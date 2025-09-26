Ford Trucks a lansat noul F-MAX
Ziua Cargo, 26 septembrie 2025 12:50
Ford Trucks schimbă jocul în piața tractoarelor, lansând cea mai recentă versiune a modelului F-MAX, ce va fi disponibil la vânzare începând din octombrie. Potrivit unui comunicat transmis redacției, printre caracteristicile distinctive ale noului vehicul comercial greu se numără designul său modern, eficiența de consum de combustibil de până la 11,3% datorită motorului Ecotorq GEN2
• • •
Acum o oră
12:50
Ford Trucks schimbă jocul în piața tractoarelor, lansând cea mai recentă versiune a modelului F-MAX, ce va fi disponibil la vânzare începând din octombrie. Potrivit unui comunicat transmis redacției, printre caracteristicile distinctive ale noului vehicul comercial greu se numără designul său modern, eficiența de consum de combustibil de până la 11,3% datorită motorului Ecotorq GEN2 […] The post Ford Trucks a lansat noul F-MAX appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 24 ore
19:00
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 Domnești Târg-Răcăciuni al Autostrăzii Focșani-Bacău parte a A7, a depășit 80%, iar până la sfârșitul anului ar putea fi deschiși licitației 17 km din acesta, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. „Pe cei 38,78 km ai acestui lot (care face parte din Autostrada Moldovei), unde antreprenorul […] The post Autostrada Focșani-Bacău (A7), lot 2: Stadiul lucrărilor a depășit 80% appeared first on ZIUA CARGO.
18:30
Societatea de Transport București (STB) a anulat licitația pentru achiziționarea de tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă, deoarece câștigătorul nu a depus garanția, iar producătorul propus de el era din Moscova. Astfel, câștigătorul desemnat nu a transmis garanțiile și documentele necesare pentru prelungirea valabilității ofertei, „în ciuda demersurilor și solicitărilor […] The post Licitația STB pentru tramvaie, anulată. Producătorul, din Moscova appeared first on ZIUA CARGO.
18:00
Guvernul a aprobat, pe 25 septembrie, două proiecte de lege pentru împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții (BEI), ce vor fi destinate cofinanțării unor investiții în infrastructura feroviară realizată din fonduri europene. Împrumuturile sunt de câte 300 milioane euro. Proiectele vor fi transmise Parlamentului, pentru dezbatere și aprobare. Iată care sunt acestea: 1. Proiect […] The post Proiecte de lege pentru împrumuturi BEI destinate CFR appeared first on ZIUA CARGO.
17:00
IRU a lansat sondajul anual privind deficitul de șoferi profesioniști și invită transportatorii să participe la el, potrivit UNTRR. Deficitul de șoferi de camion continuă să se agraveze în Europa și la nivel global, amenințând lanțurile de aprovizionare și competitivitatea companiilor de transport. „În Polonia, lipsesc între 100.000 și 200.000 de șoferi profesioniști, iar la […] The post Criza șoferilor profesioniști: IRU, apel pentru sondajul anual appeared first on ZIUA CARGO.
16:40
SGS va participa la TransLogistica România 2025, Expoziția Internațională de Transport și Logistică, ce va avea loc în perioada 14–16 octombrie la Romexpo, București, se arată îtr-un comunicat transmis redacției. Ajuns la ediția a IV-a, evenimentul reunește liderii industriei de transport, expediții și logistică, oferind un cadru ideal de conectare între producători, retaileri, distribuitori și […] The post SGS Romania – la TransLogistica 2025, cu soluția TransitNet appeared first on ZIUA CARGO.
16:30
Frauda cu carduri de carburant reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru companiile de transport. Pentru că infractorii devin tot mai sofisticați, Eurowag a dezvoltat și implementat o serie de soluții antifraudă inovatoare, menite să protejeze clienții și să ofere siguranță maximă la fiecare alimentare. Sistemul antifraudă Eurowag (AFS) – un instrument unic pe […] The post Soluții Eurowag de prevenire a fraudei cu carduri de carburant appeared first on ZIUA CARGO.
Ieri
11:20
Packeta România își extinde infrastructura pe piața locală prin deschiderea unui nou centru logistic la Oradea, cu o suprafață totală de 5.500 mp. Potrivit unui comunicat, noua investiție permite procesarea a până la 100.000 de colete pe zi și marchează o etapă strategică în dezvoltarea companiei, pe fondul creșterii accelerate a volumelor din eCommerce. […] The post Packeta deschide un centru logistic în CTPark Oradea Cargo Terminal appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
Transportul rutier de marfă din România a crescut cu 69% în zece ani, de trei ori peste ritmul Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat citate de Colliers. Astfel, România a înregistrat cea mai mare creștere a volumului de marfă transportat din Uniunea Europeană, se araă în comunicatul transmis redacției. În 2023, firmele de transport și logistică au […] The post Transportul rutier de marfă din România a crescut de 3 ori peste ritmul UE, în 10 ani appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Toyota a păstrat tăcerea în legătură cu e-Palette mult timp. Compania japoneză a dezvăluit pentru prima dată conceptul multifuncțional complet electric la începutul lui 2018, apoi a avut nevoie de șapte ani și jumătate pentru a-l comercializa. Acum, Toyota e-Palette poate fi comandat în Japonia de la un preț de pornire de aproximativ 168.000 de […] The post Toyota e-Palette, în producția de serie appeared first on ZIUA CARGO.
24 septembrie 2025
19:50
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat finalizarea extinderii drumului adiacent digului de sud al Portului Constanța și demararea reparațiilor capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 și 5. Prin aceste lucrări de modernizare, „Portul Constanța își consolidează poziția de hub logistic regional”, iar „aceste investiții, finanțate integral din fondurile Companiei Naționale Administrația Porturilor […] The post „Portul Constanța își consolidează poziția de hub logistic regional” appeared first on ZIUA CARGO.
19:10
Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM) va organiza, pe 10 octombrie, o nouă ediție a „Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți”, la Palatul Național al Copiilor. Până în prezent și-au anunțat participarea 146 agenți economici, cu o ofertă de 9.604 locuri de muncă, potrivit unui comunicat al agenției. Structura ofertei locurilor de […] The post Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, în București appeared first on ZIUA CARGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Fluctuația angajaților din transport și logistică, în scădere pe fondul incertitudinii economiei românești, potrivit unei analize interne a Eltra Logis. Astfel, pe fondul unui climat economic marcat de instabilitate, cu măsuri fiscale care au presupus reduceri de bugete, preferința angajaților este pentru stabilitate, se arată într-un comunicat transmis redacției. Datele companiei indică o scădere a […] The post Fluctuația angajaților din transport și logistică, în scădere appeared first on ZIUA CARGO.
23 septembrie 2025
18:10
Fabrica IVECO din Valladolid a fost distinsă cu premiul Automotive Lean Production, la categoria „Digital Use Case OEM: Smart Safety”. Potrivit unui comunicat transmis redacției, această recunoaștere, acordată de revista de afaceri AUTOMOBIL PRODUKTION și firma de consultanță Agamus Consult GmbH, evidențiază angajamentul inovator al fabricii în domeniul siguranței la locul de muncă, care ridică […] The post Fabrica IVECO din Valladolid, premiată appeared first on ZIUA CARGO.
17:50
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, va introduce zboruri directe București-Londra Gatwick și retur, din 22 martie 2026. Noua rută va fi operată cu 6 frecvențe săptămânale: luni, marți, miercuri, joi, vineri și duminică. Potrivit unui comunicat transmis redacției, compania este singurul operator românesc full-service care asigură, în prezent, conexiunea directă dintre România și Marea Britanie, […] The post AnimaWings, zboruri directe București-Londra Gatwick și retur appeared first on ZIUA CARGO.
12:00
Mercedes-Benz Trucks oferă o primă imagine teaser cu unul dintre vehiculele care își va face debutul în familia eActros. Producătorul va dezvălui, pe 30 septembrie, portofoliul extins al celei de-a doua generații eActros, camionul 100% electric pentru transport pe distanțe lungi, potrivit comunicatului transmis redacției. Pornind de la modelul eActros 600, gama va fi extinsă modular, pentru […] The post Noile eActros, imagine în premieră appeared first on ZIUA CARGO.
