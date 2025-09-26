Apelul la un boicot cultural împotriva Israelului, denunţat de 1.200 de personalităţi de la Hollywood
G4Media, 26 septembrie 2025 17:50
Aproximativ 1.200 de membri ai industriei cinematografice americane au declarat că se opun, într-o petiţie, apelului la boicotarea instituţiilor culturale israeliene, semnat de câteva mii... © G4Media.ro.
Turkish Airlines va cumpăra până la 225 de avioane Boeing noi / Acordul vine după întâlnirea dintre preşedintele turc Recep Tayyip Erdoğan şi preşedintele american Donald Trump # G4Media
Turkish Airlines a anunţat, vineri, un acord privind achiziţia a până la 225 de avioane Boeing, la doar o zi după întâlnirea de la Washington... © G4Media.ro.
Zi de doliu local la Blaj, în memoria cardinalului greco-catolic Lucian Mureșan. Drapelul național și însemnele orașului vor fi coborâte în bernă și se vor ține momente de reculegere # G4Media
Consiliul Local Blaj a declarat ziua de luni, 29 septembrie 2025, ca zi de doliu local pe raza municipiului, în memoria Cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop... © G4Media.ro.
Zi de doliu local în Blaj, luni, în memoria Cardinalului Lucian Mureşan / În oraș vor fi interzise activităţile sportive sau cultural-artistice # G4Media
Consiliul Local Blaj a adoptat, vineri, în şedinţă extraordinară, o hotărâre prin care a declarat ziua de luni, 29 septembrie, ca zi de doliu local... © G4Media.ro.
Deputata AUR Cristina Butura cere demiterea conducerii Spitalului „Sfânta Maria” din Iași după ce șase copii au murit în urma unei posibile infecții nosocomiale # G4Media
Deputata AUR Cristina Butura a cerut vineri demiterea conducerii Spitalului „Sfânta Maria” din Iași a responsabililor din DSP” după ce șase copii au murit în... © G4Media.ro.
Premierul britanic Keir Starmer îndeamnă liderii internaționali de centru-stânga să combată „minciunile” extremei-drepte din țările lor # G4Media
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a îndemnat liderii internaţionali de centru-stânga reuniţi vineri la o conferinţă la Londra să abordeze „imigraţia necontrolată” şi să combată „minciunile”... © G4Media.ro.
BREAKING Nicușor Dan cere anchetă urgentă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale, în cazul deceselor a șase copii la spitalul „Sfânta Maria” din Iași / „Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală” # G4Media
Președintele Nicușor Dan solicită realizarea de urgență a unei anchete pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale, în cazul deceselor... © G4Media.ro.
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit. El a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui Florian Coldea. Cei doi au fost trimiși în judecată de DNA în iulie # G4Media
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă (53 de ani) a murit vineri la Spitalul SRI, au declarat pentru G4Media surse oficiale. El a condus direcția juridică... © G4Media.ro.
Bruce Springsteen îşi înăspreşte tonul împotriva preşedintelui american: „Trump ar trebui să fie aruncat în coşul de gunoi al istoriei” # G4Media
Bruce Springsteen apare din nou pe coperta celebrului săptămânal american Time. De data aceasta, nu pentru muzica sa, ci pentru declaraţiile sale incendiare împotriva lui... © G4Media.ro.
Şefa diplomaţiei europene îl transmite lui Trump că UE nu poate duce singură povara războiului în Ucraina # G4Media
Europa nu este responsabilă singură pentru a ajuta Ucraina să pună capăt războiului cu Rusia, a avertizat joi Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe... © G4Media.ro.
Directorul general al CNAIR: Lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani al Autostrăzii Moldovei se apropie de 40% # G4Media
Lucrările pe tronsonul Bacău- Paşcani al A7 (Autostrada Moldovei) se apropie de 40%, anunţă Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, transmite News.ro. ”Lucrările pe tronsonul... © G4Media.ro.
Finlanda îndeamnă SUA să păstreze echipamentele militare cheie în Europa / Președintele Alexander Stubb: Suntem capabili să-l interpretăm pe Zelenski pentru Trump și pe Trump pentru Zelenski # G4Media
Pentagonul american ar trebui să păstreze echipamentele militare cheie în Europa pentru a descuraja Rusia, chiar dacă Washingtonul se pregătește să reducă numărul trupelor staționate... © G4Media.ro.
