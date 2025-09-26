Ministrul Sănătăţii, despre cazul de la Spitalul de Copii din Iaşi: E inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate
,
26 septembrie 2025 14:30
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, despre cazul focaruluiu de infecţie şi al deceselor de la Spitalul de Copii ”sfâmnta Maria” din Iaşi că este „inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”. Rogobete spune că nu se poate pronunţa încă dacă există „o legătură directă de cauzalitate” între „infecţiile asociate şi celelalte patologii sau comorbidităţi ale pacienţilor”, dar precizează că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat „abia astăzi”, după 13 zile de la primul caz. Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare a infecţiei, în Secţia de Terapie Intensivă. „Am dispus de urgenţă un control comun de la minister. Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie”, avertizează ministrul.
14:40
9 orașe din România în top 10 orașe europene sufocate de trafic, Street Delivery anunță o dezbatere în mijlocul străzii pornind de la cifrele studiului Friendly City Index. Conform studiului, traficul este una dintre principalele probleme care trebuie rezolvate în România pentru orașe mai prietenoase. De la teme legate de cum ne simțim în orașe, problema lipsei spațiilor verzi sau a transportului în comun, vorbim cu arhitecta Maria Duda, parte din echipa Street Delivery 2025.
14:30
12:50
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce o publicaţie ieşeană a scris că cinci copii ar fi murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă, potrivit news.ro.
12:40
Coaliția trebuie să abordeze lucrurile serios și cu tact, spune la RFI eurodeputatul PSD Victor Negrescu. El speră ca premierul Ilie Bolojan ”să termine cu discuțiile acestea despre demisie, să-și facă treaba, are sprijinul coaliției, a făcut o serie de reforme, mai bune, mai puțin bune, le putem ameliora, prin dialog putem să trecem peste această situație”.
12:20
Parlamentul European pregătește o rezoluție, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al unor state membre. Anunțul a fost făcut la RFI de vicepreședintele Parlamentului Victor Negrescu, membru PSD, care vorbește despre un răspuns coordonat al aliaților în fața provocărilor rusești.
12:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit, vineri, acordul de mediu, după analiza reprezentanaţilor Administraţiei Apele Române şi după trei modificări aduse studiului de impact. Ea a explicat că blocajul invocat de unii sau alţii a reprezentat, de fapt, aplicarea legii. Buzoianu a adăugat că şi pentru celelalte trei hidrocentrale este nevoie de o analiză atentă şi obiectivă. Proiectul hidrocentralei de la Pașscani este unul dintre cele patru acorduri pentru care, în urmă cu o săptămână, AUR a depus moțiune simplă împotriva lui Buzoianu, citicată și de PSD din același motiv.
11:40
Președinta SOS, Diana Șoșoacă, ar putea fi audiată în Comisia Juridică din Parlamentul European, spune la RFI eurodeputatul PSD Victor Negrescu. Parchetul instanței supreme a cerut ridicarea imunității eurodeputatei extremiste, acuzate între altele de propagandă legionară. Diana Șoșoacă se plânge la postul Russia Today că este persecutată politic.
11:30
25 de ani de activitate pentru Centrul de Studii Europene din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași Masteratul în această specializare este atractiv pentru angajații instituțiilor publice din zona de Nord-Est a României. Directorul fondator al Centrului de Studii Europene, prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu, spune că s-a conturat o categorie de masteranzi, și anume adulții care vin să învețe din pasiune, deși programa este una solicitantă.
10:20
Primul arhiepiscop major din istoria României a încetat din viață. Este vorba de cardinalul Lucian Mureșan, cel care a condus destinele Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, din anul 1994.
09:30
Dronele, doborâte la ordinul comandantului misiunii (DW) - Coaliția, între presiunea electoratului, măsuri nepopulare și lupte interne. „Ei știu clar că orice instabilitate duce AUR la un procent și mai mare” (Adevărul) - Nu se va putea pe banii europenilor și cu oamenii rușilor (SpotMedia) - Plaha – thrillerul politic care le aduce aminte moldovenilor, înainte de alegeri, cine a tras sforile la Chișinău în ultimii 30 de ani (Europa Liberă)
08:50
Un studiu recent publicat de Banca Centrală Europeană (BCE) include recomandarea pentru cetățenii europeni de a avea în casă bani cash. Se precizează și suma care ar trebui păstrată în locuință și anume 100 de euro sau contravaloarea cumpărăturilor pe care le face familia într-o săptămână.