10:00
Salariile din România merg pe traiectorii diferite, în 2025: șoferii internaționali de TIR câștigă între 9.000 și 15.000 de lei net pe lună, iar pe zona de white-collar apar joburile de top care urcă până la aproximativ 35.000 de lei net/lună pentru roluri senior/executive în IT și financiar (AI/ML, CTO, director financiar), arată cea mai […] The post Radiografia salariilor din România appeared first on ZIUA CARGO.
08:10
Producătorul chinez de camioane SANY va lansa, curând, pe piața europeană, noul camion 4×2 electric e263. SANY este o marcă importantă în China în ceea ce privește vehiculele grele. Livrările modelului SANY e263 vor începe în Europa în primul trimestru al anului 2026. Diverse variante rigide vor fi disponibile până la sfârșitul anului 2026. SANY […] The post SANY se lansează în Europa appeared first on ZIUA CARGO.
08:10
Concurența din industria de transport și expediție din România forțează căutarea de sisteme IT moderne. Prin urmare, existența unui program de gestionare a transportului și expedierii de mărfuri devine o necesitate. Aceasta poate reduce erorile, crește eficiența și răspunde mai bine nevoilor clienților. Astăzi vom răspunde la întrebarea cum să folosim digitalizarea și automatizarea pentru […] The post Cum să vă faceți compania de transport și expediere mai competitivă? appeared first on ZIUA CARGO.
22 septembrie 2025
17:10
Doi administratori ai mai multor firme de ride-sharing și livrări au fost plasați sub control judiciar de procurorii DNA, într-un dosar în care sunt acuzați de evaziune fiscală de peste 18,6 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Direcției Națională Anticorupție, inculpatul E.T., asociat și administrator în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect […] The post DNA: Administratori de firme de ride-sharing, sub control judiciar appeared first on ZIUA CARGO.
16:40
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o schemă de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 266,5 milioane de lei produs bugetului de stat de firme care operează în domeniul transportului alternativ (ride-sharing). Potrivit unui comunicat transmis de ANAF, în urma investigațiilor derulate pe parcursul anului 2025, au fost identificate nereguli privind impozitul pe […] The post Schemă de evaziune în transportul alternativ, depistată de DGAF appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
De Ziua Mondială fără Mașini, FlixBus atrage atenția că schimbările mici în modul în care călătorim pot avea un impact semnificativ asupra mediului și comunităților. Un drum București Constanța cu autoturismul înseamnă, în medie, 36,9 kg CO₂ per pasager, în timp ce aceeași călătorie cu autocarul generează doar 6,2 kg CO₂, de aproape șase ori […] The post FlixBus, de Ziua Mondială fără Mașini: Autocar „verde” vs mașină appeared first on ZIUA CARGO.
13:30
Luna august a marcat o creștere cu 89% a înmatriculărilor de mașini electrice, față de aceeași perioadă din 2024, chiar și fără Programul Rabla, care a fost lansat abia la jumătatea lui septembrie anul acesta. Acest lucru confirmă faptul că predictibilitatea și prețurile corecte joacă un rol esențial în alegerile șoferilor, chiar și în lipsa […] The post Piața auto electrică a crescut cu 89% în august, chiar și fără Rabla appeared first on ZIUA CARGO.
12:30
MOL România și Fundația Pentru Comunitate au anunțat rezultatele concursului de proiecte din cadrul celei de-a 20-a ediție a Programului MOL de promovare a talentelor. Dedicat susținerii tinerilor care au talente artistice sau sportive și care sunt la început de drum, programul are un bugetul total de 560.000 de lei, anul acesta, potrivit unui comunicat […] The post Programul MOL de promovare a talentelor – ediția 2025, rezultate appeared first on ZIUA CARGO.
11:50
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a lansat licitația pentru achiziționarea de servicii de dezvoltare de software și sisteme informatice, în valoare de 68,4 milioane lei, fără TVA. Termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 3 noiembrie 2025, ora 15:00, iar contractul se va încheia pe o perioadă de 24 de luni. Achiziția […] The post ASF, licitație pentru servicii de dezvoltare de software appeared first on ZIUA CARGO.