În timpul unei întâlniri cu președintele SUA Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Volodimir Zelenski a solicitat rachete de... © G4Media.ro.
Președintele Zelenski suspectează Budapesta că a trimis drone de recunoaştere să survoleze Ucraina # G4Media
Ucraina suspectează Ungaria că ar fi efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian, a afirmat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Agerpres.... © G4Media.ro.
Olanda introduce radare speciale împotriva șoferilor care folosesc telefonul la volan: bilanțul primelor luni # G4Media
În Olanda, noile dispozitive denumite „Focusflitser” sau „radare focalizate” au dus, în doar câteva luni, la aplicarea a peste 12.000 de amenzi pentru folosirea telefonului... © G4Media.ro.
Cupa României: Adversarele pe care le vor avea FCSB, CFR, Rapid și Dinamo în faza grupelor # G4Media
Vineri a avut loc, la Casa Fotbalului, tragerea la sorți a grupelor din Cupa României la fotbal, ediția 2025-2026. Rapid și CFR Cluj vor face... © G4Media.ro.
Poliția olandeză a arestat doi adolescenți suspectați de spionaj în numele unei puteri străine, au anunțat vineri autoritățile, într-un caz legat, potrivit presei locale, de... © G4Media.ro.
Șefii ANPC Paul Anghel și Sebastian Hotca se întorc în funcții, după ce Curtea de Apel le-a ridicat controlul judiciar / Decizia este defintivă # G4Media
Curtea de Apel a ridicat controlul judiciar cu privire la exercitarea funcțiilor de conducere, în cazul celor doi șefi ai ANPC, Paul Anghle și Hotca... © G4Media.ro.
FOTO HANDS-ON Chery lansează un nou SUV în România / Tiggo 4 este eligibil pentru programul RABLA / Cum arată și ce oferă noul crossover # G4Media
Chery, brandul auto chinez care a intrat pe piața din România acum două luni, a lansat joi noul crossover Tiggo 4, într-un eveniment la București la care TechRider.ro a participat... © G4Media.ro.
Pastele de vineri seara. Penne „alla vodka”, o rețetă la modă în anii ’80 dar care revine, în versiune mai ușoară # G4Media
Pastele cu sos în care se folosește un strop de vodka pentru a flamba bucățelele mici de bacon care stau la baza sosului erau o... © G4Media.ro.
ONU publică o listă cu 158 de companii legate de dezvoltarea coloniilor israeliene, aşezări considerate ilegale în conformitate cu dreptul internaţional # G4Media
Organizaţia Naţiunilor Unite a publicat vineri o listă actualizată a companiilor legate de dezvoltarea coloniilor israeliene, aşezări considerate ilegale în conformitate cu dreptul internaţional, listă... © G4Media.ro.
„Războiul sfânt”. Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova # G4Media
Rusia a plătit preoților ortodocși moldoveni pelerinaje la Moscova și le-a oferit carduri bancare încărcate cu sute de dolari la întoarcerea acasă. © G4Media.ro.
BREAKING Ceartă între AUR România și AUR Republica Moldova. Partidul condus de George Simion susține că se retrage din alegerile parlamentare de peste Prut, partidul condus de Boris Volosatîi susține că rămâne în cursă / Simion susține un politician conectat la KGB # G4Media
Partidul extremist AUR, condus de George Simion, a anunțat vineri printr-un comunicat de presă și printr-o conferință la care au participat mai mulți lideri că... © G4Media.ro.
Spectacol cu cai și vedete internaționale la Singureni Manor Polo Cup: Trei zile de eleganță și competiție la cel mai înalt nivel (FOTO&VIDEO) # G4Media
Vineri, 26 septembrie 2025, la Singureni Manor s-a dat startul celei de-a doua ediții a prestigiosului turneu Singureni Manor Polo Cup, un eveniment care îmbină... © G4Media.ro.
