Trump îl califică drept “poliţist corupt” pe James Comey, fostul şef al FBI inculpat
Financial Intelligence, 26 septembrie 2025 16:20
Preşedintele american Donald Trump l-a atacat din nou vineri pe fostul director al FBI James Comey, numindu-l "poliţist […]
• • •
Acum 30 minute
16:20
Reducere de 90% la preţul biletelor de tren pentru studenţi,doar între localitatea de domiciliu şi cea în care studiază # Financial Intelligence
Studenţii beneficiază, în anul universitar 2025-2026, de o reducere de 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a […]
16:20
Trump îl califică drept “poliţist corupt” pe James Comey, fostul şef al FBI inculpat # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump l-a atacat din nou vineri pe fostul director al FBI James Comey, numindu-l "poliţist […]
16:20
România doreşte un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea dronelor (Reuters) # Financial Intelligence
România are în vedere un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone cu ajutorul noului mecanism comunitar SAFE […]
Acum 2 ore
15:30
Banca Centrală Europeană va efectua anul viitor noi experimente cu privire la ceea ce ar putea fi realizat […]
15:10
Laurențiu Urluescu, reales președinte al AFEER pentru un nou mandat de doi ani # Financial Intelligence
Adunarea Generală a Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), întrunită în data de 24 septembrie 2025, și-a […]
14:50
Belarus afirmă că ar putea furniza energie nucleară zonelor din Ucraina controlate de Rusia # Financial Intelligence
Belarus propune construirea unei centrale nucleare în estul ţării, care ar putea furniza electricitate zonelor din Ucraina controlate […]
Acum 4 ore
14:20
IIF: Datoria mondială, la aproape 338.000 de miliarde dolari, pe fondul atenuării condiţiilor financiare globale şi a deprecierii dolarului # Financial Intelligence
Datoria mondială a crescut în trimestrul doi din 2025, pe fondul atenuării condiţiilor financiare globale şi a deprecierii […]
14:10
Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova anunţă ieşirea din competiţia electorală pentru alegerile parlamentare pentru […]
13:40
AAF: Activele nete ale fondurilor de investiții au crescut la 10,8 miliarde lei # Financial Intelligence
Activele nete ale celor 248 de fonduri deschise și închise, locale și străine, au crescut în luna august […]
Acum 6 ore
12:30
Fondul Proprietatea transmite reguli organizatorice pentru AGA în care se va stabili viitorul administrării: Acționarii sunt așteptați să manifeste respect și conduită civilizată pe durată ședințelor; Presa nu are acces; Acționarii nu au voie să filmeze # Financial Intelligence
Fondul Proprietatea a transmis o serie de reguli organizatorice pentru AGA în care se va stabili viitorul administrării, […]
12:20
Gala BVB Arena 2025. Care sunt cele 15 companii românești finaliste ale programului de referință derulat de Bursa de Valori București # Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) a premiat, aseară, câștigătorii programului BVB Arena 2025, aflat anul acesta la cea […]
11:50
Fost arhitect șef al Capitalei, acuzat de ilegalități la aprobarea construirii unui imobil de birouri în Primăverii (surse) # Financial Intelligence
Ștefan Călin Dumitrașcu, fost arhitect șef al Capitalei, a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în […]
11:40
Ucraina şi-a continuat atacurile sistematice cu drone asupra industriei petroliere a Rusiei, lovind o rafinărie din sudul teritoriului […]
11:20
E.ON a investit 86 milioane de lei în dezvoltarea rețelelor inteligente și a platformelor online dedicate clienților # Financial Intelligence
Companiile Grupului E.ON din România au investit, anul trecut, 86 milioane de lei în digitalizarea și automatizarea infrastructurii […]
11:10
Canada a încheiat un acord de liber schimb cu Indonezia, primul cu o ţară membră a ASEAN # Financial Intelligence
Canada a depăşit o etapă majoră în strategia sa de diversificare comercială, semnând un acord de liber schimb […]
11:10
România Eficientă inaugurează o nouă unitate școlară renovată la standard nZEB; Investiția se ridică la peste 1,5 milioane euro # Financial Intelligence
