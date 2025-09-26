Șerifi americani, în vizită la Prefectura Suceava. Discuții despre combaterea traficului de ființe umane, a traficului de arme și droguri, și a tuturor formelor de criminalitate transfrontalieră
Radio Top Suceava, 26 septembrie 2025 12:50
La sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava, prefectul Traian Andronachi a primit vizita unei delegații americane din cadrul Broward County Sheriff’s Office Florida, condusă de Broward Sheriff Gregory Tony. Alături de prefect au fost Nicolae Robu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, și comisarul șef de poliție Călin-Cezar Ciorteanu, șeful Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava. […] Articolul Șerifi americani, în vizită la Prefectura Suceava. Discuții despre combaterea traficului de ființe umane, a traficului de arme și droguri, și a tuturor formelor de criminalitate transfrontalieră apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum o oră
12:50
Șerifi americani, în vizită la Prefectura Suceava. Discuții despre combaterea traficului de ființe umane, a traficului de arme și droguri, și a tuturor formelor de criminalitate transfrontalieră # Radio Top Suceava
La sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava, prefectul Traian Andronachi a primit vizita unei delegații americane din cadrul Broward County Sheriff’s Office Florida, condusă de Broward Sheriff Gregory Tony. Alături de prefect au fost Nicolae Robu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, și comisarul șef de poliție Călin-Cezar Ciorteanu, șeful Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava. […] Articolul Șerifi americani, în vizită la Prefectura Suceava. Discuții despre combaterea traficului de ființe umane, a traficului de arme și droguri, și a tuturor formelor de criminalitate transfrontalieră apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Pe data de 23 septembrie, o delegație a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, formată din prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, lector univ. dr. Ana-Maria Cozgarea și conf. univ. dr. Alexandru Nedelea, a participat la recepția organizată cu prilejul celebrării a 76 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze. Evenimentul, organizat de Ambasada Republicii […] Articolul Donație de carte din partea Amabasadei Chinei, pentru universitatea suceveană apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 2 ore
12:20
Dr. Sorin Hîncu, vizavi de declarațiile lui Donald Trump privind paracetamolul: Nu există nici un fel de logică pentru a afirma așa ceva. Sînt niște afirmații cu totul și cu totul nefondate, care sperie populația # Radio Top Suceava
Medicul chirurg Sorin Hîncu consideră total nepotrivită declarația președintelui SUA, Donald Trump, cum că paracetamolul luat de femeile însărcinate ar provoca autism la copii. A spus domnul Hîncu, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: ”În primul rînd, un președinte de stat, și mai ales al Statelor Unite, nu are a face, nu are treabă […] Articolul Dr. Sorin Hîncu, vizavi de declarațiile lui Donald Trump privind paracetamolul: Nu există nici un fel de logică pentru a afirma așa ceva. Sînt niște afirmații cu totul și cu totul nefondate, care sperie populația apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 4 ore
11:20
Dr. Sorin Hîncu: Spitalul Clinic Județean Suceava este acum o uzină. Dar, eu am toată încrederea în pregătirea doamnei Blanari ca economist # Radio Top Suceava
Medicul chirurg Sorin Hîncu, fost director al spitalului din Suceava, crede că Larisa Blanari se va descurca în funcția de manager, în care a fost numită recent, deși nu este medic. În cadrul unei emisiuni la Radio Top, domnul Hîncu a spus: ”Spitalul Județean Suceava s-a dezvoltat, precum știți, foarte mult în ultimul timp și, […] Articolul Dr. Sorin Hîncu: Spitalul Clinic Județean Suceava este acum o uzină. Dar, eu am toată încrederea în pregătirea doamnei Blanari ca economist apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Dr. Sorin Hîncu, fost director al Spitalului Județean Suceava: În cele șase luni de interimat, atît dr. Jurchiș, cît și dr. Turcoman, au avut o bună prestație la spital, ceea ce nu este chiar ușor # Radio Top Suceava
