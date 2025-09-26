A murit Dumitru Dumbravă, fostul general al SRI / El fusese trimis în judecată de DNA acum două luni, în dosarul lui Florian Coldea
News.ro, 26 septembrie 2025 17:50
Fostul general SRI, Dumitru Dumbravă, a murit vineri la Spitalul SRI. El a condus direcţia juridică a SRI în mandatul lui Florian Coldea şi a fost trimis în judecată de DNA în iulie, alături de fostul director adjunct SRI, Florian Coldea, anunţă Antena 3.
• • •
Acum 10 minute
18:00
Turkish Airlines a anunţat, vineri, un acord privind achiziţia a până la 225 de avioane Boeing, la doar o zi după întâlnirea de la Washington dintre preşedintele turc Recep Tayyip Erdoğan şi preşedintele american Donald Trump, scrie publicaţia Daily Sabah.
18:00
Ministrul Mediului, la Paşcani: Am semnat, voi semna şi semnez documente pe un calendar care ţine de lege, nu neapărat de partide politice sau de isterii ale unor mişcări extremiste / Vom avea o discuţie despre modificarea legislaţiei # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, vineri, la Paşcani, că a semnat, va semna şi semnează documente pe un calendar care ţine de lege, nu neapărat de partide politice sau de isterii ale unor mişcări extremiste. Buzoianu a mi afirmat că vor avea o discuţie despre modificarea legislaţiei, pentru că că există mai multe modificări care au fost cerute de către reprezentanţii partidelor, inclusiv cu privire la viitoarele hidrocentrale.
Acum 30 minute
17:50
17:50
Elev de 16 ani, rănit cu un briceag la mână în timpul unei altercaţii cu un coleg de 18 ani / Incidentul a avut loc la Colegiul Tehic nr 2 din Târgu Jiu # News.ro
Un elev de 16 ani a fost rănit la o mînă cu un briceag, în timpul unei altercaţii care a pornit la Colegiul Tehic nr 2 din Târgu Jiu, între el şi cu coleg cu doi ani mai mare. Deşi băiatul de 16 ani este cel care avea briceagul asupra sa, el a sfârşit prin a fi cel agresat. Băiatul de 18 ani a fost dus la audieri la Poliţie.
17:40
UPDATE - Zelenski acuză Ungaria de survolarea Ucrainei cu drone de spionaj, pe fondul unor tensiuni preexistente # News.ro
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul aerian ucrainean, acuză vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.
17:40
S-au tras la sorţi grupele Cupei României Betano. Vor fi confruntări CFR Cluj – Rapid, Universitatea Craiova – FCSB şi CS Dinamo – Dinamo 1948 # News.ro
Casa Fotbalului a găzduit, vineri, tragerea la sorţi a fazei grupelor Cupei României Betano, ediţia 2025-2026. Tragerea la sorţi s-a efectuat într-un nou format, de trei invitaţi speciali, foşti internaţionali prezenţi cu naţionala României la Campionatul European din 2016: Ciprian Tătăruşanu, Cristian Săpunaru şi Gabriel Torje.
Acum o oră
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan merge marţi la Timişoara. Va vizita Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe”, Catedrala Mitropolitană, Societatea Timişoara şi va participa la o masa rotundă cu reprezentanţii mediului de afaceri # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan merge, marţi, într-o vizită la Timişoara, unde va vizita Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe”, Catedrala Mitropolitană, Societatea Timişoara şi va participa la o masa rotundă cu reprezentanţii mediului de afaceri.
17:20
Pistol, CNAIR: Lucrările pe tronsonul Bacău- Paşcani al Autostrăzii Moldovei se apropie de 40% # News.ro
Lucrările pe tronsonul Bacău- Paşcani al A7 (Autostrada Moldovei) se apropie de 40%, anunţă Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
17:20
Alegeri în R. Moldova - După anunţul AUR de retragere, Boris Volosatîi, candidatul care deschide lista partidului, contrazice conducerea de la Bucureşti şi precizează că formaţiunea nu părăseşte competiţia electorală # News.ro
Boris Volosatîi, candidatul care deschide lista AUR la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a infirmat vineri că partidul se retrage din cursa electorală, contrazicând astfel anunţul făcut de partidul condus de George Simion, care informase anterior într-un comunicat că formaţiunea se retrage pentru a evita o fragmentare şi mai mare a votului de duminică.
