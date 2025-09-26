Reduceri de 90% la TREN pentru studenți, dar doar între casă și facultate. Ce documente trebuie prezentate

15:00

Prăjitura Carpați este una dintre cele mai cunoscute deserturi de pe plaiurile mioritice care pe mulți dintre noi ne trimite cu gândul la copilărie. Deși se găsește și astăzi, mulți au impresia că nu mai regăsesc gustul de odinioară și asta din cauza faptului că ingredientele folosite cel mai adesea în cofetării nu mai sunt […]