Medicul chirurg Sorin Hîncu, fost director al Spitalului Județean Suceava, consideră că, ”în cele șase luni de interimat, atît dr. Jurchiș, cît și dr. Turcoman, au avut o bună prestație la spital, ceea ce nu este chiar ușor. Tot ce au făcut dumnealor la spital a fost în interesul spitalului, au dezvoltat anumite servicii și […] Articolul Dr. Sorin Hîncu, fost director al Spitalului Județean Suceava: În cele șase luni de interimat, atît dr. Jurchiș, cît și dr. Turcoman, au avut o bună prestație la spital, ceea ce nu este chiar ușor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 8 ore
07:20
Teatrul sucevean, 10 ani! O sărbătoare a comunității fără sărbătoare, doar cu o postare # Radio Top Suceava
Pe 24 septembrie 2025, Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava a anunțat că pe 18 și 19 octombrie, cu începere de la ora 19.00, va avea loc premiera spectacolului ”Cabaretul cuvintelor”, care va fi ”montat pe scena teatrului de însuși dramaturgul Matei Vișniec”. Biletele sînt disponibile la casieria teatrului și pe www.bilet.ro Teatrul a făcut anunțul […] Articolul Teatrul sucevean, 10 ani! O sărbătoare a comunității fără sărbătoare, doar cu o postare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
19:10
Neurochirurgul Dan Cristian Voinescu, de la Spitalul Elias, cetățean de onoare al Cîmpulungului Moldovenesc: Cîmpulungul reprezintă copilăria mea, absolvirea liceului, toate amintirile și toată familia mea # Radio Top Suceava
Neurochirurgul Dan Cristian Voinescu, doctor în științe medicale, șeful Secției Neurochirurgie de la Spitalul Universitar de Urgență Elias București, a primit titlul de ”cetățean de onoare” al municipiului Câmpulung Moldovesc. Proiectul inițiat de primarul Mihăiță Negură a fost aprobat în ședința Consiliului Local de joi, 25 septembrie, în prezența neurochirurgului și a familiei sale. Medicul […] Articolul Neurochirurgul Dan Cristian Voinescu, de la Spitalul Elias, cetățean de onoare al Cîmpulungului Moldovenesc: Cîmpulungul reprezintă copilăria mea, absolvirea liceului, toate amintirile și toată familia mea apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19:00
Fonduri de la CJ Suceava pentru zonele afectate de inundații. Gheorghe Șoldan: Trebuie să acționăm acum, înainte ca iarna să vină peste noi și să ne trezim că, după ce am scos oamenii dintre ape, îi lăsăm izolați printre nămeți # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunță că în cea mai recentă ședință a deliberativului județean a fost aprobat proiectul pe care l-a inițiat privind alocarea sumei de 7,65 de milioane de lei pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie. Banii sînt din Fondul de rezervă bugetară aflat la […] Articolul Fonduri de la CJ Suceava pentru zonele afectate de inundații. Gheorghe Șoldan: Trebuie să acționăm acum, înainte ca iarna să vină peste noi și să ne trezim că, după ce am scos oamenii dintre ape, îi lăsăm izolați printre nămeți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:00
Tatăl unui copil de 3 ani, în stare gravă după accidentul de joi dimineață de pe E 85 # Radio Top Suceava
Un bărbat din Bulai-Moara se află în stare gravă la spital în urma accidentului care a avut loc joi dimineață, pe E 85, la ieșirea din Suceava spre Pătrăuți. Conform cercetărilor polițiștilor, un șofer de 50 de ani, din Voitinel, aflat la volanul unui autoturism marca VW Touran, a acroșat un VW Polo. În Polo […] Articolul Tatăl unui copil de 3 ani, în stare gravă după accidentul de joi dimineață de pe E 85 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
11:40
Amînarea CCR pe legea magistraților, care ar fi trebuit să intre în vigoare pe 1 octombrie. Cătălin Nechifor: Amînarea pentru 8 octombrie ca și pronunțare, înseamnă că legea nu mai este corectă # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor, fost parlamentar de Suceava, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, referitor la amînarea pronunțării CCR asupra legii magistraților, că, ”dacă ne uităm puțin în trecut, niciodată un astfel de proiect legislativ nu a trecut de Curtea Constituțională. Cele care s-au referit la magistrați au pierdut la Curte și nu […] Articolul Amînarea CCR pe legea magistraților, care ar fi trebuit să intre în vigoare pe 1 octombrie. Cătălin Nechifor: Amînarea pentru 8 octombrie ca și pronunțare, înseamnă că legea nu mai este corectă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Echipa de fotbal feminin CSU Suceava, în turul II al Cupei României, după 4-0 cu FC Botoșani # Radio Top Suceava
Echipa de fotbal feminin a CSU Suceava s-a calificat în turul II al Cupei României, după ce a învins formația FC Botoșani cu scorul de 4-0 (2-0). Golurile au fost marcate de Emima Morar (min. 6), Nicoleta Petruneac (min. 41), Alexandra Toderaș (min. 55) și Rafaela Uncescu (min. 69). Antrenorul Marcel Irimie a declarat la […] Articolul Echipa de fotbal feminin CSU Suceava, în turul II al Cupei României, după 4-0 cu FC Botoșani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Studenții de la Suceava nu vor mai primi burse pentru tot anul. Prof. univ. dr. Mircea Oroian: Conform ordinului de ministru, bursa se alocă doar pentru activitățile didactice și de evaluare # Radio Top Suceava
Începînd cu anul universitar 2025/2026, studenții de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava nu vor mai primi burse tot anul, ci numai șase luni și jumătate. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, profesorul universitar doctor Mircea Oroian, a declarat: ”Noi primim un buget, […] Articolul Studenții de la Suceava nu vor mai primi burse pentru tot anul. Prof. univ. dr. Mircea Oroian: Conform ordinului de ministru, bursa se alocă doar pentru activitățile didactice și de evaluare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
170 de studenți noi, la Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava. Decanul Mircea Oroian: Comparativ cu anul trecut, avem o creștere de 10% la admitere, deci ne putem considera mulțumiți # Radio Top Suceava
În noul an universitar, Facultatea de Industrie Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava va avea 170 de noi studenți. Rata de abandon a școlii este de 20%, iar decanul Facultății, profesorul universitar doctor Mircea Oroian, speră ca aceasta să scadă. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Oroian a declarat: ”Adnunînd licență cu […] Articolul 170 de studenți noi, la Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava. Decanul Mircea Oroian: Comparativ cu anul trecut, avem o creștere de 10% la admitere, deci ne putem considera mulțumiți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Poliția Suceava. 500 de testări privind consumul de alcool și consumul de substanțe psihoactive, într-o săptămînă, în cadrul ROADPOL Safety Days # Radio Top Suceava
În perioada 16 – 22 septembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava s-au alăturat colegilor din statele membre ale Uniunii Europene în cadrul campaniei ROADPOL Safety Days. Este vorba despre o inițiativă internațională dedicată reducerii accidentelor rutiere și creșterii siguranței în trafic, cu un obiectiv comun, ca ziua de 18 septembrie […] Articolul Poliția Suceava. 500 de testări privind consumul de alcool și consumul de substanțe psihoactive, într-o săptămînă, în cadrul ROADPOL Safety Days apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:00
Cluburile sportive, invitate în cantonament la Cîmpulung Moldovenesc. Două terenuri de fotbal, nocturnă, teren multifuncțional și capacitate de cazare de 34 de persoane, la Baza Rarăul # Radio Top Suceava
Primăria Municipiului Cîmpulung Moldovenesc invită cluburile sportive din toată țara să-și organizeze cantonamentele la Baza Sportivă Municipală Rarăul, care a fost modernizată recent. Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a primarului Mihăiță Negură se arată că baza de pregătire este ideală ”pentru vară, primăvară, toamnă sau iarna – liniște intr-un loc situat la poalele […] Articolul Cluburile sportive, invitate în cantonament la Cîmpulung Moldovenesc. Două terenuri de fotbal, nocturnă, teren multifuncțional și capacitate de cazare de 34 de persoane, la Baza Rarăul apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Spitalul Suceava. Avantajele și dezavantajele care o însoțesc pe Larisa Blanari pe noul său drum # Radio Top Suceava
Economista Larisa Blanari are avantaje și dezavantaje care o însoțesc pe noul său drum, cel care duce pînă în biroul de manager al Spitalului Clinic Județean Suceava. Doamna Blanari a condus pentru o vreme Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, deci oarecum cunoaște sistemul medical. Apoi, în perioada noiembrie 2013-iunie 2018, aceasta a fost inspector […] Articolul Spitalul Suceava. Avantajele și dezavantajele care o însoțesc pe Larisa Blanari pe noul său drum apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
24 septembrie 2025
16:00
Monede vechi și medalii care s-ar putea să facă parte din patrimoniul unui stat străin, confiscate în Vama Siret # Radio Top Suceava
Polițiștii de frontieră din Vama Siret au confiscat 395 monede vechi de colecție și 25 de medalii susceptibile a face parte din patrimoniul cultural național al unui stat străin. Bunurile au fost găsite asupra unui bărbat în vîrstă de 34 de ani, cu dublă cetățenie, româno-ucraineană, care conducea un autoturism înmatriculat în Ucraina și care […] Articolul Monede vechi și medalii care s-ar putea să facă parte din patrimoniul unui stat străin, confiscate în Vama Siret apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