Aproape 280 de studenţi ai Politehnicii Bucureşti vor beneficia de locuri noi de cazare moderne # G4Media
Un număr de 276 de studenţi ai Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti beneficiază de locuri noi de cazare moderne în urma inaugurării... © G4Media.ro.
Orban i-a spus lui Trump că renunțarea la petrolul rusesc ar aduce economia Ungariei „în genunchi” # G4Media
Ungaria nu va renunța la petrolul rusesc, în ciuda cererilor președintelui american Donald Trump, a declarat premierul Viktor Orbán la radioul de stat, potrivit BBC.... © G4Media.ro.
H&M se va extinde în Brazilia şi India, pe fondul reducerii cheltuielilor de consum în Europa # G4Media
Grupul suedez Hennes & Mauritz AB (H&M) caută să se extindă pe pieţele emergente, cum ar fi Brazilia şi India, deoarece în Europa, regiunea sa... © G4Media.ro.
Sorana Cîrstea a pierdut încă o dată împotriva jucătoarei Karolina Muchova, sportiva noastră fiind eliminată de la China Open (WTA 1000) în turul al doilea.... © G4Media.ro.
România doreşte un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone prin mecanismul comunitar SAFE (Reuters) # G4Media
România are în vedere un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone cu ajutorul noului mecanism comunitar SAFE (Security Action for Europe), destinat finanţării prin... © G4Media.ro.
India renunţă la avioanele de vânătoare ruseşti MiG-21 / Bilanț tragic al „sicrielor zburătoare”: 400 de accidente, 200 de piloți morți în 60 de ani de serviciu # G4Media
După peste 60 de ani de serviciu şi un bilanţ tragic de 400 de accidente care au costat viaţa a 200 de piloţi, ultimele avioane... © G4Media.ro.
Moment tensionat între Chivu și un fan al lui Inter la un antrenament: „Respectați-i pe cei care muncesc” # G4Media
Cristi Chivu a avut un prim episod mai tensionat cu unul dintre fanii Interului. Totul s-a întâmplat la un antrenament al echipei, atunci când un... © G4Media.ro.
Putin ameninţă OSCE cu retragerea Rusiei din biroul de observare a alegerilor, după ce observatori ruşi nu au fost invitaţi la alegerile legislative din Republica Moldova # G4Media
Rusia s-ar putea retrage din Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE, a ameninţat vineri preşedintele rus Vladimir Putin în cadrul unei... © G4Media.ro.
Teheranul şi Moscova au semnat un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale în Iran # G4Media
Iranul şi aliatul său Rusia au semnat un contract în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în sudul... © G4Media.ro.
Reducere de 90% la preţul biletelor de tren pentru studenţi, doar între localitatea de domiciliu şi cea în care studiază, anunță CFR Călători # G4Media
Studenţii beneficiază, în anul universitar 2025-2026, de o reducere de 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri, doar pe... © G4Media.ro.
Maia Sandu, despre importanța alegerilor parlamentare din 28 septembrie : Lucrurile bune se fac cu greu / Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte # G4Media
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, vineri, populaţiei un ultim mesaj înaintea alegerilor parlamentare de duminică, în încercarea de a mobiliza alegătorii să participe... © G4Media.ro.
Primăria Braşov va renunţa la achiziţionarea a aproape două treimi din eco-insulele finanţate prin PNRR # G4Media
Municipalitatea braşoveană renunţă la achiziţionarea a 175 de eco-insule din totalul de 275 pentru care a obţinut bani prin PNRR, decizia fiind luată vineri, de... © G4Media.ro.
Război informațional în Republica Moldova: val de postări virale anti-UE și anti-Maia Sandu cu milioane de vizualizări. Monitorizare Expert Forum # G4Media
Între 1 și 23 septembrie, rețelele monitorizate în Republica Moldova au generat 9.882 de videoclipuri, care au cumulat 93,1 milioane de vizualizări pe platforma TikTok.... © G4Media.ro.
Președintele Belarusului susține că ar putea furniza energie nucleară zonelor din Ucraina controlate de Rusia # G4Media
Belarus propune construirea unei centrale nucleare în estul ţării, care ar putea furniza electricitate zonelor din Ucraina controlate de Rusia, a declarat vineri preşedintele Aleksandr... © G4Media.ro.