22:40
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Digi24, că fostul candidat George Georgescu, trimis în judecată în urma anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, „nu a fost un călăreț singuratic”, ci a avut în spate „o rețea de români cu bani”, finanțată de la Moscova.
17:20
Cardinalul Lucian Mureșan, liderul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a murit, joi, la vârsta de 94 de ani. Lucian Mureșan a fost al treilea cardinal al României, după Iuliu Hossu și Alexandru Todea. Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a publicat un profil al acestuia, împreună cu o serie de documente legate de viața sa.
16:30
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi că la rectificare toate ministerele au vrut mai mulţi bani, în jur de 70 de miliarde şi sunt disponibili vreo 23-25 de miliarde. Ministrul a mai spus că cel mai probabil marţi va fi finalizat proiectul de rectificare bugetară şi va fi adoptat în Guvern, iar vineri va fi pus în consultare publică.
16:00
Dupa ce prim-vicepreședinte PNL și responsabilul de comunicarea partidului, Ciprian Ciucu a plecat iritat, dintr-o conferință de presă, deranjat că este întrebat despre contractele partidului cu presa, nici premierul Ilie Bolojan nu a vrut sa raspundă într-o conferință miercuri la întrebarile legate de finanțările acordate de partidele potlitice unor entități mass-media. CRISTIAN ANDREI, jurnalist Snoop.ro, spune la RFI că nici PNL nici PSD nu au oferit răspunsuri în acest sens.
15:20
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, după şedinţa CSAT, că s-a completat cadrul legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. El a precizat că este vorba de o listă care se actualizează în funcţie de realităţi, care poate să cuprindă obiective temporare, de exemplu, atunci când ai, de exemplu, preşedinţi de stat sau premieri într-un spaţiu public, într-un hotel, sau o zonă de conferinţă. Ministrul a precizat că în cazul aeronavelor cu pilot, care pot fi militare şi în cazul dronelor decizia privind doborârea acestora este la comandantul misiunii, în timp ce în cazul aeronavelor civile, decizia este la ministru.
13:30
Guvernul a decis, în şedinţa de joi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026. Măsura a iscat aprinse discuţii în coaliţia de guvernare. Deşi a acceptat punctul de vedere al PSD, care a insistat ca măsura să fie prelungită, premierul Ilie Bolojan a transmis că ”intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung”.
11:30
Studiul „Cum citesc adolescenții în 2025”, realizat de World Vision România a fost publicat ieri si odata cu el s-a lansat și cea de-a cincea ediție a campaniei „Dăm aripi educației. Pentru evenimentul de lansare ati ales un dialog între generații in care speakerii au împărtășit celor prezenți povești despre „cartea care le-a marcat adolescența”.Mihaela Nabar, director Executiv World Vision România și Rucsandra Topoloiu, specialist in comunicare la acelasi ONG.
11:20
Dronele rusești care intră în spațiul aerian românesc trebuie doborâte, spune la RFI președintele Senatului, Mircea Abrudean. El consideră că România trebuie să dea un răspuns ferm acestor incursiuni rusești.
11:10
Cum întârzie statul român modernizarea rețelei de monitorizare a calității aerului, deși există bani europeni pentru asta (PressOne) - MAREA ELIBERARE Justiția a reabilitat mai mulți condamnați de calibru în cadrul unor căi extraordinare de atac (G4Media) - Moldova, mai pregătită ca România să facă față atacurilor hibride ale Rusiei - Interviu video (SpotMedia) - INTERVIU Irina Rimes, despre alegerile din Moldova: Tradițiile sunt folosite ca arme în contextul politic / Până şi Biserica mi se pare că este politizată / Democraţia trebuie apărată, e tot ce avem” (Context.ro) - Fără exit-poll la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Singura cerere de la un institut de sondaje, respinsă / Care a fost motivul (HotNews)
10:50
”Vrem toți reformă, dar să nu înceapă cu noi, cam asta e povestea”, spune la RFI președintele Senatului, Mircea Abrudean, care critică rezistența față de propunerile premierului Ilie Bolojan. El afirmă că prim-ministrul nu poate fi păcălit în privința reformei administrației. Liberalul consideră de asemenea că Bolojan este flexibil în relația cu partenerii de coaliție. ”Nu este o bucurie pentru nimeni din PNL să asistăm la ceea ce se întâmplă”, mai afirmă el, referindu-se la atacurile PSD.
07:10
România și Comisia Europeană s-au înțeles asupra nivelului deficitului bugetar pe acest an. Cifra este mare, aproape de nivelul de anul trecut. Important este ca guvernul să respecte măcar acest angajament fiscal.