Prioritățile noului manager interimar al Spitalului Suceava, Larisa Blanari: Atragerea de noi medici, crearea unui climat sănătos în interior, îmbunătățirea comunicării cu pacienții și atragerea investițiilor europene # Radio Top Suceava
Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a desemnat-o pe Larisa Blanari, fosta directoare generală a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Suceava, în funcția de manager interimar al Spitalului Clinic Județean Suceava. Interimarul este 6 luni. Larisa Blanari îl înlocuiește pe dr. Ionuț Jurchiș, care după 6 luni de interimat a renunțat la funcție pentru […] Articolul Prioritățile noului manager interimar al Spitalului Suceava, Larisa Blanari: Atragerea de noi medici, crearea unui climat sănătos în interior, îmbunătățirea comunicării cu pacienții și atragerea investițiilor europene apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Economista Larisa Blanari, la conducerea Spitalului Clinic Județean Suceava, după ce medicul Ionuț Jurchiș a anunțat că renunță la funcție, pentru a se dedica profesiei # Radio Top Suceava
Funcția de manager al Spitalul Clinic Județean Suceava a fost preluată de economista Larisa Blanari, care îl înlocuiește pe dr. Ionuț Jurchiș, care a fost numit cu titlu interimar pentru 6 luni, pe 25 martie 2025. Acesta a anunțat recent că nu mai vrea să continue, pentru că dorește să dedice profesiei. În aceeași conferință de presă, […] Articolul Economista Larisa Blanari, la conducerea Spitalului Clinic Județean Suceava, după ce medicul Ionuț Jurchiș a anunțat că renunță la funcție, pentru a se dedica profesiei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Suceava, 40 de ani de existență # Radio Top Suceava
Pe 25 septembrie, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va aniversa patru decenii de existență. Evenimentul va fi marcat printr-o festivitate care va avea loc, de la ora 14.00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt”, și va reuni cadre didactice, studenți, absolvenți, parteneri instituționali și reprezentanți ai mediului […] Articolul Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Suceava, 40 de ani de existență apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Prefectul Traian Andronachi, despre actuala situație de la Broșteni: Nu există în momentul de față vreo familie sau vreo locuință care să nu aibă ori banii, ori o firmă care să se ocupe de reconstrucție # Radio Top Suceava
La Broșteni continuă să vină fonduri pentru refacerea caselor și a infrastructurii, după inundațiile devastatoare din noaptea de 27 spe 28 iulie. Conform prefectului de Suceava Traian Andronachi, toate familiile sînt luate în evidență și se cunoaște stadiul lucrărilor care se efectuează la gospodăriile acestora. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Andronachi a declarat: […] Articolul Prefectul Traian Andronachi, despre actuala situație de la Broșteni: Nu există în momentul de față vreo familie sau vreo locuință care să nu aibă ori banii, ori o firmă care să se ocupe de reconstrucție apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
Conform Inspectoratului Școlar Suceava, două unități de învățămînt au primit mesaje de amenințare, iar această situație a fost adusă la cunoștința Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. În comunicatul de presă al IȘJ se mai spune că Inspectoratul ”a solicitat conducerilor unităților de învățământ să se asigure de respectarea cu strictețe a regulilor de acces în […] Articolul Două școli sucevene au primit mesaje de amenințare. A fost sesizată Poliția apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:10
Analistul economic Daniel Apostol: Dacă vrem o reformă profundă, nu una însăilată din cîrpeli bugetare, atunci ar trebui să realizăm că avem un stat care e construit pe o fundație șubredă # Radio Top Suceava
Într-o intervenție telefonică la Radio Top, analistul economic Daniel Apostol a vorbit despre reforma profundă de care are nevoie România, făcând trimitere la un editorial pe care l-a scris recent în jurnalul.ro: ”Dacă vrem reformă, cu adevărat reformă, o reformă profundă, nu una însăilată din cîrpeli bugetare, atunci ar trebui să realizăm că avem un […] Articolul Analistul economic Daniel Apostol: Dacă vrem o reformă profundă, nu una însăilată din cîrpeli bugetare, atunci ar trebui să realizăm că avem un stat care e construit pe o fundație șubredă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Prefectul Traian Andronachi, după accidentul grav de circulație de la Pătrăuți: Am solicitat Companiei Naționale de Drumuri un punct de vedere în așa manieră încît să vină cu o variantă pentru a fluidiza și pentru a face prevenție # Radio Top Suceava
Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, susține că s-a discutat despre luarea unor măsuri pentru a preveni accidentele grave de circulație din zona Pătrăuți. Pe 15 septembrie 2025, un autotren a intrat într-o mașină care venea de la Pătrăuți spre Suceava și în care se aflau mama, care conducea, și trei fete ale sale. Mama a […] Articolul Prefectul Traian Andronachi, după accidentul grav de circulație de la Pătrăuți: Am solicitat Companiei Naționale de Drumuri un punct de vedere în așa manieră încît să vină cu o variantă pentru a fluidiza și pentru a face prevenție apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Laborator de endoscopie digestivă superioară, la Ambulatoriul de Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean Suceava. Programările se vor putea face din luna noiembrie # Radio Top Suceava
Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dr. Ionuț Mircea Jurchiș Irimie, a anunțat finalizarea lucrărilor de amenajare a noului laborator de endoscopie digestivă superioară din cadrul Ambulatoriului de Pediatrie. Domnul Jurchiș a declarat: ”Vizam optimizarea diagnosticului unor afecțiuni precum esofagita, gastroduodenita, vărsăturile cronice, durerea abdominală recurenta, sindroamele de malabsorbție etc. […] Articolul Laborator de endoscopie digestivă superioară, la Ambulatoriul de Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean Suceava. Programările se vor putea face din luna noiembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
După o evoluție entuziasmantă, mai ales în cea de-a doua repriză, tînăra echipă a Sucevei, CSU, a învins cu 39-37 Politehnica Timișoara, o echipă care a adus în vară multe vedete și unde antrenor este selecționerul Naționalei României, George Buricea. Sporttim.ro a fost lansat în 2010 și
23 septembrie 2025
17:10
Noi dotări pentru Secția de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie. ”Toate aceste aparate vor fi utilizate în sălile de kinetoterapie din baza de tratament și ambulatoriu” # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava anunță că zilele trecute a fost finalizată procedura de achiziție pentru dotarea Secției de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie cu aparatură modernă. Este vorba despre un proiect pe fonduri europene în valoare de peste 1,6 milioane de lei. Conform administrației județene, în subordinea căreia se află Spitalul Clinic Județean, ”noile echipamente includ […] Articolul Noi dotări pentru Secția de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie. ”Toate aceste aparate vor fi utilizate în sălile de kinetoterapie din baza de tratament și ambulatoriu” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:50
După un an și jumătate, din nou continuitate la garda de la UPU Pediatrie Suceava # Radio Top Suceava
Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dr. Ionuț Mircea Jurchiș Irimie a anunțat că, începînd cu luna octombrie, se va relua continuitatea liniei de gardă din cadrul Unității de Primiri Urgențe – Pediatrie. Se întîmplă acest lucru după aproximativ un an si jumătate. Conform domnului Jurchiș, ”această realizare a fost […] Articolul După un an și jumătate, din nou continuitate la garda de la UPU Pediatrie Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
O mașină a ieșit în decor la Podul Gorjan, în zona Ilișești, iar șoferul a murit # Radio Top Suceava
Un sucevean în vîrstă de 68 de ani a murit în urma unui nou grav accident rutier petrecut pe șoselele din județul. Marți, în jurul orei 11.00, bărbatul conducea un autoturism Skoda, pe DN 17, de la Ilișești spre Suceava, iar în zona Podul Gorjan a pierdut controlul asupra mașinii, care a ieșit în decor. […] Articolul O mașină a ieșit în decor la Podul Gorjan, în zona Ilișești, iar șoferul a murit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Consiliul Județean Suceava va face o rectificare bugetară pentru a aloca noi fonduri zonelor afectate de inundațiile de la finalul lunii iulie. În ședința de miercuri, 24 septembrie, la inițiativa președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, se va aproba repartizarea sumei de 7.656.040 lei din Fondul de rezervă bugetară pe anul 2025 Direcției Județene de Drumuri […] Articolul Încă 500.000 de lei pentru Broșteni, pentru locuitorii afectați de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Consiliul Județean Suceava se