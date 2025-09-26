Preşedinţia rusă cataloghează drept ”iresponsabile” ”ameninţările” cu atacuri la Kremlin ale lui Zelenski
DigiFM.ro, 26 septembrie 2025 16:20
Preşedinţia rusă cataloghează vineri drept ”iresponsabile” ”ameninţările” cu atacuri la Kremlin ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat joi, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
16:20
Preşedinţia rusă cataloghează drept ”iresponsabile” ”ameninţările” cu atacuri la Kremlin ale lui Zelenski # DigiFM.ro
Preşedinţia rusă cataloghează vineri drept ”iresponsabile” ”ameninţările” cu atacuri la Kremlin ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat joi, relatează AFP.
16:10
Managerul Spitalului "Sf.Maria" susţine că nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia marcescens # DigiFM.ro
Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii "Sf. Maria" Iaşi, dr. Cătălina Ionescu, a declarat, vineri, presei, că până acum nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens.
16:10
530 de angajați depistați fără contracte la o firmă de curierat din București. Ministrul Muncii: „Amenda e prea mică pentru a descuraja abuzurile” # DigiFM.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, declară, după ce 530 de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti, că amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că aşa prevede legislaţia actuală, el apreciind că este mult prea puţin, pentru a descuraja abuzurile. Ministrul mai arată că în pachetul 2 de modificări legislative, coaliţia a propus creşterea amenzilor pentru munca la negru.
Acum o oră
16:00
Iranul și Rusia au semnat un contract de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare # DigiFM.ro
Iranul şi aliatul său, Rusia, au semnat un contract în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în sudul Iranului, a anunţat televiziunea iraniană.
15:50
Ministerul Sănătății a anunțat sancțiunile după ce șase copii au murit în câteva zile la Spitalul 'Sfânta Maria' din Iași # DigiFM.ro
Ministerul Sănătății a anunțat, vineri, 26 septembrie, sancțiunile aplicate de inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași în urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Sfânta Maria', după apariția unui focar de infecție cu bacteria Serratia Marcescens.
Acum 2 ore
15:20
Adolescentul care a trimis e-mailuri de ameninţare cu atacuri armate, transferat la Spitalul „Obregia”. Medicii i-au recomandat tratament psihiatric # DigiFM.ro
Adolescentul de 17 ani care ar fi trimis e-mailurile de ameninţare privind comiterea de atacuri armate în şcoli, spitale şi alte instituţii din România a fost dus din arest la Spitalul de Psihiatrie ”Obregia”, pentru tratament, el fiind păzit de poliţişti, afirmă surse judiciare.
Acum 4 ore
14:30
Rusia vrea să crească TVA-ul pentru a finanța războiul din Ucraina. Economia, puternic afectată de sancțiunile impuse # DigiFM.ro
Ruşii ar putea să fie nevoiţi să bage mâna în portofel pentru a finanţa războiul din Ucraina, după ce Guvernul a propus, în urma unei reuniuni, o creştere a TVA-ului cu două puncte, de la 20 la 22%, în cadrul pregătirii proiectului bugetului federal pe următorii trei ani, înainte să fie prezentat în Duma de Stat, Camera inferioară a Parlamentului rus, relatează AFP.
14:20
POLITICO scrie despre alegerile din Republica Moldova. "Miza este libertatea Moldovei şi independenţa sa". De ce contează atât de mult această țară mică pentru Rusia # DigiFM.ro
Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu îşi apără duminică, 28 septembrie, majoritatea parlamentară într-un scrutin critic ce va decide dacă ţara rămâne pe calea aderării la UE sau se întoarce în orbita lui Vladimir Putin, pe fondul acuzaţiilor de interferenţă colosală din partea Rusiei, scrie POLITICO.
14:20
Două medalii de argint pentru canotajul românesc, la CM de la Shanghai. Echipajele de patru rame au devenit vicecampioane mondiale # DigiFM.ro
România a obţinut medalii de argint, vineri, 26 septembrie, în probele de patru rame feminin, respectiv masculin, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).
13:10
Șase copii au murit la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, infectați cu o bacterie. Secţia de Terapie Intensivă a fost închisă # DigiFM.ro
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce o publicaţie locală a scris că șase copii ar fi murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă.
Acum 6 ore
12:10
Cătălin Botezatu, dur la adresa colegilor de breaslă: "În afară de 10-15 designeri adevărați, restul sunt plagiatori, niște fake-uri" # DigiFM.ro
De numele lui Cătălin Botezatu se leagă multe colecții de modă, prezentări internaționale și multe vedete care au fost îmbrăcate de el. Cu zeci de ani de experiență în industrie, designerul s-a decis să spună ce gândește și a lansat cuvinte dure pentru colegii lui de breaslă.
