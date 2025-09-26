Parlamentare R. Moldova 2025. AUR anunţă ieşirea din competiţia electorală pentru a nu fragmenta şi mai mult votul
PSNews.ro, 26 septembrie 2025 12:50
Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă vineri ieşirea din competiţia electorală din Republica Moldova, pentru a nu fragmenta şi mai mult votul din data de 28 septembrie. ”Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă ieşirea din competiţia electorală din Republica Moldova. Deşi am fost acuzaţi de vrute şi nevrute, în faţa unui moment de cotitură pentru […] Articolul Parlamentare R. Moldova 2025. AUR anunţă ieşirea din competiţia electorală pentru a nu fragmenta şi mai mult votul apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
13:30
Autostrada Sibiu – Pitești schimbă Valea Oltului. Cum se lucrează pe traseul spectaculos al A1 din defileu # PSNews.ro
Valea Oltului se transformă treptat într-un imens șantier, iar cele mai spectaculoase construcții de pe Autostrada Sibiu – Pitești capătă contur. „Podul pentru urși” de la Călinești, viaductul Boița și tunelul Robești schimbă treptat înfățișarea zonei. Cel mai spectaculos tronson al Autostrăzii Sibiu – Pitești, aflat parțial în șantier, începe din localitatea Boița (județul Sibiu) […] Articolul Autostrada Sibiu – Pitești schimbă Valea Oltului. Cum se lucrează pe traseul spectaculos al A1 din defileu apare prima dată în PS News.
13:30
Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, va renunța până în 2030 la încă 13.000 de angajați, în special la uzinele din Germania de la divizia de mobilitate, pe fondul crizei din industria auto, transmite DPA. ‘Trebuie urgent să ne sporim competitivitatea la divizia de mobilitate și să continuăm să ne reducem costurile […] Articolul Un gigant al industriei auto va concedia 13.000 de angajaţi până în 2030 apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
13:20
Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești # PSNews.ro
Diplomații europeni au avertizat Kremlinul în această săptămână că NATO este pregătită să răspundă la noi încălcări ale spațiului său aerian cu forță deplină, inclusiv doborârea unor avioane rusești, potrivit unor oficiali familiarizați cu schimbul de replici, scrie Bloomberg. La o întrevedere tensionată la Moscova, trimișii Marii Britanii, Franței și Germaniei și-au exprimat îngrijorarea privind […] Articolul Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
13:10
Proiectul de lege care revoluționează piața muncii: Angajații își vor putea negocia programul de lucru cu angajatorul # PSNews.ro
Angajații vor putea să își negocieze programul de lucru și concediul de odihnă, asta prevede un proiect de lege depus la Senat. Schimbări se pregătesc și pentru cei care lucrează noaptea, informează Digi24. Dacă proiectul devine legea, aceștia din urmă își vor putea alege cum va fi compensată această muncă. Toate detaliile vin chiar acum […] Articolul Proiectul de lege care revoluționează piața muncii: Angajații își vor putea negocia programul de lucru cu angajatorul apare prima dată în PS News.
13:10
Octombrie 2025 începe cu un episod de vreme rece. Temperaturile vor fi mai mici decât cele specifice perioadei în prima săptămână din luna octombrie, potrivit prognozei pe următoarele patru săptămâni. Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025 Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă […] Articolul METEO. Temperaturi minime negative la început de octombrie. Unde este posibil să ningă apare prima dată în PS News.
Acum o oră
13:00
Șoșoacă, replică pentru procurorii care o anchetează: „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet!” # PSNews.ro
Eurodeputata Diana Șoșoacă, lidera SOS România, a declarat că nu intenționează să se sustragă de la ancheta Parchetului General ce o vizează, dar nu a putut ajunge la audierile de marți deoarece „spre deosebire de domnii procurori, eu muncesc”. Anchetatorii au cerut Parlamentului European să îi ridice imunitatea Dianei Șoșoacă. Ea are calitatea de suspect […] Articolul Șoșoacă, replică pentru procurorii care o anchetează: „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet!” apare prima dată în PS News.
13:00
ROBOR scade şi atinge cel mai scăzut nivel de la începutul lunii mai şi până acum pentru indicele la trei luni, dar şi pentru cel la şase luni. ROBOR la trei luni a scăzut la 6,52%, faţă de 6,54%, nivelul din şedinţa precedentă (conform datelor BNR), şi atinge cea mai mică valoare din 7 mai 2025 şi până […] Articolul ROBOR la 3 luni a ajuns vineri la cel mai mic nivel din ultimele patru luni şi jumătate apare prima dată în PS News.
