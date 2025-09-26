Mzungu în Matatu. Prin Kenya, cu microbuze locale.

14:20

De 5 ani, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor încearcă să extindă și să modernizeze infrastructura care monitorizează calitatea aerului din România. Proiectul a fost finanțat din fonduri europene, prin POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare), apoi a migrat în PDD (Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027), fiindcă nu a putut fi implementat în termenul asumat inițial. Procesul de modernizare ar fi trebuit să fie finalizat în 2023, însă pentru că a fost fazat, termenul s-a extins la noiembrie 2027. Într-un final, MMAP a optat pentru a-și reactiva vechii colaboratori care au construit inițial, în urmă cu mai bine de zece ani, Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului