După ce observatorii ruși au fost excluși de la alegerile legislative din Republica Moldova, Putin amenință OSCE cu retragerea Rusiei / „O organizație absolut nedemocratică”
HotNews.ro, 26 septembrie 2025 17:50
Rusia s-ar putea retrage din Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE, a amenințat vineri președintele rus Vladimir Putin în cadrul unei întâlniri cu șefa Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Federația Rusă,…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
18:00
Ungaria spune că Volodimir Zelenski „începe să înnebunească” după comentariul său despre dronele de recunoaștere # HotNews.ro
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat vineri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „începe să înnebunească”, după ce liderul de la Kiev a afirmat că au avut loc încălcări ale spațiului aerian al…
Acum 30 minute
17:50
După ce observatorii ruși au fost excluși de la alegerile legislative din Republica Moldova, Putin amenință OSCE cu retragerea Rusiei / „O organizație absolut nedemocratică” # HotNews.ro
Rusia s-ar putea retrage din Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE, a amenințat vineri președintele rus Vladimir Putin în cadrul unei întâlniri cu șefa Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Federația Rusă,…
17:40
Șeful ANPC, cercetat pentru corupție, se poate întoarce la serviciu. Decizie definitivă a instanței # HotNews.ro
Şeful interimar al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj, se pot întoarce la serviciu, după ce Curtea de…
Acum o oră
17:10
Teatrul EXCELSIOR anunță prima premieră a stagiunii 2025–2026: Tristețe și bucurie în viața girafelor de Tiago Rodrigues, în regia lui Irisz Kovacs. Premieră pe țară # HotNews.ro
Teatrul EXCELSIOR, singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți, anunță prima premieră a stagiunii 2025–2026: Tristețe și bucurie în viața girafelor, pe un text semnat de Tiago Rodrigues, unul dintre cei mai apreciați dramaturgi…
17:10
„O dramă inacceptabilă. Toleranță zero față de erori care ucid copiii”. Nicușor Dan cere anchetă după cazul de la spitalul din Iași, care „reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile” # HotNews.ro
Ministerul Sănătății și Guvernul României trebuie să gândească un plan concret pentru a combate infecțiile nosocomiale din spitale, spune președintele Nicușor Dan, într-o reacție după tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași,…
17:10
VIDEO Andrzej Bargiel a devenit prima persoană din lume care a coborât Muntele Everest pe schiuri fără ajutorul oxigenului # HotNews.ro
Andrzej Bargiel a devenit prima persoană care a urcat pe Muntele Everest și a coborât pe schiuri fără oxigen suplimentar, relatează revista People. Schiorul extrem polonez, în vârstă de 37 de ani, și-a purtat schiurile…
Acum 2 ore
17:00
Documente sensibile arată că Rusia pregătește trupe chineze pentru o posibilă invazie a Taiwanului # HotNews.ro
Rusia își transferă din experiența de luptă pentru operațiuni de antrenament a unităților aeropurtate chineze, cruciale pentru a ocupa poziții cruciale în Taiwan în eventualitatea în care Beijingul lansează o invazie asupra țării insulare, relatează…
16:50
„În spitale nu trebuie aduse ghivece cu flori”. Un epidemiolog atrage atenția asupra bacteriei cu care erau infectați cei 6 copii decedați la spitalul din Iași / Cât de periculoasă este # HotNews.ro
Serratia marcescens trăiește pe suprafețe și în condiții de umiditate, inclusiv în afara spitalelor, și poate fi prezentă chiar pe o floare care stă într-o vază cu apă, explică, într-un dialog cu HotNews, Doina Azoicăi,…
16:50
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a semnat cu familia lui Cristian Borcea, fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo, un antecontract care vizează achiziția unui teren valoros,…
16:50
Ucraina suspectează Ungaria că a efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian, a afirmat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP. „Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către…
16:30
Agenția de strategie și manifestare creativă de brand Rusu+Borțun a fost premiată cu Bronze la Cresta Awards 2025 în categoria Design cu proiectul Made of Goals – The Golden Generation Monument, proiect care a fost…
16:30
Alegeri în Republica Moldova: ce arată ultimul sondaj privind intențiile de vot. Mișcări de ultim moment în cursa electorală # HotNews.ro