13:00
Coșul de cumpărături al românilor s-a scumpit cu 60% în ultimii 6 ani. Creșterea, aproape dublă față de media europeană # PSNews.ro
Coșul de cumpărături al românilor s-a scumpit cu 60% în ultimii șase ani, dublu față de media europeană. Prețurile tot mai mari la alimente, energie și carburanți îi obligă pe mulți să meargă la cumpărături cu lista făcută de acasă și să ia doar strictul necesar. Unul dintre cele mai vitale sectoare, și anume cel […] Articolul Coșul de cumpărături al românilor s-a scumpit cu 60% în ultimii 6 ani. Creșterea, aproape dublă față de media europeană apare prima dată în PS News.
12:50
VIDEO „Banii bucureștenilor au fost sifonați 25 de ani. CET-urile trebuie să treacă la Primăria Capitalei”- Bujduveanu # PSNews.ro
Avem un sistem sufocat de lipsa investițiilor, banii se sifonează, iar oamenii nu au apă caldă, descrie Stelian Bujduveanu situația în care se află sistemul de termoficare din București, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Acesta susține că soluția definitivă pentru actuala criză este ca CET-urile să fie preluate de Primăria București, astfel încât să […] Articolul VIDEO „Banii bucureștenilor au fost sifonați 25 de ani. CET-urile trebuie să treacă la Primăria Capitalei”- Bujduveanu apare prima dată în PS News.
12:50
Prefectului judeţului Mureş, Barabási Antal-Szabolcs, a anunţat, vineri, că în judeţ va funcţiona o singură secţie de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, din data de 28 septembrie, în incinta Universităţii de Arte din Târgu Mureş (UAT). „Referitor la alegerile organizate în Republica Moldova, în judeţul Mureş va funcţiona o singură secţie de votare, la […] Articolul Parlamentare R. Moldova 2025. Secţie de votare la Universitatea de Arte din Târgu Mureș apare prima dată în PS News.
12:50
Parlamentare R. Moldova 2025. AUR anunţă ieşirea din competiţia electorală pentru a nu fragmenta şi mai mult votul # PSNews.ro
Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă vineri ieşirea din competiţia electorală din Republica Moldova, pentru a nu fragmenta şi mai mult votul din data de 28 septembrie. ”Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă ieşirea din competiţia electorală din Republica Moldova. Deşi am fost acuzaţi de vrute şi nevrute, în faţa unui moment de cotitură pentru […] Articolul Parlamentare R. Moldova 2025. AUR anunţă ieşirea din competiţia electorală pentru a nu fragmenta şi mai mult votul apare prima dată în PS News.
12:50
Tragedie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: Șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie # PSNews.ro
Șase copii internați la secția ATI a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. Primul caz a fost înregistrat pe 7 septembrie, iar secția a fost închisă abia în 24 septembrie. DSP Iași a comunicat că a fost începută o anchetă epidemiologică. Bacteria care a […] Articolul Tragedie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: Șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie apare prima dată în PS News.
12:40
Titus Corlățean: Ar fi cazul să dăm și noi jos măcar una-două drone, să nu ne imaginăm că s-au oprit lucrurile astea # PSNews.ro
Fostul ministru de Externe și actualul președinte al Comisiei de Politică Externă Titus Corlățean a declarat joi seara, la TVR Info, în emisiunea Radar Geopolitic, moderată de Loara Ștefănescu, că acum, dacă avem legislație pe doborârea dronelor, ar trebui să dăm jos una-două drone, pentru că lucrurile nu s-au oprit și ne vom mai testa rușii. Titus Corlățean este […] Articolul Titus Corlățean: Ar fi cazul să dăm și noi jos măcar una-două drone, să nu ne imaginăm că s-au oprit lucrurile astea apare prima dată în PS News.
12:40
Reuters: „Războiul sfânt” din Moldova. Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegerile # PSNews.ro
O investigație Reuters dezvăluie cum Rusia a finanțat pelerinaje „all inclusive” pentru preoți ortodocși din Moldova, oferindu-le bani și resurse pentru a influența electoratul prin mesaje anti-UE. Chișinăul acuză Kremlinul că transformă religia într-o armă de război infromatic. Republica Moldova, una dintre cele mai religioase țări din Europa de Est, se confruntă un adevărat război […] Articolul Reuters: „Războiul sfânt” din Moldova. Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegerile apare prima dată în PS News.