17:10
Nicuşor Dan: Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. O dramă inacceptabilă, se impune de urgenţă o anchetă / Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că este profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa, arătând că este ”o dramă inacceptabilă şi se impune de urgenţă o anchetă, pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale”. Preşedintele cere ministrului Sănătăţii, în primul rând, şi Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecţiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanţă a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată
Acum 2 ore
17:00
Şefii ANPC se pot întoarce la serviciu – Curtea de Apel Bucureşti a înlăturat dintre obligaţiile din cadrul controlului judiciar interdicţia exercitării funcţiei / Decizia este definitivă # News.ro
Şeful interimar al ANPC Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj, se pot întoarce la serviciu, după ce Curtea de Apel Bucureşti a înlăturat dintre obligaţiile din cadrul controlului judiciar interdicţia exercitării funcţiei. Decizia magistraţilor este definitivă.
17:00
„Tristeţe şi bucurie în viaţa girafelor”, în regia lui Irisz Kovacs, prima premieră a stagiunii la Teatrul Excelsior # News.ro
„Tristeţe şi bucurie în viaţa girafelor”, pe un text semnat de Tiago Rodrigues, unul dintre cei mai apreciaţi dramaturgi europeni contemporani, este prima premieră a stagiunii la Teatrul Excelsior. Regia este semnată de Irisz Kovacs, iar scenografia de Réka Oláh. Premiera oficială va avea loc în 10 şi 11 octombrie, de la ora 19:00, în Sala „Ion Lucian” a teatrului.
16:50
Alegeri în R. Moldova - Un partid din Blocul Patriotic, prorus, a fost exclus din cursa electorală cu trei zile înainte de scrutin # News.ro
Partidul Republican „Inima Moldovei” condus de fosta guvernatoare a Găgăuziei, Irina Vlah, care face parte din Blocul Patriotic, ce reuneşte formaţiuni cu orientare prorusă, a fost exclus din competiţia electorală chiar în ultima zi a campaniei electorale, în urma unei decizii a justiţiei, a anunţat Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chişinău.
16:40
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul aerian ucrainean, acuză vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP. (Vom reveni)
16:40
Bruce Springsteen îşi înăspreşte tonul împotriva preşedintelui american: „Trump ar trebui să fie aruncat în coşul de gunoi al istoriei” # News.ro
Bruce Springsteen apare din nou pe coperta celebrului săptămânal american Time. De data aceasta, nu pentru muzica sa, ci pentru declaraţiile sale incendiare împotriva lui Donald Trump şi a administraţiei sale.
16:30
Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, a fost eliminată, vineri, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.
16:30
Trump anunţă că impune, la 1 octombrie, noi taxe vamale, inclusiv de 100% medicamentelor, de 25% camioanelor grele, de 50% mobilei de bucătărie şi de 30% mobilei capitonate # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că impune noi taxe vamale - de până 100% - medicamentelor, dar şi camioanelor şi mobilei produse în afara Statelor Unite, relatează AFP.
16:20
Institutul Cultural Român de la Stockholm va decerna scriitorului şi eseistului Henrik Nilsson Premiul „Marin Sorescu” 2025 - distincţie cu tradiţie şi notorietate în lumea culturală suedeză. Înfiinţat de ICR Stockholm în 2007, acest premiu literar este acordat, în urma voturilor unui juriu, unui scriitor suedez care face posibilă comunicarea între diferite forme de expresie culturală. În valoare de 40.000 de coroane suedeze, premiul îi va fi oferit în cadrul celui mai important eveniment de profil din zona scandinavă: Târgul de Carte de la Göteborg.
16:10
CFR Călători anunţă facilităţile la călătoria cu trenul acordate în noul an universitar studenţilor români şi străini înmatriculaţi în instituţii de învăţământ superior acreditate din România/ Noutatea pentru românii care studiază în străinătate # News.ro
CFR Călători informează că în cursul anului universitar 2025/2026 studenţii români şi străini, în vârstă de până la 30 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, beneficiază de reducere 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi cea unde se află instituţia de învăţământ la care studentul este înmatriculat. Ca noutate, CFR Călători informează că de la 1 octombrie 2025, românii care studiază în instituţii de învăţământ superior din străinătate beneficiază, pe teritoriul României, de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanţă, până la 30 de ani.
