Alertă pe A2: un camion a luat foc, în apropiere de Murfaltar. Circulaţia, afectată pe ambele sensuri de deplasare
Digi24.ro, 26 septembrie 2025 14:20
Traficul rutier pe autostrada A2 a fost deviat, vineri după-amiază, după ce un camion încărcat cu granule de plastic a luat foc, în apropiere de Murfatlar. Din cauza incendiului, circulaţia a fost afectată pe ambele sensuri de mers, anunță Digi24.
• • •
Acum 5 minute
15:00
Bazele militare din Germania au raportat 270 de incidente cu drone în doar 3 luni. „Ramstein a fost vizitată de 15 aparate, simultan” # Digi24.ro
Potrivit unui raport menționat de cotidianul Bild, în luna august a anului trecut, Oficiul Federal de Poliție Criminală a constatat 270 de survoluri ale unor situri sensibile din Germania de către drone în primele trei luni ale anului 2025, scrie Zone Militaire.
15:00
Discursul lui Benjamin Netanyahu la ONU ar urma să fie transmis în Gaza prin difuzoare plasate de armată în apropiere # Digi24.ro
Discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu de la Adunarea Generală a ONU de la New York, prevăzut pentru vineri, urmează să fie difuzat şi în Fâşia Gaza, a relatat cotidianul israelian Haaretz.
Acum 15 minute
14:50
SUA se opun unei declarații a OMS. Robert Kenndy Jr. acuză organizația că apără avortul și o ideologie radicală de gen # Digi24.ro
Statele Unite ale Americii se opun unei declaraţii a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) cu privire la maladiile cronice, semnalând, printre altele, şi că această organizaţie apără avortul şi o ideologie radicală de gen, conform declaraţiilor făcute joi de secretarul american pentru sănătate, Robert Kennedy Jr, transmite AFP.
14:50
Ce sancțiuni au fost aplicate după moartea copiilor de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Măsurile anunțate de Ministerul Sănătății # Digi24.ro
Ministerul Sănătăţii a anunţat, vineri, sancţiunile aplicate de inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Iaşi în urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”, după apariţia unui focar de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens, în urma căruia au murit șase copii.
Acum o oră
14:30
Avertisment dur al ISW: Putin se pregătește să o înlăture de la putere pe Maia Sandu prin proteste violente # Digi24.ro
Kremlinul creează condiții pentru a genera proteste potențial violente cu scopul de a o îndepărta pe președinta Moldovei, Maia Sandu, de la putere după alegerile parlamentare din 28 septembrie, avertizează prestigiosul Institut Pentru Studiul Războiului.
14:20
14:20
Reacția ministrului Sănătății după moartea a șase copii la „Sf. Maria” din Iași: „Spitalul nu a luat măsurile necesare la timp” # Digi24.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit vineri, în direct la Digi24 despre cazul celor șase copii care au murit în Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași din cauza unei bacterii ucigașe de la ATI. Ministrul a precizat că „spitalul că nu a luat măsuri la timp” și„ nu a informat DSP conform legii”. De asemenea, oficialul a afirmat că „prima infecție a apărut în data de 13 septembrie” și a fost raportat pe data de 19, deși reprezentanții spitalului au declarat că au raportat pe 16 septembrie. Rogobete a anunțat și că au fost luate primele măsuri privind această situație.
Acum 2 ore
13:40
Ripostă a Kievului: Ucraina a lovit o rafinărie din sudul Rusiei. Incendiu puternic în urma bombardamentelor # Digi24.ro
Ucraina şi-a continuat atacurile sistematice cu drone asupra industriei petroliere a Rusiei, lovind o rafinărie din sudul teritoriului rus, au anunţat vineri autorităţile locale, informează Kyiv Independent.
