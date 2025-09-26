La hotelul Capitol începe renovarea fațadelor. Transformarea în Mercure Brașov Center costă aproape 17 milioane de euro, cu 19% mai mult decât estimarea inițială
BizBrasov.ro, 26 septembrie 2025 14:20
ARO Palace a anunțat semnarea contractelor pentru demararea lucrărilor de renovare a fațadelor hotelului Capitol din Brașov, afiliat lanțului internațional Mercure. Investiția în proiect se ridică la aproape 17 milioane de euro.
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum o oră
14:20
„Mitul” lansat de USR pe tema blocurilor cu 10 etaje în zona Sânzienelor, demontat. În mandatul lui Allen Coliban, din proiectul propus inițial de către dezvoltator a dispărut creșa/grădinița, în urma unei „negocieri” pentru un nou bloc. Primarul Brașovului: „Nu vor fi 10 etaje în zonă, dar vom avea o creșă sau o grădiniță cu siguranță” # BizBrasov.ro
Realitate sau mai mult mit populist? USR și-a făcut campanie la nivel local în ultima perioadă pe tema construcției unor blocuri-turn cu 10 etaje în locul fostei întreprinderi de reparații vagoane de pe Aleea Sânzienelor. A fost organizată de către partid chiar și o așa-zisă adunare cetățenească în urma căreia au fost strânse semnături împotriva [...]
14:20
La hotelul Capitol începe renovarea fațadelor. Transformarea în Mercure Brașov Center costă aproape 17 milioane de euro, cu 19% mai mult decât estimarea inițială # BizBrasov.ro
ARO Palace a anunțat semnarea contractelor pentru demararea lucrărilor de renovare a fațadelor hotelului Capitol din Brașov, afiliat lanțului internațional Mercure. Investiția în proiect se ridică la aproape 17 milioane de euro.
Acum 2 ore
13:50
Angajații își vor putea negocia programul de lucru cu angajatorul-proiect
13:40
Vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria, pe masa Consiliului Concurenței. „Alertă de securitate!” # BizBrasov.ro
Tranzacția prin care grupul maghiar Bonafarm intenționează să preia FrieslandCampina Romania având în portofoliul și brandul Napolact, a intrat spre analiză pe masa Consiliului Concurenței
13:20
Poliţia Română anunţă scăderea cu 27% a faptelor de violenţă în şcoli. „Cifrele arată că elevii sunt mai conştienţi de riscuri şi vulnerabilităţi” # BizBrasov.ro
Inspectoratul General al Poliţiei Române a raportat o scădere cu 27% a incidentelor de violenţă în mediul şcolar faţă de anul anterior.
13:20
FOTO VIDEO 8 bărbați reținuți și 42 de persoane audiate, într-un dosar complex de infracțiuni silvice. În urma perchezițiilor din Sibiu, polițiștii au descoperit un pui de căprioară ținut captiv de un vârstnic # BizBrasov.ro
8 bărbați reținuți și 42 de persoane audiate, într-un dosar complex de infracțiuni silvice. În urma perchezițiilor din Sibiu, polițiștii au descoperit un pui de căprioară ținut captiv de un vârstnic
Acum 4 ore
12:40
Bărbat, reținut de polițiști la Săcele, după ce alarma brățării de monitorizare s-a declanșat # BizBrasov.ro
Bărbat, reținut de polițiști la Săcele, după ce alarma brățării de monitorizare s-a declanșat
12:20
Viceprimarul Patrașcu, după ce a constatat că proiectul ecoinsulelor a fost făcut pe genunchi de fosta administrație USR: „am descoperit că nimeni din USR nu duce gunoiul! Fie au pubele proprii, fie deleagă pe altcineva să ducă gunoiul” # BizBrasov.ro
Lucian Patrașcu, viceprimarul Brașovului, a lansat o serie de critici la adresa fostei administrații USR în cadrul ședinței de plen a Consiliului Local Brașov de astăzi, pe care o acuză de superficialitate și lipsă de responsabilitate în implementarea proiectului ecoinsulelor. „Când am început implementarea acestui proiect, am descoperit că nimeni din USR nu duce gunoiul! [...]
