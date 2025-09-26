A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă. Avea dosar penal
Newsweek.ro, 26 septembrie 2025 17:50
Generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă a murit vineri, 26 septembrie 2025, la vârsta de 53 de ani, anunț...
Acum 30 minute
17:50
17:50
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul ae...
17:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că impune noi taxe vamale - de până 100% - medicamentel...
Acum o oră
17:20
Studenții români și străini beneficiază de reducere de 90% la CFR. Ce anunț a făcut compania # Newsweek.ro
CFR Călători informează că în cursul anului universitar 2025/2026 studenţii români şi străini, în vâ...
Acum 2 ore
17:00
Cât de mulțumiți sunt șoferii de mașinile lor? Subaru și Lexus, locul 1 în clasa lor. Vezi top-urile # Newsweek.ro
În fiecare an, studiul auto realizat de American Customer Satisfaction Index arată cât de mulțumiți ...
17:00
Cât vor costa lemnele pentru încălzire? Cum calculăm câte lemne sunt necesare pentru iarnă? # Newsweek.ro
Iarna se apropie, iar mulți români se pregătesc pentru sezonul rece. Cât vor costa lemnele pentru în...
16:50
Trei motivele pentru care SUA a convocat toți generalii. Opinia unui contraamiral român # Newsweek.ro
Săptămâna viitoare, marți, 30 septembrie, va avea loc un eveniment extrem de atipic la cea mai mare ...
16:50
Băutura naturală cu condimente din bucătărie care poate ajuta femeile cu ovare polichistice. Rețeta ...
16:30
Cum a rămas o tânără fără 50.000 euro din creditul de la bancă după ce a vorbit cu prietena sa? # Newsweek.ro
Cum a rămas o tânără fără 50.000 euro din creditul de la bancă după ce a vorbit cu prietena sa? Ce a...
16:10
Cum va fi vremea în ultimul weekend din septembrie, în România? La ce să ne așteptăm? Ce spun meteor...
Acum 4 ore
15:50
Șef CA la Spitalul din Iași unde 6 copii au murit: Un „drumar” cu 16.000 lei salariu, 4600 pensie # Newsweek.ro
Președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Sfânta Maria din Iași este Pilă Dănuț. El a ...
15:30
La ce viteză ești în siguranță cu motorul? Expert: Trebuie să poți opri în spațiul liber din față # Newsweek.ro
Experții în tehnici de condus și conducere defensivă explică cu ce viteză ar trebui să meargă motoci...
15:10
Banda de români ce a îngrozit Cehia cu zeci de furturi. Prinși după ce au legat și ucis un pensionar # Newsweek.ro
Uciderea brutală a lui Josef C. (80 de ani) în Kunratice, Praga, care a avut loc la jumătatea lunii ...
15:00
Sâmbătă, în București, traficul va fi restricționat în mai multe zone pentru „Crosul Bucuriei Brâncu...
14:50
Cum pregătești corect caloriferele și centrala pentru iarnă? Vei avea facturi mai mici # Newsweek.ro
Pe măsură ce se apropie lunile reci, este important să verificați funcționarea caloriferelor și a ce...
14:40
Ce salariu primește un jandarm, la doar 23 de ani: „Lucrează de 2,5 ani la Ministerul de Interne” # Newsweek.ro
În România, puține subiecte reușesc să genereze discuții atât de intense precum salariile bugetarilo...
14:30
Ministrul Educației: Toleranţă zero față de violență, în școli. Ce propune Daniel David # Newsweek.ro
Daniel David subliniază că are „toleranţă zero” pentru actele de violenţă în mediul educaţional, ind...
14:20
Ai mașină hybrid sau vrei una? Specialiștii spun care sunt indiciile că bateria e pe moarte # Newsweek.ro
De peste 25 de ani, de la lansarea primei generații Toyota Prius în 1998, mai exact, mașinile hybrid...
14:10
Gata de război. Taiwan ia un scut de 760.000.000$. China lansează avioane invizibile de pe portavion # Newsweek.ro
Într-o mișcare semnificativă de a-și consolida capacitățile de apărare pe fondul tensiunilor regiona...
Acum 6 ore
13:50
Traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi oprit duminică între orele 11:00 și 11:45 pentru des...
13:50
AUR a jucat „ruleta rusească” în alegerile din Moldova. Acum vor sa pară curați: „Ne retragem” # Newsweek.ro
AUR anunță ieșirea din cursa pentru parlamentarele din Republica Moldova cu trei zile înainte de scr...
13:40
Va elimina Bolojan pensia anticipată? Ce categorii de pensionari ar putea fi vizați? Când se decide? # Newsweek.ro
Pe diverse forumuri pensionarii au început să se întrebe dacă guvernul Bolojan intenționează să elim...
13:30
Șase copii au murit la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, din cauza unei bacterii. Anchetă DSP # Newsweek.ro
Șase copii au murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Ma...
13:20
Lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit acordul de mediu. Anunțul Dianei Buzoianu # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit, vi...
13:20
Românii au returnat în primele opt luni ale anului mai multe ambalaje SGR decât în tot anul 2024 # Newsweek.ro
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară...
12:50
Ruşii ar putea să fie nevoiţi să bage mâna în portofel pentru a finanţa Războiul din Ucraina, după c...