13:40
Partidul extremist german AfD, dat afară din sediul central din Berlin: proprietarul austriac al clădirii a dat formațiunea în judecată # Digi24.ro
Justiţia germană a ordonat vineri Partidului Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta) să părăsească până la finele anului viitor sediul naţional de la Berlin, dând astfel câştig de cauză proprietarului austriac al clădirii, aflat în conflict cu principala formaţiune de opoziţie din ţară, care acuză partidul de încălcarea condiţiilor contractului de închiriere în seara electorală din februarie 2025.
13:10
Cum interpretează Emmanuel Macron atitudinea pro-Ucraina a lui Trump: „Să crească presiunile împotriva Rusiei” # Digi24.ro
Recenta schimbare de atitudine a președintelui american față de Ucraina a stârnit reacții și în Franța. Președintele Emmanuel Macron consideră că Donald Trump este „mai aproape ca oricând” de Kiev.
Acum 4 ore
13:00
Hidrocentrala de la Pașcani a primit acordul de mediu. Anunțul Dianei Buzoianu și reacția lui Sorin Grindeanu # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit, vineri, acordul de mediu, după analiza reprezentanţilor Administraţiei Apele Române şi după trei modificări aduse studiului de impact. Ea a explicat că blocajul invocat de unii sau alţii a reprezentat, de fapt, aplicarea legii. Buzoianu a adăugat că şi pentru celelalte trei hidrocentrale este nevoie de o analiză atentă şi obiectivă. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a salutat decizia într-un mesaj publicat pe Facebook.
12:50
AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Ce motive invocă formațiunea # Digi24.ro
Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat, într-o conferință de presă, că se va retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Formațiunea lui George Simion susține că a luat această decizie pentru a nu „fragmenta și mai mult voturile”.Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat, într-o conferință de presă, că se va retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Formațiunea lui George Simion susține că a luat această decizie pentru a nu „fragmenta și mai mult voturile”.
12:40
Roxana Mînzatu, vice-președinte CE: E o opțiune de prim rang să te duci să devii un bun meseriaș, poate, după aia, să continui studiile # Digi24.ro
Problema locurilor de muncă în Uniunea Europeană nu ține de numărul acestora, ci de calitatea lor. Cetățenii își doresc salarii decente, condiții sigure și echilibru între viața profesională și cea personală. Comisia Europeană propune o nouă strategie pentru îmbunătățirea calității locurilor de muncă și adaptarea lor la tehnologiile noi. Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei și comisar din partea României, ne dă toate detaliile.
12:30
Ștefan Dumitrașcu, fost arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare într-un dosar plecat de la un denunț al lui Nicușor Dan # Digi24.ro
Fostul arhitect șef al Primăriei Capitalei este audiat de procurorii anticorupție. El a fost pus sub acuzare de DNA pentru modul în care a fost emis PUZ Primăverii 1, potrivit unor surse Digi24.ro. Președintele Nicușor Dan a sesizat DNA în 2022 pentru nelegalitate și spunea că arhitectul șef „ar trebui să fie în pușcărie”.
12:30
Bacterie ucigașă în Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: 6 copii au murit în secţia ATI. DSP a început o anchetă epidemiologică # Digi24.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce șase copii au murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă.
12:20
Șantierul naval polonez Sunreef Yachts a prezentat la Monaco Yacht Show proiectul celui mai mare catamaran din lume.
12:20
Moscova acceptă toate condițiile puse de Delhi, pentru ca India să ia în considerare achiziționarea a 84 de avioane rusești Su-57 # Digi24.ro
India ar putea accepta oferta Rusiei pentru avioanele Su-57, având în vedere relațiile tensionate cu SUA din ultima vreme, dar și concesiile făcute de Kremlin.
12:20
Hidrocentrala de la Pașcani a primit acordul de mediu. Anunțul Dianei Buzoianu, acuzată anterior că blochează nejustificat lucrările # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit, vineri, acordul de mediu, după analiza reprezentanţilor Administraţiei Apele Române şi după trei modificări aduse studiului de impact. Ea a explicat că blocajul invocat de unii sau alţii a reprezentat, de fapt, aplicarea legii. Buzoianu a adăugat că şi pentru celelalte trei hidrocentrale este nevoie de o analiză atentă şi obiectivă.
