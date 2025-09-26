VIDEO | Aleea Jandarmeriei va fi modernizată. PS1 anunță că au început lucrările de refacere a carosabilului
B365.ro, 26 septembrie 2025 14:20
Aleea Jandarmeriei din Sectorul 1 al Capitalei va fi refăcută. Pe lângă aceasta, și alte artere vor beneficia de intervenții pentru un trafic mai bun, anunță Primăria Sectorului 1. Aleea Jandarmeriei din Sectorul 1 va […] Articolul VIDEO | Aleea Jandarmeriei va fi modernizată. PS1 anunță că au început lucrările de refacere a carosabilului apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
14:40
VIDEO | Un TIR încărcat cu plastic, în flăcări pe A2 București-Constanța. Autostrada, închisă din cauza norilor de fum negru, trafic deviat prin Medgidia pe sensul spre Capitală # B365.ro
Un TIR a luat foc joi, pe Autostrada A2, la kilometrul 199, pe sensul de mers către București. Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către București, fiind deviată prin localitatea […] Articolul VIDEO | Un TIR încărcat cu plastic, în flăcări pe A2 București-Constanța. Autostrada, închisă din cauza norilor de fum negru, trafic deviat prin Medgidia pe sensul spre Capitală apare prima dată în B365.
Acum o oră
14:20
VIDEO | Aleea Jandarmeriei va fi modernizată. PS1 anunță că au început lucrările de refacere a carosabilului # B365.ro
Aleea Jandarmeriei din Sectorul 1 al Capitalei va fi refăcută. Pe lângă aceasta, și alte artere vor beneficia de intervenții pentru un trafic mai bun, anunță Primăria Sectorului 1. Aleea Jandarmeriei din Sectorul 1 va […] Articolul VIDEO | Aleea Jandarmeriei va fi modernizată. PS1 anunță că au început lucrările de refacere a carosabilului apare prima dată în B365.
14:20
4 linii STB au traseul deviat, duminică seara. Schimbarea, provocată de meciul FCSB – Oțelul Galați, de pe Arena Națională # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a anunțat bucureștenii că mai multe linii STB vor avea programul prelungit duminică, pentru meciul dintre FCSB și Oțelul Galați. Acesta va avea loc pe […] Articolul 4 linii STB au traseul deviat, duminică seara. Schimbarea, provocată de meciul FCSB – Oțelul Galați, de pe Arena Națională apare prima dată în B365.
14:20
Spotlight aprinde Calea Victoriei în octombrie. Peste 20 de instalații și proiecții vor transforma clădiri emblematice din București, între Cercul Militar și Hotelul Athénée Palace # B365.ro
Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii – revine și în 2025 pe Calea Victoriei: spectacolul are loc în al doilea weekend din octombrie. Peste 20 de instalații și proiecții vor „îmbrăca” clădiri emblematice din București, […] Articolul Spotlight aprinde Calea Victoriei în octombrie. Peste 20 de instalații și proiecții vor transforma clădiri emblematice din București, între Cercul Militar și Hotelul Athénée Palace apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
13:10
Promisiune de ierni mai bune. Bucureștenii din Militari, Crângași și Politehnica vor avea mai puține probleme cu apă calda. S-a deschis termo-șantierul de pe Valea Cascadelor # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei a anunțat bucureștenii că PMB a tras o nouǎ finanțare de 42,5 milioane de lei pentru modernizarea unei porțiuni esențiale a rețelei de termoficare din zona Valea Cascadelor. […] Articolul Promisiune de ierni mai bune. Bucureștenii din Militari, Crângași și Politehnica vor avea mai puține probleme cu apă calda. S-a deschis termo-șantierul de pe Valea Cascadelor apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
12:40
Vreme de weekend stricat de vortexul polar. Prognoza meteo de București ne anunță frig, nori, chiar și ploi, iar ăsta e doar începutul # B365.ro
Temperaturile se mențin scăzute în ultimul weekend din septembrie, în București. Meteorologii au emis prognoza specială pentru azi și mâine, în care se anunță frig, cer înnorat și ploi. Cum va fi vremea în acest […] Articolul Vreme de weekend stricat de vortexul polar. Prognoza meteo de București ne anunță frig, nori, chiar și ploi, iar ăsta e doar începutul apare prima dată în B365.