12:00
O refinanțare în condiții mai bune? CreditMonitor te ține la curent cu oportunitățile apărute # BizBrasov.ro
O refinanțare în condiții mai bune? CreditMonitor te ține la curent cu oportunitățile apărute
11:50
„Glume” cu substrat în Consiliul Local Brașov, în contextul dezbaterii un probleme pentru comunitate: viceprimarul Pătrașcu n-a finalizat # BizBrasov.ro
Probleme importante pentru comunitatea brașoveană au fost transformate în circ și glume cu substrat de către aleșii USR din Consiliul Local. Una dintre acestea vizează instalarea de ecoinsule în municipiul Brașov, care s-au dovedit a fi ineficiente, iar brașovenii reclamă zilnic deficiențele și mizeria pe care trebuie să o suporte din această cauză (detalii aici). [...]
11:40
În timp ce în alte țări urșii au dispărut de mult, Carpații românești au rămas un „bastion” al acestor animale în Europa. Mulți români privesc acest fapt ca pe unul obișnuit, chiar dacă au uneori motive să se plângă de înmulțirea sălbăticiunilor.
11:20
Motivele pentru care tot mai mulți români își deschid firme în Republica Moldova/ Pașii concreți pentru înființarea unei companii # BizBrasov.ro
Românii interesați să își mute afacerile peste Prut au parte de o birocrație minimă: o companie poate fi înregistrată la Agenția Servicii Publice chiar și în patru ore, cu costuri între 50 și 200 de euro. Impozitul pe profit este de 12%, iar sectorul IT beneficiază de un regim unic, de 7% pe cifra de [...]
Acum 6 ore
10:30
După ani de trafic îngreunat între Râșnov și Cristian, DRDP va moderniza trecerea la nivel cu calea ferată dintre cele 2 localități # BizBrasov.ro
După ani de cozi generate de starea trecerii la nivel cu calea ferată situată între localitățile Cristian și Râșnov, DRDP Brașov va moderniza acest obiectiv până la finalul anului.
10:30
10:10
Cadou „inedit” pentru primarul George Scripcaru de la un consilier USR: un dispenser de absorbante # BizBrasov.ro
Ședință cu „cadouri” a Consiliului Local Brașov în această dimineață. Pe ordinea de zi a deliberativului local a fost supus dezbaterii un proiect de hotărâre ce vizează încheierea unui parteneriat cu lanțul de farmacii Catena, care ar urma să asigure gratuit în școlile brașovene o serie de produse de igienă pentru elevi, inclusiv absorbante dar [...]
09:50
Produs Doripesco, scos de la vânzare din magazinele Kaufland. Risc de infectare cu Listeria monocytogenes # BizBrasov.ro
Un lot de salată cu icre de crap produs de firma brașoveană Doripesco a fost retras de la vânzare din supermarketurile Kaufland, din cauză că există riscul de infectare cu Listeria monocytogenes. Clienţii sunt sfătuiţi să nu consume acest produs.
Acum 12 ore
06:10
Trei adolescenți brașoveni au inventat un creion inteligent care vibrează când scrii incorect gramatical # BizBrasov.ro
Trei adolescenți brașoveni au inventat un creion inteligent care vibrează când scrii incorect gramatical
05:50
Banii alocați pentru iluminatul public al Brașovului până în 2027 au fost deja cheltuiți în proporție de 95%. Ce se va întâmpla cu acest serviciu # BizBrasov.ro
Banii alocați pentru iluminatul public al Brașovului până în 2027 au fost deja cheltuiți. La finalul lui 2022, Primăria Brașov a semnat un nou acord-cadru cu firma Flash Lighting Services în vederea gestionării serviciului de iluminat public din municipiu. Licitația pentru atribuirea acestor lucrări de întreținere fusese lansată în decembrie 2021, iar compania brașoveană, care furnizase [...]
05:40
Circulația pietonală de la Făget și Gemenii ar urma să fie resistematizată până la finalul săptămânii viitoare. Noile semafoare au fost instalate # BizBrasov.ro
Circulația pietonală în intersecțiile de la Făget și Gemenii este în curs de resistematizare. La începutul acestei luni, au început lucrările de mutare a unor treceri de pietoni semaforizate din zona giratoriilor, în vederea eliminării ambuteiajelor care se formau din cauza faptului că „zebrele” sunt prea aproape de intersecții (detalii aici). Primele lucrări au demarat [...]