12:10
Donald și Melania Trump, surprinși în timp ce aveau o discuție aprinsă la bordul Marine One după vizita la ONU # Digi24.ro
Donald și Melania Trump au fost surprinși în timp ce purtau o discuție aprinsă. La un moment dat, liderul de la Casa Albă a fost văzut arătând cu degetul spre soția sa, în timp ce prima doamnă a SUA clătina din cap.
12:10
Mark Rutte spune că NATO nu-și poate permite să doboare dronele rusești cu rachete scumpe: „Nu e sustenabil. Învățăm de la ucraineni” # Digi24.ro
Armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care le încalcă spațiul aerian cu rachete scumpe, a declarat, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că NATO învață rapid de la Ucraina cum să contracareze dronele rusești.
12:00
Proiect de lege: Angajații își vor putea negocia programul de lucru cu angajatorul. Ce se întâmplă cu turele de noapte # Digi24.ro
Angajații vor putea să își negocieze programul de lucru și concediul de odihnă, asta prevede un proiect de lege depus la Senat. Schimbări se pregătesc și pentru cei care lucrează noaptea, informează Digi24.
12:00
Coșul de cumpărături al românilor s-a scumpit cu 60% în ultimii șase ani. Creșterea, aproape dublă față de media europeană # Digi24.ro
Coșul de cumpărături al românilor s-a scumpit cu 60% în ultimii șase ani, dublu față de media europeană. Prețurile tot mai mari la alimente, energie și carburanți îi obligă pe mulți să meargă la cumpărături cu lista făcută de acasă și să ia doar strictul necesar.
12:00
PSD în Guvern, dar cu măsuri de opoziție. Ce îi nemulțumește pe social-democrați la reformele anunțate de premierul Ilie Bolojan # Digi24.ro
Măsurile adoptate de Executiv sunt contestate de social-democrați. PSD propune, în paralel, proiecte care să modifice angajările de răspundere făcute de premierul Ilie Bolojan. Între timp, reforma administrației locale crește tensiunile în coaliție, anunță Digi24.
11:40
Premierul Ilie Bolojan, discuții cu ministrul Finanțelor. Guvernul urmează să publice rectificarea bugetară (surse) # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a mers la Ministerul Finanțelor pentru a discuta cu Alexandru Nazare ultimele date referitoare la rectificarea bugetară. Instituțiile au cerut aproximativ 80 de miliarde de lei în plus, însă Executivul nu le poate asigura nici jumătate din acești bani. Potrivit unor surse politice, este luată în calcul o a doua rectificare până la finalul anului.
11:20
Alertă cu bombă la judecătoria unde urmează să fie examinat dosarul lui Vladimir Plahotniuc # Digi24.ro
Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău, unde urmează să aibă loc o ședință în care este anchetat Vladimir Plahotniuc, a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova.
11:20
Destinațiile exotice, oportunitate de afaceri pentru români: tot mai mulți cumpără locuințe în Dubai și Zanzibar # Digi24.ro
Românii își cumpără apartamente în destinații exotice. Numai anul trecut, cererea a crescut cu 30%, iar Zanzibar și Dubai se numără printre preferințe.
11:20
Statul din UE care l-a declarat pe Benjamin Netanyahu persona non grata: „Sunt proceduri împotriva lui pentru crime de război” # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost declarat persona non grata de guvernul unui stat din UE. Decizia vine în contextul în care, anul trecut, țara a recunoscut oficial Palestina, iar în luna iulie a acestui an a interzis intrarea pe teritoriul său a doi miniștri israelieni.
