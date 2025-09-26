Președintele Dan, reacție dură în cazul tragediei de la Iași: ”Se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații”

21:10

„Schimbările climatice sunt cea mai mare escrocherie din istorie. Ideea de amprentă de carbon este o invenție absurdă, creată de oameni cu intenții rele. Îi duc pe toți pe un drum al distrugerii totale”, a declarat președintele american Donald Trump în discursul său de la tribuna Organizației Națiunilor Unite. Imediat după, administrația sa a anulat […]