05:40
Peste 11 milioane de lei, necesare pentru reabilitarea troițelor din Șchei. Se va accesa o finanțare europeană # BizBrasov.ro
Primăria Brașov pregătește reabilitarea celor zece troițe ale junilor din cartierul Schei, monumente istorice cu valoare simbolică pentru comunitate. Proiectul a fost întârziat de procedurile juridice necesare pentru intabulare, însă la finalul anului trecut s-a ajuns în faza de proiectare. Acum, Municipalitatea urmărește să obțină finanțare nerambursabilă prin Programul Regiunea Centru. Valoarea totală a investiției [...]
05:20
Un gigant IT, cu sute de angajați la Brașov, își avertizează angajații că vor fi concediați dacă nu se pot recalifica pentru era AI # BizBrasov.ro
Un gigant IT, cu sute de angajați la Brașov, își avertizează angajații că vor fi concediați dacă nu se pot recalifica pentru era AI
04:40
Povestea brașoveanului Ovidiu Toader, artistul care captează imediat atenţia prin supranaturalul lucrărilor sale # BizBrasov.ro
Ovidiu Toader are 34 de ani, este brașovean și este unul dintre artiştii contemporani care captează imediat atenţia prin supranaturalul lucrărilor sale. Creaturi metalice, operele lui nu sunt doar obiecte, ele devin personaje care marchează un teritoriu, având o estetică oarecum contradictorie.
04:30
Recomandările Băncii Centrale Europene: Păstrați în casă bani cash, pentru a acoperi nevoile pentru 72 de ore # BizBrasov.ro
Păstrați în casă bani cash în bancnote de valoare mică - aceasta este recomandarea Băncii Centrale Europene pentru situații de criză, atunci când metodele digitale de plată nu mai funcționează, conform Digi24.
03:50
Întreținerea la bloc este practic contribuția ta pentru funcționarea imobilului. Suma de plată are și costuri comune, dar și costuri individuale
02:30
Ce sume a propus Ministerul Educației pentru elevii cu media 10 la Bacalaureat și la Evaluarea Națională # BizBrasov.ro
Ce sume a propus Ministerul Educației pentru elevii cu media 10 la Bacalaureat și la Evaluarea Națională
Acum 24 ore
17:30
Deputatul liberal Sebastian Rusu cere o reglementare mai atentă a utilizării trotinetelor electrice. „Și eu am trotinetă!” # BizBrasov.ro
Deputatul liberal Sebastian Rusu cere o reglementare mai atentă a utilizării trotinetelor electrice. „Și eu am trotinetă!”
17:20
În 1 octombrie, de la ora 18.00, Biserica Evanghelică C.A. din România – Parohia Brașov invită publicul în ambianța plăcută a Bisericii Negre, la un concert cameral pentru fagot și orgă
16:50
Primăria Brașov primește 28,6 milioane de lei nerambursabili de la elvețieni pentru a moderniza sediul RATBV # BizBrasov.ro
După ce în primul program de finanțare elvețiano-român, Primăria Brașov a fost unul dintre modelele de succes în implementarea proiectelor finanțate, acum municipiul a obținut o nouă finanțare nerambursabilă, de 28,6 milioane de lei, respectiv peste 5 milioane de franci elvețieni, prin cel de al doilea program finanțat de guvernul elvețian. Banii vor fi utilizați [...]
16:20
Astăzi, prin hotărârea pronunțată în dosarul nr. 20694/197/2025 al Judecătoriei Brașov, Asociația „Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) – ediția de iarnă 2027” a dobândit personalitate juridică. Acest moment marchează nu doar nașterea instituțională a organizației care va coordona pregătirea unuia dintre cele mai importante evenimente sportive europene dedicate tinerilor, ci și o etapă fundamentală pentru [...]
16:20
Serviciul de emitere rovinietă şi peaj prin SMS ar putea funcţiona cu întreruperi vineri, ca urmare a lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicaţii cu operatorii de telefonie mobilă, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmite Agerpres. Emiterea rovinietelor şi a peajelor prin SMS poate funcţiona cu întreruperi de scurtă durată „CNAIR [...]