12:40
PSD în Guvern, dar cu măsuri de opoziție. Ce îi nemulțumește pe social-democrați la reformele anunțate de Bolojan # PSNews.ro
Măsurile adoptate de Executiv sunt contestate de social-democrați. PSD propune, în paralel, proiecte care să modifice angajările de răspundere făcute de premierul Ilie Bolojan. Între timp, reforma administrației locale crește tensiunile în coaliție, anunță Digi24. Contestațiile venite din partea social-democraților au început încă de la primul pachet de măsuri fiscale, pentru care premierul Ilie Bolojan […] Articolul PSD în Guvern, dar cu măsuri de opoziție. Ce îi nemulțumește pe social-democrați la reformele anunțate de Bolojan apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
12:30
George Simion, surprins parcând pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități. Reacțiile internauților # PSNews.ro
George Simion a fost surprins la Timișoara parcând pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități, ceea ce a stârnit vâlvă în spațiul public. De aceea, internauții nu l-au iertat și s-au amuzat copios pe seama situației. George Simion, liderul AUR, a fost surprins la Timișoara într-o mașină care era parcată pe un loc destinat persoanelor […] Articolul George Simion, surprins parcând pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități. Reacțiile internauților apare prima dată în PS News.
12:30
Victor Negrescu, mesaj de ultimă oră despre soarta Dianei Șoșoacă în Parlamentul European # PSNews.ro
Președinta SOS, Diana Șoșoacă, ar putea fi audiată în Comisia Juridică din Parlamentul European, spune la RFI eurodeputatul PSD Victor Negrescu. Parchetul instanței supreme a cerut ridicarea imunității eurodeputatei extremiste, acuzate între altele de propagandă legionară. Diana Șoșoacă se plânge la postul Russia Today că este persecutată politic. Vicepreședintele PE Victor Negrescu spune că dosarul […] Articolul Victor Negrescu, mesaj de ultimă oră despre soarta Dianei Șoșoacă în Parlamentul European apare prima dată în PS News.
12:20
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a avertizat că rușii au făcut investiții uriașe pentru ca partidele prietene să câștige alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova. Acesta subliniază că viitorul României depinde de soarta Moldovei și că ar trebui să fim extrem de îngrijorați dacă partidele pro-ruse vor câștiga la Chișinău, pentru că atunci vom avea […] Articolul CTP avertizează că soarta României depinde de alegerile din Moldova apare prima dată în PS News.
12:10
Fostul arhitect-șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, este pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu aprobarea PUZ-ului de pe strada Primăverii nr. 1, notează gandul.ro. Potrivit surselor judiciare, Dumitrașcu este acuzat că a încălcat legislația de urbanism în 2019, când a semnat avizele și […] Articolul Fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii 1 apare prima dată în PS News.
12:10
Elevă de 9,85 din Galați, câștigătoare a trei olimpiade naționale, nu a luat bursă după măsurile luate de ministru # PSNews.ro
Elevă de 9,85 din Galați, câștigătoare a trei olimpiade naționale, nu a luat bursă după măsurile luate de ministrul Educației. „Dacă așa sunt apreciate valorile în România!” Pe lângă cele trei etape naționale, eleva a mers și în etapa internațională a olimpiadei de filosofie. Anul școlar 2025-2026 nu a început deloc bine. Profesorii sunt nemulțumiți […] Articolul Elevă de 9,85 din Galați, câștigătoare a trei olimpiade naționale, nu a luat bursă după măsurile luate de ministru apare prima dată în PS News.
12:00
Nicușor Dan are în plan înlocuirea șefilor Parchetului General și DNA: Sunt zone de corupţie neacoperite # PSNews.ro
Şefii Parchetului General şi DNA ar putea fi schimbaţi, a declarat Nicuşor Dan. Preşedintele a mai precizat că oamenii care conduc aceste instituţii au mandat până la primăvară, dar că se va face o evaluare. Întrebat, joi seară, la Digi 24, dacă există probleme manageriale la Parchetul General şi la DNA, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns […] Articolul Nicușor Dan are în plan înlocuirea șefilor Parchetului General și DNA: Sunt zone de corupţie neacoperite apare prima dată în PS News.