11:10
Una dintre cele mai recente aplicații pentru bateriile uzate este Avathar One, un vehicul electric pentru persoanele cu mobilitate limitată. Funcționează fie cu o baterie de 1,4 kWh cu rază scurtă de acțiune, fie cu o variantă de 2,8 kWh cu rază lungă de acțiune. A fost proiectat în 2010, de Italdesign Giugiaro drept conceptul […] The post Stellantis refolosește bateriile appeared first on ZIUA CARGO.
10:50
Adunarea Generală a UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România – i-a desemnat, prin vot, pe membrii Consiliului Director al asociației, pentru următorii trei ani. Astfel, funcția de Președinte UNSAR va continua să fie deținută de Alexandru Ciuncan, actualul președinte. Vicepreședinte va fi Generali România, iar ceilalți membri ai Consiliului […] The post UNSAR – noua conducere appeared first on ZIUA CARGO.
19 septembrie 2025
20:00
Compania Municipală Parking București (CMPB) a amenajat 189 de parcaje, în primul semestru (S1) din acest an, cu o investiție de 6.3 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis redacției. Încasările din plata parcărilor au crescut cu 20,05%, totalizând 50,4 milioane de lei (50,4 milioane de lei). Compania a înregistrat un profit de peste 28,3 […] The post Compania Municipală Parking București: 189 de parcaje, în S1 appeared first on ZIUA CARGO.
19:30
Despăgubirile plătite de sigurători sunt în creștere accelerată, potrivit reprezentanților Uniunii Societăților de Asigurare din România (UNSAR), în replică la acuzațiile COTAR. Concret, despăgubirile plătite anul trecut de companiile de asigurări, în baza polițelor RCA, au crescut cu 38%, până la peste 4,7 miliarde lei, potrivit comunicatului transmis redacției. Acestor despăgubiri li se adaugă și […] The post UNSAR: Frecvență mare a accidentelor, despăgubiri tot mai ridicate appeared first on ZIUA CARGO.
08:10
Raben Group anunță că Reiner Heiken s-a alăturat Consiliului de Supraveghere, aducând cu sine peste 35 de ani de experiență în conducerea industriei globale de logistică și transport. Din decembrie 2018 până în mai 2024, Reiner Heiken a deținut funcția de CEO la Hellmann Worldwide Logistics, unde a condus compania printr-o perioadă de creștere dinamică […] The post Reiner Heiken se alătură Consiliului de Supraveghere Raben Group appeared first on ZIUA CARGO.
18 septembrie 2025
22:50
Guvernul a aprobat, pe 28 septembrie, un memorandum privind negocierea unui contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru susținerea lucrărilor la Autostrada Sibiu-Pitești. Contractul are ca scop asigurarea cofinanțării necesare pentru utilizarea fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene, destinate acestui proiect major de infrastructură. Primul împrumut, în valoare de 500 de milioane […] The post Finanțare BEI pentru Autostrada Sibiu-Pitești appeared first on ZIUA CARGO.
21:20
Persoanele fizice se pot înscrie începând din 30 septembrie, ora 10:00, în Programul Rabla Auto 2025, după ce Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a amânat cu trei luni lansarea. Bugetul este de 200 de milioane de lei, o treime din cât era prevăzut inițial (610 milioane de lei)Din acesta, 80 de milioane de lei sunt […] The post Rabla 2025: Persoanele fizice se pot înscrie din 30 septembrie appeared first on ZIUA CARGO.
18:50
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a deschis, pe 18 septembrie, un Birou de Reprezentare la Bruxelles. Potrivit unui comunicat, la inaugurare a fost semnat protocolul de colaborare între CCIB, prin președintele Iuliu Stocklosa, și Cristian David, numit Șef al Biroului de Reprezentare al Camerei la Bruxelles. De asemenea, la eveniment au […] The post Birou CCIB, la Bruxelles appeared first on ZIUA CARGO.
