Mzungu în Matatu. Prin Kenya, cu microbuze locale.
PressOne.ro, 26 septembrie 2025 17:50
<img src="https://img.pressone.ro/-mtr4SnIZcDRpC2lD1g5wfy4GbQ=/845x634/smart/https%3A%2F%2Fimages.pressone.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F09%2F22091606%2FMatatu-cover.jpg"><p>Era lumea celor mai obscure cârciumi posibile, a dubioaselor mâncăruri fast-food de pe la colțuri, a coșurilor cu fructe purtate pe cap de vânzătoare planturoase, a sticlelor cu sucuri colorate în ligheane cu gheață purtate pe umeri, a tarabelor cu te miri ce începând de la șurubelnițe la șireturi de pantofi, agrafe de păr până la acadele, ceasuri și umbrele de soare.</p>
• • •
Alte ştiri de PressOne.ro
Acum 30 minute
17:50
Era lumea celor mai obscure cârciumi posibile, a dubioaselor mâncăruri fast-food de pe la colțuri, a coșurilor cu fructe purtate pe cap de vânzătoare planturoase, a sticlelor cu sucuri colorate în ligheane cu gheață purtate pe umeri, a tarabelor cu te miri ce începând de la șurubelnițe la șireturi de pantofi, agrafe de păr până la acadele, ceasuri și umbrele de soare.
Acum 6 ore
12:20
De la mall la ZBOR: cum se schimbă spațiul dintre școală și acasă pentru „tinerii din ziua de azi" # PressOne.ro
ZBOR Constanța este un hub gratuit pentru adolescenți și tineri, cu vârsta între 14–25 de ani. Un „al treilea loc" între școală și acasă, deschis de luni până duminică, cu acces liber și gratuit, unde tinerii pot socializa, lucra împreună, învăța sau primi consiliere.
Ieri
14:20
VIDEO. Povestea apelor uzate din București: investiții uriașe și lucrări de aproape 40 de ani # PressOne.ro
Capitala se bucură în prezent de una dintre cele mai moderne stații de epurare a apei uzate din Europa de Est și de cel mai mare incinerator de nămol, singurul de acest fel din țară, pentru care, însă, au fost necesari aproape 40 de ani și multe milioane de euro, majoritatea fonduri europene.
13:10
În decembrie 2024, poliția blochează acțiunile derulate de Horațiu Potra și alte 21 de persoane menite să destabilizeze ordinea constituțională. Rechizitoriul procurorilor conturează o rețea care îmbină mercenari, foști militari, grupări obscure și bani cash proveniți din contracte africane și reîntorși în România.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
„Trei elevi de la Colegii Naționale din București au intrat anul acesta pentru prima oară într-un laborator de chimie.“ APEX Scientific: taberele care oferă elevilor șansa de a întâlni profesori de Nobel (P) # PressOne.ro
Pornind de la nevoia acută de specialiști în domeniile STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică), APEX Scientific își propune să atragă tinerii către cercetare și să le arate că există oportunități de cel mai înalt nivel și în România, susține Marius Matache, coordonator APEX Scientific și cercetător la Universitatea București.
14:20
Cum întârzie statul român modernizarea rețelei de monitorizare a calității aerului, deși există bani europeni pentru asta # PressOne.ro
De 5 ani, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor încearcă să extindă și să modernizeze infrastructura care monitorizează calitatea aerului din România. Proiectul a fost finanțat din fonduri europene, prin POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare), apoi a migrat în PDD (Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027), fiindcă nu a putut fi implementat în termenul asumat inițial. Procesul de modernizare ar fi trebuit să fie finalizat în 2023, însă pentru că a fost fazat, termenul s-a extins la noiembrie 2027. Într-un final, MMAP a optat pentru a-și reactiva vechii colaboratori care au construit inițial, în urmă cu mai bine de zece ani, Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului
22 septembrie 2025
17:40
Moldova își alege drumul: „Ai noștri” și „ai voștri”. Cum se vede Europa de la 25 de km de România, înaintea alegerilor parlamentare # PressOne.ro
Mai sunt doar câteva zile până la alegerile parlamentare din Republica Moldova, iar la Ungheni – orașul așezat la doar 25 de kilometri de România – plouă mărunt și totul pare acoperit de o nuanță de gri. În raionul care a primit printre cele mai consistente finanțări europene, atmosfera dinaintea parlamentarelor e calmă. Podul peste Prut, clădirile renovate cu bani veniți de la Bruxelles și afișele de campanie dau senzația că orașul e prins între două lumi: una pragmatică, a investițiilor, și una politică, a discursurilor despre „ai noștri” și „ai voștri”.