Ultimul sondaj privind intenția de vot a cetățenilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare de duminică a fost lansat în 24 septembrie, de către iData, cu patru zile înaintea zilei alegerilor. Blocul de opoziție „Patriotic”…
16:30
Slovacia adoptă „un baraj constituțional în fața progresismului”. Ce prevăd controversatele amendamente # HotNews.ro
Parlamentul slovac a adoptat vineri un amendament constituţional ce limitează drepturile persoanelor LGBT şi face ca dreptul naţional să primeze asupra celui european în „chestiuni culturale şi etice” de acest tip, transmit AFP şi TASR,…
16:20
Viktor Orban respinge o solicitare cheie a lui Donald Trump: „Nu trebuie să acceptăm argumentele celuilalt” # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a respins public vineri solictarea președintelui american Donald Trump, refuzând ferm să renunțe la achizițiile de energie din Rusia, relatează Bloomberg. Orban a declarat vineri la postul de radio public de…
Acum 4 ore
15:50
Alegeri parlamentare în Republica Moldova: candidații, controversele din jurul acestora și marile necunoscute ale scrutinului din 28 septembrie # HotNews.ro
Sondajele arată că doar patru formațiuni au șanse reale de a-și trimite reprezentanții în Parlamentul Republicii Moldovei după alegerile din 28 septembrie. E vorba de PAS, alianța din jurului socialistului Igor Dodon, partidul lui Usatîi…
15:40
Un oficial LPF propune schimbarea sistemului din SuperLiga: „Așa am avut cele mai bune performanțe” # HotNews.ro
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, și-ar dori ca SuperLiga să revină la formatul care a fost folosit înainte de introducerea play-off-ului și play-out-ului în sezonul 2015/16. Ștefan a anunțat că va…
15:40
Rectificarea bugetară întârzie. Premierul Ilie Bolojan anunțase că proiectul va fi publicat cel târziu vineri dimineața, dar ministrul Finanțelor anunță o altă zi # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri că ministerul pe care îl conduce nu va mai publica săptămâna aceasta proiectul privind rectificarea bugetară, așa cum anunțase premierul Ilie Bolojan că se va întâmpla. Nazare susține…
15:30
Partidul condus de fosta bașcana Irina Vlah, scos din cursa electorală din cauza suspiciunilor de finanțare ilegală # HotNews.ro
Partidul „Inima Moldovei”, condus de fosta bașcana Găgăuziei, Irina Vlah, parte a Blocului Patriotic al socialiștilor și comuniștilor, a fost exclus din cursa electorală. Decizia a fost luată azi, cu doar două zile înainte de…
15:20
Factura la energie electrică este mai mult decât o simplă obligație de plată: este o radiografie detaliată a consumului nostru. Pentru mulți, ea reflectă modul în care folosim energia în locuință și ne oferă informații…
15:20
SuperLiga: Probleme pentru Rapid înainte de meciul cu Petrolul: „Avem patru accidentați” # HotNews.ro
Constantin Gâlcă, antrenorul echipei Rapid București, a vorbit despre probleme de lot cu care se confruntă înainte de partida cu Petrolul Ploiești din etapa a 11-a din SuperLiga. „Primvs Derby” va avea loc sâmbătă, de…
15:20
Kremlinul lansează ideea repornirii gazoductului Nord Stream: „Linia rămasă poate fi pornită chiar acum” # HotNews.ro
Kremlinul a declarat vineri că secțiunea rămasă intactă a conductelor de gaze Nord Stream, care leagă Rusia de Germania și care au fost aruncate în aer acum trei ani, ar putea fi repusă rapid în…
15:10
Alertă la granița de est a UE. Avioanele de luptă ale Ungariei au interceptat mai multe aeronave rusești # HotNews.ro
Incidentul a avut loc joi deasupra Mării Baltice, la vest de coasta Letoniei, a anunțat Comandamentului Aerian Aliat al NATO. Avioanele de vânătoare Gripen ale Forțelor Aeriene Maghiare, care fac parte din forța NATO de…
14:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis două informări privind vremea în Capitală. Potrivit acestora, începând de vineri dimineața și până sâmbătă la ora 10.00, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi mai…
14:50
Primul nume sonor din presă care se mută la G4Media după ce site-ul a fost cumpărat de Radu Budeanu # HotNews.ro
Jurnalistul Liviu Avram a decis să plece după 25 de ani de la publicația Adevărul. El se mută, de la 1 octombrie, la G4Media, conform Pagina de Media. Jurnalistul Liviu Avram a confirmat pentru Pagina…
14:40
Ministrul Robobete acuză spitalul din Iași, unde șase copii au murit, că a raportat cu întârziere infecțiile. „Discutăm de nouă pacienți cu vârsta sub un an” / A trimis Corpul de Control # HotNews.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat, pentru HotNews, că Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copiii internați au murit după ce au luat o bacterie din spital, a raportat „prea târziu” situația…
