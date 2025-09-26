„Mitul” lansat de USR pe tema blocurilor cu 10 etaje în zona Sânzienelor, demontat. În mandatul lui Allen Coliban, din proiectul propus inițial de către dezvoltator a dispărut creșa/grădinița, în urma unei „negocieri” pentru un nou bloc. Primarul Brașovului: „Nu vor fi 10 etaje în zonă, dar vom avea o creșă sau o grădiniță cu siguranță”

16:00

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, după şedinţa CSAT, că s-a completat cadrul legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. El a precizat că este vorba de o listă care se actualizează în funcţie de realităţi, care poate să cuprindă obiective temporare, atunci când ai preşedinţi de stat sau premieri într-un spaţiu public, într-un hotel, sau o zonă de conferinţă.