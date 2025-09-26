Președintele Dan, reacție dură în cazul tragediei de la Iași: ”Se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații”
Aktual24, 26 septembrie 2025 17:50
Președintele Nicușor Dan cere într-un mesaj transmis vineri ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale în spitalele din România. ‘Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată’, a subliniat șeful statului într-o postare pe Facebook. El declară […]
• • •
Acum 10 minute
18:00
„Cumpărați produse europene”. UE intenționează să impună tarife vamale mari la importurile din SUA și din China # Aktual24
UE intenționează să răspundă în curând politicilor comerciale ale SUA și Chinei cu tarife vamale de până la 50% la importurile de oțel și o corelare a achizițiilor publice cu regula de a cumpăra produse fabricate in Uniunea Europeană. Acest lucru are scopul de a restabili echilibrul pe piața globală, explică un comisar. Uniunea Europeană […]
Acum 30 minute
17:50
17:40
Pe subiecte sensibile, mereu, instituțiile din România au avut nevoie să fie împinse. Și probabil că subiectul cel mai sensibil al ultimului an este influența rusească în România. Încercarea Kremlinului de a influența alegerile prezidențiale prin susținerea lui Călin Georgescu ne-a pus în pericol democrația și securitatea națională. Declarația răspicată a președintelui Nicușor Dan, care […]
Acum o oră
17:30
Nu mai e nevoie de unanimitate. UE modifică regulile de vot pentru a trece peste blocajele puse de Ungaria # Aktual24
Comisia Europeană propune modificarea regulilor de vot pentru extinderea sancțiunilor pentru a ocoli veto-ul Ungariei. După cum notează jurnaliștii, noul document al Comisiei Europene propune modificarea regulilor de extindere a sancțiunilor de la aprobare unanimă la majoritate calificată. Acest lucru este necesar pentru a reduce riscul ca Ungaria să blocheze acest proces, relatează publicația ucraineană […]
17:20
BREAKING A murit Dumitru Dumbravă, fost general SRI cercetat de DNA. El avea doar 53 de ani # Aktual24
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat vineri din viață, la 53 de ani. Dumbravă era bolnav de cancer, au precizat surse oficiale pentru aktual24.ro. În prezent era cercetat de DNA alături de generalul SRI Florian Coldea. Pe 15 iulie 2024, procurorii Direcției Naționale Anticorupție […]
17:10
Trump a dezvăluit un nou plan pentru a pune capăt războiului din Gaza: Hamas trebuie înlăturată de la putere, iar trupele arabe trebuie desfășurate # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a prezentat un plan pentru a pune capăt războiului din Fâșia Gaza la o întâlnire cu liderii țărilor arabe și musulmane la Adunarea Generală a ONU din New York. Potrivit acestora, planul se bazează pe una dintre cele mai recente propuneri de încetare a focului pregătite de trimisul special al lui […]
Acum 2 ore
16:40
Producătorul de rachete MBDA declară că are expertiza necesară pentru fabricarea lansatoarelor Patriot în Germania # Aktual24
Producătorul european de rachete MBDA ar putea crește capacitatea de producție a rachetelor de apărare aeriană Patriot la o nouă fabrică din Germania dacă comenzile depășesc „un anumit prag” și are expertiza tehnică necesară pentru a fabrica lansatoare pentru sistem, a declarat directorul general al unității sale din Germania. Patriot, dezvoltat de compania americană de […]
16:10
Germania: Extremiștii AfD sunt dați afară din sediul național al partidului în urma unei decizii judecătorești. Cum stă AfD în sondaje # Aktual24
Justiţia germană a ordonat vineri partidului de dreapta radicală ‘Alternativa pentru Germania’ să părăsească în 2026 sediul său naţional, dând dreptate proprietarului imobilului, aflat în conflict cu principala formaţiune de opoziţie din Germania, relatează AFP, citată de Agerpres. Tribunalul din Berlin a dat dreptate proprietarului austriac al imobilului, care îi ceruse partidului să părăsească imobilul. […]
Acum 4 ore
15:40
Bulgaria și-a anunțat intenția de a opri tranzitul gazelor rusești în 2026. Bulgaria a înlocuit gazul rusesc cu gaz azer și gaze naturale lichefiate de la un terminal din Grecia # Aktual24
