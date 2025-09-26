Două medalii de argint pentru canotajul românesc, la CM de la Shanghai. Echipajele de patru rame au devenit vicecampioane mondiale

14:40

Preţul maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml şi vândută în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi va fi de 3 lei, preţ final de vânzare către consumator, afişat la raft, cu toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform unui proiect analizat de Profit.ro.