11:40
The Guardian: De ce sunt alegerile parlamentare din Republica Moldova atât de importante? Actorii-cheie ai scrutinului de duminică # DigiFM.ro
Moldova va vota duminică, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare pe care preşedintele său le-a descris drept cele mai importante din istoria acestei mici ţări. Rezultatele vor confirma dacă Moldova, o fostă republică sovietică care şi-a câştigat independenţa în 1991, va continua pe calea integrării occidentale sau se va întoarce în orbita Rusiei, scrie The Guardian.
11:30
Trump, despre meciurile de la Cupa Mondială: „Vor fi mutate dacă oraşele gazdă nu sunt sigure” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump intenţionează să mute meciurile de la Cupa Mondială din 2026 dacă va considera că vreunul dintre oraşele americane care vor găzdui competiţia nu este sigur.
11:20
Cod galben de vânt puternic până sâmbătă după-amiază. În Bucureşti, vremea va fi rece pentru această dată # DigiFM.ro
Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă până sâmbătă după-amiază, în judeţul Caraş-Severin, unde vântul va atinge viteze de 55-70 de kilometri pe oră, mai ridicate în zona montană. În Bucureşti, vremea va fi rece pentru această dată, cu maxime de 17-19 grade.
11:20
Reacția lui Nicușor Dan când a fost întrebat dacă îşi face planuri de nuntă: „Asta e o chestiune personală” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a precizat, referindu-se la planurile sale de nuntă, că este o chestiune personală, iar dacă se va întâmpla atunci va fi un eveniment privat despre care opinia publică va afla ulterior.
Acum 8 ore
10:00
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu fiul lui. Internauții: „Un model de urmat!” # DigiFM.ro
David Popovici, campionul care a scris istorie pentru România prin performanțele sale la înot, a demonstrat din nou că modestia și bunul-simț merg mână în mână cu succesul.
09:50
Melania și Donald Trump, filmați într-o conversație aprinsă. Gesturile care arată clar un dezacord între ei # DigiFM.ro
Președintele Donald Trump și soția sa, Melania, au fost filmați în timp ce purtau o discuție intensă la bordul Marine One, în drum spre Washington, D.C., după vizita la Adunarea Generală a ONU de la New York.
09:40
Răsturnare de situație în cazul lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost plasat în arest la domiciliu # DigiFM.ro
Tribunalul București a decis joi eliberarea din arestul preventiv a actorului Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, și plasarea acestuia în arest la domiciliu, în dosarul în care este acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.
09:30
O româncă de 24 de ani a fost pusă sub acuzare pentru uciderea unui bărbat de 81 de ani din Franța # DigiFM.ro
O tânără cu cetăţenie română a fost pusă sub acuzare în cadrul unei anchete legate de uciderea, cu mai multe lovituri de cuţit, a unui bărbat de 81 de ani în Tournus, în departamentul Saône-et-Loire din centrul Franţei, a anunţat joi Parchetul, relatează AFP.
09:30
Trump s-a întâlnit cu Erdogan şi i-a sugerat să nu mai cumpere petrol rusesc, dacă vrea să primească avioane F-35 # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump l-a primit joi la Casa Albă pe preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi i-a sugerat că SUA ar putea ridica sancţiunile împotriva Turciei şi i-ar putea permite să cumpere avioane F-35 americane, dar a spus că doreşte ca Ankara să înceteze achiziţiile de petrol rusesc, relatează Reuters.
09:20
Nicuşor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic. A avut în spate o reţea din care au făcut parte nişte români cu bani” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că ştie ”nişte lucruri” despre reţeaua concepută pentru a-l susţine pe Călin Georgescu în alegerile prezidenţiale din toamna trecută, el precizând că Georgescu a fost ajutat de oameni potenţi financiar din România.
Acum 24 ore
17:30
Jon Bon Jovi, dezvăluiri despre fața mai puțin cunoscută a mamei sale: Am văzut poze cu ea și cu Sinatra # DigiFM.ro
Jon Bon Jovi este mândru de trecutul mamei sale. Într-o discuție în cadrul podcastului „Dumb Blonde”, el și-a amintit de o perioadă „cool” din viața acesteia.
Ieri
16:10
Germania afirmă că Europa se află într-o „cursă a înarmării” privind dronele, menționând amenințarea rusă # DigiFM.ro
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat joi că Berlinul şi Europa se află într-o "cursa a înarmării" privind dronele, trăgând încă o dată un semnal de alarmă cu privire la ameninţarea tot mai mare reprezentată de Rusia, relatează AFP.