pregătește pentru a realua activitatea în clădirea Palatului Administrativ și anunță că închiriază spații pentru birourile parlamentare. Clădirea a intrat într-un amplu proces de refacere după ce a fost grav afectată de incendiul din 6 martie 2021. Deliberativul județean care se va întruni miercuri, 24 septembrie, în ședință ordinară, va aproba […] Articolul 20 euro/mp/lună, chiria pentru un birou parlamentar, în Palatul Administrativ apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Antrenorul CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, după victoria cu Politehnica Timișoara: Mă bucur că am reușit, dar trebuie să rămînem cu picioarele pe pămînt. Este doar prima victorie și sperăm să urmeze și altele # Radio Top Suceava
După CSU Suceava – Politehnica Timișoara, 39-37, antrenorul principal al echipei de handbal masculin a Sucevei, Bogdan Șoldănescu, a declarat că, așa cum a promis, lumea a putut să vadă o echipă luptătoare. În primele două etape din Liga Zimbrilor, CSU a pierdut cu Minaur Baia Mare și cu CSM Vaslui. De partea cealaltă, în […] Articolul Antrenorul CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, după victoria cu Politehnica Timișoara: Mă bucur că am reușit, dar trebuie să rămînem cu picioarele pe pămînt. Este doar prima victorie și sperăm să urmeze și altele apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
11 suceveni aflați în situație de extremă dificultate vor primi, la inițiativa președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, ajutoare bănești din Fondul de rezervă bugetară în sumă totală de 53.000 de lei. Proiectul privind acordarea acestor ajutoare urmează să fie aprobat în ședința deliberativului județean de miercuri, 24 septembrie. Persoanele care primesc ajutoare provin din satul […] Articolul Ajutoare bănești din partea CJ Suceava, pentru 11 persoane apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Angajații TPL, nevoiți să facă ore suplimentare după introducerea transportului metropolitan. Gabriel Petruc: Orice oră care este făcută este plătită suplimentar. Dar chiar și așa, nu putem să ținem oamenii fără zile libere # Radio Top Suceava
Odată cu introducerea transportului public metropolitan și, implicit, cu suplimentarea numărului de autobuze, angajații TPL Suceava sînt nevoiți să facă ore suplimentare, a declarat directorul societății, Gabriel Petruc, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. Domnul Petruc speră ca Guvernul să permită cît mai repede angajarea de șoferi, pentru că nu pot fi ținuți […] Articolul Angajații TPL, nevoiți să facă ore suplimentare după introducerea transportului metropolitan. Gabriel Petruc: Orice oră care este făcută este plătită suplimentar. Dar chiar și așa, nu putem să ținem oamenii fără zile libere apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Consiliul Județean Suceava, co-organizator al evenimentului dedicat împlinirii a 50 de ani de la decernarea premiului „Mărul de Aur” mănăstirilor pictate din județul nostru # Radio Top Suceava
Consiliul Județean va încheia un Acord de parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților care-i permite participarea în calitate de co-organizator la evenimentele marcate de împlinirea a 650 de ani de la înființarea Dinastiei Mușatine. Totodată, se împlinesc 50 de ani de la decernarea premiului „Mărul de Aur” mănăstirilor pictate din județul nostru. Proiectul de hotărîre privind încheierea parteneriatului […] Articolul Consiliul Județean Suceava, co-organizator al evenimentului dedicat împlinirii a 50 de ani de la decernarea premiului „Mărul de Aur” mănăstirilor pictate din județul nostru apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Cum să circuli gratis, la prima oră, cu autobuzele electrice în zona metropolitană Suceava: vii cu bancnote mari, în speranța că șoferii nu au rest # Radio Top Suceava
În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, directorul Societății de Transport Public Local Suceava, Gabriel Petruc, a vorbit despre cîteva dintre problemele cu care se confruntă angajații companiei în fiecare zi. Una dintre ele se referă la cei care vin cu banconte mari, uneori intenționat, pentru a nu plăti călătoria. A detaliat domnul Petruc: […] Articolul Cum să circuli gratis, la prima oră, cu autobuzele electrice în zona metropolitană Suceava: vii cu bancnote mari, în speranța că șoferii nu au rest apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
USV: Noaptea Cercetătorilor, pe 26 și 27 septembrie, la Suceava, Siret și Marginea # Radio Top Suceava