12:40
VIDEO Argint pentru România la patru rame masculin și feminin, la Mondialele de la Shanghai # Newsweek.ro
România a obținut argintul atât la patru rame masculin, cât și la patru rame feminin, la Mondialele ...
12:30
455.132$ costă un Hummer nou. Forțele pentru Operații Speciale române au 300 de astfel de mașini # Newsweek.ro
Legendarele HMMWV-uri sunt în serviciu din 1985, dar au ajuns și pe mâna militarilor români în urmă ...
12:20
Un fost arhitect-șef al Bucureștiului, actual arhitect-șef la Sectorul 3, a fost pus sub acuzare de ...
12:10
„Războiul sfânt” din Moldova. Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegerile # Newsweek.ro
O investigație Reuters dezvăluie cum Rusia a finanțat pelerinaje „all inclusive” pentru preoți ortod...
Acum 8 ore
11:50
Uniunea Europeană a aprobat, în condiții stricte, tratamentul controversat Kisunla împotriva Alzheim...
11:30
Educație sexuală!? Rata natalităţii la fete de 10-14 ani, de 8,5 ori mai mare în România ca în UE # Newsweek.ro
În timp ce educația sexuală e încă un subiect tabu pentru mulți români, deși nu ar trebuie să fie, d...
11:20
Care este bacteria ce transformă plasticul în paracetamol? Se găsește în intestinele oamenilor # Newsweek.ro
O bacterie ce transformă plasticul în paracetamol este una dintre ultimile realizări ale biotehnolog...
11:10
Marea Neagră s-a încălzit cu 1 grad, un „pericol mortal”. Cum au contribuit turiștii românii? # Newsweek.ro
Crecetătorii avertizează că Marea Neagră s-a încălzit cu 1 grad în doar 20 de ani, un „pericol morta...
10:50
Meteorologii au emis o nouă alertă de vânt puternic în unele zone din țară. Se așteaptă rafale de 70...
10:50
Unii români din Germania ar putea primi 300 € de la stat în câteva zile. Puțini știu de acest drept # Newsweek.ro
Un ajutor de 300 de euro ar putea intra în câteva zile în buzunarele unor familii din Germania. De a...
10:30
Ce bani în plus trebuie să iei la salariu dacă muncești în weekend? Patronul ia amendă 3.000 lei # Newsweek.ro
Câți bani în plus trebuie să iei la salariu, dacă muncești în weekend? Patronul poate lua amendă de ...
10:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu mai are voie să intre în Slovenia, țară UE. Guvernul și-a ...
10:20
„Minune”! Pornesc lucrările la ultimul ciot al Autostrăzii Transilvania. Primul contract, în 2020 # Newsweek.ro
CNIR a anunțat că, din 29 septembrie 2025, pornesc lucrările la ultimul ciot din sectiunea 3C a Auto...
Acum 12 ore
10:00
Alegeri parlamentare Moldova. Egalitate perfectă în sondaje între Maia Sandu și grupul comuniștilor # Newsweek.ro
Moldova votează duminică în cele mai importante alegeri parlamentare din istoria. Rezultatul va deci...
10:00
Cum au pierdut pensionarii care au aplicat pentru Mica Recalculare mii de lei la pensie? # Newsweek.ro
Pensionarii au pierdut timp și bani la pensie căutând adeverințe pentru mica recalculare. Pensionari...
10:00
O nouă escrocherie în numele unor site-uri celebre de cumpărături a început să ia amploare în Români...
09:50
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Unde pot vota cetățenii moldoveni, în România? # Newsweek.ro
În Republica Moldova, vor avea loc alegeri parlamentare, pe 28 septembrie 2025. Cetățenii moldoveni ...
09:30
Una dintre cele mai periculoase boli nu ține numai de factorii genetici. Cercetătorii au descoperit ...
09:20
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: „N-a fost un călăreț singuratic. Are în spate o rețea rusească” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că fostul candidat la prezidențialele anulate, Călin Georg...
09:10
Ingredientul ascuns din bucătărie care provoacă coșuri. Nu sunt dulciurile sau prăjelile # Newsweek.ro
De multe ori dăm vina pe dulciuri sau pe prăjeli atunci când apar coșurile. Însă dermatologii atrag ...
09:00
Au fost descoperiți 27 de microbi care cresc cu 250% riscul de cancer pancreatic. Trăiesc în gură # Newsweek.ro
Cercetătorii au descoperit 27 de microbi, bacterii și fungi, care trăiesc în gura omului și cresc cu...
08:50
Săptămâna viitoare începe anul universitar. Studenții protestează față de măsurile de austeritate # Newsweek.ro
Cursurile pentru anul universitar 2025-2026 vor începe pe luni, 29 septembrie, sau miercuri, 1 octom...
08:40
Elevul de 17 ani care trimis amenințări cu „masacre” la școli și spitale, reținut de DIICOT # Newsweek.ro
DIICOT a anunțat reținerea unui elev de 17 ani, acuzat că a trimis sute de mesaje de amenințare cătr...
08:30
Trump blochează anexarea Cisiordaniei de către Israel: „Nu voi permite asta. E suficient” # Newsweek.ro
Donald Trump a declarat ferm că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania, răspunzând astfel a...