Bulgaria va suspenda tranzitul gazelor rusești în 2026, ca parte a planurilor Uniunii Europene de a abandona complet importurile de gaze rusești, a declarat prim-ministrul Rosen Jelyazkov. Uniunea Europeană a planificat inițial să oprească importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, ceea ce ar marca sfârșitul unei relații energetice multianuale cu o țară […]
15:00
Trump îi cere președintelui turc Erdogan ”să înceteze” să mai cumpere petrol rusesc ”în timp ce Rusia continuă acest atac împotriva Ucrainei” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a purtat discuții cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și i-a cerut să înceteze să mai cumpere petrol rusesc. Se pare că Trump urmărește să facă progrese în războiul dus de Rusia în Ucraina prin obținerea cooperării Turciei. Țara este membră NATO, dar și geografic apropiată de Rusia și Ucraina și […]
14:40
Lavrov susține că UE și NATO au declarat un război real Rusiei: ”Participă direct la acest război” # Aktual24
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat NATO și Uniunea Europeană că folosesc Ucraina pentru a declara un „război real” împotriva țării sale. Declarația diplomatului rus este citată de publicația rusă Rossiyskaya Gazeta. Lavrov a vorbit la o reuniune a miniștrilor de externe ai G20 la Națiunile Unite, la două zile după ce președintele […]
14:30
Bilanț de succes al loviturilor Ucrainei contra Rusiei: ”Capacitățile complexului militar-industrial al inamicului au fost reduse semnificativ. Este criză în Rusia” # Aktual24
Atacurile Kievului asupra sectorului petrolier al Rusiei au perturbat grav aprovizionarea cu combustibil și logistica forțelor armate ale Moscovei, a anunțat comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrski. „Capacitățile complexului militar-industrial al inamicului au fost reduse semnificativ; putem vedea acest lucru pe câmpul de luptă”, a spus el la o întâlnire cu jurnaliștii, citat de Kyiv […]
Acum 6 ore
13:20
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, în ultimele zile, în urma unui focar cu bacteria Serratia Marcescens. Bacteria ar proveni de la florile din cabinetul șefei ATI # Aktual24
Tragedie la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, după ce șase copii internați la secția ATI și-au pierdut viața în ultimele zile, în urma unei infecții cu bacteria Serratia Marcescens. Tragedia scoate la iveală un lanț de nereguli, întârzieri în luarea măsurilor și lipsă de transparență din partea conducerii spitalului. Primele cazuri și […]
12:50
Intervenție chirurgicală excepțională la Cluj: viața unui bebeluș, născut cu o tumoră gigant, salvată printr-o operație de mare complexitate # Aktual24
La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca a avut loc o intervenție chirurgicală deosebit de complexă, care a salvat viața unui nou-născut aflat într-o situație critică. Operația a fost realizată de o echipă multidisciplinară condusă de doctorul Aurel Marin, șeful secției ORL din cadrul instituției medicale. Copilul, născut la termen într-o altă unitate […]
12:40
Surpriză, cine vine în Gaza. Tony Blair ar putea prelua conducerea autorității de tranziție post-război în Gaza # Aktual24
Fostul prim-ministru britanic, Tony Blair, a fost implicat în discuții privind conducerea autorității de tranziție postbelică în Gaza, potrivit informațiilor BBC. Propunerea, care ar avea sprijinul Casei Albe, conform BBC, ar prevedea ca Blair să conducă o autoritate guvernamentală susținută de ONU și de țările din Golf, înainte de a retroceda controlul palestinienilor. Biroul său […]
12:30
Aeroportul danez Aalborg a fost închis din nou din cauza unui presupus „atac hibrid” cu drone: ”Este o cursă a înarmărilor contra cronometru” # Aktual24
Activitatea dronelor a forțat aeroportul danez Aalborg să se închidă pentru a doua oară în doar 24 de ore, chiar înainte de miezul nopții de vineri, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de incidente similare care au determinat autoritățile daneze să alerteze NATO și UE. Incursiunea a forțat aeroportul, care este folosit atât pentru […]
Acum 8 ore
11:40
Un electrician român a fost găsit mort într-un depozit din Italia, autoritățile suspectează că ar fi fost împușcat # Aktual24
