două zile înainte de vot: „Nu vrem să fim ACUZAȚI că ne-am implicat în afacerile unui alt stat” # Gândul
Acum 2 ore
12:20
SUA anunță noi TAXE vamale la medicamente, camioane grele și mobilă. Trump dezvăluie singura condiție pentru care va face o excepție # Gândul
Statele Unite ale Americii vor impune noi taxe vamale pentru medicamente, camioane și mobilă importate, scrie AFP. Chiar președintele Donald Trump a făcut anunțul oficial. Într-un mesaj postat pe Truth Social, Trump spune următoarele: „Vom aplica o taxă de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat”. Care este excepția Există o singură excepție, […]
12:20
La ce s-a referit Nicușor Dan când vorbea de influența SRI?! Tudorel Toader: Poate la protocoale/ Negrescu: Ofițerii SRI, detașați în instituții-cheie # Gândul
Președintele Nicușor Dan a surprins joi seara, la Digi24, cu o afirmație despre rolul serviciilor secrete în România. Șeful statului a spus deschis că Serviciul Român de Informații (SRI) a avut un cuvânt greu de spus nu doar în zona securității, ci și în politică, economie și luarea deciziilor. „S-o spunem foarte direct, am avut […]
12:10
Specialiștii spun că în funcție de alegerile pe care le facem putem să descoperim aspecte ascunse ale personalității noastre. În imaginea de mai jos trebuie să alegi copacul care te atrage cel mai mult și să citești interpretarea care ți se potrivește. Regula de bază este să mergi pe instinct – cel mai sincer răspuns […]
12:00
Zeci de infractori români din Regatul Unit, deportați. Au fost expulzați sub escortă, dar cu o sumă frumușică de bani pe card / Operațiune de amploare a guvernului britanic # Gândul
Zeci de români care au venit legal în Marea Britanie au fost scoși din țară, după ce au comis mai multe infracțiuni grave. Potrivit informațiilor existente, vorbim despre 47 de persoane, bărbați și femei, care au comis infracțiuni, inclusiv furturi, infracțiuni sexuale și crime, fiind condamnate la pedepse cu închisoarea. Postul ITV News a primit […]
11:50
Moment VIRAL cu Donald și Melania Trump la bordul elicopterului prezidențial, surprins de reporteri # Gândul
O imagine cu președintele SUA Donald Trump şi Prima Doamnă Melania Trump, surprinsă în timp ce cei doi aveau o conversație la bordul elicopterului prezidenţial, s-a viralizat rapid. Camerele reporterilor au surprins imagini cu ceea ce People a descris ca “o conversație serioasă” între Trump și Melania, la bordul elicopterului Marine One. Cei doi se […]
11:50
Simone Tempestini poate deveni campion absolut pentru a 10-a oară dacă învinge la Raliul Vâlcii # Gândul
Simone Tempestini își poate asigura, matematic, titlul de campion național la raliuri pentru a 10-a oară, un record absolut, dacă va câștiga în acest weekend Raliul Vâlcii, a șaptea etapă a sezonului 2025. Aproape 60 de echipaje sunt înscrise la antepenultima cursă din Campionatul Național de Raliuri, printre cei aflați la start numărându-se, pentru al […]
11:50
Ilie Bolojan s-a ținut de cuvânt. Sorin Grindeanu a anunțat că hidrocentrala de la PAȘCANI a primit undă verde # Gândul
Sorin Grindeanu a anunțat vineri pe pagina sa de Facebook că Ministerul Mediului a dat undă verde pentru hidrocentrala de la Pașcani, proiect pe care PSD îl consideră strategic pentru securitatea energetică a României. „Era singura decizie rațională și de bun-simț. Mă bucur că ministrul Mediului a luat, într-un final, decizia corectă! Românii au nevoie […]
11:50
IRANUL va renunța la un acord cu AIEA, dacă statele occidentale vor reinstaura sancțiunile împotriva programului său nuclear # Gândul
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat, vineri, că Teheranul va renunța la un acord care permite organismului de supraveghere al ONU să inspecteze instalațiile sale nucleare, în cazul în care statele occidentale vor reinstaura sancțiunile. O serie de sancțiuni ONU împotriva Iranului urmează să fie reinstaurate sâmbătă, după ce Franța, Marea Britanie și […]
