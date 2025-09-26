Ministrul Sănătății a anunțat că va sesiza Parchetul General în urma tragediei de la Spitalul Sf. Maria
TeleM Iași , 26 septembrie 2025 17:50
Dupa ce a trimis Corpul de Control la Spitalul de Copii Sf. Maria, ministrul sanatatii...
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 30 minute
17:50
17:40
O mamă a cărei fetița a murit la Spitalul Sf. Maria acuză că asistentele nu respectau măsurile de siguranță # TeleM Iași
Mama unei fetițe de 12 ani care a murit în secția ATI de la Spitalul...
Acum o oră
17:30
Nicușor Dan cere o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații după tragedia de la Spitalul Sf. Maria # TeleM Iași
Presedintele, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta...
Acum 2 ore
16:10
Studenții beneficiază și în acest an de reduceri pentru biletele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ # TeleM Iași
CFR Călători informează că, în conformitate cu legislația în vigoare, în cursul anului universitar 2025/2026,...
Acum 4 ore
15:40
Joi, 25 septembrie 2025, comunitatea din Miroslava a trăit un moment de mare bucurie duhovnicească:...
15:10
Un biciclist din Bucecea a fost protagonistul unui incident deosebit de grav dupa ce a...
15:10
În contextul scăderii bruste a temperaturilor, medicii atrag atenția asupra importanței vaccinării antigripale, recomandând administrarea...
15:10
Lucrările pe tronsonul Bacău-Pașcani al Autostrăzii Moldovei (A7) au atins un stadiu de aproape 40%,...
14:50
Iarna bate la ușă, iar cererea pentru lemne de foc este tot mai mare, mai...
Acum 6 ore
13:30
Conform unei analize recente realizate de Oxford Economics, Iașul se află printre orașele europene cu...
13:20
MAE acuză Marea Britanie de discriminare după apariția unor imagini cu deportarea a 47 infractori români # TeleM Iași
Ministerul Afacerilor Externe a transmis clarificări cu privire la un zbor de tip charter organizat...
13:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că proiectul hidrocentralei de la Pașcani a primit acordul...
12:20
Anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii Sf. Maria după moartea a 5 copii infectați cu bacteria Serratia # TeleM Iași
Un focar cu bacteria Serratia marcescens, care a dus la moartea a cinci copii internați...
Acum 12 ore
10:00
CFR Călători anunţă modificări temporare în circulaţia unor trenuri, la Galaţi. „La solicitarea CFR SA...
10:00
Matei Butnaru, elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu" din Botoşani, a...
09:50
Iașul devine mai verde: două stații de reparații pentru biciclete, disponibile gratuit pentru studenți și comunitatea ieșeană în Campusul Tudor Vladimirescu # TeleM Iași
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași (TUIASI), în parteneriat cu compania de IT Levi9 Techonology...
09:50
VIDEO Aglomerație pe Aeroportul Internațional Iași: Pelerinii hasidici se întorc din Ucraina pe 26 septembrie # TeleM Iași
Aeroportul Internațional Iași se va confrunta cu un trafic mai intens pe 26 septembrie, când...
09:50
Patinoarul din Suceava, concesionat pe baza unui studiu greșit. Consiliul Local a votat altceva decât scrie în lege # TeleM Iași
Hotărârea Consiliului Local Suceava privind concesionarea Patinoarului Suceava riscă să nu poată fi pusă în...
09:40
Nicușor Dan despre Călin Georgescu: „Nu a fost un călăreț singuratic ci a avut în spate o rețea!” # TeleM Iași
Președintele Nicușor Dan a afirmat într-un interviu acordat Digi24 că afacerea și rețeaua lui Călin...
09:40
Republica Moldova îşi alege duminică, 28 septembrie, viitorul parlament. În România, cetăţenii moldoveni vor putea...
09:40
Schema prin care angajaţii CJAS Bacău luau cu o mână şi investeau cu alta. Bani „gratis” pe semătura şefului # TeleM Iași
Încă o descoperire revoltătoare în sistemul de sănătate. Mai mulţi angajaţi ai Casei Judeţene de...