21 septembrie 2025
16:20
Poluare contra cost. După ce s-a lăudat că face orașul respirabil, Primăria Cluj a dat drumul camioanelor în trafic, pentru sume derizorii # PressOne.ro
La Cluj, interdicția vehiculelor cu o masă mai mare de 7,5 tone este numai scriptică, pentru că în realitate transportatorii plătesc sume derizorii pentru dreptul de a tranzita în continuare orașul. după intrarea în vigoare a taxei.
19 septembrie 2025
18:10
Cine și cum trăia în regiunea istorică dintre Carpați și Nistru înainte să se audă de daci? De ce locuitorii de aici vorbesc o limbă romanică deși n-au fost ocupați de romani? Cum s-au constituit primele formațiuni statale? Cât de folositoare au fost, de fapt, războaiele perpetue purtate de Ștefan cel Mare?
18 septembrie 2025
18:40
VIDEO. „Ajung seara acasă la 7-8 și nu mai ies”. Cât de în siguranță se simt femeile în București? # PressOne.ro
Cât de sigur e pentru o femeie să meargă singură, noaptea, într-un oraș precum București? Project F a discutat cu femei din oraș despre ce fac pentru a se simți în siguranță în spațiul public.
17 septembrie 2025
14:10
Opinia unei studente din Iași despre tinerii NEET: A avut dreptate Kim Kardashian când a spus că „nimeni nu mai vrea să lucreze în zilele noastre”? # PressOne.ro
Sărăcia, condițiile precare de trai sau lipsa unor scheme de orientare profesională funcționale stimulează părăsirea timpurie a școlii, excluderea de pe piața muncii și intrarea în NEET.
16 septembrie 2025
19:50
Fotbalul pentru juniori e scump, iar sistemul plin de abuzuri. Ce înseamnă să-ți dai copilul la un sport de performanță în România # PressOne.ro
Părinții investesc timp și bani, antrenorii încearcă să suplinească lipsuri, iar federația promite strategii, dar cel care suferă în România este tot copilul, cel care visează să ajungă fotbalist profesionist.
19:30
Cum a înecat statul banii europeni pentru protecția în fața inundațiilor. În 10 ani, autoritățile au dus la capăt doar trei proiecte # PressOne.ro
Din zece proiecte privind protecția împotriva inundațiilor, autoritățile române au reușit să termine, în aproape zece ani, trei. Din cele trei, doar unul singur a fost proiect nou depus în exercițiul de finanțare europeană 2014-2020. Celelalte două proveneau din perioada anterioară, 2007-2013, reiese dintr-un răspuns oferit de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene la solicitarea PressOne.
13:10
15 septembrie 2025
16:00
Când TikTokerii devin propagandiști AUR. Antisemitism, amenințări, insulte și speranța că Georgescu va fi președinte pe viață, ca Putin # PressOne.ro
PressOne a documentat activitatea mai multor influenceri pro-AUR despre care care avem informații că ar fi fost racolați de partid pentru a posta propagandă pe TikTok.
14 septembrie 2025
18:20
Exclusiv. „La noi e volum de 100-200 de clipuri pe zi”. Cum funcționează noul departament de propagandă al AUR, care face videouri suveraniste din clădirea Parlamentului României # PressOne.ro
PressOne a documentat felul în care funcționează noul „departament de propagandă” al AUR. Potrivit surselor noastre, acesta ar fi coordonat de Mugur Mihăescu și un anume Robert-Mihail Uleia, membru AUR Tineret și patronul unei firme de transport din București.