12:00
VIDEO În 2027, vom lansa primul centru antidrog dintr-un sector al Capitalei – Rareș Hopincă # PSNews.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor un proiect în premieră pentru administrația locală din București: construirea unui centru de recuperare destinat tinerilor dependenți de droguri. Investiția, în valoare de aproximativ 27 de milioane de lei, va fi finanțată în mare parte din fonduri europene. „Este un proiect la […] Articolul VIDEO În 2027, vom lansa primul centru antidrog dintr-un sector al Capitalei – Rareș Hopincă apare prima dată în PS News.
11:40
Un mare juriu federal din Virginia l-a pus sub acuzare pe fostul director al FBI, James Comey, pentru două capete de acuzare legate de mărturia sa în fața Congresului, scrie BBC. Un mare juriu este un grup de cetățeni constituit de un procuror pentru a determina dacă există suficiente dovezi pentru a fi formulate acuzații. […] Articolul Fostul director al FBI, James Comey, pus sub acuzare pentru două capete de acuzare apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
11:30
Român executat în Italia. Trupul neînsuflețit al unui cetățean român, în vârstă de 45 de ani, a fost descoperit sâmbătă, 5 iulie, într-un casă părăsită din Aversa, oraș situat în provincia Caserta, sudul Italiei. Victima, Catalin Ionita, a fost ucisă cu trei focuri de armă trase de la mică distanță, în față și în abdomen. A […] Articolul Român din diaspora executat cu trei gloanțe pe teritoriul Camorrei apare prima dată în PS News.
11:20
Curtea de Apel Centru a menținut, pe 25 septembrie, verdictul de vinovăție pronunțat anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul de trafic de influență al fostului vicepreședinte al Parlamentului și lider al PPCD, Iurie Roșca, potrivit stiripesurse.ro. Totodată, instanța a redus pedeapsa aplicată de prima instanță, de la șase la patru ani de închisoare. Potrivit […] Articolul Iurie Roșca, fost lider al mișcării unioniste din R.Moldova, condamnat definitiv apare prima dată în PS News.
11:20
VIDEO Parcul Herăstrău va fi refăcut complet! Trotinetele electrice vor fi interzise, anunță Bujduveanu # PSNews.ro
Parcul Herăstrău, considerat „inima Bucureștiului”, va fi refăcut complet până primăvara anului viitor, a declarat joi, în emisiunea Puterea Știrilor, primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Potrivit acestuia, lucrările fac parte dintr-un proiect amplu de modernizare a parcurilor din București, care include și parcurile Cișmigiu, Tineretului și Carol. „Herăstrău a fost ani de zile […] Articolul VIDEO Parcul Herăstrău va fi refăcut complet! Trotinetele electrice vor fi interzise, anunță Bujduveanu apare prima dată în PS News.
11:00
Ambasadorul Italiei, la final de mandat: Parteneriatul Strategic cu România, consolidat politic, militar și industrial # PSNews.ro
Italia și România își consolidează Parteneriatul Strategic prin „o coordonare concretă — politică, militară și industrială”, a declarat ambasadorul Alfredo Durante Mangoni într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, subliniind importanța rolului României pe Flancul Estic al NATO și la Marea Neagră, dar și legătura acestuia cu stabilitatea Mediteranei și a Balcanilor de Vest. În interviul acordat la final […] Articolul Ambasadorul Italiei, la final de mandat: Parteneriatul Strategic cu România, consolidat politic, militar și industrial apare prima dată în PS News.
11:00
Noi alerte cu drone în Danemarca: încă un aeroport a fost închis. Copenhaga invocă un „atac hibrid” # PSNews.ro
Încă un aeroport danez a trebuit să fie închis în noaptea de joi spre vineri în urma unei a doua alerte cu drone în decurs de două nopţi, Copenhaga afirmând că este vizată de la începutul săptămânii de un „atac hibrid” de origine necunoscută. Spaţiul aerian deasupra aeroportului din Aalborg, în nordul Danemarcei, a trebuit […] Articolul Noi alerte cu drone în Danemarca: încă un aeroport a fost închis. Copenhaga invocă un „atac hibrid” apare prima dată în PS News.