14:40
Autoritatea de concurență analizează preluarea brandului Napolact în portofoliul unui miliardar maghiar # HotNews.ro
Consiliul Concurenței analizează preluarea FrieslandCampina România de către Bonafarm, firmă maghiară controlată de miliardarul maghiar Sándor Csányi, aceasta fiind una dintre cele mai relevante tranzacții din industria lactatelor din 2025. Această mișcare are potențialul de…
14:40
România vrea să fabrice drone alături de Ucraina cu bani europeni din SAFE / „Avem nevoie de mai multe sisteme de apărare aeriană, nimeni nu le are” # HotNews.ro
România vrea să colaboreze cu Ucraina pentru a produce drone în cadrul noului mecanism de finanțare al apărării al Uniunii Europene, dar vor trece cel puțin șapte ani până când va dispune de un sistem…
14:30
Astronomii au descoperit o stea rară care a „înghițit” o planetă ca Pluto și sunt entuziasmați despre ce înseamnă asta # HotNews.ro
Astronomii care folosesc Telescopul Spațial Hubble au observat o pitică albă – un miez stelar extrem de compact – care pare să fi „înghițit” o lume înghețată asemănătoare cu planeta pitică Pluto, o descoperire care…
14:20
Un șofer ucrainean a vrut să intre în România cu echivalentul a aproape jumătate de milion de lei. A rămas pe loc fără bani # HotNews.ro
Șoferul unui microbuz înmatriculat în Ucraina a încercat să intre joi după-amiază în România pe la vama Halmeu cu 2.4 milioane de coroane cehe pe care nu le-a declarat. Asta înseamnă circa 500.000 de lei.…
Acum 6 ore
14:00
Un șofer de 60 de ani a fost nevoit să plătească pe loc o avere atunci când a fost oprit de vama germană. Și nu e singura lui problemă # HotNews.ro
Un rezident luxemburghez a fost amendat cu 60.000 de euro și obligat să plătească 64.000 de euro taxe de import după ce vama germană l-a interceptat conducând un Ferrari nedeclarat, înmatriculat în Elveția, evaluat la…
14:00
Pelerinaje „all inclusive”, bani pe card și mesaje online: Rețeta prin care Rusia a convins preoți ortodocși din Republica Moldova să influențeze alegerile # HotNews.ro
Părintele Mihai Bicu, un ortodox din Republica Moldova, s-a îmbarcat în avionul de întoarcere de la Moscova cu capul amețit de atenția neobișnuită pe care i-o acordau cei din jur, relatează vineri Reuters, una dintre…
13:50
„Mă doare să recunosc asta, dar de prea multe ori femeile sunt mai agresive și mai câinoase decât bărbații”. Experiența unei mame # HotNews.ro
O să le spun „doamne” ca să fiu elegantă. Deși de multe ori se poartă ca niște țoape cotoroanțe. Sau cel puțin ca niște țațe. Nu știu ce m-aș fi făcut în ultimii ani fără…
13:50
În perioadă de austeritate, Ministerul de Externe face angajări pentru aproape 300 de posturi. Explicația oferită de instituție # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe va organiza, în următoarele zile, concursuri pentru ocuparea a 287 de posturi, deoarece „se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an”. Peste o treime dintre ele sunt…
13:40
Avertisment: Rusia a creat condiții pentru posibile violențe după alegerile din Republica Moldova / Kremlinul învață din campania sa de interferență în România # HotNews.ro
O analiză a Institutului pentru Studiul Războiului, un think-tank cu sediul la Washington, avertizează că o operațiune planificată de Kremlin are printre scopurile posibile destabilizarea țării și înlăturarea președintei pro-europene Maia Sandu, indiferent de rezultatele…
13:40
Prințul William al Marii Britanii a numit anul 2024 ca fiind cel mai greu an din viața sa, după ce atât soția sa, Kate, cât și tatăl său, regele Charles, au fost diagnosticați cu cancer,…
13:40
Noua tactică de luptă a rușilor este ca tortura „miilor de tăieturi”, spune șeful armatei ucrainene # HotNews.ro
Trupele rusești folosesc o nouă strategie care constă în efectuarea a numeroase atacuri cu grupuri foarte mici de soldați pentru a penetra apărarea ucraineană folosind mai puțini oameni, a afirmat comandantul suprem al armatei ucrainene,…
13:20
Cotația aurului a mai urcat vineri cu 2 lei la cursul oficial al BNR, ajungând la 524 de lei gramul, ceea ce îl face foarte atractiv ca investiție. De regulă, în perioade de criză sau…
13:20
Dezvoltatorul One anunță un nou proiect imobiliar într-una dintre cele mai aglomerate zone din București # HotNews.ro
