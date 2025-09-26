BANC | Parola de la laptopul lui Bulă
Gândul, 26 septembrie 2025 16:20
Weekendul se apropie, iar GÂNDUL.ro vă livrează ultimul banc pentru a încheia săptămâna de lucru cu un zâmbet pe buze și cu buna dispoziție. – Bubulino, tu ai parolat laptopul? – Da, Bulă! – Și ce parolă ai pus? – Data nunții noastre. – Îmi iau alt laptop. Să râdem în continuare: Bulă, Bubulina și […]
• • •
Armata israeliană difuzează în FÂȘIA GAZA discursul rostit de Netanyahu la Adunarea Generală a ONU /Inițiativa este contestată de militari # Gândul
Guvernul Israelului a cerut armatei să transmită în direct, în localități din Fâșia Gaza, discursul pe care premierul Benjamin Netanyahu îl va rosti la reuniunea Adunării Generale a Națiunilor Unite. După informațiile care au circulat vineri dimineață în presă privind organizarea de către armata israeliană a transmisiunii evenimentului în Fâșia Gaza, Guvernul de la Ierusalim […]
16:10
Șeful Jandarmeriei Brăila, inculpat într-un dosar DNA, a revenit în funcție. Procurorii anticorupție l-au iertat # Gândul
Controversatul colonel Iulian Albăceanu a revenit la șefia Jandarmeriei Brăila, deși este inculpat într-un dosar DNA. Procurorii anticorupție au revocat controlul judiciar în cazul acestuia. Mai exact, Iulian Albăceanu este acuzat că s-a implicat în afaceri, deși statutul de militar îi interzice expres acest lucru. Iertat și revenit în funcție Colonelul, inculpat într-un dosar instrumentat […]
16:10
Iancu Guda, realizator TV, fervent susținător al lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, chemat să salveze finanțele României. Premierul l-a convocat să-l ajute cu rectificarea bugetară # Gândul
În loc să-și consulte proprii specialiști din Guvern, premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, l-au chemat pe Iancu Guda, realizatorul unei emisiuni economice la Antena 1, să le explice cum stau lucrurile cu rectificarea bugetară. Mai nou, rectificarea bugetară, documentul de miliarde de lei care ar trebui să arate cum își acoperă […]
16:00
(P) Irina Rimes x Roman Tolici – cele mai importante momente ale unei colaborări inedite sub semnătura IQOS. Curios? # Gândul
„Roman, trebuie să vorbim.” Cu aceste cuvinte a început o colaborare epică între doi artiști puși în fața unei provocări curajoase: să șteargă barierele limbajului artistic. În 6 iunie, IQOS a lansat oficial în România campanie-manifest «Enjoy the Unexpected», o fuziune artistică în care muzica Irinei Rimes și arta vizuală semnată de Roman Tolici s-au […]
15:50
Avertismentul lui Neti Sandu: Aceste două zodii vor avea mari probleme de sănătate în octombrie 2025 # Gândul
Neti Sandu vine cu un avertisment pentru două zodii în luna octombrie. Acestea vor avea probleme mari de sănătate în această lună. Zodia Balanță Pentru Balanță, odată depășită această eclipsă de Soare, ar trebui să pornească cu pânzele sus și să se bucure de faptul că Marte a plecat din zodia Balanței, se mută, chiar […]
15:50
Lee Jae-Myung avertizează că PHENIANUL se află „în etapele finale” ale dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale, capabile să ajungă în SUA # Gândul
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-Myung, a declarat, joi, că Phenianul se află „în etapele finale” ale dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale, înarmate cu energie nucleară, capabile să ajungă în SUA. „Fie pentru a câștiga putere în negocierile cu Statele Unite, fie pentru a-și asigura propriul regim, Coreea de Nord a continuat să dezvolte rachete […]
15:40
Kremlinul avertizează NATO asupra riscurilor doborârii avioanelor ruse /„Sunt declarații IRESPONSABILE” # Gândul