10:50
Din cuprins: Lucrările au început: prima piatră de temelie pentru un proiect major Investiție de 1,875 miliarde lei și design medical de ultimă generație Durata și sursele de finanțare ale proiectului Randamente economice și sociale: locuri de muncă, echitate și acces la sănătate Impact urbanistic și responsabilitate de mediu Un test pentru România: absorbția fondurilor […] Articolul Romania investește: Spitalul Regional de Urgență Craiova și implicațiile sale economice apare prima dată în PS News.
10:40
Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan trebuie să demisioneze în cazul în care CCR respinge reformele: „Deloc” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că premierul Ilie Bolojan nu trebuie să demisioneze dacă CCR respinge vreun pachet de reforme, subliniind că dreptul nu e o știință exactă, ci ține de interpretarea textelor. Nicuşor Dan a afirmat, joi seară, că şi el a contestat diverse legi la CCR şi că au fost situaţii în care […] Articolul Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan trebuie să demisioneze în cazul în care CCR respinge reformele: „Deloc” apare prima dată în PS News.
10:20
Nicuşor Dan afirmat joi seara, la Digi24, că în România preţurile pentru energie sunt prea mari, dar s-a arătat încrezător că problemele vor fi corectate într-un orizont de timp relativ scurt. Potrivit președintelui, încă o problemă o reprezintă faptul că nu există o corelare a companiilor de stat care produc energie. Potrivit şefului statului, Autoritatea […] Articolul Nicuşor Dan: Preţul energiei este prea mare. ANRE nu-şi face treaba apare prima dată în PS News.
10:20
Șoșoacă, așteptată la Parchetul General. ”Mă duc oriunde sunt chemată, dar când pot eu, nu când vor ei # PSNews.ro
Diana Șoșoacă, europarlamentar și lider al partidului SOS România, este așteptată astăzi la Parchetul General. Inițial, Șoșoacă fusese citată marți, însă a solicitat amânarea audierii, invocând că se află la Bruxelles, iar avocata sa este plecată din țară. Aseară, la revenirea în România, aceasta a declarat că nu se va prezenta nici astăzi în fața […] Articolul Șoșoacă, așteptată la Parchetul General. ”Mă duc oriunde sunt chemată, dar când pot eu, nu când vor ei apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:10
VIDEO Primăria București lucrează la un regulament strict pentru trotinetele electrice – ce se va schimba # PSNews.ro
Primăria Capitalei lucrează la elaborarea unui regulament strict privind utilizarea trotinetelor electrice în București, după ce mai multe accidente grave au fost înregistrate în oraș, soldate inclusiv cu victime. Declarația a fost făcută joi, în emisiunea Puterea Știrilor, de Stelian Bujduveanu, primar interimar al Capitalei. „Sunt două componente în reglementarea trotinetelor. Am propus la un […] Articolul VIDEO Primăria București lucrează la un regulament strict pentru trotinetele electrice – ce se va schimba apare prima dată în PS News.
20:00
Grindeanu transmite că va condiționa pachetul trei de măsuri fiscale de propunerile de ”relansare economică” ale PSD # PSNews.ro
Sorin Grindeanu a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că va condiționa pachetul trei de măsuri fiscale de un propunerile de ”relansare economică” ale PSD. ”Am fost și eu în această poziție, 6 luni de premier, e cea mai grea funcție pe care o ai, e mai greu decât orice altceva, eu înțeleg presiunea la […] Articolul Grindeanu transmite că va condiționa pachetul trei de măsuri fiscale de propunerile de ”relansare economică” ale PSD apare prima dată în PS News.
19:50
Sondaj: Partidul PAS al Maiei Sandu e în preferințele electoratului, dar numărul mare de indeciși produce îngrijorare # PSNews.ro
Două partide și un bloc electoral au șanse reale să intre în legislativul Republicii Moldova, potrivit ultimului și celui mai important sondaj al Barometrului Opiniei Publice (BOP), publicat joi, potrivit zdg.md. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar fi votat de 28,6% dintre moldoveni, dacă mâine ar avea loc alegerile parlamentare, urmat de Blocul Electoral al Socialiștilor, […] Articolul Sondaj: Partidul PAS al Maiei Sandu e în preferințele electoratului, dar numărul mare de indeciși produce îngrijorare apare prima dată în PS News.
19:40
Alegeri R. Moldova. MAE acuză o campanie de manipulare, după ce un deepfake cu Oana Țoiu s-a viralizat pe internet # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează că circulă pe rețelele de socializare un material cu declarații legate de Republica Moldova atribuite fals ministrei Oana Țoiu. „În contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acțiuni hibride desfășurate în spațiul informațional cu scopul de a crea tensiuni ideologice […] Articolul Alegeri R. Moldova. MAE acuză o campanie de manipulare, după ce un deepfake cu Oana Țoiu s-a viralizat pe internet apare prima dată în PS News.