21:00
Preşedintele Nicuşor Dan îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni care se află în România să meargă, duminică, la vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova. Șeful statului precizează că acest scrutin reprezintă un moment crucial pentru viitorul lor şi al Basarabiei.
20:50
Peste 1000 de persoane din mediul rural vor beneficia de testări și controale medicale gratuite în cadrul caravanei „Nu am făcut destul”, organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) și ajunsă la a XII-a ediție consecutivă. Testările vor avea loc în weekend-urile din perioada 27 septembrie - 23 noiembrie 2025, în județele Argeș, Olt, Brașov, Covasna și Vâlcea.
16:20
Curtea Constituțională a României a amânat pentru 8 octombrie decizia privind constituționalitate pensiilor magistraților pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea. De alta parte, legea ce priveste restructurarea ANCOM, ANRE şi ASF a trecut așa că actul normativ este constituțional și poate să intre în vigoare. Jurnalistul Sebastian Zachmann, realizatorul emisiunii Insider Politic la Prima Tv și redactor-șef Cotidianul spune la RFI că decizia CCR este o ghilotină politică amânată, pentru că o decizie împotriva premierului Ilie Bolojan ar fi dus imediat la demisia acestuia.
16:20
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că la Bruxelles, pe lângă întâlnirile oficiale cu comisarii europeni, am avut 3 întâlniri: două cu reprezentanții comunității românești, una cu europarlamentarii coaliției, la ambasadă am avut o întâlnire cu preoții de la cele 22 de parohii ortodoxe românești și am participat la o slujbă neoprotestantă. De asemenea, premierul a spus că a convenit cu oficialii Comisiei Europene ca România să închidă anul cu un 8,4% din PIB, adică aproximativ 159 miliarde lei.
15:30
Liderul mercenarilor trimis în judecată, alături de Călin Georgescu, a fost prins în Dubai. El a fugit din țară și era dat în urmărire generală. Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, potrivit hotnews.ro.
14:40
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor din saloanele obişnuite, astfel încât să nu se mai poată repeta cazuri precum cel al Alexandrei, tânăra gravidă care a murit în august 2023 în Maternitatea Botoşani. Totodată, toate spitalele publice şi private vor fi obligate să aibă sisteme de supraveghere video în secţiile ATI şi UPU, după ce a primit votul final în Camera Deputaţilor proiectul iniţiat de deputaţii USR Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener şi Cristina Prună. Legea merge la Preşedinţie spre promulgare, anunţă USR.
14:30
La Iași a pornit un program de mentorat, formare și promovare dedicat tinerelor muzicieni ai României. O inițiativă a organizatorilor festivalul Rocanotherworld, Roca Camp și-a propus să creeze un cadru creativ, dinamic și inspirațional, unde tinerii muzicieni să exploreze noi perspective. Vorbim pe acest subiect cu Patricia Roxana Brohanschi, inițiatoarea și coordonatoarea proiectului Roca Camp, alaturi de ea, pentru prima data în RFI360, trupa Mizantrop.
13:00
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaților. Au fost 200 de voturi 'contra', 87 de voturi 'pentru' și 15 abțineri.
12:40
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu este de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier şi a adăugat că această coaliţie trebuie să reziste până la alegerile din 2028. Grindeanu a mai afirmat că nu este de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice, că dacă nu se întâmplă ceva vine sfârşitul lumii sau picăm în junk.
12:30
Fie că sunt viitori pensionari sau nu, românii au fiecare cel puțin câte o părere despre cum ar trebui să arate Legea de plată a pensiilor private. Cum urmează însă să se plătească aceste pensii în următorii ani, încă nu știm. Schimbările propuse au stârnit multe discuții în contradictoriu, dar oare ce spun specialiștii? Ce alte adevăruri "ascunde", de fapt, această lege?
11:50
Curtea Constituțională a amânat pentru 8 octombrie decizia privind constituționalitate pensiilor magistraților. Judecătorii au respins însă obiecția de neconstituționalitate privind Legea pentru eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, care viza restructurarea ANCOM, ANRE și ASF, a anunțat biroul de presă al CCR, într-un comunicat de presă.
11:40
Organizația Salvați Copiii cere interzicerea totală a oricărei forme de publicitate la jocurile de noroc. Asociația duce o campanie de lobby, prin care încearcă să convingă parlamentarii să susțină un proiect de lege în acest sens.