18:50
Guvernul a prorogarea până la data de 31 decembrie termenul de trecere a firmelor de la sistemul Revisal la platforma REGES-ONLINE. Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, doar 23% dintre firme au reușit să finalizeze tranziția, iar menținerea termenului inițial, de 30 septembrie, „ar fi generat un risc major de blocaj operațional, cu potențiale sancțiuni […] The post Guvernul a prorogat termenul de înrolare în REGES-ONLINE appeared first on ZIUA CARGO.
18:30
Autoritatea Vamală Română (AVR) a pus în funcțiune, pe 15 septembrie, primul sistem modern de scanare mobil cu raze X a mijloacelor de transport mărfuri (camioane și containere) în Biroul Vamal de Frontieră Constanța. Este primul dintre cele trei sisteme de scanare care vor fi amplasate în Portul Constanța, a transmis Autoritatea, pe 18 septembrie. […] The post Primul sistem mobil de scanare cu raze X pentru camioane și containere, la Constanța appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
Premierul Ilie Bolojan i-a înlocuit pe șefii Autorității Vamale Române (AVR), Marcel Mutescu (președinte) și Alexandru Dudu (vicepreședinte), cu Alexandru Bogdan Bălan și Mihai Savin. Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial, pe 18 septembrie. Noul președinte al AVR, Alexandru Bogdan Bălan (40 de ani), a fost promovat din funcția de inspector vamal superior la […] The post Șefi noi la Autoritatea Vamală Română, numiți de Bolojan appeared first on ZIUA CARGO.
17:00
DNA a trimis în judecată cinci persoane coordonatori sau administratori de firma de ride-sharinge acuzate de evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor, aducând un prejudiciu statului de peste 67 milioane de lei. Comunicatul DNA, transmis pe 18 septembrie: „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor […] The post DNA: Evaziune de 67 milioane lei la ride-sharing: 5 persoane, judecate appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
Gebrüder Weiss și-a consolidat prezența în Turcia prin achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni în Sienzi Lojistik, un important furnizor de servicii de logistică vamală și de depozitare din Istanbul. Potrivit unui comunicat transmis redacției, compania va continua să funcționeze ca entitate independentă, sub denumirea Sienzi Lojistik – a Company of Gebrüder Weiss. Tranzacția urmează să […] The post Gebrüder Weiss, pachet majoritar de acțiuni la Sienzi Lojistik appeared first on ZIUA CARGO.
13:40
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită un control de urgență la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), acuzând că „protectia pe care vicepreședintele ASF responsabil cu sectorul Asigurări o oferă companiilor care au grave abateri ne pune în pericol pe toți”. Totodată, reprezentanții COTAR reclamă că tarifele RCA continuă să crească. Ei spun […] The post Se repetă situația care a dus la falimentele City Insurance și Euroins; ASF nu intervine appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
Producătorul de anvelope premium Hankook se implică și anul acesta ca sponsor oficial al Ballon d’Or, potrivit unui comunicat transmis redacției. Ceremonia va avea loc pe 22 septembrie, la impresionantul Théâtre du Châtelet, din Paris. Trofeul de aur celebrează cele mai remarcabile performanțe din fotbalul profesionist ale sezonului trecut și este recunoscut drept cea mai […] The post Hankook este sponsor oficial al Ballon dʼOr și în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
12:50
BITUROM, companie românească membră a GRAMPET Group, a obținut autorizarea terminalului de topire și stocare a bitumului de la Onești și a început comercializarea acestuia în România și Republica Moldova. Amplasată pe platforma industrială a fostei rafinării RAFO din Onești, stația are o capacitate de până la 18 tone pe oră și este complet automatizată, […] The post GRAMPET: Unitatea de topire a bitumului rutier, autorizată appeared first on ZIUA CARGO.