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifica Cygnus organizează o nouă ediție a ”Nopții Cercetătorilor”. Iată programul: vineri, 26 septembrie, începînd cu ora 17:00, pe platoul din fața USV; sîmbătă, 27 septembrie, la Centrul de Transfer Tehnologic Siret (orele 9:00 – 11:00) și la Liceul din Marginea (orele 12:00 […] Articolul USV: Noaptea Cercetătorilor, pe 26 și 27 septembrie, la Suceava, Siret și Marginea apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Thermonet Suceava informează că, în vederea pregătirii sistemului centralizat pentru furniarea încălzirii în sezonul rece, începînd cu data de 27 septembrie se vor efectua probe de presiune la rece și la cald a instalațiilor de încălzire din rețeaua secundară, inclusiv în instalațiile interioare ale blocului. Beneficiarii sistemului public de termoficare care au intervenit în instalații […] Articolul Thermonet Suceava. Pe 27 septembrie vor începe probele pentru sezonul rece apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Pianistul Bogdan Vaida va susține concerte la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei, în cadrul turneului național Classic Unlimited # Radio Top Suceava
Trei concerte de pian susținute de pianistul Bogdan Vaida vor avea loc la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei, în cadrul turneului național Classic Unlimited. Vineri, 3 octombrie 2025, va avea loc concertul de la Casa de Cultură „Mihai Teliman” din Siret. Pe 4 octombrie concertul va fi susținut în Sinagoga Templu Mare din Rădăuți, iar […] Articolul Pianistul Bogdan Vaida va susține concerte la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei, în cadrul turneului național Classic Unlimited apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Tînărul care a murit în accidentul de azi-noapte de la Ostra se afla în mașina condusă de fratele său, care era băut. Șoferul a fost reținut # Radio Top Suceava
Tînărul de 31 de ani care a murit în accidentul de la Ostra azi-noapte se afla în mașina condusă de fratele său în vîrstă de 25 de ani. Cei doi sînt din Frasin. Mașina a intrat într-un stîlp de electricitate. Accidentul a fost raportat la 112 la ora 23.25. Pasagerul se afla pe scaunul din […] Articolul Tînărul care a murit în accidentul de azi-noapte de la Ostra se afla în mașina condusă de fratele său, care era băut. Șoferul a fost reținut apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
5,25 de milioane de lei, pentru 319 familii afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie, distribuite prin intermediul AJPIS Suceava # Radio Top Suceava
319 familii din zonele calamitate ale județului Suceava beneficiază de fonduri guvernamentale de urgență, menite să îi ajute să își reconstruiască locuințele și să depășească efectele dezastrului natural. Este vorba despre familiile care au de suferit de pe urma inundațiilor din noaptea de 27 spre 28 iulie. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava […] Articolul 5,25 de milioane de lei, pentru 319 familii afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie, distribuite prin intermediul AJPIS Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc, despre transportul metropolitan: S-a cam ajuns la un consens pe majoritatea rutelor. Trebuie să spunem și chestiunea asta: în autobuze, așa sînt ele construite, se circulă și în picioare # Radio Top Suceava
Directorul societății de Transport Public Local Suceava, Gabriel Petruc, spune că lucrurile s-au mai reglat în ceea ce privește transportul public în zona metropolitană, care a fost introdus la jumătatea lunii august. Cea mai aglomerată rută este cea de la Ipotești. Domnul Petruc speră ca Guvernul să permită cît mai repede angajarea de șoferi, pentru […] Articolul Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc, despre transportul metropolitan: S-a cam ajuns la un consens pe majoritatea rutelor. Trebuie să spunem și chestiunea asta: în autobuze, așa sînt ele construite, se circulă și în picioare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Chirurgul urolog Ionuț Jurchiș lasă un spital care în ultima perioadă a reușit să aducă medici pentru unele secții cu deficit de personal și unde investițiile continuă. Numit manager interimar în luna martie a acestui an, domnul Jurchiș a spus că de pe 24 septembrie renunță la funcție, dorința sa fiind aceea de a se […] Articolul Spitalul Clinic Județean Suceava are nevoie de un om al dialogului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Accident mortal la Ostra, după ce o mașină a intrat într-un stîlp de electricitate # Radio Top Suceava