11:50
Românii muncesc mai mult și sunt plătiți mai prost decât alți europeni, confirmă biroul de statistică al Uniunii Europene # Gândul
Românii au unele dintre cele mai mici venituri din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat, biroul european de statistică, prelucrate de economistul Cristian Socol. În aceeași vreme, angajații din România sunt plătiți cel mai prost din Uniunea Europeană, cu excepția angajaților bulgari. Datele prezentate de Socol se referă la productivitatea muncii în statele UE în raport […]
Acum 4 ore
11:30
Hai să continuăm această zi râzând! GÂNDUL.RO vă aduce bancul zilei: Concediul la români. Descoperă cine este cu adevărat român. Nu ești român adevărat… dacă nu îți iei concediu de odihnă să faci treabă acasă și concediu medical să mergi în concediu. Să râdem în continuare: Patronul și tânărul leneș Patronul unei întreprinderi se hotărăște […]
11:30
Avertismentul specialiștilor după ce Marea Neagră s-a încălzit cu 1 grad. Cum au contribuit turiștii? # Gândul
Cercetătorii au lansat un avertisment legat de Marea Neagră care s-a încălzit cu 1 grad în doar 20 de ani, iar asta reprezintă un „pericol mortal”. Turiștii români, dar și turismul au contribuit la acest aspect. Mările din Europa s-au încălzit brusc în ultimele decenii. Vestea bună pentru turiști reprezintă un „pericol mortal” pentru ecosistem, […]
11:20
Ce a pățit o femeie din Buzău care a mângâiat un arici, crezând că este pisică. A ajuns la spital # Gândul
O femeie din Buzău a trecut printr-un incident neobișnuit. Un arici a mușcat-o de mână, aceasta a confundat animalul cu o pisică. În vârstă de 64 de ani, pacienta s-a prezentat la urgențe unde i s-a administrat tratament și un vaccin antitetanos, iar medicii i-au recomandat și vaccinul antirabic. Reprezentanții spitalului au transmis, vineri, că […]
11:10
Fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub ACUZARE de DNA pentru PUZ Primăverii 1. Nicușor Dan: „Ar trebui să fie în pușcărie” # Gândul
Fostul arhitect-șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, este pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu aprobarea PUZ-ului de pe strada Primăverii nr. 1. Potrivit surselor judiciare, Dumitrașcu este acuzat că a încălcat legislația de urbanism în 2019, când a semnat avizele și rapoartele prin […]
11:10
Algebra puterii după Nicușor: Dreptul e interpretabil, fotoliul lui Bolojan e fix. Premierul nu pleacă dacă pachetele de reformă sunt RESPINSE de CCR # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Digi 24, că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să își dea demisia în cazul în care Curtea Constituțională ar respinge unul dintre pachetele de reformă ale Guvernului. El a explicat că deciziile CCR țin de interpretarea unor texte și că există mereu loc de ambiguități. ”Deloc (dacă […]
11:10
S-a terminat ediția din 2025 a Festivalului George Enescu. De câteva zile am revenit la viața obișnuită. Ajunsesem să merg la concertele Festivalului Enescu mai ceva ca la serviciu. Se acumulaseră atâtea restanțe, într-o lună de festival, încât de abia acum, după câteva zile bune de la concertul de închidere, reușesc să găsesc răgazul necesar […]
11:00
Microsoft restricționează accesul ARMATEI israeliene la unele servicii de cloud și inteligență artificială # Gândul
Compania tehnologică americană Microsoft a restricționat o parte din serviciile pe care le oferă Armatei israeliene, din cauza îngrijorărilor că ar putea încălca termenii și condițiile sale prin utilizarea software-ului pentru a spiona milioane de palestinieni. Vicepreședintele Microsoft, Brad Smith, a anunțat că „a oprit și a dezactivat un set de servicii” către o unitate […]
11:00
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu # Gândul