Administrația Vladimir Putin a catalogat, vineri, drept ”iresponsabile” avertismentele anumitor țări din cadrul Alianței Nord-Atlantice privind doborârea avioanelor militare ruse, afirmând că nu există dovezi despre încălcări ale spațiului aerian. ”Nici măcar nu vreau să discut despre acest lucru, sunt declarații iresponsabile”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Președinției Rusiei, citat de agenția […]
15:40
Ministrul Muncii, alarmat de adevărata gaură neagră a economiei. Măsura din Pachetul 2 menită să combată munca la negru # Gândul
Munca nedeclarată (la negru) a devenit un fenomen care aduce prejudicii majore atât bugetului de stat, cât şi drepturilor sociale ale angajaţilor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a luat atitudine după ce un număr alarmant de mare de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti. În […]
15:40
Colege la lotul național de tenis de masă, Elena Zaharia și Bernadette Szocs au fost rivale în campionatul intern. Fetele de la CSM Constanța nu le-au dat nici o șansă sportivelor de la Steaua în Superligă și le-au învins cu 3-0. Nici în proba masculină, steliștii nu au stat mai bine: au fost bătuți cu […]
15:40
Ediție specială: Marius Tucă Show începe luni, 29 septembrie de la ora 20:00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Georgescu # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 29 septembrie de la ora 20:00, live pe Gândul. Ediție specială, Ion Cristoiu și Marius Tucă față în față cu Călin Georgescu. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
15:30
Una din cele mai mari RAFINĂRII din sudul Rusiei, atacată de dronele Ucrainei pentru a doua oară într-o lună # Gândul
Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Afipsky din regiunea Krasnodar din Rusia, pentru a doua oară într-o lună, au declarat joi autoritățile regionale. Resturile uneia dintre drone au căzut asupra unei instalații a rafinăriei, declanșând un incendiu care s-a întins pe o suprafață de 30 de metri pătrați înainte de a fi stins rapid, […]
15:30
George Simion și-ar fi parcat Dusterul Camerei Deputaților pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități # Gândul
La Timișoara, George Simion, președintele AUR, a ajuns cu un Duster al Camerei Deputaților și l-a parcat pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități, potrivit publicației locale Articulat.ro. În timp ce liderul partidului își rezolva câteva chestiuni legate de activitatea politică, mașina a rămas pe locul rezervat celor cu handicap. Potrivit sursei citate, vizita liderului […]
15:20
Germania face un nou pas în direcția ÎNARMĂRII. SUA au aprobat vânzarea către Berlin de rachete în valoare de 1,2 miliarde de dolari # Gândul
Autoritățile americane au anunțat joi că au aprobat vânzarea de rachete avansate tip AMRAAM și echipamente conexe către Germania în valoare de 1,23 miliarde de dolari. Informația vine în contextul în care Berlinul a anunțat că lansează un program de apărare spațială în valoare de 35 de miliarde de euro și este angajat să facă […]
15:20
GÂNDUL.RO vă propune astăzi, 26 septembrie 2025, un nou test IQ care vă pune la încercare aptitudinile la matematică, precum și capacitatea de a vă concentra, dar și atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit pentru a corecta operația de mai sus. Din operația matematică „5+6” nu poate […]
15:10
Miniștrii și premierul Ilie Bolojan nu se înțeleg pe bani. Rectificarea bugetară, AMÂNATĂ din nou # Gândul
Punerea în transparență publică a proiectului privind rectificarea bugetară, care trebuia să aibă loc vineri, a fost amânată pentru luni, deși ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunțase că documentul va fi publicat după deciziile luate în Coaliție. El a revenit însă astăzi, spunând că în urma discuției cu premierul Ilie Bolojan, planurile s-au schimbat în ultimul […]
15:00