16:00
Rusia consideră că Trump, în pofida schimbării de ton, îşi menţine angajamentul faţă de soluţionarea războiului în Ucraina # DigiFM.ro
Kremlinul a transmis joi că pleacă de la premisa că preşedintele american Donald Trump îşi menţine angajamentul faţă de soluţionarea negociată a conflictului din Ucraina, în pofida repoziţionării sale în favoarea acestei ţări într-o declaraţie dată săptămâna aceasta după o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
15:50
Moşteanu: „Doborârea aeronavelor care încalcă spaţiul aerian naţional, o decizie luată în ultimă instanţă” # DigiFM.ro
Folosirea armamentului pentru doborârea unor aeronave care intră fără permisiune în spaţiul aerian naţional este o decizie care trebuie luată "în ultimă instanţă", a afirmat, joi, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, după şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).
15:20
John Lennon, după destrămarea The Beatles. Fiul celebrului artist face dezvăluiri despre tatăl său. „Voia să meargă mai departe. În mintea lui relaţia lui cu mama mea era catalizatorul” # DigiFM.ro
Muzicianului britanic John Lennon "îi displăcea că încă trebuia să fie un Beatle" după destrămarea The Beatles a declarat joi fiul său, Sean Ono Lennon, la postul BBC Radio 6, transmite agenţia EFE.
15:10
Tatăl căpitanului cursei Air India acuză că investigatorii vor să-l scoată răspunzător pe fiul său. Ce susține bărbatul de 91 de ani # DigiFM.ro
Tatăl căpitanului care a pilotat avionul Air India ce s-a prăbuşit în iunie a declarat că oficiali de la biroul de investigare a accidentelor din India l-au vizitat luna trecută şi au insinuat că fiul său a întrerupt alimentarea cu combustibil a motoarelor aeronavei după decolare, conform corespondenţei obţinute de Reuters.
15:00
Nicolas Sarkozy, condamnat la 5 ani de închisoare. Fostul preşedinte francez, găsit vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni # DigiFM.ro
Fostul preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy, a fost găsit vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni, joi, de Tribunalul Corecţional din Paris, în dosarul privind suspiciunile de finanţare a campaniei sale prezidenţiale din 2007 de către fostul lider libian, Muammar Gaddafi, transmite France Presse.
15:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă, în emisiunea ”The Axios Show”, într-o înregistrare video publicată joi, că este ”pregătit” să plece din funcţie după încheierea războiului cu Rusia.
14:40
Lista produselor alimentare cu adaosul comercial plafonat până la finalul lui martie 2026 # DigiFM.ro
Guvernul a decis, în şedinţa de joi,25 septembrie, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026. Măsura a iscat aprinse discuţii în coaliţia de guvernare. Deşi a acceptat punctul de vedere al PSD, care a insistat ca măsura să fie prelungită, premierul Ilie Bolojan a transmis că ”intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung”.
14:20
Andreea Bălan, urare superbă de ziua iubitului ei: "Omul care ne-a adus mie și fetițelor mele liniște, pace și iubire adevărată" # DigiFM.ro
Iubitul Andreei Bălan, tenismenul Victor Cornea, a împlinit 32 de ani, iar artista nu putea lăsa ocazia nesărbătorită. În afara urărilor frumoase pe care a ținut să i le transmită și public, Andreea a vrut să-i mulțumească pentru faptul că a intrat în viața ei și că este foarte grijuliu și cu cele două fiice ale ei.
14:00
O femeie a recunoscut că a ținut cadavrul fiicei sale în casă, în congelator, timp de 20 de ani # DigiFM.ro
O femeie din Japonia în vârstă de 75 de ani a fost arestată după ce a recunoscut că a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani, a anunţat poliţia.
13:40
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa fostei soții: „Abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu!” # DigiFM.ro
La mai bine de trei ani de la divorțul de Alina Sorescu, relația dintre cei doi nu s-a îmbunătățit, iar designerul Alexandru Ciucu a făcut recent declarații surprinzătoare despre mariajul lor.
11:20
Monologul care a marcat revenirea lui Jimmy Kimmel a adunat 16 milioane de vizualizări pe reţelele sociale # DigiFM.ro
Monologul rostit de Jimmy Kimmel cu ocazia revenirii emisiunii sale la televiziunea americană marţi seară, după ce grupul Walt Disney a anulat suspendarea acelui program TV, a fost vizionat de 16 milioane de ori pe platforma YouTube a grupului Google şi pe reţeaua de socializare Instagram a grupului Meta, informează Reuters.
11:10
Seismele care au zguduit Santorini mai bine de 30 de zile. Ce au descoperit cercetătorii după câteva luni # DigiFM.ro
Seismele care au zguduit timp de peste 30 de zile insula Santorini din Grecia la începutul anului 2025 ar putea fi asociate cu mişcările magmei sub doi vulcani din această regiune a Insulelor Ciclade, potrivit unui studiu publicat miercuri, informează AFP.
10:50
Trump anunţă că Serviciul Secret anchetează „sabotajul” scării rulante de la ONU. A cerut arestarea oricui ar fi răspunzător # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că Serviciul Secret, care îi asigură protecţia, anchetează ceea ce a numit un "sabotaj" la sediul ONU din New York, transmite Reuters.