19:30
VIDEO Anunț important pentru locuitorii Sectorului 2! Hopincă: Extindem sprijinul pentru plata facturilor la energie # PSNews.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat la Puterea Știrilor extinderea programului de sprijin pentru plata facturilor la energie electrică. Ajutorul se adresează acum persoanelor cu venituri de până la 3.000 de lei, pentru a reduce impactul facturilor majorate. Program local de solidaritate Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, a explicat că […] Articolul VIDEO Anunț important pentru locuitorii Sectorului 2! Hopincă: Extindem sprijinul pentru plata facturilor la energie apare prima dată în PS News.
19:20
Nouă linii de transport din Capitală, modificate sâmbătă, pentru desfășurarea unui eveniment sportiv # PSNews.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București (TPBI) anunță că traseul a nouă linii de transport în comun din sectoarele 3 și 4 va fi modificat, pentru desfășurarea evenimentului sportiv „Be Healthy Fitness Festival”. Este vorba despre traseele Traseele liniilor 70, 73, 97, 104, 116, 117, 123, 312 și 323. Acestea vor fi modificate temporar sâmbătă, […] Articolul Nouă linii de transport din Capitală, modificate sâmbătă, pentru desfășurarea unui eveniment sportiv apare prima dată în PS News.
19:20
Caramitru, atac la fanii lui Georgescu și Simion: ”Nu îi mai numiți suveraniști. Ci putiniști. Asta e numele corect” # PSNews.ro
Analistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru tonul său agresiv, a lansat joi un nou atac dur la adresa celor care se autointitulează „suveraniști”, dar pe care el îi acuza că promovează, de fapt, interese externe. Postarea sa de pe Facebook a stârnit reacții reacții contradictorii, așa cum se întâmplă de obicei, atunci când sunt abordate astfel […] Articolul Caramitru, atac la fanii lui Georgescu și Simion: ”Nu îi mai numiți suveraniști. Ci putiniști. Asta e numele corect” apare prima dată în PS News.
19:10
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, a transmis un mesaj de condoleanţe la moartea Cardinalului Lucian Mureş, despre care spune că a fost un „evlavios cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist”. „Am primit cu întristare vestea trecerii din această viaţă, la venerabila vârstă de 94 de ani, a Eminenţei Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop […] Articolul Patriarhul Daniel transmite condoleanţe la moartea Cardinalului Lucian Mureşan apare prima dată în PS News.
18:50
Ce alimente vor beneficia de plafonarea adaosului comercial până la 31 martie 2026. Lista completă! # PSNews.ro
Guvernul a decis, în ședința de joi, să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până în data de 31 martie 2026. Deși PNL și USR au dorit încetarea plafonării de la 1 octombrie 2025, PSD și UDMR s-au opus, subliniind faptul că populația vulnerabilă va fi grav afectată pe timpul iernii, după ce au avut deja […] Articolul Ce alimente vor beneficia de plafonarea adaosului comercial până la 31 martie 2026. Lista completă! apare prima dată în PS News.
18:40
Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera de vest # PSNews.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a avizat, joi, Proiectul Tehnic de Execuţie pentru ultimii 20 de kilometri din tronsonul Chiribiş-Biharia al Autostrăzii Transilvania, iar după emiterea ordinului de începere, antreprenorul poate demara lucrările pe întreaga lungime a acestui lot. ”De luni, 29 septembrie, constructorii români care lucrează pe subsecţiunea Chiribiş-Biharia a Autostrăzii […] Articolul Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera de vest apare prima dată în PS News.
18:20
Exercițiu de amploare, cu peste 500 de militari români și străini. Apelul autorităților: „Nu intrați în panică!” # PSNews.ro
Un exercițiu de amploare se desfășoară în Dâmbovița: peste 500 de militari români și străini participă la simulări tactice și scenarii cu situații de criză. Autoritățile fac apel la populație să nu intre în panică, pentru că totul face parte dintr-un exercițiu de pregătire. Simulările au loc la Centrul de Perfecționare a Jandarmilor din județul […] Articolul Exercițiu de amploare, cu peste 500 de militari români și străini. Apelul autorităților: „Nu intrați în panică!” apare prima dată în PS News.