O descoperire macabră a avut loc miercuri seara, 24 septembrie, la periferia localității Colico, în provincia Lecco, Italia. Ioan Florean, un cetățean român născut în 1987 și stabilit de mai mult timp în zonă, a fost găsit fără viață într-un depozit industrial. Bărbatul lucra ca electrician, iar circumstanțele morții sale ridică numeroase semne de întrebare, […]
11:10
Români amendați pe un aeroport din Canada după ce au ascuns în bagaje găini, un stomac de porc și salam: „Mi-a dat și mama două găini” # Aktual24
Un cuplu de români a fost amendat cu 1.300 de dolari canadieni pe un aeroport din Canada, după ce în bagajele lor au fost descoperite produse din carne nedeclarate, printre care două găini tăiate, stomac de porc și salam. Scena a avut loc pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi canadiene, în cadrul documentarului „Securitatea […]
11:10
Fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA în dosarul PUZ Primăverii. Sesizarea a venit de la Nicușor Dan, dosarul ”Mafia imobiliară” # Aktual24
Fostul arhitect-șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în dosarul legat de Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Primăverii nr. 1, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Ștefan Călin Dumitrașcu s-a prezentat vineri dimineață la DNA pentru a fi audiat. […]
11:10
Serialul ”Plaha” devine realitate: alertă cu bombă la o judecătorie din Chișinău unde trebuia sa fie judecat oligarhul Plahotniuc # Aktual24
Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova. Alarma de la Judecătoria Buiucani a avut loc cu 18 minute înainte de ora de începere a unei şedinţe în care oligarhul Vlad Plahotniuc urma să fie judecat […]
11:00
Trump a semnat ordinul prin care TikTok este preluat de către investitori americani: „TikTok va fi operat de americani până la capăt” # Aktual24
Președintele Donald Trump a semnat joi un ordin executiv care deschide calea pentru un acord cu TikTok care ar putea transfera proprietatea majoritară a aplicației către americani. Deși se pare că termenii acordului sunt stabiliți, probabil că va dura mai mult timp până când părțile vor încheia tranzacția, pe măsură ce vor stabili detalii juridice […]
10:50
Trump anunță tarife draconice pentru produsele farmaceutice, mobilă și camioane începând cu 1 octombrie. Tarif de 100% pentru orice produs farmaceutic # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat introducerea unor tarife de 100% pentru produsele farmaceutice ale căror producători nu intenționează să le fabrice în SUA și tarife ușor mai mici pentru mobilă și camioane mari, începând cu 1 octombrie. După cum relatează The Hill, Trump a făcut această declarație pe rețeaua sa de socializare Truth Social. […]
10:40
Nigel Farage, prietenul lui Simion, susține că ”românii mănâncă lebedele din parcurile regale”. Reacții puternice în Marea Britanie – VIDEO # Aktual24
O serie de declarații recente ale liderului Reform UK, Nigel Farage, au provocat un val de reacții critice în Regatul Unit, după ce acesta a acuzat, fără dovezi, migranți est-europeni – în special români – că ar mânca lebede din parcurile regale din Londra. Într-un interviu acordat postului LBC și citat de The Independent, Farage […]
10:40
Slovenia interzice accesul premierului israelian Benjamin Netanyahu pe teritoriul său, în contextul mandatului de arestare emis de CPI # Aktual24
Slovenia a anunțat joi că îi interzice prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu accesul pe teritoriul său, în semn de susținere a dreptului internațional și ca reacție la mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) împotriva liderului israelian. Potrivit cotidianului The Times of Israel, decizia a fost confirmată de Neva Grasic, reprezentant al Ministerului sloven […]
10:10
Explozii puternice în Crimeea ocupată, joi noaptea: dronele ucrainene au atacat o clădire a FSB și un aerodrom militar # Aktual24
Mai multe explozii puternice au fost raportate în noaptea de 25 spre 26 septembrie în mai multe orașe din Crimeea ocupată, provocând panică în rândul populației locale și speculații cu privire la posibile lovituri asupra unor obiective strategice rusești. Potrivit relatărilor de pe rețelele de socializare și canalelor de monitorizare de pe Telegram, citate de […]
