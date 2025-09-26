Francesco Bagnaia şi Flavia Pennetta, printre primii purtători ai flăcării olimpice pentru JO din 2026

Primasport.ro, 26 septembrie 2025 16:20

Francesco Bagnaia şi Flavia Pennetta, printre primii purtători ai flăcării olimpice pentru JO din 2026

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
16:30
S-au stabilit grupele Cupei României. Se anunţă meciuri spectaculoase Primasport.ro
S-au stabilit grupele Cupei României. Se anunţă meciuri spectaculoase
Acum 30 minute
16:20
Francesco Bagnaia şi Flavia Pennetta, printre primii purtători ai flăcării olimpice pentru JO din 2026 Primasport.ro
Francesco Bagnaia şi Flavia Pennetta, printre primii purtători ai flăcării olimpice pentru JO din 2026
16:20
VIDEO | FC Hermannstadt - FC Argeş, ora 18:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii pot urca pe locul 2 Primasport.ro
VIDEO | FC Hermannstadt - FC Argeş, ora 18:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii pot urca pe locul 2
16:10
Reţinuţi în centrul oraşului Nisa, 13 ultraşi ai AS Roma au fost plasaţi în arest preventiv Primasport.ro
Reţinuţi în centrul oraşului Nisa, 13 ultraşi ai AS Roma au fost plasaţi în arest preventiv
Acum o oră
15:50
MM Stoica s-a dezlănţuit, după victoria FCSB-ului din Olanda: ”Aproape de perfecţiune!” Primasport.ro
MM Stoica s-a dezlănţuit, după victoria FCSB-ului din Olanda: ”Aproape de perfecţiune!”
15:40
Lucescu nu s-a abţinut şi a lăudat doi fotbalişti de la FCSB, după victoria din Olanda: "Eu am făcut o greşeală cu Moldovan!” Primasport.ro
Lucescu nu s-a abţinut şi a lăudat doi fotbalişti de la FCSB, după victoria din Olanda: "Eu am făcut o greşeală cu Moldovan!”
Acum 4 ore
14:20
Moment istoric! Legenda Barcelonei care face acum senzaţie în MLS şi-a anunţat retragerea Primasport.ro
Moment istoric! Legenda Barcelonei care face acum senzaţie în MLS şi-a anunţat retragerea
14:00
Surpriză mare! Andrei Cristea a preluat fostă echipă a lui Marius Şumudică Primasport.ro
Surpriză mare! Andrei Cristea a preluat fostă echipă a lui Marius Şumudică
13:40
Simone Tempestini poate deveni campion absolut pentru a 10-a oară dacă învinge la Raliul Vâlcii Primasport.ro
Simone Tempestini poate deveni campion absolut pentru a 10-a oară dacă învinge la Raliul Vâlcii
12:40
Becali îi dă afară după victoria din Olanda! Anunţ ŞOC al patronului FCSB: ”N-am ce să-i fac!” | EXCLUSIV Primasport.ro
Becali îi dă afară după victoria din Olanda! Anunţ ŞOC al patronului FCSB: ”N-am ce să-i fac!” | EXCLUSIV
Acum 6 ore
11:40
Argint şi pentru echipajul de patru rame masculin, la CM de Canotaj. Este a patra medalie a României Primasport.ro
Argint şi pentru echipajul de patru rame masculin, la CM de Canotaj. Este a patra medalie a României
11:20
O nouă medalie pentru România la CM de Canotaj de la Shanghai. Echipajul de patru rame feminin s-a clasat pe locul doi Primasport.ro
O nouă medalie pentru România la CM de Canotaj de la Shanghai. Echipajul de patru rame feminin s-a clasat pe locul doi
Acum 8 ore
10:10
Olandezii nu au mai suportat, după eşecul cu FCSB: ”Şi asta este o porcărie, de rahat. Sunt frustrat că stăteau pe jos!” Primasport.ro
Olandezii nu au mai suportat, după eşecul cu FCSB: ”Şi asta este o porcărie, de rahat. Sunt frustrat că stăteau pe jos!”