16:10
Premieră în România - Faimosul dirijor Kent Nagano, în dialog faţă în faţă cu publicul, la Filarmonica „George Enescu” # News.ro
Faimosul dirijor Kent Nagano, multiplu câştigător Grammy, va participa în 1 octombrie, de la ora 18.00, la Sala Mică a Ateneului Român, la un dialog faţă în faţă cu publicul despre Leadership Without Words | Leadership fără cuvinte, sau lecţii despre încredere, empatie şi frumuseţe inspirate din experienţa şi arta sa dirijorală.
Acum 4 ore
16:00
Preşedinţia rusă cataloghează drept ”iresponsabile” ”ameninţările” cu atacuri la Kremlin ale lui Zelenski # News.ro
Preşedinţia rusă cataloghează vineri drept ”iresponsabile” ”ameninţările” cu atacuri la Kremlin ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat joi, relatează AFP.
15:40
Iranul semnează cu Rusia un contract de 25 mld. $ în vederea construirii a patru centrale nucleare, de câte 1.255 MW, la Sirik, în provincia sudică Hormozgan. Contractul, semnat de Iran Hormoz cu Rosatom # News.ro
Iranul şi Rusia, aliata sa. au semnat un contract estimat la 25 de miliarde de dolari în vederea construirii a patru centrale nucleare în sudul Iranului, anunţă vineri televiziunea iraniană, relatează AFP.
15:30
IPJ Iaşi s-a autosesizat şi face anchetă în cazul celor şase copii care au murit la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi # News.ro
Poliţiştii ieşeni s-au autosesizat din oficiu şi fac o anchetă în cazul celor şase decese de la Spitalul de Copii din Iaşi, cercetările fiind desfăşurate sub coordonarea procurorilor.
15:20
Liga Europa: Reţinuţi în centrul oraşului Nisa, 13 ultraşi ai AS Roma au fost plasaţi în arest preventiv # News.ro
Treisprezece suporteri ai echipei AS Roma nu s-au întors în Italia după meciul din Liga Europa împotriva formaţiei OGC Nice (1-2), miercuri seara. Aceşti indivizi, identificaţi ca ultraşi, sunt momentan încarceraţi, ei fiind plasaţi în arest preventiv în aşteptarea procesului, după ce au fost reţinuţi, cu o zi înaintea meciului, pentru că foarte probabil au vrut să se ia la bătaie cu suporterii din Nisa.
15:10
15:10
AFIR: Fermierii au depus 1.941 de cereri de finanţare în valoare 10,66 milioane de euro, pentru submăsura privind primele de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor, depăşind astfel alocarea financiară anunţată # News.ro
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă că fermierii au depus 1.941 de cereri de finanţare în valoare 10.668.885 de euro, pentru submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Alocarea financiară anunţată pentru această sesiune (8,8 milioane de euro) a fost depăşită în prima zi de la lansarea sesiunii.
15:00
Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care Bonafarm Zrt. intenţionează să preia FrieslandCampina Romania Holding B.V. şi, indirect, FrieslandCampina Romania S.A.
15:00
Timiş: Cinci persoane arestate preventiv pentru furtul a 50.000 de euro/ Banii proveneau dintr-un credit, iar hoţii au aflat de existenţa lor chiar de la păgubită # News.ro
Patru bărbaţi şi o femeie au fost arestaţi preventiv, după ce au furat 50.000 de euro de la o femeie din localitatea Lenauheim, judeţul Timiş. Ei au aflat despre existenţa banilor, care proveneau dintr-un credit, chiar de la păgubită. Poliţiştii au făcut percheziţii la locuinţele a şapte suspecţi, în Reşiţa, Oţelu Roşu (judeţul Caraş-Severin) şi Jimbolia (judeţul Timiş).