Acum 12 ore
09:40
Minciuni pe bandă rulantă: serviciile secrete rusești acuză UE că se pregătește să ocupe Moldova, iar NATO că dislocă trupe în regiunea Odesa # Aktual24
Moscova acuză Uniunea Europeană că ar plănui ocuparea Republicii Moldova, în timp ce NATO ar desfășura trupe în apropiere de granița cu Transnistria, în sudul Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse (SVR), citat de agenția Anadolu, aceste mișcări ar avea drept scop intimidarea regiunii separatiste Transnistria, aflată sub control […]
09:10
Aflat în vizită la filiala AUR din Timișoara, George Simion a venit cu mașina Camerei Deputaților, care a fost parcată pe un loc destinat persoanelor cu handicap – VIDEO # Aktual24
Președintele AUR, George Simion, a fost surprins joi în Timișoara într-o postură controversată. Potrivit informațiilor publicate de articulat.ro, liderul partidului AUR a ajuns la sediul filialei locale cu un autoturism al Camerei Deputaților, pe care l-a parcat pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități. Din datele existente, George Simion nu deține certificat de handicap, iar […]
08:50
O navă nord-coreeană a fost respinsă cu focuri de avertisment după ce a traversat frontiera maritimă cu Coreea de Sud # Aktual24
O navă comercială nord-coreeană a traversat ”Linia Limitei de Nord” (NLL), care reprezintă o frontieră de facto între cele două state, la nord-vest de insula Baengnyeong, vineri în jurul orei 5:00 (joi, 20:00 GMT), a precizat Statul Major interarme al Coreei de Sud. ”Forțele noastre au emis avertizări sonore și au tras focuri de avertisment, […]
08:40
Idei de afaceri: 18 angajați ai Casei de Asigurări de Sănătate Bacău au delapidat 1 milion de lei din banii contribuabililor și i-au investit în imobiliare # Aktual24
Un nou scandal lovește sistemul public de sănătate din România: 18 angajați ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Bacău sunt acuzați că, timp de trei ani, au deturnat fonduri publice în valoare de peste 1 milion de lei, printr-un mecanism de plată ilegală a avansurilor pentru concedii, bani care ar fi fost ulterior […]
08:20
Aplicația de „mesagerie virtuală ortodoxă” Zosima creează consternare în Rusia, din cauza nivelului excesiv de colectare a datelor personale ale utilizatorilor # Aktual24
În Rusia a fost lansată recent aplicația de mesagerie „Zosima”, promovată ca un instrument modern de comunicare al Bisericii Ortodoxe Ruse. Cu toate acestea, aplicația a stârnit un val de critici și îngrijorări la nivel internațional din cauza nivelului excesiv de colectare a datelor personale ale utilizatorilor. Potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării (CCD), utilizatorii care […]
08:10
Statistică alarmantă: numărul cazurilor de cancer diagnosticate înainte de vârsta de 50 de ani a crescut cu 79% în ultimele trei decenii # Aktual24
O analiză recentă publicată în prestigiosul jurnal The Lancet Public Health scoate la iveală o realitate îngrijorătoare: numărul cazurilor de cancer cu debut precoce (early-onset cancer) – adică diagnosticat înainte de vârsta de 50 de ani – a crescut cu 79% la nivel global între anii 1990 și 2019. În aceeași perioadă, mortalitatea asociată acestor […]
07:50
Adolescentul care a trimis o mie de e-mailuri cu amenințări teroriste către școli și spitale din România a fost reținut. El avea drept complice o elevă de 14 ani # Aktual24
Un elev de 17 ani din Capitală a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat de amenințare în scop terorist, după ce a trimis aproximativ 1.000 de e-mailuri cu conținut amenințător către școli, spitale, secții de poliție și alte instituții din toată țara. Mesajele vizau posibile atacuri armate și aveau ca scop crearea unui climat […]
07:40
James Comey, fost director FBI, pus sub acuzare pentru „obstrucționarea justiției” la doar câteva zile după ce Trump a cerut urmărirea penală a „dușmanilor” săi # Aktual24
Fostul director FBI James Comey, unul dintre inamicii lui Donald Trump, a fost pus sub acuzare pentru obstrucționarea justiției și fals în declarații, a anunțat joi Departamentul de Justiție, la câteva zile după ce președintele american a cerut urmărirea penală a adversarilor săi politici. ”Dreptate în America!”, și-a exprimat el rapid satisfacția pe rețeaua sa […]