Kelemen Hunor îi atrage atenția lui Ilie Bolojan asupra modului dictatorial în care conduce și-l pune elegant la locul lui: „Ăsta e un alt cartier” # Gândul
Kelemen Hunor i-a atras atenția lui Ilie Bolojan asupra modului dictatorial în care pare să conducă executivul. Liderul UDMR a comentat cu umor subtil inflexibilitatea premierului, făcând trimitere la experiența acestuia din postura de președinte al CJ Bihor. „Are o experiență… În Bihor nu avea nevoie de multe discuții, că singur avea majoritate. Și ce […]
15:00
Cât de scump este traiul în Marea Britanie? Mărturia unui român: „O căruță de bani, te ia capul!” # Gândul
Un român stabilit în Regatul Unit a atras atenția pe TikTok cu o mărturie sinceră despre realitatea traiului în Marea Britanie. Mulți și-au pus această întrebare – cât costă să locuiești în UK? -, dar puțini au reușit să găsească răspunsul corect. Clipul postat pe contul „Dragos ODA” a strâns rapid vizualizări și comentarii, iar […]
15:00
Prăjitura Carpați este una dintre cele mai cunoscute deserturi de pe plaiurile mioritice care pe mulți dintre noi ne trimite cu gândul la copilărie. Deși se găsește și astăzi, mulți au impresia că nu mai regăsesc gustul de odinioară și asta din cauza faptului că ingredientele folosite cel mai adesea în cofetării nu mai sunt […]
15:00
Acordă-ți puțin timp și relaxează-te. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 27 septembrie 2025. Berbec S-ar putea să fii prea generos cu banii tăi în acest moment. De obicei ești prudent cu ei, dar spiritul generozității și al abundenței te-a cuprins cu siguranță. Ești mai înclinat să fii generos cu cei dragi. […]
15:00
Vizita lui Erdoğan în SUA. „Turcia, factorul decisiv cu care Trump vrea să colaboreze în Siria” / „Cei doi lideri ocolesc convențiile diplomatice” # Gândul
Întâlnirea de la Casa Albă a fost dominată de relația personală pozitivă dintre Erdoğan și Trump. Dar, chiar și dincolo de relația lor personală, Erdoğan și Trump împărtășesc o convergență de interese în Orientul Mijlociu, potrivit experților de la Atlantic Council. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan s-a întâlnit, joi, cu președintele american Donald Trump. Aceasta […]
14:40
FOTO / Ce spune Romică Țociu despre SOȚIA sa. ”Dacă Nicoleta nu se ținea de treabă și nu se ținea de mine, eu mai copilăream și azi” # Gândul
Actorul Romică Țociu, în vârstă de 63 de ani, a făcut declarații despre partenera sa de viață, Nicoleta, și despre cei doi copii ai lor, Cătălin și Daria. Romică Țociu este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie. Romică Țociu și Cornel Palade formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri umoristice din țara […]
14:40
Sébastien Lecornu recunoaște că este „cel mai slab premier al celei de-a V-a REPUBLICI”/ „Nu voi reuși fără voi. Parlamentul ne așteaptă” # Gândul
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a recunoscut că este „cel mai slab premier al celei de-a V-a Republici”, în timpul întâlnirii cu sindicatele. „Nu sunt Edouard Philippe (fost premier între 2017-2020 – n. r.), nu am 350 de deputați pe care să mă bazez”, a declarat Lecornu. „Sub acest pretext”, Sébastien Lecornu a adăugat că „nu […]
14:20
Eroul FCSB din partida cu Go Ahead Eagles spune cine l-a ajutat să apere senzațional în Olanda. „Am vorbit mult și m-a momntat” # Gândul
FCSB s-a întors cu trei puncte din chiar primul meci din gaza grupelor Europa League, 1-0 în Olanda, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. În mare parte, victoria campioanei României i se datorează portarului Ștefan Târnovanu, ale cărui parade salvatoare i-au ținut în joc pe elevii lui Elias Charalambous. La finalul partidei, goalkeeper-ul […]
14:10
Bosch, cel mai mare furnizor global de echipamente auto, renunță până în anul 2030 la 13.000 de angajați, în special din uzinele din Germania de la divizia de mobilitate, pe fondul unei crize din industria auto. „Trebuie urgent să ne sporim competitivitatea la divizia de mobilitate și să continuăm să ne reducem costurile pe termen […]