12 septembrie 2025
15:00
Când eram copil, tata ne-a luat în mașină spre Moldova, pentru că voia să vedem părțile de unde vine familia mamei. Îmi aduc aminte vag câteva muzee și sate înghețate în timp. În aceeași regiune a Moldovei am fost și acum, după mai bine de 15 ani, într-un “village break”. Ideea din spate a fost simplă: se poate face turism, literalmente, până și în regiunea Cucuieților, un nume devenite eufemism pentru “foarte, foarte departe”.
11 septembrie 2025
18:10
Dreptul la pensie sau șomaj al românilor din diaspora, blocate la Bruxelles. Ce le promite comisarul Roxana Mînzatu celor care lucrează în străinătate # PressOne.ro
Proiectul european care promite schimbarea legislației privind plata drepturilor sociale către cetățenii care trăiesc într-un alt stat membru al Uniunii Europene, de la ajutorul de șomaj la pensie sau concediu de boală, nu a avut susținerea președinției poloneze și daneze, ultimele două țări care au condus Consiliul UE în ultimele luni, a declarat pentru PressOne Roxana Mînzatu, Comisar european și vicepreședinta Comisiei Europene.
18:10
Ce faci în acest weekend în București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași. Recomandările PressOne # PressOne.ro
Bucharest International Dance Film Festival în Capitală, seri de film în Cluj-Napoca, Harababura în Timișoara și Dragoste în 2 acte în Iași.
14:30
Datele despre scurtarea săptămânii de lucru în Europa, contradictorii. Angajații clasici cu normă întreagă petrec la serviciu „aproximativ același timp ca în anii ’80“ # PressOne.ro
Media orelor lucrate de europeni este în scădere, dar acest lucru se datorează în special creșterii numărului de locuri de muncă cu normă redusă ocupate de persoane care înainte nu lucrau: pensionari, persoane aflate în concediu parental și altele.
10 septembrie 2025
18:50
Cristina Oprea este director de programe la Asociația Carusel, și are un doctorat susținut la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, unde și predă, dedicat femeilor fără adăpost. „Femeile ajung pe stradă mai ales din cauza violenței domestice. La bărbați cauzele sunt mai diverse, dar la femei violența este aproape întotdeauna prezentă, direct sau indirect.”
13:00
Criza gunoaielor în România: după 17 ani și miliarde de euro cheltuite, rata de reciclare rămâne cea mai mică din UE # PressOne.ro
România a avut nevoie de aproape două decenii pentru a declara funcționale sistemele de management integral ale deșeurilor. Chiar și așa este statul european cu cea mai slabă rată de reciclare, de numai 12%, în stagnare din 2010, potrivit unui raport de țară discutat de Comisia Europeană în iunie 2025.
9 septembrie 2025
18:10
Statisticile arată că doar una din trei femei caută activ un partener, față de doi din trei bărbați. Deși relațiile amoroase nu și-au pierdut din relevanță, criteriile de selecție s-au schimbat radical. În acest context, ce înseamnă un partener bun în 2025? Și, mai ales, unde îl găsim?
16:10
Ce se întâmplă cu apele uzate din București, după 40 de ani de lucrări și investiții de sute de milioane de euro din bani europeni # PressOne.ro
Capitala se bucură în prezent de una dintre cele mai moderne stații de epurare a apei uzate din Europa de Est și de cel mai mare incinerator de nămol, singurul de acest fel din țară, pentru care, însă, au fost necesari aproape 40 de ani și multe milioane de euro, majoritatea fonduri europene.