07:20
Casa Albă aprobă vânzarea de armament american Germaniei, care promite să devină principala putere militară a Europei, în fața amenințării rusești # Aktual24
Autoritățile americane au anunțat joi că și-au dat acordul pentru vânzarea de rachete aer-aer avansate și echipamente conexe, cu o valoare totală de 1,23 miliarde de dolari, către Germania, un aliat angajat într-o ”cursă a înarmărilor”. Berlinul a făcut cunoscut joi că lansează un program de apărare spațială de 35 de miliarde de euro și […]
07:10
SUA vor impune, de la 1 octombrie, sancțiuni companiei sârbe de petrol și gaze NIS, controlată parțial de gigantul rus Gazprom # Aktual24
Sancțiunile americane împotriva companiei sârbe de petrol și gaze NIS, controlată parțial de gigantul rus Gazprom, vor intra în vigoare pe 1 octombrie, a anunțat președintele sârb, Aleksandar Vucic, joi seară la New York. Jucător principal pe piața petrolului și gazelor din Serbia, NIS operează singura rafinărie din țară, la Pancevo, lângă Belgrad, care aprovizionează […]
Acum 24 ore
23:00
Descoperirea a trei balene cu cioc de gâscă (Ziphius cavirostris) moarte în sudul insulei Creta, în decurs de 24 de ore, a stârnit îngrijorări în rândul oamenilor de știință și al autorităților locale. Prima balenă, cu o lungime de aproximativ 3 metri, a fost găsită în zona Monobouka. La scurt timp după aceea, o a […]
22:50
Secretarul american al Apărării a convocat brusc înalți responsabili militari la o întâlnire în Virginia # Aktual24
Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a convocat sute de generali și amirali aflați în poziții de comandă la o bază militară din nordul Virginiei la o întâlnire neașteptată săptămâna viitoare, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația. Informarea nu a oferit un motiv pentru reuniunea de marți de la baza Corpului Pușcașilor Marini din Quantico. Persoanele, […]
22:40
Președintele Nicușor Dan a confirmat, joi seară, că extremistul Călin Georgescu este ”omul rușilor”. Întrebat într-un interviu la Digi24 dacă are informații că Georgesu a fost omul rușilor,președintele României a răspuns: ”Da”. ”Ce a prezentat procurorul general, de unde invitația către ziarișit și publicul larg să cerceteze. Multe lucruri prezentate de procurorul general au fost […]
22:30
Un cetățean americano-israelian arestat în Israel sub suspiciunea de spionaj în favoarea Iranului # Aktual24
Autoritățile israeliene au arestat un cetățean cu dublă cetățenie americano-israeliană, suspectat de spionaj în favoarea Iranului, acuzându-l că a distribuit informații despre persoane publice și a trimis videoclipuri și imagini cu locații din întreaga țară persoanelor care îl gestionează. Yaakov Perl, în vârstă de 49 de ani, a fost arestat la începutul acestei luni, după […]
22:30
Președintele Dan i-a cerut, joi seară, premierului Bolojan să nu demisioneze în cazul în care CCR va decide că legea privind pensiile magistraților este neconstituțională. Întrebat în acest sens, într-un interviu la Digi24, Dan a răspuns: ”Deloc. Deloc. Eu am făcut vreo patru sau cinci obiecții de neconstituționalitate, una mi-a fost admisă, una mi-a fost […]
22:10
„Un milion de apeluri pe oră”. Israelul s-a bazat pe cloudul Microsoft pentru supravegherea extinsă a palestinienilor. Microsoft le-a restricționat accesul # Aktual24
Microsoft a rerstricționat accesul armatei israeliene la tehnologia pe care o folosea pentru a opera un sistem de supraveghere care colecta zilnic milioane de apeluri telefonice civile palestiniene efectuate în Gaza și Cisiordania, dezvăluie The Guardian. Microsoft le-a transmis oficialilor israelieni la sfârșitul săptămânii trecute că Unitatea 8200, agenția de spionaj de elită a armatei, […]
22:10
Noile avioane Airbus din flota Qantas au mai mult spațiu pentru bagaje și pentru pasageri și mai puține… toalete # Aktual24
Primele trei aeronave din noua flotă Qantas vor sosi cu un raport pasageri-toalete la clasa economică mai slab decât cel al avioanelor utilizate de companiile aeriene low-cost Scoot, Ryanair și Jetstar. După ce a comandat aeronava Airbus 321XLR în 2022 pentru a înlocui Boeing-urile sale vechi, Qantas a folosit joi noile avioane pentru prima dată […]