09:40
Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o...
09:40
Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru omor după ce trupul neînsuflețit al unui român...
09:40
CJ Suceava mai aloca 8 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii din zona Broșteni și cere sprijinul urgent al Guvernului # TeleM Iași
Consiliul Judetean Suceava sprijina cu alte 8 milioane de lei refacerea infrastructurii distruse de inundațiile...
09:30
Azi noapte, locuitorii din 3 localități nemțene au primit mesaje de atenționare din partea autorităților...
09:30
UPDATE 26 sept 2025 – Polițistul de la Crăcăoani a fost reținut de colegi pentru...
09:30
Șeful PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru: „Patrioții de tastatură” din România alimentează propaganda pro-rusă # TeleM Iași
Peste câteva zile, duminică 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Importanța...
09:30
Ministra Diana Buzoianu va efectua astăzi, 26 septembrie, o vizită de lucru la AHE Pașcani,...
09:20
Neuropatia periferică este o afecțiune ce rezultă din deteriorarea nervilor periferici, rețeaua complexă de comunicare...
09:20
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că Serviciul Român de Informații a avut o influență...
Acum 24 ore
19:10
Un comitet interministerial s-a reunit astăzi pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați # TeleM Iași
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular...
Ieri
15:20
Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul a intrat de ieri în greva foamei, în fața...
15:10
Un german căutat pentru o înșelăciune de 1,5 milioane de euro a fost depistat în Galați # TeleM Iași
Un barbat de 46 ani cu dubla cetatenie germano-americana a fost depistat ieri in Galati,...
15:00
Un biciclist de 53 de ani a fost rănit miercuri în județul Botoșani, pe drumul...
15:00
Un barbat a fost retinut dupa 26 ani de la comiterea unei crime, comise in...
14:50
Primarul Mihai Chirica a anunțat depunerea primului proiect european din cadrul noului exercițiu financiar POR...
14:50
Ilie Bolojan a anuntat ca trebuie redusa durata ajutorului de șomaj considerând că perioada actuală...
14:50
Botoșaniul a devenit centrul unei pregătiri speciale la care participă criminaliști, pirotehniști și structuri de...
14:50
Guvernul a prelungit măsurile cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele...
14:50
În 2024, regiunea de Nord-Est a României, incluzând județele Iași, Bacău, Vaslui, Botoșani și Suceava,...
14:40
Campania electorală din Republica Moldova intră în linie dreaptă, cu doar câteva zile înainte de...
14:30
Autostrăzile din Moldova, în special rutele Pașcani – Suceava – Siret și Pașcani – Iași...
12:40
Constructorul român Dorinel Umbrarescu lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focșani...
12:20
Canotorii din zona Moldovei rămân cei mai tari. Aur și argint pentru România la Campionatele Mondiale din Shanghai # TeleM Iași
Zona Moldovei își consolidează statutul de pepinieră a celor mai talentați canotori români. La Campionatele...
12:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în plin context de austeritate, Ministerul Afacerilor Interne va...
11:10
Italia și Spania trimit în sprijin nave militare după ce o flotilă cu ajutoare pentru Gaza a fost atacată între Creta și Tunis # TeleM Iași
Italia și Spania au anuntat că trimit nave pentru a ajuta o flotilă care a...
10:40
Ilie Bolojan avertizează asupra mimării reformei administrative oferind exemplul unei fuziuni a două instituții de stat care a crescut numărul de angajați în loc să-l scadă # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a vorbit deschis despre reforma administrației și despre necesitatea reducerii cheltuielilor structurale...
10:20
Comisarii de la Garda de Mediu Iași și Suceava au fost instruiți cum să depisteze depozitele ilegale de deșeuri cu drona # TeleM Iași
Garda Națională de Mediu – Comisariatul General a organizat la Vama, Suceava, o sesiune națională...
10:10
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova și unul dintre cei mai controversați...
10:00
BerbecÎn această săptămână, Berbecii vor simți o energie puternică care îi va ajuta să își...