Internatul Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu din comuna Șimian, județul Mehedinți a fost reabilitat energetic la standard nZEB A […]
Acum 8 ore
10:00
NuScale Power dezvăluie acordul de achiziție pentru materiale nucleare de la CFPP în valoare de 32,3 milioane de dolari # Financial Intelligence
NuScale Power (NYSE:SMR) a dezvăluit miercuri seara că a intrat intr-un acord tripartit cu Departamentul Energiei al SUA […]
09:40
UE acuză Rusia de un ”amestec profund” în alegerile legislative de duminică din R.Moldova şi denunţă o ”tactică clasică de manipulare” şi o ”campanie de dezinformare fără precedent” # Financial Intelligence
Republica Moldova este supusă unei "campanii de dezinformare fără precedent" desfăşurată de către Rusia, odată cu apropierea alegerilor […]
09:20
Grup Șerban Holding a devenit membru Europatat, consolidând poziția României pe piața europeană a cartofului # Financial Intelligence
Grup Șerban Holding (GSH), unul dintre principalii jucători ai agribusiness-ului românesc și lider național în producția de cartofi […]
09:10
Trump aprobă acordul pentru TikTok, printr-un ordin executiv; Vance spune că afacerea este evaluată la 14 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv care aprobă o propunere care ar menține TikTok […]
09:00
One United Properties achiziționează un teren de 1,4 hectare în zona Lacului Tei, pentru o nouă dezvoltare mixtă, denumită One Academy Club; Valoarea tranzacţiei se ridică la 11,4 milioane de euro # Financial Intelligence
One United Properties (BVB: ONE) anunță achiziția unui nou teren cu o suprafață de 14.295 de metri pătraţi […]
09:00
OpenAI a anunţat ChatGPT Pulse, o facilitate a popularului chatbot care va crea, în fiecare zi, un buletin […]
08:40
Fundația George Soros critică administrația Trump, după ce Departamentul Justiției a anunțat că intenționează să investigheze organizația # Financial Intelligence
New York Times raportează că Departamentul Justiției îi îndeamnă pe procurori să investigheze, în timp ce Trump își […]
Acum 12 ore
08:30
Danemarca leagă apariția dronelor de un actor statal, afirmă Letonia; Rusia neagă implicarea # Financial Intelligence
Danemarca a raportat aliaților NATO că „actori statali" nespecificați sunt responsabili pentru incursiunile cu drone care au dus […]
08:10
Pe fondul tensiunilor crescânde, Polonia îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul # Financial Intelligence
Ambasada Poloniei la Minsk a îndemnat cetățenii polonezi să „părăsească imediat" Belarusul pe 25 septembrie, pe fondul tensiunilor […]
07:50
Dacă NATO va doborî un avion rus, va izbucni războiul — ambasadorul Rusiei în Franța # Financial Intelligence
„Destul de multe avioane încalcă spațiul aerian al Rusiei, accidental sau neaccidental. Nimeni nu le doboară", a subliniat […]
07:40
Nicuşor Dan: Călin Georgescu n-a fost un călăreţ singuratic, a avut în spate o reţea # Financial Intelligence
Candidatul la prezidenţialele anulate de anul trecut, Călin Georgescu, n-a fost un "călăreţ singuratic", ci "a avut în […]
07:40
Mark Rutte: Membrii pot viza aeronavele ruseşti care intră în spaţiul NATO atunci când este necesar # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi comentariile preşedintelui american Donald Trump făcute în această săptămână, […]
07:40
Nicuşor Dan: În curând va fi actualizată Strategia de Securitate Naţională, va exista o dezbatere în societate # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că în perioada următoare va fi actualizată Strategia de Securitate Naţională, precizând că va […]
07:40
Nicuşor Dan nu crede că premierul ar trebui să demisioneze în caz că măsurile de reforme sunt declarate neconstituţionale # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi că nu consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze dacă […]
07:40
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că a existat o influenţă a Serviciului Român de Informaţii în viaţa […]
07:40
NATO și UE au declarat război Rusiei prin intermediul Ucrainei și participă direct la acesta — Lavrov # Financial Intelligence