22:00
Președintele acuză în cazul Georgescu: ”Avem în sfârșit dovezi privind implicarea Rusiei/ Potra avea 70 de oameni, a făcut aceleași lucruri în țări africane” # Aktual24
Președintele Dan a făcut noi declarații, joi seară, despre anularea alegerilor de anul trecut, el subliniind că a fost ”o decizie foarte curajoasă pe care trebuie să o salutăm acum”. El a arătat că și Iohannis estre vinovat că nimeni nu a sesizat cum era susținut Georgescu de forțe externe. ”Evident că toate lumea a […]
21:30
Președintele Dan, interviu la Digi24 despre Rusia și forțele pro-ruse din România: ”Acesta este un lucru foarte grav și poate să ducă la consecințe juridice” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, că riscul ca Rusia să escaladeze situația în conflict militar direct este ”extrem de mic”. Întrebat într-un interviu la Digi24 despre amenințările Rusiei, președintele a răspuns: ”Acestea sunt chestiuni care s-au întâmplat în ultimele 3-4 săptămâni dar ei de fapt au pornit demult un război împotriva lumii occidentale […]
21:30
O echipă de ciclism a fost îndemnată să elimine „Israel” din denumirea sa din cauza protestelor pro-palestiniene # Aktual24
Echipa de ciclism Israel Premier Tech a fost îndemnată să elimine „Israel” din numele său în contextul protestelor pro-palestiniene. Sponsorul principal al echipei Israel Premier Tech, care concurează în curse din întreaga lume, inclusiv Turul Franței, a declarat joi că se așteaptă ca echipa să fie redenumită. „Situația actuală privind numele echipei nu mai este […]
21:20
Republicanii și democrații americani nu ajung la un consens privind bugetul. Casa Albă le cere agențiilor să elaboreze planuri de concedieri în masă în perspectiva unei posibile închideri guvernamentale # Aktual24
Casa Albă le-a transmis agențiilor să pregătească concedieri la scară largă ale angajaților federali dacă guvernul se va închide săptămâna viitoare. Într-un memoriu publicat miercuri seară, Biroul de Management și Buget a declarat că agențiile ar trebui să ia în considerare o reducere a numărului angajaților pentru programele federale a căror finanțare ar expira săptămâna […]
21:20
Președintele Dan, interviu la Digi24: ”Rusia pornit demult un război împotriva lumii occidentale care să sădească neîncrederea populației în modelul democratic occidental” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, că riscul ca Rusia să escaladeze situația în conflict militar direct este ”extrem de mic”. Întrebat într-un interviu la Digi24 despre amenințările Rusiei, președintele a răspuns: ”Acestea sunt chestiuni care s-au întâmplat în ultimele 3-4 săptămâni dar ei de fapt au pornit demult un război împotriva lumii occidentale […]
21:10
„Schimbările climatice sunt cea mai mare escrocherie din istorie. Ideea de amprentă de carbon este o invenție absurdă, creată de oameni cu intenții rele. Îi duc pe toți pe un drum al distrugerii totale”, a declarat președintele american Donald Trump în discursul său de la tribuna Organizației Națiunilor Unite. Imediat după, administrația sa a anulat […]
20:50
Un sfert dintre elevii de gimnaziu stau pe internet tot atât de mult cât stau și la școală. Și și-ar dori să poată petrece și mai mult timp online decât petrec în prezent # Aktual24
Aproximativ un sfert dintre elevii de gimnaziu din România petrec peste 5 ore zilnic pe Internet, adică aproape tot atât cât petrec și la școală, se arată într-o analiză privind starea de bine și a sănătății mintale a copiilor din învățământul gimnazial, realizat de Ministerul Educației în colaborare cu UNICEF România și Comisia Europeană. La […]
20:40
BREAKING Diplomați UE au avertizat direct Kremlinul că NATO va distruge orice avion rusesc care va mai viola spațiul aerian european # Aktual24
Diplomații europeni au avertizat Kremlinul săptămâna aceasta că NATO este pregătită să răspundă cu forță maximă la viitoare încălcări ale spațiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești, potrivit unor oficiali familiarizați cu discuțiile. Conform Bloomberg, la o întâlnire tensionată la Moscova, trimișii britanici, francezi și germani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la incursiunea a […]