Aproape orice român angajat în câmpul muncii vrea să știe cât va încasa la pensie, la momentul respectiv. Un calcul simplu, realizat pe baza salariului net actual și a numărului de ani lucrați cu contract de muncă, arată sumele pe care fiecare angajat le-ar putea primi de la stat la retragerea din activitate. Astfel, mai […]
10:50
Un înalt oficial Hamas justifică prețul plătit de PALESTINIENI după atacul împotriva Israelului din 7 octombrie 2023: “A creat un moment de aur” # Gândul
Ghazi Hamad, un oficial de rang înalt al Hamas, a justificat atacul grupării din 7 octombrie asupra Israelului, în ciuda zecilor de mii de morți din Fâșia Gaza. Pe 7 octombrie 2023, militanții Hamas au atacat Israelul, ucigând 1.200 de persoane și luând peste 250 de ostatici. Atacul a declanșat represalii brutale din partea Israelului. […]
10:40
Lavinia Betea: „Biografiile comuniștilor au un pattern. ION Iliescu apare ca un copil cu un destin nefericit” # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise de Gândul, istoricul Lavinia Betea a vorbit despre tiparul biografiilor comuniștilor și felul în care acestea erau construite. Ea a explicat de ce Ion Iliescu reprezintă un caz aparte în această schemă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Biografiile justificau originea socială Lavinia Betea a arătat că, în […]
10:40
Ion Cristoiu: D-ale nevolniciei: Nicușor Dan nu s-a dus la ONU, pentru că trebuia să se uite pe niște legi! # Gândul
Ion Cristoiu a vorbit, într-o nouă pastilă despre absența lui Nicușor Dan de la Adunarea Generală ONU. În schimb, președintele a rămas în țară pentru a participa la ședința coaliției și a condus alta a CSAT, dar a purtat și dialoguri cu mai mulți investitori.
10:30
Trump a glumit pe seama „prietenului” Erdogan: „Știe despre alegeri FRAUDATE mai bine decât oricine” # Gândul
Președintele SUA Donald Trump a glumit că liderul Turciei Recep Erdogan „știe despre alegeri fraudate mai bine decât oricine”, în timpul întâlnirii celor doi cu presa, la Casa Albă. Trump a avut de mult timp o relație caldă cu liderul turc, pe care l-a numit „foarte inteligent”, iar recepția de joi din Biroul Oval a […]
10:30
„Raport asupra viitorului”. De la colaps climatic la prăbușirea NATO. Patru scenarii pentru lumea din 2045 # Gândul
Un studiu comandat de guvernul Finlandei – „Raport asupra viitorului” – prezintă patru scenarii diferite pentru o imagine de ansamblu a lumii din anul 2045, variind de la un viitor dominat de giganți tehnologici până la unul în care vechile alianțe s-au prăbușit, iar războiul a devenit noua normalitate. Finlanda a publicat luna aceasta un […]
10:30
O badantă în vârstă de 42 de ani a fost găsită moartă în Italia, de către rudele bătrânului pe care îl îngrijea # Gândul
O badantă de 42 de ani, stabilită de mai mulți ani în Italia, la Livorno, a murit subit în locuința bătrânului pe care îl îngrijea, ea a fost răpusă de un posibil atac fulgerător. Tragedia a avut loc miercuri dimineață, într-un apartament de pe via dei Funaioli din orașul toscan. Victima a fost identificată ca […]
10:30
Ion Cristoiu: „Așteptăm ca PROCURORUL general să se ducă la o altă televiziune că să ne lămurească cum au influențat rușii alegerile” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă din 25 septembrie 2025, Ion Cristoiu vorbește despre presupusa lovitură de stat din România și provocările legate de acest subiect. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Publicistul Ion Cristoiu explică că totul pornește de la declarațiile lui Călin Georgescu, care a sugerat că ucrainenii vor să continue războiul, ceea ce […]
10:20
Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat un fragment extras din rechizitoriul întocmit împotriva lui Călin Georgescu, susținând că acuzațiile aduse acestuia, dar și lui Hotărâiu Potra, privind tentativa de lovitură de stat, ar fi neîntemeiate din cauza lipsei dovezilor concludente. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion […]