8 septembrie 2025
21:10
VIDEO. Românii, speriați de modificările propuse de Guvern la Pilonul II de pensii: „Se schimbă regulile în timpul jocului” # PressOne.ro
În noua sesiune parlamentară, legislativul trebuie să decidă asupra modului în care va arăta Pilonul II de pensii, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a propus mai multe modificări. Până când proiectul de lege va ajunge pe masa Parlamentului, românii își fac griji cu privire la ce-i așteaptă, mai ales că, spun aceștia pentru PressOne, regulile după care se ghidau s-ar putea schimba chiar în timpul jocului și ar urma, dacă trec în forma actuală, să se aplice tuturor.
18:00
Spotmedia.ro: După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo # PressOne.ro
A dispărut, peste noapte, panoul publicitar amplasat ilegal, în urmă cu aproape un an și jumătate, în fața Teatrului Național București (TNB). În continuare, Poliția Locală București susține că nu știe cine este proprietarul care a făcut bani ilegal din acel panou, vreme de un an și jumătate, sub privirile îngăduitoare ale autorităților care n-au îndrăznit niciodată să ia vreo măsură drastică.
7 septembrie 2025
13:00
Șeful Agenției Naționale de Transplant, despre donarea de organe în țara unde oamenii încă se tem de ambulanțe negre: „Preotul le-a spus că vor nu mai ajunge în Rai” # PressOne.ro
România e pe penultimul loc din Europa la donarea de organe, în timp ce peste 4.000 de oameni sunt pe listele de așteptare. În ciuda mai multor campanii de conștientizare realizate de Agenția Națională de Transplant, numărul donatorilor de organ rămâne în continuare mic
5 septembrie 2025
18:00
Expediție de pedeapsă: răzbunarea moldavo-otomană împotriva tătarilor din Bugeac. Colecționarul de Istorie # PressOne.ro
De obicei, tătarii erau cei care invadau și jefuiau Moldova, dar într-un mod sistematic, nu așa cum am văzut noi în filmele noastre „istorice”, în care alergau minim un kilometru pe jos în șarje turbate și fără logică. De data asta, ei au fost la primire.
4 septembrie 2025
17:10
„Portret gastronomic local”: România autentică, într-o serie documentară care-ți spune povești culinare din 10 regiuni diferite (P) # PressOne.ro
Din 4 septembrie, pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase debutează seria documentară Portret gastronomic local. În zece episoade, serialul prezintă comunități din Suceava, Neamț, Constanța, Brașov, Sibiu, Hunedoara, Maramureș, Tulcea și Harghita. Seria urmărește oamenii care păstrează rețetele tradiționale și modul autentic de gătit, folosind ingrediente locale și spații adaptate din gospodării, ferme sau mănăstiri.
16:40
Jumătate dintre tramvaiele din Capitală nu au aer condiționat. Cum s-a simțit vara în mijloacele de transport din București # PressOne.ro
Conform unui răspuns oferit de Societatea de Transport București PressOne, aproape jumătate dintre tramvaiele care au circulat vara aceasta în București nu au fost dotate cu aparate de aer condiționat. La fel și zeci de troleibuze și autobuze.
15:30
Ce faci în weekendul 5-7 septembrie în București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași. Recomandările PressOne # PressOne.ro
Bucharest Feminist Film Festival în Capitală, Lalele, păsări și beton în Cluj-Napoca, Street Food Festival în Timișoara și Caravana TIFF la Iași. Tu ce faci în weekend?
3 septembrie 2025
15:10
„Mai cald iarna, mai răcoare vara. Nu e destul!” Reabilitarea termică a clădirilor nu scade facturile românilor și nu-i ajută să aibă o viață mai bună # PressOne.ro
Numeroase clădiri din România au trecut printr-un proces de reabilitare termică, investiția fiind posibilă prin intermediul fondurilor europene aferente politicii de coeziune. Cât de eficiente sunt, însă, aceste investiții pentru scăderea costurilor la facturi și îmbunătățirea calității vieții?
13:50
De fapt, extrema dreaptă din România instrumentalizează nu ura - la urma urmei, România n-are un trecut colonial, relațiile noastre cu asiatici sau africani apar mai mult la nivel anecdotic în amintirile din facultate ale părinților noștri. Ci frica: migranții nu ne vor invada, dar dacă ar putea, ar face-o.