12:30
Smash Baby și-a deschis kebăbărie în București, pe Enescu. Lick Kebab, cu carne de vițel de lapte și pită artizanală # B365.ro
Când vine vorba de fast food și, în general, de burgeri, puțini oameni „au lovit-o” mai bine decât cei de la Smash Baby. Seară de seară, în burgeria lor de pe Luterană n-ai loc s-arunci […] Articolul Smash Baby și-a deschis kebăbărie în București, pe Enescu. Lick Kebab, cu carne de vițel de lapte și pită artizanală apare prima dată în B365.
12:20
Centrala provizorie vesel inaugurată de Nicușor Dan a fost închisă. Pe bucureștenii din Colentina și Doamna Ghica îi așteaptă o iarnă cu dușuri reci și calorifere bocnă # B365.ro
Buucreștenii ar trebui să își facă proziii de haine călduroase și pături pufoase pentru că urmează o iarnă grea. Centrala provizorie inaugurată de Nicușor Dan a fost închisă. Iar Energofor,firma care o administra, a început […] Articolul Centrala provizorie vesel inaugurată de Nicușor Dan a fost închisă. Pe bucureștenii din Colentina și Doamna Ghica îi așteaptă o iarnă cu dușuri reci și calorifere bocnă apare prima dată în B365.
11:40
VIDEO | Bucureșteni disperați de insuportabilul șantier M6 de sub fereastră. Picamere la 1 noaptea acolo unde se construiește stația Pajura de pe Magistrala 6, metroul spre Otopeni # B365.ro
Gălăgie, mult praf, nervi și frustrări, toate acestea sunt cauzate de marele șantier de pe Magistrala 6, noua linie de metrou care va face legătura între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni. Locuitorii au ajuns […] Articolul VIDEO | Bucureșteni disperați de insuportabilul șantier M6 de sub fereastră. Picamere la 1 noaptea acolo unde se construiește stația Pajura de pe Magistrala 6, metroul spre Otopeni apare prima dată în B365.
11:30
FOTO | Probabil cel mai explodat trotuar din București e cel de pe strada Mircești. Bucureșteancă necăjită: Cui să mai solicităm reparația? E așa de aproape două luni! # B365.ro
O bucureșteancă a semnalat o problemă extrem de mare privind un trotuar din Sectorul 1 al Capitalei. Se pare că trotuarul care se află pe Strada Mircești este extrem de deteriorat. Acesta se află într-o […] Articolul FOTO | Probabil cel mai explodat trotuar din București e cel de pe strada Mircești. Bucureșteancă necăjită: Cui să mai solicităm reparația? E așa de aproape două luni! apare prima dată în B365.
11:20
Adolescentul bucureștean suspectat că a trimis e-mailuri cu amenințări teroriste în sute de școli și spitale din București și din țară a fost reținut. Procurorii cer arestarea preventivă # B365.ro
Un adolescent de 17 ani, bănuit că ar fi trimis e-mailuri în care amenința comiterea de atacuri armate în școli, spitale și alte instituții din România, a fost reținut joi, 25 septembrie, de procurorii DIICOT. […] Articolul Adolescentul bucureștean suspectat că a trimis e-mailuri cu amenințări teroriste în sute de școli și spitale din București și din țară a fost reținut. Procurorii cer arestarea preventivă apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
11:00
ALERTĂ | Fostul arhitect șef al Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ-ul Primăverii (surse). Dosarul, după sesizarea lui Nicușor Dan din 2022 # B365.ro
Fostul arhitect șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, a fost pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii, într-un dosar deschis după ce, în 2022, Nicușor Dan sesiza procurorii anticorupție și spunea că arhitectul șef […] Articolul ALERTĂ | Fostul arhitect șef al Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ-ul Primăverii (surse). Dosarul, după sesizarea lui Nicușor Dan din 2022 apare prima dată în B365.