10:20
TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții de miliarde de dolari „în avans”, în pofida avertismentelor Seulului că ar suferi o criză financiară dacă ar îndeplini cerințele americane fără garanții. Coreea de Sud s-a angajat să facă investiții de 350 de miliarde de dolari în proiectele americane, dar […]
10:20
Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar # Gândul
Doi congresmeni republicani din SUA au inițiat un proiect de lege controversat prin care chipul activistului MAGA, Charlie Kirk, asasinat recent, să fie imprimat pe monedele de argint de un dolar. Dacă va fi aprobat, acesta ar deveni cea mai tânără apariție din istoria Statelor Unite imortalizată pe moneda oficială. Un proiect legislativ propus în […]
10:20
Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor” # Gândul
FCSB a debutat cu dreptul în noul sezon al grupei din Europa League, victoria cu 1-0 din Olanda, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, venind la fix pentru campioana României. Într-un moment în care rezultatele din Liga 1 sunt mai degrabă dezamăgitoare, succesul înregistrat, joi seară, în „Țara lalelelor” le dă speranțe „roș-albaștrilor” […]
10:10
Benjamin Netanyahu a fost declarat persona non grata în Slovenia de către Guvern. Instituția a evocat faptul că există proceduri la Curtea Internațională de Justiție (CIJ) împotriva acestuia, cu privire la crime de război și crime împotriva umanității. ”Prin acest demers, Slovenia îşi confirmă angajamentul faţă de dreptul internaţional, valorile universale ale drepturilor omului şi […]
09:50
MACRON își exprimă solidaritatea cu Danemarca/ Frederiksen avertizează asupra „multiplicării atacurilor hibride” # Gândul
Președontele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că statul său este pregătit să „contribuie la securitatea spațiului aerian danez”, în urma intruziunilor unor drone în spațiul său aerian. „Tocmai am vorbit cu premierul danez, Mette Frederiksen. Am exprimat solidaritatea deplină a Franței cu Danemarca în urma intruziunilor repetate ale unor drone neidentificate care au afectat funcționare […]
09:50
Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk” # Gândul
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă din 25 septembrie 2025, face o critică satirică și ironică foarte dură asupra dosarului lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Publicistul Ion Cristoiu face o critică ironică asupra dosarului lui Călin Georgescu, considerându-l unul dintre cele mai absurde dosare post-Revoluție comparabil cu „Soldatul Svejk” prin […]
09:50
A venit și ziua de vineri, ultima de muncă pe această săptămână, așa că dimineața poate începe cu un banc amuzant, care să facă timpul să treacă mai repede. Ce răspunde tatăl când fiul vrea să afle cum și-a dat seama că mama este „aleasa”. – Tată, când ți-ai dat seama că mama este aleasa? […]
09:40
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan # Gândul
În aceste zile în care scumpirile sunt la tot pasul, de la energie la alimente, economisirea banilor în facturi a devenit o practică obișnuită în multe gospodării din România. Mulți au renunțat sau au diminuat frecvența folosirii anumitor aparate electrocasnice care sunt consumatori de energie, însă puțini știu că un aparat indispensabil în gospodării, poate […]
09:40
Retailerul german Kaufland retrage de pe raft un lot de salată de icre de crap. Acesta prezintă riscul de infectare cu Listeria monocytogenes. Clienții au fost sfătuiți să nu consume produsul, iar potrivit informațiilor transmise de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVS), producătorul SC Doripesco Prod SRL a retras de la vânzare produsul […]