18:10
Vasile Dîncu: România are nevoie de un CSAT puternic și modernizat; nu doar un for cu valențe formale # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat joi că România are nevoie de un Consiliu Suprem de Apărare a Țării puternic și modernizat, iar această instituție trebuie să aibă un Secretariat Permanent care să producă analize proprii. ‘Astăzi, când avem un război la graniță, când cad drone pe teritoriul României, iar atacurile cibernetice și campaniile de […] Articolul Vasile Dîncu: România are nevoie de un CSAT puternic și modernizat; nu doar un for cu valențe formale apare prima dată în PS News.
17:50
Ministerul Apărării din R. Moldova avertizează: „Citații” false pe Telegram răspândesc panică înainte de alegeri # PSNews.ro
Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează că pe canalele de Telegram circulă din nou aşa-numite „citaţii” de chemare în armată adresate cetăţenilor, nişte falsuri care au drept scop răspândirea de zvonuri despre o presupusă pregătire de război, un narativ provenind din medii proruse care e vehiculat în preajma alegerilor legislative de duminică. Autorităţile subliniază că […] Articolul Ministerul Apărării din R. Moldova avertizează: „Citații” false pe Telegram răspândesc panică înainte de alegeri apare prima dată în PS News.
17:50
VIDEO Rareș Hopincă: „Am economisit 20 de milioane de lei din reorganizare”. Unde se vor duce banii # PSNews.ro
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a explicat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că reorganizarea administrației locale a dus la economii de aproximativ 20 de milioane de lei. Din acești bani, vor fi finanțate programe sociale și noi proiecte pentru comunitate. Edilul subliniază că „reforma statului nu trebuie făcută din ură pentru funcționarii publici, ci […] Articolul VIDEO Rareș Hopincă: „Am economisit 20 de milioane de lei din reorganizare”. Unde se vor duce banii apare prima dată în PS News.
17:40
Sectorul 4 al Capitalei continuă investiţiile în modernizarea spaţiului urban şi extinde Parcul Tudor Arghezi cu încă patru hectare de teren neutilizat, acoperit acum de vegetaţie sălbatică. Proiectul vine ca răspuns la solicitările familiilor stabilite în ultimii ani în zona de sud a Capitalei. „Azi, aici, la parcul Tudor Arghezi, unul dintre cele mai mari […] Articolul Parcul din București care se extinde cu încă 4 hectare. Vor fi plantați 1.000 de arbori apare prima dată în PS News.
17:30
Mark Rutte: Ţările Alianţei pot doborî avioanele ruse care intră în spaţiul NATO, „dacă este necesar” # PSNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi declaraţiile făcute săptămâna aceasta de preşedintele american Donald Trump, potrivit căruia ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti. Dacă acestea intră în spaţiul lor aerian, dacă o astfel de măsură este necesară, relatează Reuters. „Dacă este necesar. Deci, sunt total […] Articolul Mark Rutte: Ţările Alianţei pot doborî avioanele ruse care intră în spaţiul NATO, „dacă este necesar” apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO Victor Chirilă, ambasador: „Suntem atât de aproape de Uniunea Europeană, ar fi păcat să ratăm această șansă” # PSNews.ro
Suntem atât de aproape de Uniunea Europeană, ar fi păcat să ratăm această șansă, a afirmat ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, la Puterea Știrilor. Acesta a vorbit despre realizările mandatului său și despre viitorul european al Moldovei, printre proiectele menționate numărându-se podurile transfrontaliere, liniile electrice de interconectare și festivalurile culturale organizate împreună […] Articolul VIDEO Victor Chirilă, ambasador: „Suntem atât de aproape de Uniunea Europeană, ar fi păcat să ratăm această șansă” apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO Primarul Stelian Bujduveanu, anunț în exclusivitate la Puterea Știrilor. Ce spune despre candidatura la PMB # PSNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat joi, la Puterea Știrilor, că Bucureștiul are șansa unui moment de „zero politic”, în care partidele lasă deoparte disputele electorale pentru a se concentra pe problemele urgente ale orașului. El a subliniat că viitorul primar trebuie să fie un om cu experiență în administrație, nu doar […] Articolul VIDEO Primarul Stelian Bujduveanu, anunț în exclusivitate la Puterea Știrilor. Ce spune despre candidatura la PMB apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.