13:40
FOTO / Delia face mărturisiri. ”Nu vreau să depind de SUCCES, să trebuiască încontinuu să demonstrez” # Gândul
Delia Matache, în vârstă de 43 de ani, a făcut mărturisiri. Aceasta a vorbit despre succes. ”Nu vreau să depind de succes, să trebuiască încontinuu să demonstrez”, a spus ea. Delia a acordat un interviu pentru okmagazine.ro, în cadrul căruia, printre altele, a vorbit și despre succes și despre cât de dificil este să se […]
13:30
De această dată, invitatul este Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor, cunoscut pentru abordările sale unice asupra vieții spirituale și pentru modul în care reușește să explice concepte aparent abstracte, făcându-le accesibile publicului larg. Într-un dialog deschis și intens, Adrian Artene și Ovidiu Dragoș Argeșanu explorează teme care ne preocupă pe toți, dar pe […]
13:30
Casa Albă a susținut joi că un nou sondaj arăta că președintele SUA Donald Trump s-ar bucura de o rată de aprobare de 57% în rândul americanilor. Într-o postare pe platforma X, Casa Albă s-a lăudat că peste jumătate din electoratul american susține munca președintelui Donald Trump. „Un sondaj nou. 57,11% dintre americani îl APROBĂ […]
13:30
Trei ZODII care, pe final de septembrie 2025, vor intra într-o etapă de iubire profundă. Cine își poate întâlni sufletul pereche # Gândul
Ultima săptămână a lunii septembrie 2025 aduce vești bune pentru câteva semne zodiacale. Astrele arată că unele zodii sunt gata să trăiască o iubire autentică, mai matură și mai stabilă decât tot ce au cunoscut până acum. Pentru acești nativi, ultimele zile din septembrie aduc o încărcătură emoțională puternică, în care se pot naște relații […]
13:30
Consiliul Concurenței analizează preluarea NAPOLACT de către Bonafarm, după ce s-au ridicat mai multe semne de întrebare privind securitatea națională # Gândul
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care grupul maghiar Bonafarm Zrt. intenționează să preia FrieslandCampina Romania Holding B.V. și, indirect, FrieslandCampina Romania S.A., care deține brandul românesc Napolact. „FrieslandCampina România Holding B.V. este o societate de tip holding care nu desfășoară activități comerciale. FrieslandCampina Romania S.A. produce și comercializează o gamă largă de produse lactate (băuturi […]
13:20
Un focar de infecție din spitalul „Sf. Maria” din Iași a răpus șase copii internați acolo. Conducerea a încercat mușamalizarea cazului # Gândul
Șase copii care erau internați în secția ATI a Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași și-au pierdut viața după ce s–au infectat cu bacteria Serratia Marcescens. Conducerea a amânat închiderea secției, iar DSP Iași a confirmat că este vorba despre un focar și au deschis o anchetă epidemiologică. Ce șase copii internați la secția […]
13:20
În campanie spunea că nu se mai uită la TV de 8 ani. Acum, Nicușor Dan spune că se uită “în trecere” și “fără sonor.” Și nu-i prea place ce vede # Gândul
Joi seara, în interviul acordat Digi 24, am aflat lucruri noi despre președintele Nicușor Dan. După ce, în campania electorală, dezvăluia că nu se mai uită la televizor de opt ani, iată a trebuit să ajungă în cea mai înaltă funcție din stat pentru a avea acces la televizor și a se reconecta cu realitățile […]
13:10
Shehbaz Sharif l-a îndemnat pe TRUMP să facă investiții în Pakistan/ Statele arabe își consolidează cooperarea cu Islamabadul # Gândul
Prim-ministrul pakistanez, Shehbaz Sharif, a îndemnat companiile americane să investească în țara sa, în timpul unei întâlniri cu președintele SUA, Donald Trump. Sharif, alături de șeful armatei, mareșalul Asim Munir, s-a întâlnit, joi, cu Trump, cu scopul de a îmbunătăți relațiile dintre cel două state. Premierul pakistanez a propus sectoarele agriculturii, tehnologiei, mineritului și energiei […]
