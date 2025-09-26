E periculos paracetamolul pentru gravide? Medicul Gindrovel Dumitra: Nu există studii care să arate legătura între paracetamol și autism

16:30

„Am convenit un deficit cu care România să închidă anul, de 8,4% din PIB, adică aproximativ 159 miliarde lei”, echivalentul a 32 de miliarde de euro, a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan după întâlnirile avute la Bruxelles cu comisarul european pentru economie.El a estimat o țintă de deficit pentru anul viitor, „dacă respectăm ținta de deficit” asumată pe anul în curs, de 6% din PIB”. Bolojan s-a mai întâlnit cu comisarul european pentru apărare, cu europarlamentari români ai...