10:00
Trump a făcut anunţul despre Cupa Mondială: ”Vor fi mutate!” Primasport.ro
Trump a făcut anunţul despre Cupa Mondială: ”Vor fi mutate!”
09:00
VIDEO | FC Hermannstadt - FC Argeş, ASTĂZI, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii pot urca pe poziţia secundă Primasport.ro
VIDEO | FC Hermannstadt - FC Argeş, ASTĂZI, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii pot urca pe poziţia secundă
09:00
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo, în direct, de la 21:00, pe PrimaSport 1 şi online, pe platforma PrimaPlay.ro Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo, în direct, de la 21:00, pe PrimaSport 1 şi online, pe platforma PrimaPlay.ro
Acum 24 ore
00:40
VIDEO | Stuttgart - Celta Vigo 2-1. Ionuţ Radu a avut câteva intervenţii bune, dar a fost spectator la o execuţie de senzaţie Primasport.ro
VIDEO | Stuttgart - Celta Vigo 2-1. Ionuţ Radu a avut câteva intervenţii bune, dar a fost spectator la o execuţie de senzaţie
00:20
Olivier Giroud a devenit cel mai în vârstă marcator francez din istoria cupelor europene Primasport.ro
Olivier Giroud a devenit cel mai în vârstă marcator francez din istoria cupelor europene
00:20
Rezultatele înregistrate de următoarele două adversare ale FCSB-ului în Europa League Primasport.ro
Rezultatele înregistrate de următoarele două adversare ale FCSB-ului în Europa League
00:10
Locul ocupat de FCSB în Europa League după prima etapă din faza principală Primasport.ro
Locul ocupat de FCSB în Europa League după prima etapă din faza principală
25 septembrie 2025
23:50
Marele Ronaldo a cerut revenirea starului la naţionala Braziliei Primasport.ro
Marele Ronaldo a cerut revenirea starului la naţionala Braziliei
23:50
Fost atacant de la academia clubului Arsenal, decedat la doar 21 de ani Primasport.ro
Fost atacant de la academia clubului Arsenal, decedat la doar 21 de ani
23:50
Gigi Becali, intrare furibundă în direct! "Altceva e să jigneşti un om cum a făcut domnul Grădinescu! Am şi eu o vârstă" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Gigi Becali, intrare furibundă în direct! "Altceva e să jigneşti un om cum a făcut domnul Grădinescu! Am şi eu o vârstă" | VIDEO EXCLUSIV
23:10
”Chiar dacă au dominat-o autoritar”. Presa olandeză nu îşi explică eşecul aplicat de FCSB celor de la Go Ahead Eagles Primasport.ro
”Chiar dacă au dominat-o autoritar”. Presa olandeză nu îşi explică eşecul aplicat de FCSB celor de la Go Ahead Eagles
22:30
VIDEO | Cel mai frumos cadou pentru Elias Charalambous. ”Vreau să le mulţumesc jucătorilor” Primasport.ro
VIDEO | Cel mai frumos cadou pentru Elias Charalambous. ”Vreau să le mulţumesc jucătorilor”
22:30
Fotbalistul FCSB-ului care a făcut diferenţa în victoria cu Go Ahead Eagles: „I-aş da premiul pentru cel mai bun jucător. Mi s-a părut foarte sigur” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Fotbalistul FCSB-ului care a făcut diferenţa în victoria cu Go Ahead Eagles: „I-aş da premiul pentru cel mai bun jucător. Mi s-a părut foarte sigur” | VIDEO EXCLUSIV
22:20
VIDEO | ”Meci aproape perfect”. Reacţia lui Ştefan Târnovanu, după ce a ferecat poarta în Olanda Primasport.ro
VIDEO | ”Meci aproape perfect”. Reacţia lui Ştefan Târnovanu, după ce a ferecat poarta în Olanda
22:20
CSO Voluntari, debut cu victorie în European North Basketball League Primasport.ro
CSO Voluntari, debut cu victorie în European North Basketball League
22:10
Gigi Becali, prima reacţie după victoria din Olanda! "Nu sunt mulţumit" Primasport.ro
Gigi Becali, prima reacţie după victoria din Olanda! "Nu sunt mulţumit"
22:10
VIDEO | David Miculescu, artizanul unei victorii mari. ”Ne dă moral” Primasport.ro
VIDEO | David Miculescu, artizanul unei victorii mari. ”Ne dă moral”
22:00
Stanciu a revenit în echipa celor de la Genoa şi s-a calificat în optimile Cupei Primasport.ro
Stanciu a revenit în echipa celor de la Genoa şi s-a calificat în optimile Cupei
21:40
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB 0-1! Miculescu şi Târnovanu îi aduc victoria campioanei României Primasport.ro