10:30
Stranie explozie de concedii medicale în Sectorul 2, Primăria face sesizare la Colegiul Medicilor. Aduce cheltuieli suplimentare de aproape 250.000 de lei # B365.ro
Primăria Sectorului 2 din Capitală sesizat Colegiul Medicilor după ce a observat o creștere semnificativă de 50% a numărului de concedii medicale acordate angajaților instituției în ultimele luni. Doar nîn luna iulie a anului 2025 […] Articolul Stranie explozie de concedii medicale în Sectorul 2, Primăria face sesizare la Colegiul Medicilor. Aduce cheltuieli suplimentare de aproape 250.000 de lei apare prima dată în B365.
09:50
FOTO | „Avertismentul galben” de pe Bd. Basarabia. Parcările au dispărut din cauza șantierelor din zonă, nu și obișnuința de a lăsa mașinile acolo # B365.ro
Avertismentul acesta galben nesfârșit de pe Bulevardul Basarabia poate fi una dintre imaginile-simbol ale orașului-șantier București. la noi în localitate, nu se astupă bine un șanț și alte trei se cască peste noapte pe oriunde; […] Articolul FOTO | „Avertismentul galben” de pe Bd. Basarabia. Parcările au dispărut din cauza șantierelor din zonă, nu și obișnuința de a lăsa mașinile acolo apare prima dată în B365.
09:30
„Atenție, țeavă de gaze spartă în Berceni, la intersecția Enache cu Iriceanu!”, avertismentul unui bucureștean care tocmai a trecut prin zonă. Poliție la fața locului # B365.ro
O țeavă de gaze a fost spartă în intersecției străzilor Soldat Ion Enache și Sergent Ion Iriceanu din Sectorul 4. La fața locului sunt prezenți polițiștii. Până la acest moment nu se cunosc mai multe […] Articolul „Atenție, țeavă de gaze spartă în Berceni, la intersecția Enache cu Iriceanu!”, avertismentul unui bucureștean care tocmai a trecut prin zonă. Poliție la fața locului apare prima dată în B365.
09:10
Străzi și bulevarde închise, în weekend, ca să facă loc mai multor evenimente din București. Lista completă a restricțiilor rutiere, anunțată de Brigda Rutieră # B365.ro
Evenimentele care au loc în acest weekend, în București, aduc și restricții de circulație în oraș. Astfel că, în perioada 26-28 septembrie mai multe străzi vor fi închise, doar accesul pietonal fiind permis. Brigada Rutieră […] Articolul Străzi și bulevarde închise, în weekend, ca să facă loc mai multor evenimente din București. Lista completă a restricțiilor rutiere, anunțată de Brigda Rutieră apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
09:00
VIDEO | Dl. Negoiță, azi avocatul faimoaselor garduri urâte care au stârnit ditai dezbaterea printre bucureșteni din S3. ”Dacă nu le doriți, faceți solicitare și le scoatem” # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 a transmis bucureștenilor că primăria nu se ocupă primăria de montarea gardurilor. Acest lucru este făcut doar în cazul în care Asociația de Proprietari le solicită. Recent, în mediul online […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță, azi avocatul faimoaselor garduri urâte care au stârnit ditai dezbaterea printre bucureșteni din S3. ”Dacă nu le doriți, faceți solicitare și le scoatem” apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:30
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, eliberat din arestul preventiv, după accidentul din Primăverii. Trebuie să stea în arest la domiciliu, decizia Tribunalului București # B365.ro
Toto Dumitrescu a fost eliberat din arestul preventiv, joi, 25 septembrie, după o săptămână. Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a fost plasat în arest la domiciliu, decizia aparținând Tribunalului București, potrivit Agerpres. Tânărul actor, pe […] Articolul Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, eliberat din arestul preventiv, după accidentul din Primăverii. Trebuie să stea în arest la domiciliu, decizia Tribunalului București apare prima dată în B365.