Compania imobiliară One United Properties S.A. va dezvolta un nou proiect imobiliar în zona Pipera din București, după ce a cumpărat un teren de aproape 15.000 de metri pătrați. Terenul se află pe strada Radu…
13:10
AUR anunță că se retrage din alegerile parlamentare din Republica Moldova, cu două zile înainte de scrutin. Cu cât era cotat partidul în sondaje # HotNews.ro
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat vineri că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova, unde, duminică, 28 septembrie, au loc alegeri parlamentare. Formațiunea politică nu dă un motiv concret, ci transmite…
13:10
Meta a anunțat lansarea unui nou flux (feed) pentru partajarea și crearea de videoclipuri scurte generate de inteligență artificială. Vibes se numește noul flux, iar compania oferă și câteva exemple de conținut. Lansarea vine însă…
13:00
A murit „Julio Iglesias de Italia”, Christian, cântărețul devenit un simbol în Peninsulă # HotNews.ro
Christian, pe numele său complet Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, a murit la vârsta de 82 de ani într-o clinică din Milano, informează site-ul RaiNews. În perioada sa de maxim succes, era descris ca fiind varianta…
13:00
India a renunțat, după 60 de ani, la „sicriele zburătoare” care au dus la moartea a 200 de piloți # HotNews.ro
După mai bine de 60 de ani de serviciu și un bilanț teribil de 400 de accidente care au costat viața a 200 de piloți, ultimele avioane de vânătoare MiG-21, supranumite uneori „sicrie zburătoare”, au…
12:50
Ionuț Sas, SVP UiPath: „Cred că trebuie să reînvățăm cum să ne apropiem unii de alții, deoarece sinergiile în societate și economie vin din munca în echipă.” # HotNews.ro
Pe 17–18 septembrie, Bucureștiul a găzduit a doua ediție Impact Bucharest, conferința care aduce pe aceeași scenă lideri de business, inovatori, sportivi, creatori și influenceri, uniți de aceeași întrebare: cum putem lăsa un impact pozitiv…
12:50
A murit „Julio Iglesis de Italia”, Christian, cântărețul devenit un simbol în Peninsulă # HotNews.ro
Christian, pe numele său complet Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, a murit la vârsta de 82 de ani într-o clinică din Milano, informează site-ul RaiNews. În perioada sa de maxim succes, era descris ca fiind varianta…
12:30
„Am fost dus la morgă”. Un adolescent din Gaza oferă o imagine a ororilor pe care le provoacă asupra copiilor războiul Israelului # HotNews.ro
Un tânăr de 15 ani din Gaza a povestit pentru CNN cum a fost introdus în frigiderul morgii după ce fusese lovit de un șrapnel israelian. La început, personalul medical a crezut că Majd Alshaghnobi…
12:30
ULTIMA ORĂ Cinci copii internați la Iași și infectați cu o bacterie luată din spital au murit. Secția ATI a fost închisă. „Posibil focar de infecții” # HotNews.ro
Cinci copii care sufereau și de alte boli asociate au murit la Spitalul „Sânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, o infecție nosocomială, dezvăluie Ziarul de Iași. Secția de Terapie…
12:20
Cifrele care contează mai mult decât numărul de kilograme. Ce ascunde circumferința mare a taliei la femei și la bărbați # HotNews.ro
Circumferința taliei, raportul talie-înălțime, tensiunea arterială și nivelul glicemiei oferă indicii mai exacte despre starea generală de sănătate decât greutatea corporală. Specialiștii recomandă și monitorizarea profilului lipidic complet, a echilibrului dintre activitate fizică și sedentarism,…
12:10
Un craniu descoperit în China ar putea schimba dramatic ceea ce știm despre originile umane # HotNews.ro
Un craniu puternic zdrobit, descoperit cu zeci de ani în urmă pe malul unui râu din China centrală, care odată sfidase clasificarea, zguduie acum arborele genealogic al familiei umane, potrivit unei noi analize, scrie CNN.…
Acum 8 ore
12:00
August a fost cea mai bună lună pentru sistemul Garanție – Returnare. Cum arată cifrele pentru tot anul # HotNews.ro
În luna august, Sistemul de Garanție-Returnare a atins un prag important: volumul ambalajelor returnate de la începutul acestui an a depășit totalul înregistrat pe parcursul întregului an 2024, arată datele RetuRO. August a fost și…
12:00
„Îți asumi vreo responsabilitate?”: Momentul în care CNN îl presează pe liderul Hamas cu privire la suferințele din Gaza # HotNews.ro
Într-un interviu amplu, jurnalistul Jeremy Diamond de la CNN îl presează pe liderul senior al Hamas, Ghazi Hamad, să răspundă la întrebarea privind responsabilitatea sa pentru suferința palestinienilor din Gaza și starea ostaticiilor rămași în…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.