16:00
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a hotărât: Decizia privind doborârea dronelor şi a aeronavelor militare este la comandantul misiunii, în cazul aeronavelor civile, ministrul Apărării decide # BizBrasov.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, după şedinţa CSAT, că s-a completat cadrul legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. El a precizat că este vorba de o listă care se actualizează în funcţie de realităţi, care poate să cuprindă obiective temporare, atunci când ai preşedinţi de stat sau premieri într-un spaţiu public, într-un hotel, sau o zonă de conferinţă.
15:50
Primarul Brașovului, inspecție pe șantierul skatepark-ului: o investiție întârziată din cauza unui proiect prost, recepționat de fosta administrație # BizBrasov.ro
Unul dintre proiectele majore ale Brașovului în domeniul sporturilor urbane, Skatepark-ul de sub pasajul Fartec, se confruntă cu întârzieri foarte mari, astfel că termenele asumate inițial nu vor putea fi respectate de constructor, a precizat primarul Brașovului, Geroge Scripcaru. Cauzele acestei întârzieri sunt multiple, de la probleme legate de situația juridică a unor suprafețe de [...]
15:10
VIDEO S-au intensificat campaniile de fraudă online: Atacatorii folosesc numele OLX Romania şi epantofi.ro pentru a vă fura datele bancare # BizBrasov.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, joi, că atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi. De asemenea, este utilizată imaginea unor persoane publice pentru a promova ”oportunităţi de câştiguri”.
15:10
FOTO Mașinile de transport persoane și marfă, verificate în trafic. În doar 3 ore, polițiștii brașoveni au aplicat amenzi în valoare de 41.000 de lei # BizBrasov.ro
Mașinile de transport persoane și marfă, verificate în trafic. În doar 3 ore, polițiștii brașoveni au aplicat amenzi în valoare de 41.000 de lei
Ieri
14:40
RETRO MARKTPLATZ: O călătorie în timp, cu meșteșug, gusturi și povești de altădată
14:40
FOTO Primăria Dumbrăvița a început „vânătoarea” localnicilor care nu au contracte de salubritate sau „ascund” numărul real de membri dintr-o familie. Mai mult, îi încurajează pe cei care vor să îi „pârască” pe vecini # BizBrasov.ro
Primăria Dumbrăvița a început „vânătoarea” localnicilor care nu au contracte de salubritate sau „ascund” numărul real de membri dintr-o familie. Mai mult, îi încurajează pe cei care vor să îi „pârască” pe vecini
14:10
Percheziții la o asociație de proprietari din Brașov. Administratorii acesteia au dat un „tun” de 235.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice desfășoară astăzi, 25 septembrie, o percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de gestiune frauduloasă și delapidare. Ancheta, coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, are în vizor activitatea unei asociații de proprietari care administrează 27 de scări de bloc, locuite de câteva [...]
14:00
Bărbat în vârstă de 55 de ani, tâlhărit pe o stradă din Brașov. Autorul este un „cetățean” din Săcele # BizBrasov.ro
La data de 10 septembrie în jurul orelor 21.00, un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost lovit deposedat de bunuri în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Brașov. În urma cercetărilor desfășurate de polițiștii brașoveni timp de aproape 2 săptămâni , autorul a fost identificată în persoana unui tânăr în vârstă de 25 de ani, din municipiul Săcele.
13:40
Poliția Locală Brașov vine cu lămuriri: Pe lângă amendă, polițistul poate dispune ridicarea unei mașini parcate abuziv pe un loc de parcare de reședință # BizBrasov.ro
Poliția Locală Brașov a transmis public câteva răspunsuri la întrebările frecvente pe care le au brașovenii cu privire la autovehiculele parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință, ținând cont că o serie de persoane se confruntă zilnic cu astfel de situații. Astfel, polițiștii au subliniat din nou faptul că parcarea autovehiculului în parcare de [...]
13:30
Dosar penal în urma exploziei din Făgăraș. Polițiștii fac cercetări, după ce mai multe apartamente au fost afectate # BizBrasov.ro
Dosar penal în urma exploziei din Făgăraș. Polițiștii fac cercetări, după ce mai multe apartamente au fost afectate
13:30
Astăzi, 25 septembrie, se sărbătoresc 35 de ani de la înființarea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare – SMURD, un reper fundamental al sistemului medical de urgență din România.