Mai multe secţii de votare din Transnistria, relocate în localităţi controlate de autorităţile moldovene / Poliția din Republica Moldova avertizase cu privire la riscuri majore în zona de securitate, inclusiv „alerte cu bombă şi provocări” # G4Media
Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a decis relocarea unor secţii de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului din motive de securitate, au anunţat... © G4Media.ro.
Ministrul Muncii, după ce 530 de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti. Amenda a fost de doar 200.000 lei. Este mult prea puţin, pentru a descuraja abuzurile # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, declară, după ce 530 de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din... © G4Media.ro.
Un înalt oficial Hamas apără „prețul ridicat” plătit de palestinieni pentru atacul terorist din 7 octombrie, afirmând că a creat un „moment de aur” # G4Media
Un înalt oficial Hamas a apărat atacurile sângeroase din 7 octombrie asupra Israelului, declarând pentru CNN că acestea au creat un „moment de aur” pentru... © G4Media.ro.
Suma pe care Liverpool a plătit-o familiei lui Diogo Jota, fotbalist mort într-un accident rutier în iulie # G4Media
FC Liverpool s-a ținut de promisiune și a oferit familiei lui Diogo Jota (fost jucător al „Cormoranilor” decedat într-un accident rutier pe 3 iulie, anul... © G4Media.ro.
Colonelul Iulian Albăceanu a revenit la șefia Jandarmeriei Brăila, deși este inculpat într-un dosar DNA / Procurorii anticorupție au revocat controlul judiciar în cazul său / Este acuzat că s-a implicat în afaceri, deși statutul de militar îi interzice acest lucru # G4Media
Colonelul Iulian Albăceanu, inculpat într-un dosar instrumentat de DNA, s-a întors la conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Brăila. Procurorii au dispus revocarea măsurii controlului judiciar,... © G4Media.ro.
Europenii au avertizat în privat Kremlinul că sunt pregătiți să doboare avioanele rusești care încalcă spațiul aerian al UE # G4Media
Diplomații europeni au avertizat Kremlinul săptămâna aceasta că NATO este gata să răspundă cu forță maximă la viitoare încălcări ale spațiului său aerian, inclusiv prin... © G4Media.ro.
Ministrul Finanțelor a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre rectificarea bugetară, ANAF și Vamă # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut vineri o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, cu care a discutat despre calendarul rectificării bugetare, potrivit unei postări pe... © G4Media.ro.
Startup-ul german Helsing a prezentat drona de patru tone, „Europa”, care promite să schimbe radical războiul aerian al viitorului # G4Media
Compania germană de apărare Helsing a prezentat joi, lângă München, un nou model de dronă de luptă autonomă, un sisteme aerian capabil să schimbe radical... © G4Media.ro.
Sergio Busquets spune adio fotbalului – Trofeele unei cariere impresionante la FC Barcelona și naționala Spaniei # G4Media
Sergio Busquets se va retrage din fotbal la finalul sezonului competițional din MLS (liga americană de fotbal), la vârsta de 37 de ani. Mijlocaș defensiv,... © G4Media.ro.
Traficul pe A2, deviat după ce un camion a luat foc, în apropiere de localitatea Murfaltar, în județul Constanța / Circulaţia este afectată pe ambele sensuri de deplasare # G4Media
Traficul rutier pe autostrada A2 este deviat, vineri după-amiază, după ce un camion încărcat cu granule de plastic a luat foc, în apropiere de Murfatlar.... © G4Media.ro.
Autopsiile arată că asupra demonstranţilor din Nepal s-a folosit muniţie reală / 33 de protestatari au murit după ce au fost loviţi de „gloanţe reale” trase din „arme de foc de mare viteză” # G4Media
Cel puţin 33 dintre demonstranţii ucişi în timpul protestelor anticorupţie din Nepal de la începutul lui septembrie au fost loviţi de „gloanţe reale” trase din... © G4Media.ro.
BREAKING Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah, membru al blocului „Patriotic”, exclus din alegerile parlamentare # G4Media
Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie.... © G4Media.ro.