15:00
INTERVIU - Pianista Adriana Toacsen: „Concertele desfăşurate în spaţii libere sunt întotdeauna evenimente în care poţi să rişti să aduci copii de orice vârstă” # News.ro
Concertele desfăşurate în spaţii libere sunt întotdeauna evenimente în care poţi să rişti să aduci copii de orice vârstă, spune, într-un interviu acordat News.ro, pianista Adriana Toacsen, iniţiatoarea Piano Express, proiect prin care cu un pian în stradă aduce muzica în cartiere şi transformă parcul în sală de concert. Artista spune că după concertele de muzică contemporană pentru copii, cei mai mici spectatori fac coadă să atingă clapele. Este de părere că „orele de muzică trebuie să ofere câteva informaţii de cultură generală şi foarte, foarte multe audiţii cât mai variate”. Ea a vorbit şi despre cum a evoluat muzica contemporană românească şi cum vede educaţia muzicală în şcoli.
14:50
Francesco Bagnaia şi Flavia Pennetta, printre primii purtători ai flăcării olimpice pentru JO din 2026 # News.ro
Comitetul de organizare pentru Jocurile Olimpice din 2026 de la Milano-Cortina a anunţat vineri că pilotul de MotoGP Francesco Bagnaia şi fosta jucătoare de tenis Flavia Pennetta se numără printre primii purtători ai flăcării olimpice în cadrul ştafetei din Italia.
14:50
Ministrul Muncii, după ce 530 de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti. Amenda a fost de doar 200.000 lei. Este mult prea puţin, pentru a descuraja abuzurile # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, declară, după ce 530 de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti, că amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că aşa prevede legislaţia actuală, el apreciind că este mult prea puţin, pentru a descuraja abuzurile. Ministrul mai arată că în pachetul 2 de modificări legislative, coaliţia a propus creşterea amenzilor pentru munca la negru.
14:40
Adolescentul care ar fi trimis e-mailurile de ameninţare privind atacuri armate în şcoli, spitale şi alte instituţii din România, dus din arest la Spitalul de Psihiatrie ”Obregia”, pentru tratament - surse # News.ro
Adolescentul de 17 ani care ar fi trimis e-mailurile de ameninţare privind comiterea de atacuri armate în şcoli, spitale şi alte instituţii din România a fost dus din arest la Spitalul de Psihiatrie ”Obregia”, pentru tratament, el fiind păzit de poliţişti, afirmă surse judiciare.
14:30
Fico limitează drepturile lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor printr-un amendament constituţional, adoptat în Parlament, şi impune primatul dreptului naţional asupra dreptului european. Opoziţia nu a participat la vot # News.ro
Premierul naţionalist slovac Robert Fico a obţinut vineri, în Parlament, adoptarea unui amendament constituţional care limitează drepturile lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor şi impune primatul dreptului naţional asupra dreptului european, relatează AFP.
14:30
Alexandru Nazare, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan: Discuţii despre rectificarea bugetară, care va fi pusă în dezbatere publică luni şi despre direcţiile majore pentru ANAF şi Vamă. # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut vineri o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, cei doi discutând despre calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitǎrilor şi nevoilor multiple de finanţare adresate Ministerului de Finanţe. Nazare spune că luni vor publica proiectul în consultare publică. În plus, discuţiile au vizat despre direcţiile majore pentru ANAF şi Vamă, cele două instituţii având mandat ferm de a contribui la creşterea gradului de colectare, la combaterea evaziunii fiscale şi la consolidarea încrederii publice în funcţionarea lor.
14:30
Ministerul Sănătăţii: La Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sfânta Maria” din Iaşi, nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate 6 decese # News.ro
Ministerul Sănătăţii (MS) a precizat, vineri, că, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sfânta Maria” din Iaşi, nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate 6 decese. Până în prezent, au fost date amenzi de câte 10.000 de lei pentru epidemiologul spitalul şi pentru un medic de la ATI, unitatea medicală primind o amendă de 50.000 de lei.
14:20
Un fost consilier special al lui Sarkozy îi cere lui Macron să-l graţieze pentru a nu ajunge la închisoare, ”o umilire a statului şi instituţiilor” # News.ro
Un fost consilier special al lui Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, cere vineri ca fostul şef de stat să fie graţiat înainte să ajungă în închisoare, împotriva căreia nu poate face apel, şi denunţă o ”o umilire a statului şi instituţiilor”, relatează AFP.
