Alertă pe A2: un camion a luat foc, în apropiere de Murfaltar. Circulaţia, afectată pe ambele sensuri de deplasare

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit vineri, în direct la Digi24 despre cazul celor șase copii care au murit în Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași din cauza unei bacterii ucigașe de la ATI. Ministrul a precizat că „spitalul că nu a luat măsuri la timp” și„ nu a informat DSP conform legii”. De asemenea, oficialul a afirmat că „prima infecție a apărut în data de 13 septembrie” și a fost raportat pe data de 19, deși reprezentanții spitalului au declarat că au raportat pe 16 septembrie. Rogobete a anunțat și că au fost luate primele măsuri privind această situație.