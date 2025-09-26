AUR se retrage de la alegerile din Moldova, cu două zile înainte de vot: „Nu vrem să fim ACUZAȚI că ne-am implicat în afacerile unui alt stat”

09:50

A venit și ziua de vineri, ultima de muncă pe această săptămână, așa că dimineața poate începe cu un banc amuzant, care să facă timpul să treacă mai repede. Ce răspunde tatăl când fiul vrea să afle cum și-a dat seama că mama este „aleasa”. – Tată, când ți-ai dat seama că mama este aleasa? […]