18:00
Ultimul weekend din septembrie vine la pachet cu Străzi Deschise – București. Raliu, flashmob, concerte și ateliere în aer liber pe Calea Victoriei și pe Str. Râmnicu Vâlcea din S3 # B365.ro
Ultimul weekend din septembrie transformă din nou Bucureștiul într-o scenă în aer liber, prin proiectul „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”. În perioada 27-28 septembrie 2025, Calea Victoriei, unul dintre cele mai emblematice bulevarde ale […] Articolul Ultimul weekend din septembrie vine la pachet cu Străzi Deschise – București. Raliu, flashmob, concerte și ateliere în aer liber pe Calea Victoriei și pe Str. Râmnicu Vâlcea din S3 apare prima dată în B365.
17:30
Mai mulți bucureșteni cer deschiderea traficului rutier prin Marele Șantier pentru metroul spre Otopeni: Pod Constanța – Calea Griviței. Petiție semnată de peste 1.200 de oameni # B365.ro
Mai mulți bucureșteni cer autorităților, printr-o petiție, să se deschidă traficul rutier prin Șantierul pentru Magistrala 6 de metrou: Pod Constanța – Calea Griviței. Oamenii s-au săturat de restricțiile de circulație din zonă și de […] Articolul Mai mulți bucureșteni cer deschiderea traficului rutier prin Marele Șantier pentru metroul spre Otopeni: Pod Constanța – Calea Griviței. Petiție semnată de peste 1.200 de oameni apare prima dată în B365.
15:50
FOTO | Au ajuns la final amenajările din cartierul Grozăvești, microzona 24. Ciucu: „Am civilizat o zonă în care era o debandadă de nedescris” # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a finalizat lucrările de amenajare din cartierul Grozăvești, microzona 24. Intervențiile desfășurate fac parte dintr-un proces de modernizare început în ultimii ani de administrația locală. Lucrări de modernizare în Grozăvești: trotuare refăcute, […] Articolul FOTO | Au ajuns la final amenajările din cartierul Grozăvești, microzona 24. Ciucu: „Am civilizat o zonă în care era o debandadă de nedescris” apare prima dată în B365.
15:50
Dezvoltarea tehnologiei cu o viteză atât de uimitoare și expansiunea continuă a rețelelor de internet au făcut ca platformele de cazino online și pariuri sportive să devină populare în toate colțurile lumii. Acest lucru a […] Articolul Ce trebuie să știi când plănuiești o sesiune de distracție la casino online (P) apare prima dată în B365.
15:40
Elevul din București care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale, internat la Spitalul Obregia pentru o expertiză cerută de procuror. O fată de 14 ani din Prahova i-a fost complice # B365.ro
Elevul de 17 ani din București care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din oraș, dar și din țară, a fost internat la Spitalul Obregia. Procurorul de caz vrea să știe dacă […] Articolul Elevul din București care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale, internat la Spitalul Obregia pentru o expertiză cerută de procuror. O fată de 14 ani din Prahova i-a fost complice apare prima dată în B365.
15:30
Nu se pot cumpăra bilete de tren din aplicația și site-ul CFR Călători până vineri dimineață. Se fac lucrări de mentenanță # B365.ro
Platforma de cumpărare de bilete de tren CFR Călători va fi închisă în această noapte pentru lucrări de mentenanță. Pasagerii nu vor putea achiziționa bilete de tren prin intermediul aplicației online sau al site-ului oficial. […] Articolul Nu se pot cumpăra bilete de tren din aplicația și site-ul CFR Călători până vineri dimineață. Se fac lucrări de mentenanță apare prima dată în B365.
Ieri
14:40
Street Delivery redă în weekend strada Arthur Verona bucureștenilor. Au loc dezbateri, concerte și ateliere, cu ocazia aniversării de 20 de ani a festivalului # B365.ro
În acest weekend va avaea lșoc ceqa de-a douăzecea ediție a festivalului Street Delivery București. Festivalul deschide strada Arthur Verona din București pentru trei zile (26-27-28 septembrie) exclusiv pietonilor. Intrarea este liberă. Street Delivery este […] Articolul Street Delivery redă în weekend strada Arthur Verona bucureștenilor. Au loc dezbateri, concerte și ateliere, cu ocazia aniversării de 20 de ani a festivalului apare prima dată în B365.