13:00
„Programul Anghel Saligny trebuie să meargă înainte — este vital pentru comunităţile noastre” – Marius Dunca, președintele PSD Brașov (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, apreciază acordul privind ținta de deficit de 8,4% negociat la Bruxelles, care oferă un cadru financiar pentru continuarea investițiilor locale. Acesta punctează faptul că rectificarea bugetară va permite asigurarea plăților integrale aferente facturilor din proiectele derulate prin programul Anghel Saligny, până la finalul lunii septembrie.
12:50
Oktoberfest Brașov: Seria concertelor continuă și în această seară. Ce vor putea asculta vizitatorii festivalului berii # BizBrasov.ro
Oktoberfest Brașov: Seria concertelor continuă și în această seară. Ce vor putea asculta vizitatorii festivalului berii
12:40
Curse speciale ale RATBV, mâine, pentru cei care vor să ajungă la „Noaptea Cercetătorilor” # BizBrasov.ro
La solicitarea Asociației de Transport Brașov, RATBV va suplimenta vineri, 26 septembrie, numărul de curse pe linia 24 (Livada Poștei – Stupini) pe tronsonul cuprins între Livada Poștei și Campusul Genius. Creșterea numărului de curse se va realiza în intervalul orar 15.00 – 21.00 pentru a răspunde cererii de transport pentru evenimentul Noaptea Cercetătorilor, organizat [...]
12:20
FOTO Brașoveanul Mircea Opriș, al doilea român care a primit distincția Targa d’Argento, una dintre cele mai importante recunoașteri la nivel mondial, pentru solidaritate alpină și pentru o viață dedicată alpinismului și salvării montane # BizBrasov.ro
Brașoveanul Mircea Opriș, al doilea român care a primit distincția Targa d’Argento, una dintre cele mai importante recunoașteri la nivel mondia
12:00
Adolescentul din București care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale a fost internat la Psihiatrie. A avut o complice în vârstă de 14 ani # BizBrasov.ro
Tânărul în vârstă de 17 ani bănuit că a trimis mesajele de amenințare către spitale și școli din România, inclusiv din Brașov, a fost ridicat de autorități miercuri dimineață, când se îndrepta spre școală și dus la audieri la poliție.
11:10
Festivalul Kürtőskalács și Târgul de Toamnă, la Sfântu Gheorghe. Organizatorii vor să stabilească un nou record: un langoș cu diametrul de un metru și un kürtős de 21 de metri # BizBrasov.ro
Festivalul Kürtőskalács și Târgul de Toamnă, la Sfântu Gheorghe. Organizatorii vor să stabilească un nou record
11:10
Turiști germani, jefuiți pe crestele munților Făgăraș. Au fost nevoiți să plece de acolo # BizBrasov.ro
Un grup de tineri germani a avut o experiență mai puțin plăcută, dar des întâlnită în România, din păcate. Aflați în munții Făgăraș, turiștii străini au fost jefuiți de echipament esențial, pe care îl lăsaseră într-un refugiu în timp ce erau într-o drumeție.
11:10
„Boschetăriile” din zona Gării Brașov dispar. Se vor amenaja noi terenuri de sport și locurile de joacă vor fi refăcute # BizBrasov.ro
Zonele verzi din apropierea Gării Brașov se transformaseră în ultima perioadă în locuri de campare pentru diverse persoane care vin din alte localități în oraș, fie pentru a cerși, dar și care au comis diverse fapte ilicite. Astfel, în ultimele zile s-au derulat mai multe „razii” ale Poliției Locale, iar respectivele persoane au fost alungate [...]
10:40
Nemulțumiri și probleme tehnice cu ecoinsulele: Primăria Brașov renunță la achiziția a 171 de astfel de sisteme # BizBrasov.ro
Primăria Brașov va cumpăra doar 104 din cele 275 de eco-insule pentru colectarea selectivă a deșeurilor, deși proiectul inițial, finanțat prin PNRR, prevedea achiziția a trei tipuri de echipamente. Practic, municipalitatea renunță la 171 de unități, în special la cele de tip 2 („clopote” de mari dimensiuni) și tip 3 (îngropate), păstrând doar varianta deja [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.