2 septembrie 2025
17:30
Comisia Europeană n-a mai avut încredere în România. Cum am ratat șansa să avem 56 de mii de hectare de păduri noi din bani europeni # PressOne.ro
730 de milioane de euro avea la dispoziție România, în noiembrie 2022, pentru realizarea a 56.000 de hectare de noi păduri, inclusiv păduri urbane și reîmpăduriri. Ținta asumată în fața Comisiei Europene a fost scăzută de două ori de-atunci, ajungându-se la doar 18.000 de hectare de noi păduri și la un buget de 307 milioane de euro.
1 septembrie 2025
19:40
De ce apostolii urii asmut astăzi românii împotriva unor oameni care vor doar să muncească așa cum o fac milioane de români în afara țării # PressOne.ro
În loc să le fie frică de primarii care-i jefuiesc la drumul mare, în loc să le fie scârbă față de șefii de județene care au devenit adevărați baroni feudali, în loc să urască corupția care hrănește zeci de firme mufate la contracte pe bani publici, românii sunt invitați să se urască între ei, iar dacă nu le reușește nici asta, să-i urască pe cei refugiați aici din calea războiului sau sărăciei lucii.
31 august 2025
17:50
De la Polul Nord la Oceanul Atlantic. Aventura lui Mircea, cea mai tânără persoană care străbate Europa pe bicicletă # PressOne.ro
Mircea Arămescu, un tânăr de 21 de ani, urmează să devină cea mai tânără persoană care a pedalat din cel mai nordic până-n cel mai sudic punct al Europei.
29 august 2025
18:10
Dar cum spuneam, de departe cei mai norocoși cetățeni petreceau un sejur (alt cuvânt misterios) pe litoral. Majoritatea erau așa numiții 'sezoniști', printre care ne număram și noi. Tineretul șmecher se aduna pe lângă Discoteca Ring din Costinești. Cei mai flower power erau de găsit pe la Vama Veche, Corbu, Vadu sau la Gura Portiței, unde se instalau cu cortul câte o lună bună și nu de puține ori, practicau întoarcerea la natură prin nudism, o stranie expresie a libertății supreme.
28 august 2025
19:30
Ce faci în ultimul weekend de vară în București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași. Recomandările PressOne # PressOne.ro
Festivalul Enescu în București, Transylvania Coffee Festival în Cluj-Napoca, CODRU Festival în Timișoara și INIMO Festival în Iași. Tu ce faci în weekend?
14:10
Spotmedia.ro: Parcare cu surprize, în București - tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce # PressOne.ro
Când ai drumuri prin București, ora de parcare nu costă niciodată la fel. Ca să-ți fie mai simplu, ți-am pregătit un scurt ghid al tarifelor, dar și explicația pentru aceste diferențe.
27 august 2025
19:10
Tanasă și alți extremiști bat câmpii despre imigrație, dar nu sunt singurii. Două narațiuni false ce trebuie evitate pentru a nu pica în capcanele AUR # PressOne.ro
După ce au pierdut alegerile prezidențiale, politicienii AUR au început să apese mai ferm pedala retoricii anti-imigranți. PressOne arată la ce narațiuni false trebuie să fim atenți pentru a nu pica în capcanele întinse de partid.
17:00
Project F a mers alături de echipa Pe Stop în comunități din București afectate de sărăcia menstruală. Un reportaj despre ce înseamnă să trăiești menstruația ca pe o luptă pentru demnitate și despre oamenii care construiesc, lună de lună, rețele de încredere acolo unde statul întârzie să ajungă.
26 august 2025
19:50
De ce nu are Bucureștiul apă caldă? Misterioasa dispariție a agentului termic și o enigmă mare cât o Capitală europeană # PressOne.ro
De la începutul anului, mulți locuitori ai Capitalei pot deja număra pe degetele de la o mână zilele în care agentul termic s-a aflat constant, fără întrerupere, în conducta de apă caldă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.