NATO și Uniunea Europeană au declarat un război real Rusiei prin intermediul Ucrainei și participă deja direct la […]
07:40
Preşedintele Nicuşor Dan a apreciat, joi, că în România preţurile pentru energie sunt prea mari, dar s-a arătat […]
07:30
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi noi taxe vamale pentru medicamente, camioane şi mobilă produse în afara […]
07:30
Fostul director FBI James Comey, unul dintre inamicii lui Donald Trump, a fost pus sub acuzare pentru obstrucţionarea […]
07:30
Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că "nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania" ocupată, o măsură […]
07:30
Nazare: Probabil că, dacă nu am fi crescut TVA cu două puncte, în primele două săptămâni, Agenţia Fitch nu ne-ar fi confirmat rating-ul/ Dacă nu îl confirma, astăzi eram în situaţia în care ar fi trebuit să mărim TVA cu patru puncte # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că, dacă România nu ar fi crescut TVA cu două puncte, atunci […]
Acum 24 ore
20:40
Oana Țoiu: Noi, țările de la granița războiului, vrem să facem tot ce ține de noi să ajungem la pace # Financial Intelligence
Țările de pe Flancul estic, de la granița războiului din Ucraina, își doresc pacea și au ca scop […]
19:40
Bursa de Valori București premiază cele 15 companii finaliste BVB Arena 2025 (LIVE VIDEO) # Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) premiază, astăzi, cele 15 companii finaliste BVB Arena 2025, un eveniment care […]
19:10
Va fi război, amenință ambasadorul Rusiei în Franța, întrebat ce s-ar întâmpla dacă NATO ar doborî un avion rusesc # Financial Intelligence
Drone de atac în Polonia, avioane MiG-39 încalcând spațiul aerian al Estoniei, drone de supraveghere deasupra aeroporturilor din […]
19:10
Victor Negrescu: În Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile, fie direct prin cumpărări de voturi, fie indirect prin reţelele sociale şi alte mecanisme # Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, joi, că în Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, […]
18:30
Printr-o operațiune de răscumparare a 4,86% din capitalul social, EVERGENT Investments continuă să returneze valoare acționarilor săi în […]
18:20
EVERGENT Investments – Convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor în 29/30 octombrie 2025 # Financial Intelligence
Consiliul de administrație a hotărât convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor EVERGENT Investments pentru data de […]
18:20
Consiliul de administrație al EVERGENT Investments SA (Compania), cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul […]
18:00
Liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurenţiu Gobeajă, se află în greva foamei, în faţa clădirii în care funcţionează Ministerul […]
17:40
Bogdan Badea: Hidroelectrica trebuie să mizeze pe diversificare, hibridizare și stocare # Financial Intelligence
Hidroelectrica trebuie să mizeze pe diversificare, hibridizare și stocare, a declarat azi Bogdan Badea, directorul general al Hidroelectrica. […]
17:40
Guvernul României spune că monitorizează cu atenție situația de pe platforma Combinatului Siderurgic Liberty Galați, precum și impactul economic, în raport cu protejarea intereselor statului român # Financial Intelligence
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați – […]
Ieri
15:40
NTT DATA Romania lansează Cybersecurity Now: ”atacurile cibernetice au crescut exponențial în cantitate și complexitate” # Financial Intelligence
NTT DATA Romania, parte a grupului global NTT DATA, anunță lansarea oficială a portofoliului de servicii integrate Cybersecurity […]
15:40
Sauna Fest durează 3 săptămâni și promite experiențe unice, în premieră pentru România (Therme) # Financial Intelligence
Therme București, cel mai mare centru de wellness din Europa, anunță startul celei de-a 7-a ediții a Sauna […]
15:20
Pîslaru: Demisiile de la Hidroelectrica nu au fost o întâmplare; pe guvernanţă corporativă acest Guvern nu se mai joacă # Financial Intelligence
Demisiile de la Hidroelectrica nu au fost o întâmplare, a afirmat, joi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş […]