11:20
Românii din Marea Britanie, din nou în vizorul lui Nigel Farage: „Mănâncă lebedele din parcurile regale” # Digi24.ro
Acum 6 ore
11:00
Val de concedieri în prima jumătate a lui 2025. Câți români au rămas în fiecare lună fără un loc de muncă # Digi24.ro
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în prima jumătate a anului 2025. Peste șapte mii de salariați - aproximativ câte o mie pe lună - au rămas fără serviciu, arată datele oficiale prezentate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
10:50
Descinderi în două județe: suspecți de tâlhărie și omor, fapte comise în Cehia, au fost săltați de mascați # Digi24.ro
10:50
Donald Trump spune că e pregătit să „mute” meciurile de la Cupa Mondială 2026, din motive de securitate. Motivul ar putea fi altul # Digi24.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat că este pregătit să multe în alte locaţii, dacă va fi necesar, meciurile de la Cupa Mondială de fotbal din 2026. Președintele crede că unele locații nu sunt suficient de sigure, însă motivul ar putea fi altul
10:50
Diana Șoșoacă, după ce procurorii au cerut ridicarea imunității de europarlamentar: „Cu ce să mă ia, cu tancul?” # Digi24.ro
Diana Șoșoacă spune că va veni la Parchetul General, după ce marți nu a ajuns în fața procurorilor pentru că era la Bruxelles. Președinta SOS România a adăugat că nu s-a sustras vreodată de la o anchetă și că nu o va face nici acum. Parchetul General a cerut ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, fiind citată în calitate de suspect într-un dosar deschis pentru 11 infracțiuni.
10:40
O femeie a ajuns la Urgenţe după ce a fost muşcată de mână de un arici pe care îl confundase cu o pisică # Digi24.ro
10:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 26 septembrie 2025, un cod galben de intensificări ale vântului. Meteorologii au anunțat și cum va fi vremea până la final de octombrie.
10:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 26 septembrie
10:20
UE acuză Rusia de „amestec profund” în alegerile din R. Moldova, în contextul unei „campanii de dezinformare fără precedent” # Digi24.ro
Republica Moldova este supusă unei „campanii de dezinformare fără precedent” desfăşurată de către Rusia, odată cu apropierea alegerilor legislative, acuză Uniunea Europeană (UE), relatează AFP. „Aceasta nu este prima oară când Rusia recurge la tactici clasice de manipulare şi de dezinformare, însă ea merge acum mai departe”, a denunţat joi o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene (CE), Anitta Hipper.
10:00
Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul. „În circumstanțe neprevăzute, evacuarea s-ar putea dovedi imposibilă” # Digi24.ro
Ambasada Poloniei la Minsk a îndemnat cetățenii polonezi să „părăsească imediat” Belarusul, pe fondul tensiunilor crescânde generate de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.
09:50
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești # Digi24.ro
Diplomații europeni au avertizat Kremlinul, săptămâna aceasta, că NATO este pregătită să răspundă cu toată forța la noi încălcări ale spațiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești, potrivit unor oficiali familiarizați cu schimbul de replici, citați de Bloomberg.
09:50
Căderea spectaculoasă a lui Sarkozy marchează un punct de cotitură în lupta Franței împotriva corupției # Digi24.ro
Experții consultați de The Guardian spun că moștenirea politică a fostului președinte francez, condamnat pentru conspirație criminală, pare acum imposibil de reconstruit. Condamnarea de joi a lui Nicolas Sarkozy la cinci ani de închisoare a fost un moment istoric pentru Franța, o cădere spectaculoasă unei figuri politice majore și un punct de cotitură în lupta Franței împotriva corupției, scrie jurnalista The Guardian Angelique Chrisafis.
09:40
Liev Schreiber și Sharon Osbourne, printre cele 1.200 de personalităţi care denunţă boicotul instituţiilor cinematografice israeliene # Digi24.ro
Actorii Liv Schreiber, Jennifer Jason Leigh şi Jerry O'Connell se numără printre cei 1.200 de semnatari ai unei scrisori deschise care denunţă apelul la boicotarea instituţiilor cinematografice israeliene din cauza războiului din Gaza, semnată de 1.500 de actori, regizori şi profesionişti internaţionali din domeniul cinematografiei la 8 septembrie.