13:00
Vine frigul peste toată România: temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână din octombrie/Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie anunță că, în prima săptămână din octombrie, temperaturile vor fi mai mici decât cele specifice perioadei. Vineri, ANM a dat publicității prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Vremea în săptămâna 29.09 – 06.10.2025 Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o […]
13:00
(P) Ce aduce nou Seria HUAWEI WATCH GT 6: inovații pentru pasionații de sport și o autonomie incredibilă de până la 21 de zile # Gândul
Când vrei să-ți testezi limitele fizice, sportul este cea mai bună metodă prin care poți face asta. Însă dacă sportul este susținut și de tehnologie, vei ajunge nu doar să-ți testezi limitele, ci și să le redefinești și să vrei să le depășești. Cu o baterie extrem de rezistentă, ceasurile din noua serie HUAWEI WATCH […]
13:00
Președintele DANU! NU a mers la reuniunea ONU, NU a vorbit cu sinistrații de la Broșteni, NU a fost la Ziua Marinei. A zis DA de 3 ori Moldovei, în 3 luni, DA drumețiilor, DA la nuntă. Prioritățile bizare ale președintelui Nicușor DANU # Gândul
După preluarea mandatului de președinte al României, vizitele efectuate de Nicușor Dan s-au aflat pe coordonate greu de înțeles. „Prioritățile” șefului statului au fost și rămân greu de descifrat, cu atât mai mult cu cât România traversează o perioadă complicată indusă de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. Totuși, Nicușor Dan și-a asigurat mai multe […]
12:50
AUR se retrage de la alegerile din Moldova, cu două zile înainte de vot: „Nu vrem să fim ACUZAȚI că ne-am implicat în afacerile unui alt stat” # Gândul
Partidul condus de Georoge Simion a anunțat vineri, într-o conferință de presă, că se retrage din competiția electorală din Republica Moldova, programată pentru duminică, 28 septembrie. „Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă”, se […]
12:50
Viktor Orban urmează exemplul lui Trump: Guvernul ungar desemnează Antifa drept organizație TERORISTĂ # Gândul
Guvernul Ungariei a decis, în ședința de miercuri, să desemneze mișcarea Antifa drept o organizație teroristă, a anunțat premierul Viktor Orban. Executivul de la Budapesta va întocmi o listă națională a organizațiilor teroriste și va lua „cele mai stricte măsuri posibile” împotriva acestora, a precizat Orban, subliniind că statul trebuie să garanteze cî „acțiunile și […]
12:40
(P) Gătitul acasă versus cel din fast food: modul în care echipamentele de bucătărie fac diferența în funcție de preparate # Gândul
Gătitul poate fi o adevărată artă atunci când îți place să experimentezi în bucătărie, dar și un proces rapid și eficient când ești în criză de timp. Cu toate acestea, echipamentele pe care le folosești în ambele medii fac o diferență semnificativă în modul în care preparatele sunt realizate. Dacă în bucătăriile de acasă […]
12:40
Elucubrație este unul dintre acele cuvinte mai puțin utilizate în limba română și se referă la descrierea unei idei bizare, o teorie absurdă sau o vorbă lipsită de sens. Definiția din DEX Potrivit DEX 2009, elucubrație înseamnă: ELUCUBRÁȚIE, elucubrații, s. f. (Livresc) Expunere, idee, teorie lipsită de logică, născocire absurdă. Producție literară (sau științifică) lipsită […]
12:40
FOTO / Ce RELAȚIE are în prezent Alina Sorescu cu Alexandru Ciucu. Cum se înțelege cu fostul soț # Gândul
Alina Sorescu, în vârstă de 39 de ani, a spus ce relație are în prezent și cum se înțelege cu fostul său soț, Alexandru Ciucu, în vârstă de 49 de ani. Cântăreața Alina Sorescu a format o familie cu designerul Alexandru Ciucu. Cei doi au împreună două fetițe, Carolina și Raisa. Într-un mesaj transmis […]