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB 0-1! Miculescu şi Târnovanu îi aduc victoria campioanei României
21:20
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! Târnovanu, cel mai bun jucător al campioanei României Primasport.ro
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! Târnovanu, cel mai bun jucător al campioanei României
20:50
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! A început repriza secundă Primasport.ro
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! A început repriza secundă
20:40
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! Pauză în Olanda Primasport.ro
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! Pauză în Olanda
20:20
VIDEO | Început cu dreptul pentru FCSB în Europa League! Campioana României deschide scorul în minutul 13 cu Go Ahead Eagles Primasport.ro
VIDEO | Început cu dreptul pentru FCSB în Europa League! Campioana României deschide scorul în minutul 13 cu Go Ahead Eagles
20:20
Polonezul Bargiel, primul om care a coborât pe schiuri de pe Everest fără oxigen suplimentar Primasport.ro
Polonezul Bargiel, primul om care a coborât pe schiuri de pe Everest fără oxigen suplimentar
20:20
Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional Primasport.ro
Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional
20:10
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul Primasport.ro
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul
20:00
VIDEO | ”U” Cluj - UZKK Student Nis 73-81. Prea greu pentru ardelence în preliminariile FIBA EuroCup Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj - UZKK Student Nis 73-81. Prea greu pentru ardelence în preliminariile FIBA EuroCup
19:50
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! A început meciul Primasport.ro
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
19:10
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB, astăzi, de la ora 19:45, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB, astăzi, de la ora 19:45, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
19:00
Florin Tănase, apel de mobilizare înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Jucătorii ar trebui să fie conştienţi la ce club joacă, să se pună în slujba echipei” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Florin Tănase, apel de mobilizare înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Jucătorii ar trebui să fie conştienţi la ce club joacă, să se pună în slujba echipei” | VIDEO EXCLUSIV
18:40
Spargere de peste un milion de euro la domiciliul selecţionerului Portugaliei Primasport.ro
Spargere de peste un milion de euro la domiciliul selecţionerului Portugaliei
18:40
Doar 7 echipe au respectat regula ”5+6” în meciurile de până acum din acest sezon Primasport.ro
Doar 7 echipe au respectat regula ”5+6” în meciurile de până acum din acest sezon
18:00
Neluţu Varga a dezvăluit numele celor două echipe dispuse să îl cumpere pe Louis Munteanu! "15-17 milioane de euro plus procente şi bonusuri" Primasport.ro
Neluţu Varga a dezvăluit numele celor două echipe dispuse să îl cumpere pe Louis Munteanu! "15-17 milioane de euro plus procente şi bonusuri"
17:50
Cehia - Bulgaria şi Polonia – Italia sunt semifinalele CM de volei Primasport.ro
Cehia - Bulgaria şi Polonia – Italia sunt semifinalele CM de volei
17:40
Incredibil! Gigi Becali a anunţat două schimbări pe care le va face în meciul cu Go Ahead Eagles Primasport.ro
Incredibil! Gigi Becali a anunţat două schimbări pe care le va face în meciul cu Go Ahead Eagles
17:30
Anderson, fost jucător al echipei Manchester United, riscă închisoarea deoarece nu a plătit pensia alimentară Primasport.ro
Anderson, fost jucător al echipei Manchester United, riscă închisoarea deoarece nu a plătit pensia alimentară
17:30
Dezastru pentru FCSB! Un jucător, operat de urgenţă în Olanda Primasport.ro
Dezastru pentru FCSB! Un jucător, operat de urgenţă în Olanda
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.