14:30
Autobuzele 100, 203 și 205 au sâmbătă trasee modificate temporar. Șoseaua Kiseleff se închide pentru concursul de ciclism pentru copii „Cupa Toamnei 2025”, anunță TPBI # B365.ro
Călătorii STB trebuie să știe că autobuzele liniilor 100, 203 și 205 au trasee modificate temporar, sâmbătă, 27 septembrie. Motivul: Pe Șoseaua Kiseleff are loc cursa de ciclism pentru copii „Cupa Toamnei 2025”, iar traficul […] Articolul Autobuzele 100, 203 și 205 au sâmbătă trasee modificate temporar. Șoseaua Kiseleff se închide pentru concursul de ciclism pentru copii „Cupa Toamnei 2025”, anunță TPBI apare prima dată în B365.
14:20
Dâmbovița cea Nouă din centru, cu pontoane și zonă de belvedere, pe ordinea de zi a ședinței CGMB. Amenajările din zona Unirii-Izvor costă 20 de milioane de euro # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a convocat ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, marți, 30 septembrie, în cadrul căreia se va vota și proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul […] Articolul Dâmbovița cea Nouă din centru, cu pontoane și zonă de belvedere, pe ordinea de zi a ședinței CGMB. Amenajările din zona Unirii-Izvor costă 20 de milioane de euro apare prima dată în B365.
13:40
Mare tărăboi în Pantelimon, unde pietoni și bicicliști își dispută supremația pe un trotuar – „Bicicliștii și trotinetiștii care circulă așa sunt oglinda perfectă a șoferilor români” # B365.ro
Un părinte a relatat pe Reddit o experiență periculoasă: în timp ce mergea pe trotuar cu copilul său, a fost nevoit să evite de 2 ori- în decurs de câteva minute- impactul cu un trotinetist […] Articolul Mare tărăboi în Pantelimon, unde pietoni și bicicliști își dispută supremația pe un trotuar – „Bicicliștii și trotinetiștii care circulă așa sunt oglinda perfectă a șoferilor români” apare prima dată în B365.
13:30
FOTO | Ștefan Bănică Jr, rașchetat din fața ochilor noștri, la fel a pățit și Dan Bălan. Afișele care împânzesc centrul Bucureștiului, date jos. Bujduveanu: Strică imaginea orașului # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei a transmis bucureștenilor că au fost deslipite de pe stațiile STB, de pe cutiile electrice sau de pe clădirile din oraș. Edilul a subliniat că afișele lipite ilegal […] Articolul FOTO | Ștefan Bănică Jr, rașchetat din fața ochilor noștri, la fel a pățit și Dan Bălan. Afișele care împânzesc centrul Bucureștiului, date jos. Bujduveanu: Strică imaginea orașului apare prima dată în B365.
13:10
Marea noutate de pe M6 – metroul spre Otopeni. «Stația „Ferrari, Aston Martin și BMW”» se scumpește. Despăgubiri mai mari pentru cele 3 companii, cu reprezentanțe pe DN1 # B365.ro
Dealerii unor mărci auto de lux, cum ar fi Aston Martin, BMW și Ferrari vor primi mai mulți bani pentru exproprierile necesare pentru viitoarea Magistrală 6 de metrou spre Otopeni. Ministerul Transporturilor a publicat un […] Articolul Marea noutate de pe M6 – metroul spre Otopeni. «Stația „Ferrari, Aston Martin și BMW”» se scumpește. Despăgubiri mai mari pentru cele 3 companii, cu reprezentanțe pe DN1 apare prima dată în B365.
13:00
“Dracu’ m-a pus!” Ciucu, frustrat și furios, despre “epopeea fabuloasă” a punctelor de colectare selectivă, pubelele noi care zac nefolosite prin mai tot orașul # B365.ro
E pin aproape tot orașul de pubele din cele noi și deștepte, unde ar trebui să aruncăm gunoiul selectiv sau pe fracții – depinde cum a ales primăria de sector să numească acest proces de […] Articolul “Dracu’ m-a pus!” Ciucu, frustrat și furios, despre “epopeea fabuloasă” a punctelor de colectare selectivă, pubelele noi care zac nefolosite prin mai tot orașul apare prima dată în B365.