14:10
Ministrul Sănătăţii, despre cazul de la Spitalul de Copii din Iaşi: E inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice. Am trimis Corpul de control. Cei care nu şi-au făcut treaba pleacă acasă fără discuţie # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, despre cazul focaruluiu de infecţie şi al deceselor de la Spitalul de Copii ”sfâmnta Maria” din Iaşi că este „inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”. Rogobete spune că nu se poate pronunţa încă dacă există „o legătură directă de cauzalitate” între „infecţiile asociate şi celelalte patologii sau comorbidităţi ale pacienţilor”, dar precizează că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat „abia astăzi”, după 13 zile de la primul caz. Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare a infecţiei, în Secţia de Terapie Intensivă. „Am dispus de urgenţă un control comun de la minister. Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie”, avertizează ministrul.
14:10
Constanţa: Traficul pe A2, deviat după ce un camion a luat foc, în apropiere de Murfaltar/ Circulaţia, afectată pe ambele sensuri de deplasare # News.ro
Traficul rutier pe autostrada A2 este deviat, vineri după-amiază, după ce un camion încărcat cu granule de plastic a luat foc, în apropiere de Murfatlar. Din cauza incendiului, circulaţia este afectată pe ambele sensuri.
Acum 6 ore
13:50
13:50
Ministrul Educaţiei: Faptul că asistăm la o recrudescenţă a violenţei la nivel social nu înseamnă că acest lucru trebuie tolerat în mediul educaţional, dimpotrivă, mediul educaţional trebuie să arate toleranţă zero pentru astfel de fapte # News.ro
Ministerul Educaţiei subliniază că are ”toleranţă zero” pentru actele de violenţă în mediul educaţional, indiferent de formă. ”Faptul că asistăm la o recrudescenţă a violenţei - în forme diverse - la nivel social nu înseamnă că acest lucru trebuie tolerat în mediul educaţional, dimpotrivă, mediul educaţional trebuie să arate toleranţă zero pentru astfel de fapte”, arată ministrul Daniel David.
13:40
Ziua Europeană a Limbilor, marcată prin evenimente la sediile Institutul Cultural Român din ţară şi din străinătate # News.ro
Ziua Europeană a Limbilor, instituită în 2001, este celebrată în fiecare an pe 26 septembrie şi marchează bogăţia diversităţii culturale şi lingvistice din Europa. Cu această ocazie au loc numeroase evenimente - de la spectacole şi concerte, la jocuri muzicale, cursuri de limbi străine şi conferinţe - care atrag anual milioane de participanţi.
13:20
Fostul arhitect-şef al Capitalei Ştefan Dumitraşcu, pus sub acuzare pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave / Cazul, sesizat în 2022 de către Nicuşor Dan, vizează o zonă din Primăverii / Dumitraşcu confirmă că are calitatea de suspect # News.ro
Fostul arhitect-şef al Capitalei Ştefan Călin Dumitraşcu a fost pus sub acuzare pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Potrivit unor surse judiciare, el este acuzat că ar fi semnat documente în baza cărora a fost aprobat ilegal PUZ-ul pentru o zonă din Primăverii, Sectorul 1, prin care a fost schimbată destinaţia unui spaţiu verde pentru construirea unui imobil cu indicatori urbanistici mult mai mari decât era permis iniţial. Situaţia a fost semnalată în urmă cu trei ani de către fostul primar general Nicuşor Dan, care a făcut în acest sens o sesizare la DNA. Dumitraşcu a confirmat, într-o intervenţie la Digi24, că are calitatea de suspect, menţionând că nu consideră că a greşit cu ceva în cei 29 de ani de activitate administrativă.
13:20
Colegiul Medicilor Bucureşti, despre sesizarea privind acordarea unui număr mare de concedii medicale pentru angajaţii Primăriei Sectorului 2: Recomandăm ca documentele care ridică suspiciuni să fie trimise către CAS pentru verificare # News.ro
Colegiul Medicilor din Bucureşti a reacţionat după sesizarea primită de la Primăria Sectorului 2 care semnala o creştere neobişnuită a numărului de concedii medicale pentru angajaţii instituţiei şi recomandă ca documentele care ridică suspiciuni să fie trimise Casei de Asigurări de Sănătate pentru verificarea acestora. Colegiul Medicilor a precizat că, în eventualitatea în care se constată nerespectarea de către medicii prescriptori a prevederilor legale, documentele trebuie să fie trimise Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor pentru analiză şi eventuale măsuri.