12:30
Compania aeriană FlyLili, împreună cu actuala sa conducere, a transmis un comunicat în care dorește să asigure atât autoritățile competente, cât și partenerii săi contractuali (interni și internaționali), de „angajamentul deplin în onorarea tuturor obligațiilor legale și contractuale asumate”. Proprietarul FlyLili, companie care îi transporta pe Horațiu Potra și pe mercenarii săi în Congo, a […] The post FlyLili între acuzații și dezmințiri appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
La IAA Mobility 2025 de la München, Rimac Technology a prezentat inovațiile în tehnologiile legate de baterii și propulsii. Unele dintre acestea sunt dezvoltate în colaborare cu partenerii. Furnizorul croat de servicii de dezvoltare, Rimac Group dorește să fie în avangarda domeniilor bateriilor și propulsiilor electrice. Ceea ce face ca această nouă baterie să fie […] The post Rimac Technology prezintă multe noutăți appeared first on ZIUA CARGO.
08:10
CTPark Bucharest South este situat strategic între actuala Șosea de Centură a Bucureștiului și noua Autostradă A0. Parcul are potențialul să devină un hub logistic regional pentru companiile 3PL, e-commerce, producție ușoară sau curierat. CTPark Bucharest South oferă conectivitate excelentă cu Portul Constanța prin Autostrada A2, asigurând o logistică și transport eficiente. Parcul industrial se […] The post CTPark Bucharest South. Alegerea strategică appeared first on ZIUA CARGO.
17 septembrie 2025
13:50
Rhenus și-a extins modelul operațional în Emiratele Arabe Unite, pentru a-și consolida prezența și a îmbunătăți livrarea serviciilor în regiunea Golfului. Compania își dezvoltă capacitățile logistice pentru a sprijini sectoare cheie precum bunurile de consum cu mișcare rapidă, moda, industria aerospațială și tehnologia de vârf, potrivit unui comunicat transmis redacției. Această dezvoltare vine după aproape […] The post Rhenus își extinde operațiunile în Emiratele Arabe Unite appeared first on ZIUA CARGO.
13:10
AnimaWings, companie aeriană 100% românească, anunță recepționarea unei noi aeronave Airbus A220-300, a treia de acest tip și a cincea operaţională în flota sa. Până la finalul anului 2027, compania își propune să ajungă la 18 aeronave, consolidând astfel cel mai valoros portofoliu din industria aeronautică privată din România, evaluat la peste 1 miliard de […] The post AnimaWings, la al 5-lea Airbus appeared first on ZIUA CARGO.
16 septembrie 2025
16:20
La licitația pentru proiectarea noului terminal de la Aeroportul „Henri Coandă” București și a infrastructurii aeroportuare aferente au depus oferte nouă mari firme internaționale de inginerie, informează Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Termenul-limită pentru evaluarea ofertelor este data de 5 decembrie 2025, iar valoarea estimată a serviciilor de proiectare și asistență tehnică se ridică la […] The post CNAB: 9 oferte pentru proiectarea noului terminal la „Henri Coandă” appeared first on ZIUA CARGO.
15:10
SGS, lider mondial în domeniul testării, inspecției și certificării, a fost distinsă cu premiul „ESG Program Award” la Global Sustainability Awards 2025, organizat de Sustainability LIVE London. Potrivit unui comunicat transmis redacției, compania a fost apreciată de juriul competiției pentru abordarea sa cuprinzătoare a sustenabilității, integrată în mod direct în strategia și operațiunile sale corporative. […] The post SGS, premiul ESG Program Award appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Compania franceză de logistică a testat deja primul său depozit pentru baterii uzate la Ghislenghien din Belgia. Sunt planificate până la 15 astfel de centre logistice. Până la sfârșitul anului urmează să fie implementate depozite specializate în Franța, Regatul Unit și Spania. Conform propriilor declarații, CEVA Logistics planifică alte centre în Germania, Italia, Polonia, Suedia, […] The post CEVA Logistics se specializează în transport baterii uzate appeared first on ZIUA CARGO.
15 septembrie 2025
21:10
China ia avans în tranziția globală către vehicule electrice, în timp ce Europa își ajustează strategia, iar SUA se confruntă cu obstacole, potrivit celei mai recente ediții a raportului EY Mobility Lens Forecaster. Potrivit unui comunicat transmis redacției, acest model bazat pe inteligență artificială estimează vânzările de vehicule ușoare în China, Europa și SUA până […] The post EY: Tranziția către vehiculele electrice avansează neuniform appeared first on ZIUA CARGO.