10:30
Vladimir Plahotniuc, adus în cătușe la Chișinău. E acuzat de furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova # DigiFM.ro
Fostul politician moldovean Vladimir Plahotniuc, care se afla în detenţie în Grecia în baza unui mandat de arestare legat de cazul furtului unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, a ajuns joi dimineaţă pe aeroportul din Chişinău, au relatat media locale, citate de Reuters.
10:00
Echipajul de dublu rame feminin, format din Simona Radiş şi Magdalena Rusu, a câştigat titlul mondial, joi dimineaţă, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
09:40
Benjamin Netanyahu afirmă că recunoaşterea statului Palestina de către anumite ţări „nu obligă în niciun fel” Israelul # DigiFM.ro
Recunoaşterea recentă a statului Palestina de către mai multe ţări europene, printre care Franţa şi Belgia, „nu obligă în niciun fel Israelul”, a declarat, miercuri seara, premierul israelian Benjamin Netanyahu, repetând leitmotivul său potrivit căruia „nu va exista un stat palestinian”.
09:40
Obama a spus că asocierea paracetamolului cu autismul de către Trump este „o violenţă împotriva adevărului” # DigiFM.ro
Barack Obama a declarat că afirmaţiile lui Donald Trump care leagă paracetamolul de autismul la sugari sunt „o violenţă împotriva adevărului” care ar putea dăuna femeilor însărcinate dacă acestea ar fi prea speriate să ia analgezice, relatează The Guardian.
08:10
Anul 2026 va aduce o serie de scumpiri începând cu 1 ianuarie 2026, în urma măsurilor fiscale și a majorărilor de taxe și impozite adoptate de Guvern. Românii vor resimți creșteri de prețuri la transport, carburanți, alcool și țigări, dar și taxe mai mari pentru locuințe și autovehicule.
24 septembrie 2025
17:00
Ilie Bolojan: "Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial al produsele alimentare pentru încă șase luni" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 24 septembrie, că a luat decizia să continue plafonarea adaosului comercial al produsele alimentare. În şedinţa de guvern de mâine, acest proiect va fi pe ordinea de zi şi se va prelungi cu șase luni.
16:50
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar ninsori pe creste # DigiFM.ro
România intră într-un proces de răcire a vremii, cu minime negative, de minus două - minus trei grade în depresiuni, și maxime de până la 25-26 de grade în sudul țării, a declarat, miercuri, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu.
16:40
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar ninsori, în unele zone din țară # DigiFM.ro
România intră într-un proces de răcire a vremii, cu minime negative, de minus două - minus trei grade în depresiuni, și maxime de până la 25-26 de grade în sudul țării, a declarat, miercuri, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Schema „Graceland”. O femeie, condamnată la închisoare pentru că a încercat să îşi însuşească locuinţa lui Elvis Presley # DigiFM.ro
O femeie găsită vinovată de o escrocherie prin care încerca să pună mâna pe proprietatea lui Elvis Presley, Graceland, şi să o vândă la licitaţie a fost condamnată marţi la aproape cinci ani de închisoare de un tribunal american, informează AFP.
16:00
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Mercenarul, fiul său și un alt membru al familiei fugiseră din țară la începutul anului # DigiFM.ro
Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, el fiind dat în urmărire internaţională de autorităţile române după ce a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
15:20
Cine este tânărul suspectat de amenințări către școli și spitale. A fost cercetat anterior și în Statele Unite # DigiFM.ro
Tânărul de 17 ani audiat astăzi de polițiști, suspectat că a trimis amenințări către școli, spitale și secții de poliție din România, este același adolescent cercetat în Statele Unite pentru fapte similare, unde s-a confruntat cu acuzații grave legate de sute de amenințări și de implicarea în acte de exploatare și manipulare a minorilor, scrie Euronews.ro.
15:00
Trei băieți, doi dintre ei minori, au fost arestați la Oslo după ce au aruncat grenade în centrul orașului. Atacul ar fi fost ordonat de bande criminale # DigiFM.ro
Poliţia norvegiană anunţă miercuri că a arestat trei minori - inclusiv doi băieţi în vârstă de 13 ani - după ce au aruncat cu grenade, fără să provoace victime, marţi, în centrul Oslo.
14:50
Evaluările la finalul claselor II, IV și VI se schimbă. Testele vor urmări aplicații practice și gândirea critică a elevilor # DigiFM.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, modificări în Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a care să vizeze mai accentuat aspecte concrete.
14:50
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor. Proiectul USR a fost adoptat de Parlament şi merge la promulgare # DigiFM.ro
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor din saloanele obişnuite, astfel încât să nu se mai poată repeta cazuri precum cel al Alexandrei, tânăra gravidă care a murit în august 2023 în Maternitatea Botoşani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.