13:20
Liverpool: Giovanni Leoni va fi indisponibil un an din cauza unei accidentări la ligamentul încrucişat anterior # News.ro
Fundaşul echipei Liverpool, Giovanni Leoni, va fi indisponibil timp de un an din cauza unei rupturi de ligament încrucişat anterior, a declarat antrenorul Arne Slot, potrivit BBC.
13:20
Senatorul PSD Daniel Zamfir: Cu mâna tremurând şi cu nodul în gât, ministra USR a Mediului a semnat Acordul de Mediu pentru hidrocentrala Paşcani. O avertizez că nu va scăpa de PSD până nu va debloca şi celelalte trei hidrocentrale # News.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir declară, vineri, că ministrul USR Diana Buzoianu a semnat ”cu mâna tremurând şi cu nodul în gât” Acordul de Mediu, care ar fi trebuit semnat cu două luni în urmă, pentru finalizarea lucrării la hidrocentrala Paşcani şi o avertizează că nu va scăpa de PSD până nu va debloca şi celelalte trei hidrocentrale.
13:20
Şeful PSD Iaşi, după ce ministrul Mediului a semnat acordul de mediu pentru Hidrocentrala Paşcani: Este nevoie ca instituţiile şi forţele politice să lase deoparte disputele, iar până în 2027 proiectul să devină realitate # News.ro
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, a declarat, după ce ministrul Mediului a semnat vineri acordul de mediu pentru proiectul Hidrocentralei Paşcani, că partidele şi instituţiile ar trebui să lase disputele, astfel încât lucrările să fie finalizate, conform calendarului, până în 2027.
13:00
Justiţia germană ordonă Partidului Alternativa pentru Germania să părăsească sediul naţional de la Berlin, dând câştig de cauză proprietarului austriac al clădirii. AfD este de altă părere şi revendică o victorie împotriva unor urmăriri judiciare motivate # News.ro
Justiţia germană ordonă vineri Partidului Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta) să-şi părăsească în 2026 sediul naţional de la Berlin, dând astfel câştig de cauză proprietarului austriac al clădirii, aflat în conflict cu principala formaţiune de opoziţie din ţară, care acuză partidul de încălcarea condiţiilor contractului de închiriere în seara electorală din februarie 2025, relatează AFP.
12:50
USR propune ca ”Fără penali” să se aplice şi în cazul aleşilor locali pentru care instanţa decide renunţarea sau amânarea aplicării pedepsei # News.ro
Primarii, consilierii locali/judeţeni şi funcţionarii din administraţiile locale faţă de care instanţa a pronunţat o soluţie rămasă definitivă de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei îşi vor pierde şi ei funcţiile, la fel ca aleşii şi funcţionarii locali condamnaţi la pedepse privative de libertate, un proiect legislativ fiind iniţiat în acest sens de deputatul USR de Cluj Ciprian Rigman.
12:50
Documentar nominalizat la BAFTA despre mormântul pierdut al Cleopatrei, la National Geographic # News.ro
„Cleopatra: Ultimul secret”, documentar National Geographic, urmăreşte eforturile arheologei Kathleen Martinez, fostă avocată devenită exploratoare, care de peste 20 de ani caută mormântul pierdut al celei mai faimoase regine a Egiptului.
12:40
Sorin Grindeanu: Undă verde pentru hidrocentrala de la Paşcani, aşa cum a cerut PSD! Era singura decizie raţională şi de bun-simţ. Mă bucur că ministrul Mediului a luat, într-un final, decizia corectă! # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, declară, după ce s-a dat undă verde pentru hidrocentrala de la Paşcani, aşa cum a cerut PSD, că era singura decizie raţională şi de bun-simţ şi se bucură că ministrul Mediului a luat, într-un final, decizia corectă.
