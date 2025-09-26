Tragedie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: Șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie

13:00

ROBOR scade şi atinge cel mai scăzut nivel de la începutul lunii mai şi până acum pentru indicele la trei luni, dar şi pentru cel la şase luni. ROBOR la trei luni a scăzut la 6,52%, faţă de 6,54%, nivelul din şedinţa precedentă (conform datelor BNR), şi atinge cea mai mică valoare din 7 mai 2025 şi până […] Articolul ROBOR la 3 luni a ajuns vineri la cel mai mic nivel din ultimele patru luni şi jumătate apare prima dată în PS News.