12:40
FOTO | „Parcarea verde” de pe Bd. Ferdinand, soluția gratis găsită de o bucureșteancă, spre enervarea multor concitadini. Și-a lăsat mașina pe gazonul proaspăt montat # B365.ro
Săptămâna aceasta au fost finalizate lucrări de amenajare a spațiilor verzi din jurul blocurilor de pe Bulevardul Ferdinand din Sectorul 2 al Capitalei. Pe gazonul proaspăt montat a avut loc o situație nepăcută. O bucureșteanca […] Articolul FOTO | „Parcarea verde” de pe Bd. Ferdinand, soluția gratis găsită de o bucureșteancă, spre enervarea multor concitadini. Și-a lăsat mașina pe gazonul proaspăt montat apare prima dată în B365.
12:30
VIDEO | Extindere cu 4 hectare a Parcului Tudor Arghezi a început azi. Băluță spune că lucrările vor fi gata în 2 ani # B365.ro
Parcul Tudor Arghezi din Sectorul 4 se va extinde cu încă patru hectare de teren, în prezent fiind un spațiu nefolosit și plin de buruieni. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a oferit toate detaliile despre […] Articolul VIDEO | Extindere cu 4 hectare a Parcului Tudor Arghezi a început azi. Băluță spune că lucrările vor fi gata în 2 ani apare prima dată în B365.
11:50
Două mega furtuni se îndreaptă spre noi. Un vortex polar și-un ciclon mediteranean transformă radical vremea din București. Actualizare meteo, acum # B365.ro
Temperaturile au început să scadă simțitor, chiar și cu 10 grade, în București și în țară, din cauza unei mase de aer rece venită din zona polară. Totodată, meteorologii anunță că un ciclon format în […] Articolul Două mega furtuni se îndreaptă spre noi. Un vortex polar și-un ciclon mediteranean transformă radical vremea din București. Actualizare meteo, acum apare prima dată în B365.
11:30
Șantierul care mai dă ceva peste cap în traficul din București. Bară la bară pe Bulevardul Metalurgiei. Autobuzele STB 232 și 312 circulă cu mare dificultate # B365.ro
Astăzi din cauza unor lucrări de pe Bulevardul Metalurgiei mașinile circulă foarte greu în acea zonă. Lucrările presupun amenajarea unui trotuar. Iar autobuzele liniilor 232 și 312 circulăcu mare dificultate pe Bd. Metalurgiei, sens Platforma […] Articolul Șantierul care mai dă ceva peste cap în traficul din București. Bară la bară pe Bulevardul Metalurgiei. Autobuzele STB 232 și 312 circulă cu mare dificultate apare prima dată în B365.
11:10
Trecem la ora de iarnă mai devreme anul acesta. În noaptea dintre 25 spre 26 octombrie, ceasurile vor fi date cu o oră în urmă # B365.ro
Au trecut codurile colorate de caniculă și a început toamna. Temperaturille au scăzut considerabil și „adie” un vânt de zici că te împinge pe la spate. Am renunțat aproape de tot astăzi la tricouri și […] Articolul Trecem la ora de iarnă mai devreme anul acesta. În noaptea dintre 25 spre 26 octombrie, ceasurile vor fi date cu o oră în urmă apare prima dată în B365.
11:00
Articol susținut de Rețele Electrice România Siguranța începe acasă – și continuă oriunde ne aflăm. Pentru a preveni accidentele cauzate de utilizarea incorectă a echipamentelor electrice, Departamentul pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu Rețele […] Articolul Ai grijă de tine și de cei dragi: Ghidul siguranței în domeniul electric apare prima dată în B365.
10:50
Dl. Grindeanu crede că ne-am săturat să auzim „lucruri nasoale” și anunță „pachetul PSD de relansare economică”, care ar fi, implicit, ceva mișto. Efectiv, suntem salvați!mari # B365.ro
Domnul Sorin Grindeanu, președinte interimar la PSD, a fost la televizor, unde părea că manifestă ceva și s-ar numi „empatie socială”, deoarece a declarat că noi, cetățenii și angajatorii dumnealui, nu mai putem auzi doar […] Articolul Dl. Grindeanu crede că ne-am săturat să auzim „lucruri nasoale” și anunță „pachetul PSD de relansare economică”, care ar fi, implicit, ceva mișto. Efectiv, suntem salvați!mari apare prima dată în B365.