09:30
Trump susține că „Ucraina are șansa de a-și recupera teritoriile pierdute”. Anunț despre Putin: „Bombardează totul și nu câștigă nimic” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump este de părere că Ucraina are șanse să-și recupereze teritoriile cucerite de Rusia, în contextul în care aceasta din urmă are mari probleme. Vladimir Putin a riscat totul, iar economia rusă se duce de râpă, a spus liderul de la Casa Albă.
09:20
Televiziunile publice din Europa vor vota în legătura cu excluderea Israelului din concursul muzical Eurovision 2026 # Digi24.ro
Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a confirmat că va organiza în noiembrie un vot online care ar putea duce la excluderea televiziunii israeliene Kan din concursul Eurovision de anul viitor, anunță The Guardian.
09:20
Noi alerte cu drone în Danemarca: încă un aeroport a fost închis. Copenhaga invocă un „atac hibrid" # Digi24.ro
Încă un aeroport danez a trebuit să fie închis în noaptea de joi spre vineri în urma unei a doua alerte cu drone în decurs de două nopţi, Copenhaga afirmând că este vizată de la începutul săptămânii de un „atac hibrid" de origine necunoscută.
09:10
„Doborâți avioanele rusești” Un diplomat american veteran explică de ce perioada de toleranță a trecut și îndeamnă NATO la acțiune # Digi24.ro
Daniel Fried, un diplomat american veteran, care a jucat un rol esențial în conturarea politicii americane în Europa după prăbușirea Uniunii Sovietice, a lansat un apel ferm către NATO să adopte o poziție mai agresivă împotriva incursiunilor militare ruse persistente în spațiul aerian al alianței.
Acum 8 ore
08:50
Prognoza meteo până la final de octombrie. Meteorologii anunță vreme mai rece decât de obicei și ploi în aproape toată țara # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 29 septembrie - 27 octombrie. Potrivit meteorologilor, începutul lunii octombrie va aduce vreme mai rece decât de obicei și ploi abundente în mai multe zone ale țării, însă treptat temperaturile și precipitațiile se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă.
08:40
Provocare majoră: navă nord-coreeană, respinsă cu focuri de avertisment. Ce interdicție importantă a încălcat # Digi24.ro
O navă nord-coreeană, care a intrat în apele Coreii de Sud, a provocat indignare, fiind respinsă cu semnale sonore și focuri de avertisment. În urma acestor măsuri, în final, vasul s-a retras, a anunţat vineri Seulul, notează Reuters. Nava comercială nord-coreeană a traversat „Linia Limitei de Nord" (NLL), care reprezintă o frontieră de facto între cele două state, la nord-vest de insula Baengnyeong, a precizat Statul Major al Coreei de Sud.
08:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi noi taxe vamale pentru medicamente, camioane şi mobilă produse în afara Statelor Unite, notează AFP.
08:40
Germania pariază pe inteligența artificială în domeniul apărării. Cum arată și ce poate face noua dronă „Europa” a companiei Helsing # Digi24.ro
Startup-ul german din domeniul apărării Helsing a dezvăluit, joi, o nouă dronă autonomă de atac, alăturându-se unei curse de construire a unor sisteme pilotate de la distanță care pot intra în luptă alături de alți roboți sau pot face echipă cu avioane de vânătoare cu echipaj pentru a ajuta la remodelarea viitorului războiului, scrie Reuters.
08:30
Un profesor de la o școală gimnazială din Dâmbovița a fost reținut după ce ar fi agresat sexual o elevă, în timpul orelor # Digi24.ro
Un bărbat de 59 de ani, cadru didactic la o şcoală gimnazială din comuna Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa, a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi agresat sexual, în timpul unei ore de curs, o elevă de 13 ani.
08:30
Autorităţile americane au anunţat joi că şi-au dat acordul pentru vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente conexe, cu o valoare totală de 1,23 miliarde de dolari, către Germania, un aliat angajat într-o „cursă a înarmărilor”, notează AFP, scrie Agerpres.