Un bărbat în vîstă de 35 de ani a decedat, după ce mașina în care se afla a intrat într-un stîlp de electricitate de pe raza localității sucevene Ostra, spre Tărnicioara. Accident a fost anunțat la 112 aseară, la ora 23:25. Conform purtătorului de cuvînt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina”, locotenent-coloneul Alin Găleată, […] Articolul Accident mortal la Ostra, după ce o mașină a intrat într-un stîlp de electricitate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
22 septembrie 2025
19:40
Handbal masculin. După o evoluție foarte bună, CSU Suceava a cîștigat meciul cu puternica echipă Politehnica Timișoara # Radio Top Suceava
După o evoluție solidă, CSU Suceava a cîștigat partida de pe teren propriu cu Politehnica Timișoara, din etapa a III-a a Ligii Zimbrilor, cu 39-37. La pauză, handbaliștii timișoreni, pregătiți de selecționerul Naționalei, George Buricea, conduceau cu 18-17. În primele două meciuri, Suceava a pierdut cu Minaur Baia Mare și cu CSM Vaslui. CSU este […] Articolul Handbal masculin. După o evoluție foarte bună, CSU Suceava a cîștigat meciul cu puternica echipă Politehnica Timișoara apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:00
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Suceava, deschide anul universitar cu un concert The Urs. Evenimentul dedicat studenților, cadrelor universitare și publicului larg va avea loc pe esplanada din fața Corpului A pe 29 septembrie, începînd cu ora 19.00. Intrarea este liberă. Conform USV, evenimentul va debuta […] Articolul Deschiderea anului universitar la Suceava – concert The Urs apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Mirela Adomincăi e de părere că trebuie mai multă flexibilitate în cadrul reformei privind administrația locală: Poate primarii preferă să taie din salarii pentru o perioadă decît să dea oameni afară # Radio Top Suceava
Deputata PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, spune că reforma în administrația locală nu poate fi făcută impunînd aceleași reguli peste tot și trebuie ca primăriile să se bucure într-adevăr de autonomie. Doamna Adomnicăi susține că poate unii primari preferă să reducă salariile pentru o perioadă decît să dea oameni afară. Într-o intervenție telefonică la Radio […] Articolul Mirela Adomincăi e de părere că trebuie mai multă flexibilitate în cadrul reformei privind administrația locală: Poate primarii preferă să taie din salarii pentru o perioadă decît să dea oameni afară apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Elevii care au reprezentat România la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Știință, pregătiți de universitatea suceveană # Radio Top Suceava
Cei șase elevi care au reprezentat România la cea de-a XXXVI-a ediție a concursului EUCYS (Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Știință) s-au pregătit la universitatea suceveană. Conform USV, ”pregătirea lotului reprezentant al României la această competiție internațională a fost realizată la Universitatea din Suceava, cu cercetători și cadre didactice sucevene. […] Articolul Elevii care au reprezentat România la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Știință, pregătiți de universitatea suceveană apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Furt tezaur dacic. Emil Ursu: Dacă bunurile vor fi la un moment dat recuperate, Statul Român va trebui să returneze Olandei cei 5,7 milioane de euro # Radio Top Suceava
Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că, deși România a fost despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru inestimabilul tezaur furat în Olanda, acest ”caz nu este închis”. A explicat domnul Ursu: ”Conform prevederilor legale internaționale, dacă într-un anumit interval de timp piesele nu […] Articolul Furt tezaur dacic. Emil Ursu: Dacă bunurile vor fi la un moment dat recuperate, Statul Român va trebui să returneze Olandei cei 5,7 milioane de euro apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Sucevenii, invitați să viziteze ”și Muzeul Satului, și Cetatea”, dar și expoziția artiștilor Gabriela și Ion Drăghici, ”o expoziție absolut spectaculoasă” # Radio Top Suceava
Sucevenii care vor să se bucure de zilele călduroase de toamnă încă pot vizita ”și Muzeul Satului, și Cetatea” după programul de vară. ”Pînă luna octombrie programul este pînă la ora 18.00”, a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei. A precizat acesta: ”Vom schimba apoi […] Articolul Sucevenii, invitați să viziteze ”și Muzeul Satului, și Cetatea”, dar și expoziția artiștilor Gabriela și Ion Drăghici, ”o expoziție absolut spectaculoasă” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.