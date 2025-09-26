Preşedinţia rusă cataloghează drept ”iresponsabile” ”ameninţările” cu atacuri la Kremlin ale lui Zelenski

16:10

Ministrul Muncii, Florin Manole, declară, după ce 530 de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti, că amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că aşa prevede legislaţia actuală, el apreciind că este mult prea puţin, pentru a descuraja abuzurile. Ministrul mai arată că în pachetul 2 de modificări legislative, coaliţia a propus creşterea amenzilor pentru munca la negru.