10:40
Dl. Mihaiu, fostul de la S2, îl reatacă pe dl. Hopincă, succesorul, acum pentru tururile ghidate de la Parlament, cumpărate de la Romsilva. „Fac eu gratis!” # B365.ro
Certurile dintre fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, și actualul edil, Rareș Hopincă, continuă. După ce fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a dezvăluit, în spațiul public, că Primăria Sectorului 2 a plătit către Romsilva zeci […] Articolul Dl. Mihaiu, fostul de la S2, îl reatacă pe dl. Hopincă, succesorul, acum pentru tururile ghidate de la Parlament, cumpărate de la Romsilva. „Fac eu gratis!” apare prima dată în B365.
09:50
Dl. Negoiță, satisfăcut după ședința „Nu se amestecă Umedu’ cu Uscatu’!”, la care s-a decis „o perioadă de întărit colaborarea” cu cetățenii # B365.ro
Ieri, 24 septembrie, a avut loc dezbaterea cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor din Sectorul 3 al Capitalei. În urma acesteia au fost stabilite anumite chestiuni între Primăria Sectorului 3 și Asociațiile de Proprietari. […] Articolul Dl. Negoiță, satisfăcut după ședința „Nu se amestecă Umedu’ cu Uscatu’!”, la care s-a decis „o perioadă de întărit colaborarea” cu cetățenii apare prima dată în B365.
09:40
FOTO | Un semafor de tramvai cu picior de cauciuc a leșinat dimineață pe Calea Vitan. Până vin sărurile, doi polițiști dirijează intersecția cu Octavian Goga # B365.ro
Un semafor pentru tramvaie de la intersecția Calea Vitan x Bulevardul Octavian Goga a fost, cel mai probabil, luat de vânt, astfel dând puțin peste cap, în această dimineață, circulația mijloacelor de transport care au […] Articolul FOTO | Un semafor de tramvai cu picior de cauciuc a leșinat dimineață pe Calea Vitan. Până vin sărurile, doi polițiști dirijează intersecția cu Octavian Goga apare prima dată în B365.
09:40
Slow Coffee Festival cu Robo Barista la ediția 2025, pe 3–5 octombrie, la Romexpo ☕ Bonus, se lansează Brewtifi, aplicație pentru cei mai aprigi fani cafea # B365.ro
Vești bune pentru iubitorii de cafea de specialitate. Slow Coffee Festival se întoarce cu o nouă ediție în Capitală. Festivalul va avea loc în perioada 3–5 octombrie 2025 la Romexpo. Intrarea se face pe bază […] Articolul Slow Coffee Festival cu Robo Barista la ediția 2025, pe 3–5 octombrie, la Romexpo ☕ Bonus, se lansează Brewtifi, aplicație pentru cei mai aprigi fani cafea apare prima dată în B365.
09:20
VIDEO | Incendiul de la Antrefrig a fost stins după 36 de ore. ISU București-Ilfov: Rămân în supraveghere mai multe autospeciale și o ambulanță SMURD # B365.ro
Incendiul de la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei a fost stins, anunță ISU București-Ilfov, joi dimineață. Focul a pornit marți seară și s-a extins pe mai mult de 7.000 de metri pătrați. Pentru […] Articolul VIDEO | Incendiul de la Antrefrig a fost stins după 36 de ore. ISU București-Ilfov: Rămân în supraveghere mai multe autospeciale și o ambulanță SMURD apare prima dată în B365.
03:10
Ce facem în weekend în București. Avem raliul mașinilor de epocă, Lavanda Fest, tarantule la Antipa, Noaptea Cercetărilor, Strada de C`Arte și lista abia începe # B365.ro
Weekendul bate la ușă și la fel cum ne-a învățat aduce cu el și o mulțime de evenimente și activități la care putem lua parte. Bucureștiul este orașul care nu doarme, iar într-un astfel de […] Articolul Ce facem în weekend în București. Avem raliul mașinilor de epocă, Lavanda Fest, tarantule la Antipa, Noaptea Cercetărilor, Strada de C`Arte și lista abia începe apare prima dată în B365.