11:10
Cea mai mare investiție în domeniul infurastructurii culturale din Cluj din ultimele trei decenii și jumătate a fost finalizată. Este vorba de campusul Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj, ridicat pe locul unde a fost abandonat șantierul unei clădiri care ar fi trebuit să fie spital de urgență. În acest campus se află cea mai mare sală de concerte din regiune, cu peste 1.000 de locuri, cu o acustică foarte bună.
09:30
Zi crucială pentru Guvernul Bolojan (HotNews) - CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE (Libertatea) - Spionii Rusiei amenință NATO. România are prima ocazie să arate că a învățat ceva în urma atacului hibrid al Kremlinului de anul trecut (SpotMedia)
09:20
un incendiu violent care a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoselei Pantelimon, nu a fost stins încă, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov miercuri dimineață, potrivit hotnews.ro.
23:20
Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracţiuni, printre care lipsire de libertate. Solicitarea vine după ce Șoșoacă a fost citată, marți, la Parchet, însă nu s-a prezentat, motivând că este plecată din țară. Procurorul general al României, Alex Florenţa, a explicat, în această seară, la DIGI24, ce se întâmplă în cazul care îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă.
21:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că, în cadrul coaliţiei de guvernare, s-a decis, marţi, menţinerea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază. ”Urmează ca transpunerea deciziei Coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie - la care expira măsura - să fie prelungit”, a declarat el.
15:20
Ajungem MARI, cel mai mare program socio-educațional pentru copiii instituționalizați din România, lansează Muzeul Viu al Empatiei, un proiect prin care își propune să creeze un spațiu interactiv și emoțional care conectează publicul larg cu realitatea copiilor din sistemul de protecție. Istoria abandonului și a instituționalizării copiilor este o rană colectivă încă deschisă. Dezvoltăm acest subiect cu Iarina Taban de la Asociația Ajungem MARI.
14:40
Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie solicită Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Cazul ar avea legătură cu acuzaţiile din urmă cu patru ani aduse Dianei Şoşoacă şi soţului său, când cei doi soţi ar fi sechestrat şi agresat o echipă de jurnalişti italieni.
12:50
Una dintre cele mai importante decorații franceze a fost oferită rectorului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, profesorul Cornel Cătoi. El a devenit Ofițer al Ordre des Palmes académiques, un ordin de merit care recompensează implicarea sa în educație, cercetare științifică și comunitatea locală.
12:00
Ministrul Muncii face un apel către persoanele care vor să beneficieze de tichetul social pentru plata facturii la energie să se înscrie cât mai repede în platforma dedicată. Petre Florin Manole spune la RFI că pentru moment, sistemul funcționează normal.
11:20
”Nu sunt adeptul concedierilor, mai ales subiective”, spune la RFI ministrul Muncii, Petre Florin Manole. El precizează că instituția pe care o conduce va reduce din cheltuieli, fără să se ajungă însă la disponibilizări.
10:10
Optimism moderat la Ministerul Muncii, înaintea deciziei de miercuri a Curții Constituționale privind pensiile speciale pentru magistrați. Ministrul Petre Florin Manole spune la RFI că speră ca judecătorii CCR să dea undă verde acestei reforme: ”Fărâma optimistă, dacă acest proiect va fi declarat neconstituțional, este că mai rămâne spațiu și timp pentru a-l îmbunătăți, înainte de a pierde banii din PNRR, tot există spațiu pentru planul B”.
08:30
Guvernul Bolojan, la mâna CCR. „Sunt destui care, după o eventuală decizie negativă, o să-i ceară demisia” (Adevărul) - Economia României: stăm pe loc sau ne mișcăm imperceptibil? Un tablou pentru S1 și așteptările pe S2 (CursDeGuvernare) - Moldova își alege drumul: „Ai noștri” și „ai voștri”. Cum se vede Europa de la 25 de km de România, înaintea alegerilor parlamentare (PressOne)
07:30
O companie românească pare hotărâtă să salveze un combinat care are o tradiție de mai mult de două secole. Numai că prețul plătit este neverosimil pentru o companie care practic nu mai există. Este una din ciudățeniile afacerii din Oțelu Roșu.
22:20
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că NATO îşi va apăra teritoriul în faţa provocărilor ruseşti, dar spune că de la acţiuni precum cele din Polonia, unde drone ruseşti au fost doborâte, şi război ”e cale lungă”. "România e o ţară sigură, nu avem de ce să ne facem griji. Vom mai vedea ştiri, vor mai fi provocări”, a declarat Moșteanu, luni seară, la Antena 3.
21:00
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru joi şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, la Palatul Cotroceni.