12:40
12:20
SUA anunță noi TAXE vamale la medicamente, camioane grele și mobilă. Trump dezvăluie singura condiție pentru care va face o excepție # Gândul
Statele Unite ale Americii vor impune noi taxe vamale pentru medicamente, camioane și mobilă importate, scrie AFP. Chiar președintele Donald Trump a făcut anunțul oficial. Într-un mesaj postat pe Truth Social, Trump spune următoarele: „Vom aplica o taxă de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat”. Care este excepția Există o singură excepție, […]
12:20
La ce s-a referit Nicușor Dan când vorbea de influența SRI?! Tudorel Toader: Poate la protocoale/ Negrescu: Ofițerii SRI, detașați în instituții-cheie # Gândul
Președintele Nicușor Dan a surprins joi seara, la Digi24, cu o afirmație despre rolul serviciilor secrete în România. Șeful statului a spus deschis că Serviciul Român de Informații (SRI) a avut un cuvânt greu de spus nu doar în zona securității, ci și în politică, economie și luarea deciziilor. „S-o spunem foarte direct, am avut […]
12:10
Specialiștii spun că în funcție de alegerile pe care le facem putem să descoperim aspecte ascunse ale personalității noastre. În imaginea de mai jos trebuie să alegi copacul care te atrage cel mai mult și să citești interpretarea care ți se potrivește. Regula de bază este să mergi pe instinct – cel mai sincer răspuns […]
12:00
Zeci de infractori români din Regatul Unit, deportați. Au fost expulzați sub escortă, dar cu o sumă frumușică de bani pe card / Operațiune de amploare a guvernului britanic # Gândul
Zeci de români care au venit legal în Marea Britanie au fost scoși din țară, după ce au comis mai multe infracțiuni grave. Potrivit informațiilor existente, vorbim despre 47 de persoane, bărbați și femei, care au comis infracțiuni, inclusiv furturi, infracțiuni sexuale și crime, fiind condamnate la pedepse cu închisoarea. Postul ITV News a primit […]
11:50
Moment VIRAL cu Donald și Melania Trump la bordul elicopterului prezidențial, surprins de reporteri # Gândul
O imagine cu președintele SUA Donald Trump şi Prima Doamnă Melania Trump, surprinsă în timp ce cei doi aveau o conversație la bordul elicopterului prezidenţial, s-a viralizat rapid. Camerele reporterilor au surprins imagini cu ceea ce People a descris ca “o conversație serioasă” între Trump și Melania, la bordul elicopterului Marine One. Cei doi se […]
11:50
Simone Tempestini poate deveni campion absolut pentru a 10-a oară dacă învinge la Raliul Vâlcii # Gândul
Simone Tempestini își poate asigura, matematic, titlul de campion național la raliuri pentru a 10-a oară, un record absolut, dacă va câștiga în acest weekend Raliul Vâlcii, a șaptea etapă a sezonului 2025. Aproape 60 de echipaje sunt înscrise la antepenultima cursă din Campionatul Național de Raliuri, printre cei aflați la start numărându-se, pentru al […]
11:50
Ilie Bolojan s-a ținut de cuvânt. Sorin Grindeanu a anunțat că hidrocentrala de la PAȘCANI a primit undă verde # Gândul
Sorin Grindeanu a anunțat vineri pe pagina sa de Facebook că Ministerul Mediului a dat undă verde pentru hidrocentrala de la Pașcani, proiect pe care PSD îl consideră strategic pentru securitatea energetică a României. „Era singura decizie rațională și de bun-simț. Mă bucur că ministrul Mediului a luat, într-un final, decizia corectă! Românii au nevoie […]
11:50
IRANUL va renunța la un acord cu AIEA, dacă statele occidentale vor reinstaura sancțiunile împotriva programului său nuclear # Gândul
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat, vineri, că Teheranul va renunța la un acord care permite organismului de supraveghere al ONU să inspecteze instalațiile sale nucleare, în cazul în care statele occidentale vor reinstaura sancțiunile. O serie de sancțiuni ONU împotriva Iranului urmează să fie reinstaurate sâmbătă, după ce Franța, Marea Britanie și […]