24 septembrie 2025
19:40
ESENȚIAL | STB: A fost anulată procedura pentru achiziția tramvaielor noi de 18 metri. Producătorul propus pentru livrarea lor: o firmă cu sediul la Moscova. Și nu doar atât # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) nu mai cumpără tramvaiele noi de 18 metri: instituția a anunțat miercuri seară, 24 septembrie, că a fost anulată procedura. Au fost mai multe „situații” cu ofertantul care a câștigat […] Articolul ESENȚIAL | STB: A fost anulată procedura pentru achiziția tramvaielor noi de 18 metri. Producătorul propus pentru livrarea lor: o firmă cu sediul la Moscova. Și nu doar atât apare prima dată în B365.
17:50
Sunt gata lucrările de asfaltare din intersecția Bd. Timișoara cu Str. Brașov. STB: Lucrările au fost făcute pe timp de noapte # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) a anunțat finalizarea lucrărilor de asfaltare a carosabilului din intersecția Bulevardului Timișoara cu Strada Brașov. Potrivit STB, lucrările au fost realizate pe timp de noapte, pentru a reduce impactul asupra […] Articolul Sunt gata lucrările de asfaltare din intersecția Bd. Timișoara cu Str. Brașov. STB: Lucrările au fost făcute pe timp de noapte apare prima dată în B365.
17:50
Ordine și disciplină cu dl. Ciucu, imperativ prin Cartierul Grozăvești: „Să fie ordine! Da, îmi place ordinea! Reproșurile cu trotuare prea largi mă lasă impasibil” # B365.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat printr-o postare pe Facebook că zona Grozăvești, în special partea din jurul străzii Economu Cezărescu, a intrat într-un proces de modernizare și chiar începe să prindă contur. Cartierul […] Articolul Ordine și disciplină cu dl. Ciucu, imperativ prin Cartierul Grozăvești: „Să fie ordine! Da, îmi place ordinea! Reproșurile cu trotuare prea largi mă lasă impasibil” apare prima dată în B365.
17:20
VIDEO | Dl. Băluță Misteriosul: „Pregătim o surpriză lângă Parcul Tudor Arghezi!” Suspansul din Metalurgiei ține până joi, când misterul va fi risipit la o conferință de presă # B365.ro
Daniel Băluță a decis să fie misterios și să transmită un mesaj pentru bucureștenii din zona Metalurgiei, Sectorul 4: Administrația de sector pregătește o surpriză, chiar lângă parcul Tudor Arghezi. Marele anunț va fi făcut […] Articolul VIDEO | Dl. Băluță Misteriosul: „Pregătim o surpriză lângă Parcul Tudor Arghezi!” Suspansul din Metalurgiei ține până joi, când misterul va fi risipit la o conferință de presă apare prima dată în B365.
15:40
Cine e adolescentul din București, suspectat că a trimis mesaje amenințătoare la sute de școli, grădinițe și spitale. La 15 ani, FBI îl acuza că a amenințat cu bombă instituții din SUA # B365.ro
Oamenii legii au ridicat de pe stradă un elev de 17 ani din București, suspect că ar fi trimis mesajele de amenințare către școli și spitale din Capitală și țară, iar acum ies la iveală […] Articolul Cine e adolescentul din București, suspectat că a trimis mesaje amenințătoare la sute de școli, grădinițe și spitale. La 15 ani, FBI îl acuza că a amenințat cu bombă instituții din SUA apare prima dată în B365.
15:40
FOTO | Hopincă, sfat pentru bucureșteni: Evitați deplasările în zona unde s-a produs incendiul de la Antrefrig. „Fumul continuă să afecteze zona” # B365.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, anunță că în urma incendiului de la Antrefrig din cartierul Pantelimon nu au existat victime. În continuare fumul afectează zona, motiv pentru care edilul îi sfătuiește pe bucureșteni să evite […] Articolul FOTO | Hopincă, sfat pentru bucureșteni: Evitați deplasările în zona unde s-a produs incendiul de la Antrefrig. „Fumul continuă să afecteze zona” apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.