Radu Dimofte, se aude? Când Nicușor Dan strănută, DNA execută!

Pe măsură ce ChatGPT, lansat în noiembrie 2022, se apropie de a treia aniversare, cel puțin unul din zece investitori de retail utilizează un chatbot pentru a alege acțiuni, alimentând un boom pe piața robo-consultanței. Datorită inteligenței artificiale, oricine poate selecta acțiuni, le poate monitoriza și poate obține analize de investiții care odinioară erau disponibile […]